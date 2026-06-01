Армии США разрешили использовать гильзы, изготовленные по технологии Peak Alloy

Американская компания Federal Premium Ammunition объявила о заключении соглашения, в рамках которого армии США разрешается использовать запатентованную технологию гильз Peak Alloy для применения в различных патронах и системах вооружения.

Технология изготовления гильз Peak Alloy впервые была представлена на коммерческом рынке в 2025 году. Такие гильзы изготавливаются из специального стального сплава, а не из традиционной латуни. Сплав является собственностью Federal и включает, как утверждается, уникальные элементы, также применяемые в производстве сейфов, ядерных реакторов и других высокопрочных конструкций. Такие гильзы способны выдерживать давление до 80 000 psi (около 5500 атмосфер) против ~65 000 psi (около 4400 атмосфер) у стандартных латунных гильз по стандартам SAAMI. Никелевое покрытие обеспечивает устойчивость к ржавчине и воздействию окружающей среды.



Гильза Peak Alloy действует как «мини-сосуд высокого давления»: она поглощает часть энергии выстрела, уменьшая нагрузку на ствольную коробку оружия. Работает в современных винтовках со стандартным затвором (не требует специального «магнум»-затвора), при условии, что оружие изготовлено по современным стандартам прочности. При этом обладающий гильзой Peak Alloy патрон 7mm Backcountry с пулей 170 гран достигает скорости около 914 м/с. Благодаря высокой скорости пуля сохраняет большую кинетическую энергию на средних и дальних дистанциях. Кроме того, высокий баллистический коэффициент уменьшает падение пули и снос ветром. До недавнего времени технология Peak Alloy была доступна только в патроне 7mm Backcountry, который был принят стандартом SAAMI в 2025 году, однако уже скоро может быть адаптирована к другим калибрам.
  Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
Сегодня, 16:02
    Сегодня, 16:02
    Интересно в России ведутся работы по такому направлению?
    Сарбоз
Сегодня, 16:24
      Сегодня, 16:24
      Вот этот момент вызывает сомнения. Гильза стальная от латунной отличается всего лишь способностью выдерживать давление на 25% выше. Поэтому начальная скорость пули возрастает и дальнейшая баллистика.
      Физика процесса отдачи, отвода газов как меняется?
      paul3390
Сегодня, 16:59
        Сегодня, 16:59
        Не совсем. Латунная гильза пластичнее, она обеспечивает более лучшую обтюрацию в патроннике. Что для оружия по схеме АР-15 может оказаться существенным. Она чуток лучше извлекается, что опять же для АР-15 достаточно критично. Зато и дно у неё оторвать при жёсткой экстракции проще. Да в общем - много есть аспектов. Всё зависит от конкретных свойств этого самого нового сплава..
        Сарбоз
Сегодня, 18:37
          Сегодня, 18:37
          Так это всё так и есть. Сомнения вызывала адекватность передачи слов о поглощении части энергии выстрела и уменьшении нагрузки на патронник у стальной гильзы. Если обтюрация у латунной лучше, значит и нагрузка на патронник у неё ниже. Я конечно не претендую на звание эксперта. Чисто логически.
      Deadушка
Сегодня, 18:29
        Сегодня, 18:29
        она и большие нагрузки выдержит в отличии от латунной и плюсом - она легче.
    Кулл90
Сегодня, 16:50
      Сегодня, 16:50
      В России же латунный гильзы можно встретить в патронах для гражданского оружия, а в армии используют стальные.
      Отставной старлей
Сегодня, 18:55
        Сегодня, 18:55
        Вспоминается 1986 год и выставка в Сетуни, на которую нас возили на экскурсию из средмашевского ЦИПКа, Обнинск. Там стоял станок, размером как обычный токарный. С торца в него была вставлена серая стальная лента, а в центре закрытая оргстеклом воронка в которую постоянно сыпались уже сформированные гильзы калибра 5.45. Так что увидев сей станок, я как-то больше никогда не задумывался из чего делается гильза для АК-74. Экскурсовод нам пояснил, что дальше гильзы идут уже на гальванику и последующую окраску.
    Баюн
Сегодня, 17:30
      Сегодня, 17:30
      Проведены давным-давно. Стальная гильза - в серии.

      Статья = маркетинг. Не факт, что "латунное лобби" в США позволит этой "чудо-гильзе" пойти в массовое производство.

      P.S.: Стандартный патрон разработать сложнее, чем космический корабль.
    Evgeny64
Сегодня, 18:16
      Сегодня, 18:16
      Ага с 40-х годов прошлого века, если что то гильзы для АК-74 и его модификаций, которые сейчас на вооружении, стальные были изначально lol
  Василенко Владимир
Сегодня, 16:06
    Сегодня, 16:06
    одни вопрос, а какая цена и на сколько объем производства из за сложности?!!!!
    война показывает, что более дешевое и технологический более простое оружие выгоднее
  bk316
Сегодня, 16:06
    Сегодня, 16:06
    уникальные элементы, также применяемые в производстве сейфов, ядерных реакторов

    Цена тоже как у ядерного реактора?
    Normann
Сегодня, 16:17
      Сегодня, 16:17
      Это еще почему? Как у двух, а может быть и трех.
      Inженегр
Сегодня, 16:22
        Сегодня, 16:22
        ну если верить инету, то на 10% дороже латунных.
        Aken
Сегодня, 16:29
          Сегодня, 16:29
          Для страны, которая может не экономить, такая прибавка малосущественна.
          Zoldat_A
Сегодня, 16:53
            Сегодня, 16:53
            Не экономить может только страна, которая деньги печатает столько, сколько хочет. А все остальные своей привязанностью к её печатному станку помогают ей не экономить. Отсюда и "Зумволты", и "Звёздные войны", и "Золотой флот" и много чего ещё...
            Inженегр
Сегодня, 18:24
              Сегодня, 18:24
              Это немножко не так работает. Зимбабве вот деньги печатало столько, сколько хочет... в итоге пришлось придумывать новые названия для такого количества нулей...
              Aken
Сегодня, 18:49
                Сегодня, 18:49
                Именно, что Зимбабве пошло по пути США.
                Только Зимбабвийские тугрики остаются в стране. А доллары покидают США и обратно не возвращаются.
                Inженегр
Сегодня, 18:56
                  Сегодня, 18:56
                  Вот об том и речь, что для заявленного "не экономить" требуется кое-что гораздо более сложное, чем банальное желание и наличие печатного станка. )
            ВячеSeymour
Сегодня, 18:59
              Сегодня, 18:59
              Не экономить может только страна, которая деньги печатает столько, сколько хочет. А все остальные своей привязанностью к её печатному станку помогают ей не экономить. Отсюда и "Зумволты", и "Звёздные войны", и "Золотой флот" и много чего ещё...

              В этом Вас говорящие головы из главных ТВ каналов просветили ?
              Я так понимаю они Вам ещё и про Госдолг рассказали, про то сколько каждый американец с рожденья должен?...
              Одно они постеснялись Вам объяснить: -А почему собственно Штаты не напечатают, говоря вашими словами, сколько захотят долларов и не закроют свой Государственный долг , да что там долг , почемутвыкупыт всю планету?!
              Какого чёрта Конгрес каждый год рожает новый предел Госдолга ? Не проще ли больше денег напечатать , а?
              Вы уж снизойдите , просветите меня в таких простых вещях ?
              А заодно и расскажите пожалуйста , зачем это Штатовский ФРС регулярно ведёт какие-то стерилизации какой-то денег hi ?
  al252ex
Сегодня, 16:09
    Сегодня, 16:09
    Наконец то Американцы раскрыли секреты Советских учёных по производству гильз.
  роман66
Сегодня, 16:14
    Сегодня, 16:14
    Стальной сплав?? Орррригинально ! Сталь и есть сплав, а уж состав легирующих добавок...
    Joker62
Сегодня, 16:27
      Сегодня, 16:27
      Ничего тут оригинального нету. У нас есть гильзы, выполнены с добавления железа и никеля.
      Я сам стрелял в тире из АК-74, и убирал после стрельбы с помощью обычного магнита, прикреплёны к швабре. Отстрелянные гильзы отлично примагничиваются и легко сбрасываются в обычное ведро.
      Про других оружий, я не знаю. Возможно и имеется таких гильз для пистолетов.
  tralflot1832
Сегодня, 16:29
    Сегодня, 16:29
    Какую гильзы купят в США - обыкновенную латунную за 1 цент ( условно) или необыкновновенную никелевым напылением за 1,5 цента ( условно).Пехотинцу насрать на цену , У него один принцип - патронов в бою много не бывает .Чем больше в носимом боекомплекте тем лучше .И пехота сейчас " цепями " не ходит на дальних и средних дистанциях - сейчас дальняя дистанция от 10 метрах " при штурмах" ( на основе рассказов штурмовиков)
  Bez 310
Сегодня, 16:30
    Сегодня, 16:30
    Увидел эту, не побоюсь этих слов, глобальную новость, и сразу же возник вопрос - "и чо"?
  ГолыйМужик
Сегодня, 16:30
    Сегодня, 16:30
    Если нам нужно более высокое давление в стволе, то не логичнее ли делать более прочные стволы, а не суперпрочные и дорогие гильзы, которые так-то вообще не для этого?
    И за счет ствола более мощные патроны могли ещё сто лет назад сделать, чтобы летели по более прямой траектории, но по каким-то соображениям остановились на существующих вариантах.
    paul3390
Сегодня, 17:01
      Сегодня, 17:01
      Давление в стволе - это ещё и отдача. А ведь в том числе и этим в своё время объясняли переход на малоимпульсные патроны...
  Николай1971
Сегодня, 16:38
    Сегодня, 16:38
    Вундервафля очередная
  sedoj
Сегодня, 16:48
    Сегодня, 16:48
    При этом обладающий гильзой Peak Alloy патрон 7mm Backcountry с пулей 170 гран достигает скорости около 914 м/с.

    Это когда из рогатки стреляешь?
    Видно очередной распил намечается. Одни стараются безгильзовые технологии продвинуть, другие внедряют усиленные гильзы. Всегда считал, что на скорость пули и настильность траектории пули влияет качество и количество пороха, а оно вона как. Всё дело в крепости гильзы. Казённик вообще не при делах. Хотя бывает, что и гильзу раздувает, но это редкость.
  Кариб
Сегодня, 16:52
    Сегодня, 16:52
    Просто меди не хватает. В последнее время медь сильно подорожала и в проводах её не заменить. Заменять стали где придумали. Ну и перед войной находят способы экономии стратегического материала.
  romandostalo
Сегодня, 17:03
    Сегодня, 17:03
    Бред. Я служил с 1984 и у нас были только стальные гильзы, зелёные...
  RockerMan
Сегодня, 17:03
    Сегодня, 17:03
    Насколько помню, Лобаев для своих винтовок, начал делать стальные гильзы. А Peak Alloy или нет, не уточняли.
    Кулл90
Сегодня, 17:33
      Сегодня, 17:33
      у нас итак стальные гильзы к автоматам
  mexanik62
Сегодня, 17:22
    Сегодня, 17:22
    У нас сколько помню латунь была только у Нагана и иногда мелканы. Иногда попадались 12,7 к НСВ. Остальные (ПМ, АК, СКС, РДП, ПК. и т. д.) ну с которыми имел дело - стальные медненые или лакированые.
    Сочи
Сегодня, 17:40
      Сегодня, 17:40
      ТТ тоже были латунные. Сам видел и в руках держал.