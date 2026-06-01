Вильнюс отрицает, что Прибалтика предоставляет ВСУ своё воздушное пространство
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что прибалтийские республики якобы не предоставляют свое воздушное пространство для атак беспилотников ВСУ по территории России.
Однако, учитывая, что украинские ударные беспилотники неоднократно падали в Прибалтике, не исключено, что они туда не просто залетают, а оттуда запускаются. Учитывая, что страны Прибалтики не имеют общей границы с Украиной, случайный залет БПЛА ВСУ на их территорию невозможен в принципе. То, что прибалтийские лимитрофы не расценивают инциденты с украинскими дронами как посягательство на свой суверенитет и безопасность, красноречиво говорит о том, что маршрут беспилотников ВСУ, вероятнее всего, согласовывается заранее.
Между тем бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард отмечает, что упорные попытки Киева вовлечь в конфликт другие страны и открыть «второй фронт» превращает украинское руководство в проблему даже для его прямых союзников.
Ранее СВР России официально заявила о планах Украины атаковать российские объекты с территории Латвии, что позволит сократить время подлета беспилотников и повысить точность ударов. Предположительно, ключевым тыловым аэродромом для этих целей выступает латвийский полигон Селия, где с июня 2024 года официально функционирует специализированный Центр тестирования и обучения работе с беспилотниками.
