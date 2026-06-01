Авария произошла на полигоне в условиях сложного рельефа при выполнении манёвров в рамках операции по поддержке коалиционных сил против остатков ИГ (террористическая группировка, запрещённая в России).

Это трагическая потеря. Наш солдат погиб, исполняя долг по подготовке союзников. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким.

Министерство обороны Британии заявило о гибели военнослужащего своей армии в Ираке. В сообщении говорится о том, что военнослужащий погиб в результате аварии, произошедшей на одной из тренировок.По предварительным данным, инцидент случился во время плановых совместных учений британских и иракских сил в Иракском Курдистане. Военнослужащий, чьё имя пока не раскрывается, погиб на месте в результате ДТП с участием военной техники.Из официальной сводки:Минобороны Британии начало расследование совместно с иракскими партнёрами.Пресс-служба ведомства:Военнослужащий, по последним данным, служил в составе британского экспедиционного корпуса. Если гибель произошла действительно в Иракском Курдистане,где давно нет никакого ИГ*, то это может доказывать продолжение попыток Запада подготовить курдские вооружённые формирования для сухопутного вторжения в Иран. Ранее, как известно, курдские лидеры Ирака от такой операции, продвигаемой США и Израилем, отказались. Но противники Ирана всё равно полны решимости использовать прокси для решения своих задач на иранской территории.