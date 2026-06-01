Вильнюс отрицает, что Прибалтика предоставляет ВСУ своё воздушное пространство

1 482 9
Вильнюс отрицает, что Прибалтика предоставляет ВСУ своё воздушное пространство

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что прибалтийские республики якобы не предоставляют свое воздушное пространство для атак беспилотников ВСУ по территории России.

Однако, учитывая, что украинские ударные беспилотники неоднократно падали в Прибалтике, не исключено, что они туда не просто залетают, а оттуда запускаются. Учитывая, что страны Прибалтики не имеют общей границы с Украиной, случайный залет БПЛА ВСУ на их территорию невозможен в принципе. То, что прибалтийские лимитрофы не расценивают инциденты с украинскими дронами как посягательство на свой суверенитет и безопасность, красноречиво говорит о том, что маршрут беспилотников ВСУ, вероятнее всего, согласовывается заранее.



Между тем бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард отмечает, что упорные попытки Киева вовлечь в конфликт другие страны и открыть «второй фронт» превращает украинское руководство в проблему даже для его прямых союзников.

Ранее СВР России официально заявила о планах Украины атаковать российские объекты с территории Латвии, что позволит сократить время подлета беспилотников и повысить точность ударов. Предположительно, ключевым тыловым аэродромом для этих целей выступает латвийский полигон Селия, где с июня 2024 года официально функционирует специализированный Центр тестирования и обучения работе с беспилотниками.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 17:37
    Мол, если что - то мы вас не видели...
    "Пробный шар" был ещё в сентябре 23го по аэродрому в Пскове.
  2. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 17:37
    а радары, спутники их не просвечивают?
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 18:49
      Да тама (Эстония и Латвия) поднялся чутка повыше деревьев и погнал на восток. На пути "эверестов" нет только высоковольтки.
  3. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 17:53
    Балтийские моллюски, если вы такие как бы не при делах, то выстраивайте ПВО и сбивайте бандеровские жужжалки, охраняйте священные рубежи РФ, иначе они (жужжалки) как бы случайно будут падать на ваши тупые головы.
  4. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 17:57
    Ну это нормально - вас даже спрашивать не стали, лежите и молча получайте удовольствие..... bully
  5. Krugov Звание
    Krugov
    +1
    Сегодня, 18:08
    Стандартный (советского периода) армейский локатор систем ПВО прекрасно видел крупных птиц типа аист, неужели современные системы не видят здоровенный дрон?
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 18:10
    Еще можно по Калининграду ударить через Прибалтику.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:10
    При этом объявили коридор бесполезным вполне официально, чтоб частные самолёты не мешали дронам летать
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:17
    Наверное ещё и мамой клялась,и в грудь себя стучала левой пяткой правой ноги,что в натуре они не при делах?😂😂😂😂