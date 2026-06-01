Эскалация на Ближнем Востоке: Иран прекращает переговоры с США из-за Израиля

В условиях нарастающей напряженности на Ближнем Востоке Иран принял решение о немедленном прекращении переговоров с Соединенными Штатами. Как сообщает иранское агентство Tasnim, причиной стало обострение ситуации в Ливане, где продолжаются боевые действия, инициированные Израилем.В частности, 1 июня премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился о нанесении ударов по кварталу Дахия в Бейруте, который считается оплотом движения «Хизбалла». Это действие было объяснено продолжающимися атаками со стороны шиитских радикалов и нарушением режима прекращения огняВ ответ на действия Израиля Иран также заявил о готовности полностью заблокировать Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из Персидского залива. Кроме того, Тегеран планирует активизировать свои действия на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив.Иранские официальные лица подчеркивают, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из условий для продолжения диалога с США. Переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока Израиль не прекратит свои агрессивные действия как в Ливане, так и в секторе Газа. Это заявление подчеркивает, что Иран не намерен отступать от своих позиций и будет защищать свои интересы на международной аренеСитуация в регионе остается крайне напряженной, и действия обеих сторон могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Важно отметить, что международное сообщество, включая такие страны, как Франция, уже выразило свою озабоченность по поводу действий Израиля и запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН.На данный момент перспективы возобновления переговорного процесса выглядят весьма туманно.

