НОАК отрабатывает ракетные удары на макетах американских самолётов
В сети опубликованы спутниковые снимки, на которых можно увидеть один из расположенных в западной части Китая полигонов, на котором НОАК проводит испытания своих ракетных вооружений.
Как можно увидеть на показанных снимках, помимо прочих целей, в качестве мишени для ракетных ударов НОАК использует полноразмерный макет американского самолета, что указывает на очевидный интерес Пекина в случае необходимости уничтожить группировку AWACS ВВС США в регионе. Кроме того, на фото запечатлена воронка диаметром около 12 метров, являющаяся результатом попадания китайской ракеты, а также пораженная цель в виде инфраструктурного объекта.
Между тем участие армии США в операции Epic Fury против Ирана продемонстрировало уязвимость американской высокотехнологичной авиации. Уже к середине мая текущего года США потеряли по меньшей мере 42 единицы своей авиатехники, включая самолеты F-15E, F-35A, A-10, KC-135 и AWACS. Восполнение потерь обойдется Вашингтону в 1,2 млрд долларов. Более того, армия США лишилась не только ударных самолетов, но и ключевых платформ поддержки: заправки, разведки и беспилотников, от которых в немалой степени зависит успех всей кампании.
Значительные потери американцев на Ближнем Востоке выявили системные уязвимости ВС США и в очередной раз продемонстрировали, что воздушная кампания против оснащенного дальнобойными вооружениями противника требует дорогостоящей поддержки, постоянного восполнения техники и адаптации тактики ведения боевых действий под текущие условия.
