Как русские Париж брали или Великий поход на Запад
А. С. Пушкин
Александр I является, пожалуй, одним из самых результативных правители в русской истории. Он не только отразил нашествие объединенной Европы, но и совершил Великий поход на Запад, триумфально вступив в Париж 31 марта 1814 года.
Величие Александра I
Успехи русских царей до и после Александра I были гораздо скромнее — никому не удавалось триумфально войти в столицу крупного вражеского государства. Воевали со шведами, турками и японцами, но столицы этих стран были недоступны для нашей армии. Мы не брали ни Стокгольм, ни Стамбул, ни Токио. Правда, брали Берлин при Елизавете Петровне (1760), но тогда Германия еще не вошла в силу. В плане результативности Александра I можно сопоставить лишь с Иваном Грозным, Екатериной Великой да, пожалуй, с советским генсеком Иосифом Сталиным.
Несмотря на очевидный триумф, историки склонны преуменьшать значение Великого похода на Запад. В сетевой энциклопедии Википедия поход и вовсе оказался растворенным в безликой Войне шестой коалиции. В других справочных источниках он скромно значится как Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг.
А между тем имело место необыкновенное событие, сопоставимое с походами Александра Македонского или Чингисхана. Русский царь Александр I не только отбил нападение, но и сокрушил могущественного французского императора Наполеона, перед которым трепетала вся Европа.
Как это стало возможно? К концу Отечественной войны 1812 года Россия была обессилена. К началу Заграничного похода русская армия насчитывала около 100 тысяч солдат. Примерно столько же было и во французской армии, однако за плечами Наполеона стояла практически вся Европа с колоссальным промышленным и мобилизационным потенциалом.
Неизбежность Великого похода
Изучая историю Великой Отечественной войны, ни у кого не возникает сомнений в том, что Гитлера необходимо было не только вытеснить за пределы страны, но и полностью уничтожить созданный им режим. Однако после Отечественной войны 1812 года «просвещенное» российское общество колебалось, и многие были настроены против продолжения боевых действий. Такие мысли приписывали даже фельдмаршалу Кутузову. Бытует даже легенда о его проклятии Александру I за Заграничный поход. Якобы Кутузов перед смертью сказал русскому царю: «Я Вас прощаю, но Россия Вас не простит».
Впрочем, разгромленный на Березине Наполеон мира не искал, поэтому у Александра I выбор был невелик. Или дать время на восстановление французской армии, или воспользоваться окном возможностей. А возможности действительно появились.
После разгрома Наполеона в его многонациональной армии «двунадесяти языков» начались брожения. Австрийцы и немцы (пруссаки) захотели выйти из игры, но если первые стремились лишь к нейтралитету, то вторые вдохновились идеями национального освобождения Германии от французского ига. Впоследствии немецкий национализм причинил немало бед, в том числе и самой России, но грех было им не воспользоваться.
Александр I полагал, что его направляет само Провидение, поэтому он решил не ждать возрождения армии Наполеона. 12 января 1813 году направляемый волей русского царя фельдмаршал Кутузов обратился к своим солдатам со словами:
Начало Заграничного похода
Русская армия пересекла пограничную реку Неман и вступила на территорию Пруссии, которая на тот момент находилась в полной зависимости от Франции. Примечательно, но русская армия шла не завоевывать, а освобождать.
В немецкой историографии Заграничный поход русской армии именуется как Befreiungskriege — Освободительная война. Именно тогда прусский король Фридрих Вильгельм III учредил печально известную боевую награду «Железный крест». Первоначально она присуждалась тем немцам, которые воевали на стороне России.
Русская армия легко продвигалась там, где местные (восточные) немцы приветствовали освободителей. Однако гарнизоны французских крепостей на Висле держались до конца 1813 года. Данциг (Гданьск) капитулировал только 29 ноября, а Модлин — 1 декабря.
Польшу (тогда Герцогство Варшавское) защищал австрийский корпус маршала Шварценберга, но с ним удалось договориться о нейтралитете, и он без боя отошел в пределы Австрийской империи.
Летучие отряды (укрупненный аналог диверсионно-разведывательных групп) русской армии под командованием генералов Винцингероде, Теттенборна и Чернышева при содействии местного населения быстро заняли такие немецкие города, как Берлин (4 марта), Гамбург (17 марта), Дрезден (28 марта) и Лейпциг (4 апреля).
Однако спустя три месяца после начала Заграничный поход русской армии выдохся. Наполеон смог собрать и привести в центр Германии (в Тюрингию) крупную армейскую группировку в 200 000 человек, которая почти вдвое превышала численность экспедиционных корпусов русской армии. Россия также понесла тяжелую утрату — 28 апреля на территории Силезии (юго-западная Польша) скоропостижно скончался фельдмаршал Кутузов.
В русской армии началась административная чехарда. Новый командующий генерал Витгенштейн, хотя и имел славу спасителя Петербурга, однако на новом поприще продемонстрировал весьма скромные результаты.
Лютценское сражение
В ходе Лютценского сражения 2 мая 1813 года Витгенштейн столкнулся с обновленной армией Наполеона и решил атаковать ее на марше к Лейпцигу (Саксония). Однако что-то пошло не так. Наполеон грамотно распорядился своими резервами и выиграл сражение. Русская армия откатилась назад за Эльбу. Саксония, а с нею города Лейпциг и Дрезден были потеряны. Витгенштейн винил генерала Ермолова за недостаток артиллерии, а тот — генерала Аракчеева за недостаток лошадей. В итоге родилась анекдотическая фраза, что репутация честного человека зависит от скотины.
Вынужденное отступление русской армии в Силезию показало, что проблема заключалась не в досадных случайностях, а в системных ошибках. Наполеон сравнивал Лютцен с Аустерлицем, после которого наступил перелом в боевых действиях, а Александру I пришлось успокаивать своего коллегу, прусского короля Фридриха Вильгельма III и обещать, что еще не все потеряно.
Плейсвицское перемирие
Витгенштейна на посту командующего русской армией сменил Барклай де Толли, но 4 июня с Наполеоном все же пришлось заключить Плейсвицское перемирие, которое затянулось на два месяца.
Когда замолчали пушки, говорить начали дипломаты. Австрия в лице посла Меттерниха пыталась склонить стороны к миру, однако амбиции Наполеона делали из него плохого переговорщика. Французский император желал повиновения, отказывался идти на уступки и грозил к октябрю занять Вену. В итоге Австрия перешла на сторону России, а русская армия пополнилась как немецкими (прусскими), так и австрийскими рекрутами. Также поддержку Александру I оказали Великобритания и Швеция.
Летнее перемирие 1813 года заметно увеличило численность русской армии. Теперь она была разделена на Силезскую (русско-прусскую) и Богемскую (русско-австрийскую). Во главе этих группировок по политическим причинам были поставлены фельдмаршалы Блюхер и Шварценберг. Ядро этих армий составляли русские корпуса Остен-Сакена и Барклая де Толли. Общее руководство Заграничным походом продолжал осуществлять русский император Александр I. Он находился в штабе Богемской армии.
Историк С. М. Соловьев в духе своего времени называл русского императора «Агамемноном среди царей», а В. М. Безотосный характеризовал Александра I как «теневого главнокомандующего» всей коалиционной армии Заграничного похода.
Битва за Германию: Дрезденское поражение и Лейпцигская победа
26 августа по окончании перемирия началось крупное Дрезденское сражение, однако колоссальная коалиционная армия во главе с Александром I не смогла реализовать свое численное преимущество. Русский царь, памятуя о своем провале под Аустерлицем в 1805 году, доверял генералам, а среди них не было единства. Рыхлая армия еще не прошла боевого слаживания: немцы (пруссаки) часто торопили события, тогда как австрийцы стремились действовать более осторожно.
Впрочем, победа в Дрезденском сражении не принесла французам ощутимого преимущества, так как 29 августа в Рудных горах под Кульмом русский отряд генерала Остермана-Толстого остановил корпус маршала Вандама (29 августа) и добился его полного разгрома. Статус-кво был восстановлен. Но время работало против Наполеона, поскольку немецкое национальное брожение достигало критической массы.
16 октября 1813 года началось Лейпцигское сражение, которое поэтически назовут «Битвой народов». В нем участвовали не только русские и французы, но также немцы, австрийцы, поляки, шведы, итальянцы, англичане, калмыки и башкиры. Оно стало переломным в Заграничном походе, поскольку после него Наполеон был отброшен за Рейн. Во французской армии было 200 000 солдат, а в коалиционной — 300 000. Армия Александра I не только была крупнее, но и прошла боевое слаживание. Из ошибок Лютцена и Дрездена были сделаны выводы.
В решающий момент боя немецкие (саксонские) части армии Наполеона в полном боевом порядке перешли на сторону России. Немецкий патриотизм взял верх над лояльностью Наполеону, так как дальнейшая позиционная война лишь усугубила бы разорение Саксонии. Французская сторона склонна переоценивать эту измену, тогда как историк Михайловский-Данилевский полагал, что победа и так уже склонялась на русскую сторону, а немцы просто не хотели оказаться в лагере побежденных.
Как бы то ни было, в этом сражении Наполеон лишился трех маршалов (Понятовский погиб, а Ренье и Сен-Сир оказались в плену). Он также потерял Германию (кроме Гамбурга), а ее финансовые и мобилизационные ресурсы отныне стали работать на Россию. Поражение под Лейпцигом привело к капитуляции целого ряда французских крепостей в тылу русской армии.
Поход за Рейн
В ноябре 1813 года русская армия вышла на Рейн. Германия здесь заканчивалась, а значит, заканчивалось благожелательное отношение немцев, которые охотно помогали с фуражом, рекрутами и разведкой. Отбросив Наполеона за Рейн, австрийцы чувствовали свою миссию выполненной и не горели желанием воевать с нацией Робеспьера и маркиза де Сада. Все опасались народной войны, которую могла всколыхнуть местная патриотическая пропаганда.
Александр I разделил войско на две части: Силезская армия пересекла средний Рейн в районе Майнца, а Богемская армия двинулась вверх по реке до швейцарского Базеля и лишь там вступила на территорию Франции. Местное население было погружено в апатию и уныние, поэтому вопреки воззваниям французский властей партизанского движения здесь не наблюдалось. Кроме того, Александр I строго следил, чтобы война велась по правилам, без грабежей и убийств гражданского населения. Содействие русской армии оказывала и «пятая колонна» из числа французов-роялистов, которые видели в Наполеоне нелегитимного революционного диктатора.
Впрочем, легкой прогулки по Франции не получилось. Отступив из приграничной Лотарингии, Наполеон внезапно атаковал растянутые позиции Силезской армии в регионе Шампань. В сражении при Бриенне 29 января французы нанесли поражение наступающей русской армии и вынудили ее отступить. Спустя неделю Наполеон полностью разгромил русский отряд генерала Олсуфьева в битве при Шампобере (10 февраля). Русской армии пришлось менять тактику и начать маневрировать, чтобы не быть поклеванной по частям. Иногда эти тактические отступления выдаются чуть ли не за разгром Силезской армии в ходе «шестидневной войны». Однако русская армия была не в том положении, чтобы стоять насмерть на завоеванных позициях.
Александр I усилил Силезскую армию корпусом генерала Винцингероде, благодаря которому наступление на Париж продолжилось. 4 марта был взят Суассон в 90 километрах к северо-востоку от французской столицы. Поражение (отступление) русской армии при Краоне 7 марта, по сути, было перегруппировкой перед победой при Лаоне (10 марта).
Наполеон отступил в юго-восточном направлении, чтобы сразиться с Богемской армией, которая теперь ему казалась слабым звеном. Сражение при Арси-сюр-Обе 20 марта стало последней крупной битвой, в которой он принял участие перед своим отречением. Французская армия натолкнулась на основные силы союзников, завязав встречный бой. Стало очевидно, что локальные победы над русскими генералами вызваны лишь оплошностями последних. Коалиционная армия имела численное преимущество и превосходство в огневой мощи.
Русские пушки на Монмартре
Потерпев поражение при Арси-сюр-Обе, Наполеон отошел на север и двинулся к Рейну, пытаясь отвлечь русскую армию от Парижа. Однако Александр I не повелся на этот маневр. Объединившись у Шалона с Силезской армией, он направился к французской столице, смяв по пути резервные корпуса маршалов Мортье и Мармона при Фер-Шампенуазе (25 марта). В тылу наступающей русской армии против Наполеона был выставлен заслон из корпуса Винцингероде, который успешно справился со своей задачей у Сен-Дизье. Через три дня русские были уже на окраинах Парижа.
Поначалу парижане пытались сопротивляться, но русские пушки на Монмартре грозили превратить Париж в груду развалин. 30 марта французская столица капитулировала, а 31 марта Александр I торжественно въехал в город на белом коне в сопровождении прусского короля Фридриха Вильгельма III, австрийского фельдмаршала Шварценберга и эскадрона казаков. Местные роялисты приветствовали русского царя. Французский сенат низложил Наполеона и избрал временное правительство.
Великий поход на Запад торжественно завершился.
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