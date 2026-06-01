Первый серийный МС-21-310 передан из цеха окончательной сборки на испытания

Первый серийный пассажирский самолет МС-21-310 покинул цех окончательной сборки и отправился на испытания. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на ОАК.

На Иркутском авиазаводе завершили сборку первого серийного МС-21-310, самолет передан в летно-испытательное подразделение, где пройдет все необходимые наземные и летные испытания. Одновременно будет обкатана технология подготовки передачи серийных машин заказчику. А в цехе окончательной сборки на место выведенного самолета поставили очередной самолет.



После прохождения всех необходимых испытаний и нанесения покраски первый серийный лайнер МС-21-310 передадут заказчику. Правда, произойдет это только после получения сертификата типа на импортозамещенную машину. Предварительно, завершение сертификации планируется в первом квартале следующего года. Пока же сборка серийных самолетов будет продолжаться.



Завод продолжает последовательно наращивать темпы постройки серийных импортозамещенных самолетов МС-21-310. (...) Планируем и далее увеличивать темпы серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год.


МС-21-310 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет с импортными системами совершил в 2017 году.
  Magic Archer
    +1
    Сегодня, 17:18
    Новость хорошая. Мы отстаем в гражданской авиации. А именно она это фундамент для военной. Без хороших гражданских самолетов не будет ни ДРЛО ни разведки ни РЭБ с заправщиками. Надеюсь самолет будет лучше супер джета!
    Кулл90
      Сегодня, 17:23
      так самолет суперджет не плох, наравне с одноклассниками
      мс-21 он в другой нише, у него другие одноклассники

      одноклассник суперджета это: В начале февраля 2023 года, MHI решили полностью закрыть программу разработки авиалайнера SpaceJet, который прежде именовался как Mitsubishi Regional Jet. Всего на программу Mitsubishi SpaceJet (ранее MRJ) затрачено около 10 млрд долларов
    Orange-Bigg
      Сегодня, 17:39
      Да,но ДРЛОиУ будущего это или спутники на основе Starlink как сейчас делают американцы или БПЛА с мощными радарами РОФАР,которые так же в состоянии заменить самолёты ДРЛОиУ,так как классические ДРЛОиУ теми же американцами признаны небезопасными ,исходя из опыта СВО.Так что или БПЛА с РОФАР или спутники в режиме онлайн мониторящие обстановку в воздухе.
      Кулл90
        Сегодня, 17:41
        амриканцами признаны не только исходя из опыта СВО(сбитие шведского самолета дрло), но и из опыта войны с ираном(уничтоженный амриканский самолет дрло)
    astepanov
      Сегодня, 17:58
      Нет, это отвратительная новость. Взамен когда-то строившихся и бывших в числе лучших в мире отечественных самолетов, строившихся полностью из собственных комплектующих, собрали непойми что, уже устаревшее морально, но еще не ставшее на крыло. Тридцать лет как авиастроение начали убивать, сгноили отличные машины, разрушили заводы, уничтожили школы авиастроителей. Шушера вроде Рогозина-младшего нынче дожевывает остатки средств, выделяемых авиастроителям. Где школа Илюшина, Туполева, да и Антонова тоже? Три десятка лет сопли жевали да воровали - и потому толку и в этот раз не будет. Не верю.
    Баюн
      Сегодня, 18:06
      Не успеваем. Есть серьезные проблемы. На "гражданку" массово планируют брать "каботажников"(самолеты с экипажами) из дружественных стран. Не успеваем, лет так на 5. Что планировалось к 2030 реально будет - желаю надеяться - только в 2035.

      Сложно при ВЕРНОМ приоритете боевой авиации, параллельно тянуть гражданское авиастроение.

      Возможно, есть смысл подумать о "звездной" структуре авто и ж/д сообщения по принципу: каждый облцентр должен быть соединен со всеми граничащими автомагистралью по 2 ряда минимум в каждую сторону и современной скоростной ж/д веткой.

      П.С.: Для Сибири и ДВ - не вариант, понимаю. Но до Урала - должно снять проблему, позволив авиацией максимально покрыть Восток страны, пока количество отечественных самолетов не станет достаточным.
  Ирек
    Сегодня, 17:23
    В добрый путь , красивый самолётик.
  А. К.
    Сегодня, 17:26
    Хорошая новость наконец-то . Все таки мы это сделали. Как говорится чистого неба.
      Сегодня, 17:53
      В следующем году обещают первые 2 серийных МС-21-310.

      . «Передача первого серийного самолёта в лётно-испытательное подразделение завода позволит освободить место для следующей машины в цехе окончательной сборки. Планируем и далее увеличивать темпы серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолётов в год, — отметил гендиректор ИАЗ Андрей Сойнов.

      Росавиация рассчитывает сертифицировать импортозамещенный МС-21 до конца 2026 года, в следующем же году планируют выпустить два первых серийных самолета.


      МС-21-310 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, разработанный ПАО «Яковлев» (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации госкорпорации Ростех). Самолёт создан для замены устаревших отечественных моделей Ту-154 и Ту-204, а также зарубежных аналогов Boeing 737 и Airbus A320. Вместимость лайнера составляет до 211 пассажиров, максимальная дальность полёта с 175 пассажирами — 3830 км. Особенностью конструкции является высокая доля композитных материалов (около 40%), что делает МС-21-310 одним из самых современных российских пассажирских лайнеров.


      . в истории авиации масса примеров, когда гражданские самолёты значительно увеличивали дальность уже после начала серийного производства.

      Самый первый серийный Superjet пошёл в производство с дальностью 2400 км. Всего за несколько лет этот показатель увеличили до 4500 км — почти вдвое.Роман Гусаров, авиаэксперт.Гусаров напомнил, что похожий путь прошёл и Boeing 737. Ранние версии лайнера имели сравнительно небольшую дальность полёта, однако в ходе модернизаций самолёт получил новые двигатели, улучшенную аэродинамику и увеличенный запас топлива. В результате современные версии семейства способны преодолевать более 5000 км.


  alexboguslavski
    Сегодня, 17:38
    Правда, произойдет это только после получения сертификата типа на импортозамещенную машину. Предварительно, завершение сертификации планируется в первом квартале следующего года.


    А если пятилетку за три года?
    Orange-Bigg
      Сегодня, 18:02
      Трехлетку.Именно через 3 года (включая 2026 год)обещают первый полёт МС-21-210,то есть в 2028 году.В конце мая 2026 года появилась информация о заключенном контракте на разработку новой модификации пассажирского самолета МС-21. Это третья версия машины в ее истории: первой была МС-21-300 с большой долей иностранных компонентов, второй – внешне схожая МС-21-310 с полностью российским бортовым оборудованием, двигателями и всеми компонентами конструкции, и наконец, третья – МС-21-210, об официальном создании которой объявлено сейчас.

      МС-21-210 – это машина меньшей вместимости: ее максимальная нагрузка составит 160-170 пассажиров вместо 170-211 у МС-21-310. Новая модификация получит укороченный по сравнению с МС-21-310 на 8,5 метров фюзеляж, соответственно масса самолета снизится на 6-7 тонн, дальность при этом должна превысить 6000 км. Все остальные параметры остались прежними (те же двигатели ПД-14 и т.д.). Поэтому и процесс разработки «210-й» версии не будет сложным и сильно затратным.

      Отсюда и более сжатые сроки: все этапы НИОКР, а также создание опытного образца нового самолёта с подготовкой к первому полёту планируется завершить уже в 2028 году.


      То есть вот таким вот способом хотят обеспечить дальность МС-21-210 в 6000 км.
  ODERVIT
    Сегодня, 17:39
    Отличная новость. Успехов в серийном производстве. Безопасность полетов во главе.
  Сергей Т19
    Сегодня, 17:45
    Обещали в этом году завершить сертификацию. Я так понимаю самолёт ещё 2 года будут допиливать. Тянут до священного 2030го года.
      Сегодня, 17:53
      так судя по статье его допилили и уже производят, но передадут заказчику после сертификации, то есть уже несколько штук к тому моменту будет произведенно
        Сегодня, 18:11
        Ну вы наивный прям как ребёнок. В следующем году 300 с лишним самолётов уже на крыло поставят. К 2030 году тысячу выпустят. Президент сказал, а он обманывать свой собственный народ никогда не будет.
          Сегодня, 18:15
          про это ничего не скажу, но вы видимо не верите что самолет о котором говорится в статье выпущен? laughing
            Сегодня, 18:19
            Верю и радуюсь. После атакованной американской базы иранцами это вторая хорошая новость.
  Александр_K
    Сегодня, 17:59
    Молодцы! Больше добавить нечего. Не всё так плохо в нашем государстве как иногда кажется.
  esl462
    Сегодня, 18:07
    Я тебя слепила из того что было...
      Сегодня, 18:25
      И тем не менее уже что то.

      В частности, дальность полета для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км, следует из данных на сайте компании. Максимальная взлетная масса самолета при этом не изменилась и составляет 85 т.
      Сейчас на сайте ОАК опубликован не «проект будущего», каким еще 2–3 года назад был МС-21, а расчетные характеристики реальной машины, которая уже создана «в железе», летает, проходит сертификацию и пойдет в авиакомпании, подчеркивает представитель «Ростеха». В техническом задании Минпромторга, утвержденном в 2009 г., для самолета МС-21-300 указывалась целевая дальность полета 3500 км при 180 пассажирах, напоминает он. Любой самолет, созданный с нуля, эволюционирует в процессе эксплуатации и доработок, отмечает собеседник. ... Дальность полета в 3830 км в пересчете на внутрироссийские рейсы позволит МС-21 долететь из Москвы до Новосибирска без дозаправки, говорит источник «Ведомостей», знакомый с особенностями характеристик этого самолета. Важно понимать, учитывает ли данный параметр необходимый запас топлива на случай нештатной ситуации в районе аэропорта назначения, рассуждает источник «Ведомостей» в крупной авиакомпании. Например, протяженность маршрута от Москвы до турецкой Антальи составляет 3700–3800 км, но летом аэропорт там часто перегружен, отмечает он.


      Можно посмотреть на карте куда можно долететь на МС-21-310.
      Сегодня, 18:34
      Ну или тогда в Анталью на автобусе прийдётся ехать ,а не на самолёте и не из Москвы,а из Ростова-на-Дону.Как вариант.

      . С 15 марта турецкий перевозчик Luks Yılmaz Turizm начнет выполнять рейсы между Ростовом-на-Дону и Аланьей.

      По данным перевозчика, первый рейс запланирован из Аланьи в Ростов-на-Дону. 15 марта выпадает на субботу, но в дальнейшем по субботам будут отправляться автобусы из России в Турцию, а в обратном направлении — по вторникам.
      Маршрут пройдет через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин. Пассажирам придется пересечь две границы: российско-грузинскую и грузино-турецкую.



        Сегодня, 18:43
        Я уж туркишами как-нибудь...