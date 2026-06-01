Советник министра обороны Украины грозит Минску ударами из-за российских дронов

3 061 15
Советник министра обороны Украины грозит Минску ударами из-за российских дронов

Украина готова атаковать Белоруссию, если на ее территории начнется строительство площадок для запуска российских дронов-камикадзе типа «Герань». Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Бандеровский режим снова грозит ударами Белоруссии, на этот раз угрозы пришли со стороны Минобороны Украины. Как заявил Бескрестнов, ВСУ уже готовит удары по соседней республике, но нанесены они будут в случае появления на территории РБ пусковых площадок для «Гераней» или начала запуска любых дронов по Украине.



Если мы увидим, что с Беларуси запускают, строят там базы «Гераней» и запускают «Герани», мы будем атаковать эти базы. Абсолютно другим типом БПЛА. Это зависит от того, какая именно угроза будет нам с территории Беларуси. Сейчас это тяжело сказать.

Как заявил советник Федорова, у Киева есть разведданные, что Белоруссия якобы готовится к войне с Украиной. Об этом говорит тот факт, что они строят новые дороги, по которым будут перебрасывать войска. А еще Белоруссия воздвигает укрепления рядом с границей.

По мнению Бескрестнова, Белоруссия может открыть второй фронт, чтобы отвлечь часть сил ВСУ с основных направлений. Впрочем, военная разведка Украины не видит приготовлений Минска к возможному конфликту.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 17:53
    Украина готова атаковать Белоруссию, если на ее территории начнется строительство площадок для запуска российских дронов-камикадзе типа «Герань». Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

    Ну тогда Россия имеет полное право атаковать республики Прибалтики, откуда прилетают украинские дроны.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 18:33
      Ну тогда Россия имеет полное право атаковать республики Прибалтики, откуда прилетают украинские дроны.

      Чем распылять силы по сторонам может сначала с Украиной разберёмся по-взрослому и без белых перчаток.
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 18:45
      Ну тогда Россия имеет полное право


      А по заводам -изготовителям ракет шторм шэдоу( к примеру) уже имеем право наносить удары?
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 18:47
      Цитата: Владимир Лыткин...
      строят там базы «Гераней» и запускают «Герани», мы будем атаковать эти базы.

      Очень не полюбилась этому флешику наша Герань. Наши от всей души направили в апреле этот цветок ему на дом в Бровары, а он не понял широты нашей души и даже пожаловался - "Тепер будинку у мене бiлше немає." Теперь у него патологическая непереносимость этого растения. yes
      "
    4. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 18:54
      Все верно: страны НАТО на своей территории что хотят, то и размещают, строительством заводов занимаются, заборов вдоль границ, войска к границам перемещают, базы новые строят, планы по нападению на Калининград.. и им почему-то никто особенно не угрожает, только предупреждают и предостерегают.. А тут на тебе! Украина.. Что за "змагар" такой нашелся, что всем грозит: и Европе (Румынии, Сербии, Венгрии, Германии - чуть что-то не так), и Китаю, и Ирану.. и Беларуси теперь..
      Это Европейский план по втягиванию в войну Беларуси любым путем, а эти "соседи" - просто обычные "шестерки-исполнители". У них задача - ввязаться в драку, а там уже подключатся...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:57
    Похоже бандеровские режим берет на вооружение иранский опыт...могут вполне слететь с катушек.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Похоже бандеровские режим берет на вооружение иранский опыт...могут вполне слететь с катушек.

      Да у них, эти "катушек" и не было.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 18:18
        Цитата: carpenter
        Да у них, эти "катушек" и не было.

        Только непосредственная угроза жизни заставляет бандеровцев не совершать преступления...к сожалению Зеленскому прилюдно дали обещание его не трогать...отсюда и такая наглость с его стороны.
        Лукашенко такого обещания пока не давал...так что шанс есть что Зеля получит свою пулю.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 18:19
      Похоже бандеровские режим берет на вооружение иранский опыт...могут вполне слететь с катушек.

      Израильский. Такие же отбитые нацисты.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 18:04
    Бескрестнов, ака "Флеш", левый гражданский пассажир, который не занимает никаких официальных должностей, в МО бандерлянда, потому, может "мести помелом" как угодно, цена его словам - ломаный грош)))
  4. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 18:15
    А что, у свинорастов новые звания внедрили - Флеш? Или это персональное?
  5. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 18:17
    Украина готова атаковать Белоруссию, если на ее территории начнется строительство площадок для запуска российских дронов-камикадзе типа «Герань». Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов...

    Излишний гуманизм нашего руководства по отношению к противнику трактуется этим самым противником как наша слабость, отсюда его всё возрастающая наглость и самоуверенность в том, что всё у него (противника) идет вполне себе не плохо, оружие и деньги из-за бугра поступают бесперебойной и в достаточном количестве, местного мобилизационного ресурса и желающих иностранных наёмников ещё в избытке, коммунальная система страны работает, транспорт ходит, самолёты летают, селяне пашут, горожане на заводах изготавливают как военную так и гражданскую продукцию, из четырёх заявленными нами новых российских областей лишь одна освобождена Россией на пятом году СВО.

    По некоторым данным группировка ВСУ вдоль белорусской границы составляет более 200 тыс.человек при заявленной численности белорусской армии в 50 тысяч штыков. Оборзевший противник действительно может устроить провокацию на границе с Белоруссией и заставить часть войск России перегруппироваться на территорию Белоруссии, если военные Белоруссии не смогут сдержать ВСУ и те реализуют прорыв аналогичный курскому.

    Говорят что СВО является гражданской войной и отношения между противоборствующими сторонами должны быть иными чем война, например, между войсками Красной Армии и германского вермахта. Но в России уже были гражданские войны, взять хотя бы войну после революции 1917 года, и миролюбием они не отличались. Нынче же мы и просроченных не трогаем и кровавых отпускаем, всё надеемся на благоразумие и восстановление рассудка с той стороны, а оно всё не наступает у них и похоже они к этому и не стремятся. Привыкли за 12 лет там и готовы кровь пустить всем кто с ними не согласен. soldier
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 18:17
    у Киева есть разведданные, что Белоруссия якобы готовится к войне с Украиной.

    Глупо было бы не готовиться.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:27
    У Батьки яйца пожелезней будут, чем у некоторых.
    Сегодня 1 июня, не только День защиты детей, а и годовщина операции "Паутина", когда было совершено нападение на наши СЯС. И где ответ, прописанный в доктрине о ядерном сдерживании?
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 18:49
      У Батьки яйца пожелезней будут,

      По батьке уже давно прилетает. И реакции никакой