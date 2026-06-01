СМИ Италии: Брюссель игнорирует просьбу Зеленского об ускоренном приёме в ЕС

1 128 15
СМИ Италии: Брюссель игнорирует просьбу Зеленского об ускоренном приёме в ЕС


Брюссель игнорирует просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского об ускоренном приеме в ЕС, на который он рассчитывает в 2027 году. Украину могут принять в Евросоюз примерно через 10 лет, а за это время она как раз успеет провести все необходимые предварительные реформы и завершить переговоры с руководством ЕС о своем членстве.



Об этом сообщает итальянская газета La Stampa, ссылаясь на источники в европейских структурах.

В статье сказано:

Источники, знакомые с ситуацией, даже говорят о том, что Киеву потребуется около 10 лет, чтобы завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав.

Таким образом, считает СМИ Италии, ЕС не отнесся серьезно к настойчивым просьбам Киева о срочном приеме в ЕС и предлагает ему терпеливо ждать в течение долгих лет.

В Евросоюзе тема потенциального вступления Украины в его ряды вновь оказалась на повестке после проигрыша Виктором Орбаном парламентских выборов в Венгрии. Будучи премьер-министром одного из государств ЕС, он всеми силами препятствовал приему Киева.

Впрочем, журналисты не исключают, что вопрос членства Украины в Евросоюзе может быть поднят уже в июне на ближайшем заседании Европейского совета, а в следующем месяце произойдут реальные подвижки.

На прошлой неделе издание Euractiv, ссылаясь на неназванное должностное лицо ЕС, сообщила о возможном начале переговоров с Киевом о вступлении в Союз еще до начала заседания Евросовета, намеченного на 18-19 июня. Это связано с просьбой Зеленского срочно принять Украину в ЕС, которую он озвучил в начале года.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:04
    В ЕС хохлоту не возьмут, дали ношенные кружевные труселя и хорош на этом.
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 17:10
      Украину могут принять в Евросоюз примерно через 10 лет

      В переводе на понятный - это приблизительно никогда!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Ирек
      дали ношенные кружевные труселя и хорош на этом.

      В Европе для ношеных трюселей для Украины ставят специальные мусорные баки с надписью - "Trjuseli for Yukraine".
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:05
    Да на фиг эти нищеброды им нужны, да еще и в полной разрухе. Сейчас на оружие клянчут, после приема в есу будет подайте опять же на оружие плюс восстановление и бюджет.😀
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 17:18
      Процветающая, "жирная", довольная и расслабленная укра ( как страны запады), им конечно же не нужна.., в силу ее геополитического расположения. Увы, конечно, для нее. Для запада, единственный интерес её существования - как источник угроз для РФ, нищий, готовый за западные плюшки самоубиваться и подставляться под удары РФ. Она должна быть алчащей и злобной, русофобской до предела, что бы за денежки дяди Сэма, которые он будет выделять ей за пакости против РФ, могла просто существовать.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:05
        Цитата: Десница ока
        Для запада, единственный интерес её существования - как источник угроз для РФ, нищий, готовый за западные плюшки самоубиваться и подставляться под удары РФ.

        Скажем проще - Yukraine нужна только, как пушечное мясо, что у них выходит неплохо. На протяжении 800 лет ими пользовались турки, татары, поляки и австрияки, да и шведам успели подлизать.
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          0
          Сегодня, 18:22
          Да....))) И самое интересное, всегда знали на чем играть - на пещерном, агрессивном укр. национализме.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 17:06
    Я знаю точно, что никто укру в ЕС, а тем более нато не примет и принимать даже не собираются... Эти "морковки" будут висеть перед ее носом, ровно столько, сколько Сэм ( настоящие закулисные правители запада) сможет использовать укру, для нанесения с помощью ее "рук" какого либо урона России. Когда это нацистско-расчеловеченное и зомбированное до безумия псевдогосударство перестанет представлять интерес для Сэма, как оружие против РФ, его сольют - притом сразу и жестко.... И только Россия, если конечно проявит милосердие и простит роковое предательство, сможет помочь сохранить это, некогда искустно отторгнутое от нее гос-во в каких-то суверенных пределах и спасти от полного скатывания в небытие.
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 17:14
      И только Россия, если конечно проявит милосердие, сможет помочь сохранить это, некогда искустно отторгнутое от нее гос-во

      Этого не будет ни при каких раскладах уже. Украина как государство в любой форме со временем будет натравлена на Россию.
      Людей, церковь и культурное наследие -да!
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 17:54
        Украина как государство в любой форме со временем будет натравлена на Россию.

        Ну, есть все же вариант, когда она и суверенной останется, в каких то границах и при том, не сможет быть угрозой для нас.... Угадайте какой?)))
        1. SAG Звание
          SAG
          0
          Сегодня, 18:18
          Ну, есть все же вариант, когда она и суверенной останется

          Да - в памяти нашей! Все 13 этих лет мы будем помнить! На эту часть вопроса ответ очевиден.
        2. SAG Звание
          SAG
          0
          Сегодня, 18:26
          в каких то границах и при том, не сможет быть угрозой для нас.... Угадайте какой?)))

          Свои фантазии предпочитаю держать не для этого сайта. Ну допустим, если все свидомые и щирые переедут в Антарктиду и там образуют государство Украина!
          1. Десница ока Звание
            Десница ока
            0
            Сегодня, 18:53
            Не, это слишком сложно и понятное дело, нереально)))).
            Просто, такие гос-ва, как укра и подобные ей, в нашем подбрюшье, представляющие для нас стратегическую важность, которые никогда не должны быть использованы Западом против нас, должны всегда!!!, впредь, находиться в сфере нашей зависимости... Мы, просто обязаны изгнать из них западных и прозападных тлетворных марионеток во всех правящих органах и элитах, избавить от западного влияния, проще говоря. Там, должны быть впредь, только пророссийские правящие элиты, а с иными поступать максимально жестко, гнать любую западную заразу, как только она в каком либе виде, посмеет проявиться там и начнет влиять на умы и политику этих гос-тв. Иначе - никак!)))
            1. Десница ока Звание
              Десница ока
              0
              Сегодня, 18:57
              П. С. - ну если мы заявляем себя Великой державой, имеющей запросы на геополитический суверенитет и лидерство - то иначе никак... Тут, нужно учиться у Сэма, просто.
  4. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    -1
    Сегодня, 18:10
    Европедики, может быть, и приняли бы Хохлому в ЕС, но без ее "потужного президента", так как злобный киевский коротышка там уже всех достал.