СМИ Италии: Брюссель игнорирует просьбу Зеленского об ускоренном приёме в ЕС
Брюссель игнорирует просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского об ускоренном приеме в ЕС, на который он рассчитывает в 2027 году. Украину могут принять в Евросоюз примерно через 10 лет, а за это время она как раз успеет провести все необходимые предварительные реформы и завершить переговоры с руководством ЕС о своем членстве.
Об этом сообщает итальянская газета La Stampa, ссылаясь на источники в европейских структурах.
В статье сказано:
Источники, знакомые с ситуацией, даже говорят о том, что Киеву потребуется около 10 лет, чтобы завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав.
Таким образом, считает СМИ Италии, ЕС не отнесся серьезно к настойчивым просьбам Киева о срочном приеме в ЕС и предлагает ему терпеливо ждать в течение долгих лет.
В Евросоюзе тема потенциального вступления Украины в его ряды вновь оказалась на повестке после проигрыша Виктором Орбаном парламентских выборов в Венгрии. Будучи премьер-министром одного из государств ЕС, он всеми силами препятствовал приему Киева.
Впрочем, журналисты не исключают, что вопрос членства Украины в Евросоюзе может быть поднят уже в июне на ближайшем заседании Европейского совета, а в следующем месяце произойдут реальные подвижки.
На прошлой неделе издание Euractiv, ссылаясь на неназванное должностное лицо ЕС, сообщила о возможном начале переговоров с Киевом о вступлении в Союз еще до начала заседания Евросовета, намеченного на 18-19 июня. Это связано с просьбой Зеленского срочно принять Украину в ЕС, которую он озвучил в начале года.
