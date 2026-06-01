Советник министра обороны Украины грозит Минску ударами из-за российских дронов
Украина готова атаковать Белоруссию, если на ее территории начнется строительство площадок для запуска российских дронов-камикадзе типа «Герань». Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Бандеровский режим снова грозит ударами Белоруссии, на этот раз угрозы пришли со стороны Минобороны Украины. Как заявил Бескрестнов, ВСУ уже готовит удары по соседней республике, но нанесены они будут в случае появления на территории РБ пусковых площадок для «Гераней» или начала запуска любых дронов по Украине.
Если мы увидим, что с Беларуси запускают, строят там базы «Гераней» и запускают «Герани», мы будем атаковать эти базы. Абсолютно другим типом БПЛА. Это зависит от того, какая именно угроза будет нам с территории Беларуси. Сейчас это тяжело сказать.
Как заявил советник Федорова, у Киева есть разведданные, что Белоруссия якобы готовится к войне с Украиной. Об этом говорит тот факт, что они строят новые дороги, по которым будут перебрасывать войска. А еще Белоруссия воздвигает укрепления рядом с границей.
По мнению Бескрестнова, Белоруссия может открыть второй фронт, чтобы отвлечь часть сил ВСУ с основных направлений. Впрочем, военная разведка Украины не видит приготовлений Минска к возможному конфликту.
