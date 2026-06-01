Британский военнослужащий погиб в Ираке: что британские силы там сейчас делают
Министерство обороны Британии заявило о гибели военнослужащего своей армии в Ираке. В сообщении говорится о том, что военнослужащий погиб в результате аварии, произошедшей на одной из тренировок.
По предварительным данным, инцидент случился во время плановых совместных учений британских и иракских сил в Иракском Курдистане. Военнослужащий, чьё имя пока не раскрывается, погиб на месте в результате ДТП с участием военной техники.
Из официальной сводки:
Авария произошла на полигоне в условиях сложного рельефа при выполнении манёвров в рамках операции по поддержке коалиционных сил против остатков ИГ (террористическая группировка, запрещённая в России).
Минобороны Британии начало расследование совместно с иракскими партнёрами.
Пресс-служба ведомства:
Это трагическая потеря. Наш солдат погиб, исполняя долг по подготовке союзников. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким.
Военнослужащий, по последним данным, служил в составе британского экспедиционного корпуса. Если гибель произошла действительно в Иракском Курдистане,где давно нет никакого ИГ*, то это может доказывать продолжение попыток Запада подготовить курдские вооружённые формирования для сухопутного вторжения в Иран. Ранее, как известно, курдские лидеры Ирака от такой операции, продвигаемой США и Израилем, отказались. Но противники Ирана всё равно полны решимости использовать прокси для решения своих задач на иранской территории.
