Британский военнослужащий погиб в Ираке: что британские силы там сейчас делают

Министерство обороны Британии заявило о гибели военнослужащего своей армии в Ираке. В сообщении говорится о том, что военнослужащий погиб в результате аварии, произошедшей на одной из тренировок.

По предварительным данным, инцидент случился во время плановых совместных учений британских и иракских сил в Иракском Курдистане. Военнослужащий, чьё имя пока не раскрывается, погиб на месте в результате ДТП с участием военной техники.



Из официальной сводки:

Авария произошла на полигоне в условиях сложного рельефа при выполнении манёвров в рамках операции по поддержке коалиционных сил против остатков ИГ (террористическая группировка, запрещённая в России).

Минобороны Британии начало расследование совместно с иракскими партнёрами.

Пресс-служба ведомства:

Это трагическая потеря. Наш солдат погиб, исполняя долг по подготовке союзников. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким.

Военнослужащий, по последним данным, служил в составе британского экспедиционного корпуса. Если гибель произошла действительно в Иракском Курдистане,где давно нет никакого ИГ*, то это может доказывать продолжение попыток Запада подготовить курдские вооружённые формирования для сухопутного вторжения в Иран. Ранее, как известно, курдские лидеры Ирака от такой операции, продвигаемой США и Израилем, отказались. Но противники Ирана всё равно полны решимости использовать прокси для решения своих задач на иранской территории.
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 18:26
    Сегодня, 18:26
    погиб на месте в результате ДТП с участием военной техники.

    Да черт его знает... smile может в ДТП, может с горы упал, может вишенкой подавился...в Одессе всякое может случиться.
  Кулл90
    Кулл90
    Сегодня, 18:30
    сдох джон да хрен с ним, пытал мирных жителей скорее всего
  михаил3
    михаил3
    Сегодня, 18:51
    Вполне могут нанять курдов в частном порядке, как обычных наемников. Не сказать, что там курды сейчас процветают (когда ты предал всех, кто хоть сколь-нибудь хорошо к тебе относился, не удивляйся, что зарабатывать на жизнь стало непросто)), так что людей можно нанять буквально за хлеб.
    Только вот война сильно изменилась. Исчезло волшебство всей этой чудесной западной военной подготовки)
    Подготовленный западными инструкторам солдат нынче как бы не более уязвим, чем обычный гражданский с автоматом) Гражданский хоть не надеется, что разные ухватки, вбитые западными инструкторами, спасут его и сохранят.
    Да и не наберется там много желающих. У кого ума слишком много для того, чтобы идти помирать за деньги, которые не удастся получить. А другие уже гниют в других местах, где их давно израсходовали, приманив тем же кушем. Нету у этого движняка перспектив...