НАТО готово отработать антидроновую систему Overwatch в Балтии и на Украине

Голландская программная платформа Overwatch, разработанная компанией Airwayz, прошла одно из самых сложных испытаний НАТО в области противодействия дронам. Об том, что испытания были сложными и при этом успешными, пишет западная пресса со ссылкой на военных.

Отработка использования новой программы осуществлялась в ходе учений TIE 2026, закончившихся в последней декаде мая и проходивших на полигоне Маркнессе в Нидерландах. Система в реальном времени объединила сенсоры и вооружение из 13 стран в единую командную картину.

Overwatch, как сообщается, выступила в роли ведущей системы командования и управления для группы участников. Платформа подключилась к 31 агрегатору данных и 15 отдельные сенсорам и РЛС - всего к 46 узлам по стандарту STANREC 4869.

Из западной прессы:

Это позволило создать комплексную картину воздушной обстановки и напрямую управлять средствами поражения: от постановки помех до применения кинетических перехватчиков.

Тесты включали симуляцию реальной атаки дронов в сложной многоуровневой среде. Участвовали системы разных типов: акустические детекторы, пассивные RF-сенсоры, радары, глушилки, кинетические перехватчики и системы идентификации. Главной сложностью стала интеграция оборудования от разных производителей и стран, ранее никогда не работавших вместе.

OVERWATCH продемонстрировала не только приём данных, но и выдачу команд для поражения целей.

Бригадный генерал в отставке Ярон Розен, исполнительный директор Airwayz:

TIE26 подтвердили эффективность программного комплекса в полевых условиях. С учётом масштаба и скорости скоординированных угроз дронов, которые превышают возможности любого человеческого контроля. Подключение систем из 13 стран через единый слой управления при реальной угрозе — именно такой стандарт нужен НАТО.

Успех в TIE26 открывает платформе дорогу к следующим этапам, включая учения BATT26 в Латвии в августе 2026 года. Платформу планируют отработать не только в восточных странах НАТО на Балтике, но и, по некоторым данным, на Украине. Это позволит адаптировать систему к реальным боевым условиям современного конфликта и ускорить ее внедрение для усиления коллективной обороны.

Соответственно, Запад продолжает использовать Украину и как поле боя в войне против России, и как испытательный полигон для своего вооружения и систем управления. Вполне понятно, что голландская разработка направлена против России.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 16:41
    Судя по тому, что евреи не сделали никаких выводов из войны дронов на Украине, ожидать от гейропейцев каких-то глобальных прорывов не стоит. На данном этапе ни одна страна в мире, не может защититься от атак БПЛА.
    akropin
      akropin
      +3
      Сегодня, 16:49
      Они попытку сделали, дальше обкатают на Украине в тест режиме. Потом сделают корректировку до версии 2.0. Потом опять обкатают. И версия 3.0 может оказаться вполне рабочей.
      Кулл90
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 17:18
        таких попыток и у нас куча, и вполне работают, но дроны все равно прорываются
    poquello
      poquello
      0
      Сегодня, 17:34
      у евреев всё впереди ещё, всё будет нарастать, если конечно не соскочут по перемирию
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 18:07
        Похоже не соскочат, персы заявили о выходе из переговоров.
    Canecat
      Canecat
      0
      Сегодня, 17:47
      Очень даже может, особенно когда сами придумали как нападать и сами успешно отразили. laughing
      Ни кто же не глушил ни кого и по РЛС и другим источникам излучения не бил по взрослому lol
  Aндрей Ко
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 16:41
    ИХ надо уничтожать пока не поздно - откровенно готовятся к войне с нами
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 16:48
    На юге России складывается угрожающая обстановка...такая система срочно нужна нашим военным и гражданским властям на местах.
    Если ничего не делать к осени получим большой головняк там.
    Седов
      Седов
      0
      Сегодня, 16:57
      Начался уже этот головняк, Алексей.hi И увеличением количества МОГов и постановкой антидроновых сеток проблему эту не решить. Нашли они наше "узкое" место и долбят туда. Решать надо срочно с противоядием от дронов. Ждём. Надеемся. Верим..
      Кулл90
        Кулл90
        0
        Сегодня, 17:16
        ну судя по видео хорнеты корм для рубикона
      poquello
        poquello
        0
        Сегодня, 17:29
        и с чего такие выводы?
    Кулл90
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 17:17
      а с чего вы взяли что такая система эффективна, или простое преклонение перед западом
    ANB
      ANB
      +1
      Сегодня, 17:26
      Есть. Эксплуатируется.
    poquello
      poquello
      0
      Сегодня, 17:31
      ой! а у нас то и нет ничего, сами падают не долетают
  tur-tur
    tur-tur
    0
    Сегодня, 17:49
    Испытывать такие системы на поле боя идея конечно заманчивая, но противник изучив эту систему обучится и контрмерам. Когда система в секрете, и распространяются только пугалки и реклама, противник не может спрогнозировать её эффективность и эффективность своего оружия.
  Александр_K
    Александр_K
    0
    Сегодня, 18:30
    Рой дронов выглядит примерно так: https://m.vkvideo.ru/video-211485340_456239170
    В современных условиях к ним добавляются противорадиолокационные ракеты, ракеты специализирующиеся на средствах ПВО, свой собственный РЭБ, ложные приманки типа Гербера для перегрузки ПВО, высотные БПЛА-разведчики для контроля эффективности удара и вскрытия радиолокационной и помеховой обстановки, фпв на оптоволокне, дрономатки и многое другое. Я не представляю как можно отмахаться от всего этого многообразия. В видеоролике это хорошо показано