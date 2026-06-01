Эскалация на Ближнем Востоке: Иран прекращает переговоры с США из-за Израиля

2 684 14
Эскалация на Ближнем Востоке: Иран прекращает переговоры с США из-за Израиля


В условиях нарастающей напряженности на Ближнем Востоке Иран принял решение о немедленном прекращении переговоров с Соединенными Штатами. Как сообщает иранское агентство Tasnim, причиной стало обострение ситуации в Ливане, где продолжаются боевые действия, инициированные Израилем.

В частности, 1 июня премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился о нанесении ударов по кварталу Дахия в Бейруте, который считается оплотом движения «Хизбалла». Это действие было объяснено продолжающимися атаками со стороны шиитских радикалов и нарушением режима прекращения огня

В ответ на действия Израиля Иран также заявил о готовности полностью заблокировать Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из Персидского залива. Кроме того, Тегеран планирует активизировать свои действия на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив.

Иранские официальные лица подчеркивают, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из условий для продолжения диалога с США. Переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока Израиль не прекратит свои агрессивные действия как в Ливане, так и в секторе Газа. Это заявление подчеркивает, что Иран не намерен отступать от своих позиций и будет защищать свои интересы на международной арене

Ситуация в регионе остается крайне напряженной, и действия обеих сторон могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Важно отметить, что международное сообщество, включая такие страны, как Франция, уже выразило свою озабоченность по поводу действий Израиля и запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН.

На данный момент перспективы возобновления переговорного процесса выглядят весьма туманно.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 17:47
    Переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока Израиль не прекратит свои агрессивные действия как в Ливане, так и в секторе Газа.
    Вот создали же в 1948 году, лимитроф на свою голову. Они ничем не отличаются от германцев образца 1933 года.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:36
      Цитата: carpenter
      Переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока Израиль не прекратит свои агрессивные действия как в Ливане, так и в секторе Газа.

      Вот создали же в 1948 году, лимитроф на свою голову. Они ничем не отличаются от германцев образца 1933 года.

      Иранский генерал сегодня сделал серьёзное заявление, сообщение иранского СМИ Presstv.ir
      Вооруженные силы Ирана не потерпят израильского варварства в Ливане: заявление официального представителя.
      Понедельник, 1 июня 2026 года, 14:31

      Вооружённые силы Ирана предупредили Израиль и его союзников, что не потерпят продолжающихся зверств оккупационного режима в Ливане, заявил высокопоставленный военный представитель.

      Бригадный генерал Аболфазл Шекарчи выступил с заявлением в понедельник, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о бомбардировке южных пригородов Бейрута. Это самая серьёзная эскалация агрессии Израиля против Ливана с момента заключения хрупкого перемирия в апреле.

      По его словам, сионистский режим, убивающий детей, воспользовался перемирием и начал откровенную агрессию против Ливана, убив более 3000 невинных людей, в том числе женщин и детей.

      «В то время как правители западных стран придерживаются стратегии молчания или попустительства в отношении этих преступлений против человечности, мы предупреждаем лидеров жестокого сионистского режима и его сторонников, что Вооружённые силы Исламской Республики Иран не потерпят продолжения варварских преступлений против Ливана», — добавил он.
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 17:50
    Иранские официальные лица подчеркивают, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из условий для продолжения диалога с США. Переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока Израиль не прекратит свои агрессивные действия как в Ливане, так и в секторе Газа...

    Похоже на то, что Израиль именно этого и добивался для того, чтобы США не слетели с его крючка и не заключили мирное соглашение с Ираном.
  3. C-Real Звание
    C-Real
    +1
    Сегодня, 17:55
    Зеленский и Нетаньяха сейчас самые проблемные персонажи.
    Оба нацисты. Первый по принуждению, второй по зову сердца.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: C-Real
      Зеленский и Нетаньяха

      И оба - "местечковые".
    2. napalm Звание
      napalm
      +1
      Сегодня, 18:13
      Цитата: C-Real
      Зеленский и Нетаньяха сейчас самые проблемные персонажи.
      Оба нацисты. Первый по принуждению, второй по зову сердца.

      Только что, смотрел израильский блог, "Лысая правда". Погиб ещё один цахаловец. О Нетаньяху и его сыне, только негатив в комментариях. Но почему-то все пишут, что это Трамп заставляет беню всё это творить. Очень удивился, наоборот же.
    3. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 18:14
      Первый по принуждению

      Да ладно - "по принуждению"...))))
      Зеля, Трамп ( который недавно сам признал свое еврейское происхождение) и Нетаньяхо - все, как по заказу "одной крови" и именно те, кто и творят и развязывают сейчас в мире самое большое кровопролитие и ведут его к самой большой и страшной заварушке ... Может - нацизм это врожденное?)))
  4. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -3
    Сегодня, 18:05
    В условиях нарастающей напряженности на Ближнем Востоке Иран принял решение о немедленном прекращении переговоров с Соединенными Штатами.


    Ай-яй-яй! К чему такая горячность? Ирану надо было призвать США "пройти свою часть пути", как это сделал зам министра иностранных дел Рябков. Или повспоминать о "пониманиях Анкориджа", сокрушаясь, что американцы обещали выполнить свою часть пониманий, но, видимо, наткнулись на ряд сложностей, связанных с поведением Израиля, как это сделал помощник президента Ушаков.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 18:06
    Надо понимать, что персы, в значительной степени, восстановили свой потенциал и готовы ко второму раунду.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:23
      Цитата: ТермиНахТер
      Надо понимать, что персы, в значительной степени, восстановили свой потенциал и готовы ко второму раунду.

      Сами америкосы об этом пишут:
      НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Иран смог разблокировать большинство входов к 18 подземным ракетным объектам. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
      По ее сведениям, иранским властям удалось восстановить доступ к 50 из 69 туннелей, ведущих в упомянутые объекты. Также Тегеран отремонтировал поврежденные бомбардировками дороги к иранским базам.

      Ранее газета The New York Times сообщала, что, по данным разведки, Иран сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала.
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 18:08
    Важно отметить, что международное сообщество, включая такие страны, как Франция, уже выразило свою озабоченность по поводу действий Израиля

    Ожидаемо.., учитывая что именно во Франции, мусульманское население достигает 30-40% ( точно не помню)... Если не будет хотя бы "озабоченностей" лживых от представителей Сэмовских марионеток-правителей Франции, не факт, что макрон и ему подобные, из той же своры, останутся у власти... Лукавым приходится выражать озабоченности, ввиду имеющейся реальности, в виде огромного числа мусульман в стране. Иначе б эти шестерки сионского Сэма, в том числе Макрон, давно бы уже бомбили своими руками несчастных палестинцев, ливанцев и тд., на радость дьявольским хозяевам...
  7. anjey Звание
    anjey
    -1
    Сегодня, 18:13
    Что опять эти "вероломнотвердые израильтяне"всем -просто физиологическипрактически ,нагадили перед "Дверями Мира" средь бела дня??? wassat
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 18:18
    "Нахимов" вчера выходил на ходовые
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 19:01
    При всём при этом, не понятна позиция самого Ливана, который отвёл войска и предоставив возможность воевать с евреями военизированным формированиям Хезбаллы, безучастно созерцает как евреи убивают мирных ливанцев, сносят жилые постройки на захваченных территориях и явно не намерены возвращать их Ливану.
    На кой тогда нужна армия Ливана, если она не защищает ливанцев и свою территорию? request