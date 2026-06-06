Дьяволы-неудачники, или Ошибка адмирала Редера
Посвящается всем поклонникам морской тематики «Военного обозрения», чьими стараниями появился этот цикл. Еще раз спасибо за поддержку, и из теплых японских морей мы перемещаемся в холодный Киль 1933 года.
Вообще наша история началась 21 июня 1919 года, когда с поднятыми флагами корабли Германии опускались на дно Скапа-Флоу, когда закончилась история Кайзермарине. Германия осталась с жалкими ошметками некогда сильного Флота Открытого моря в виде 6 старых броненосцев, 6 легких крейсеров, 12 эсминцев и 12 миноносцев. Все было весьма печально, учитывая, что самый молодой из миноносцев был V-1 выпуска 1913 года.
Срок службы эсминцам и миноносцам отводился в 15 лет, а строить им на замену разрешалось корабли водоизмещением не более 800 тонн, что отбрасывало Германию далеко от возможных противников в Европе.
Что говорить, если корабли первой серии послевоенных миноносцев типа «Мёве» и «Вольф» имели водоизмещение 940 тонн, проектная скорость хода 34 узла. Запас нефти равнялся 327 т, дальность плавания 1997 миль при скорости 17 узлов.
Вооружение: 3 х 105-мм орудия, 2 х 20-мм автомата, 2 двухтрубных 350-мм торпедных аппарата, 30 мин заграждения.
Миноносец «Тигр»
Для сравнения: британские эсминцы типа C/D примерно тех же лет выпуска имели водоизмещение 1397 тонн, скорость хода 36 узлов, дальность плавания на тех же 17 узлах в 6 500 морских миль.
Британский эсминец «Тенедос» класса «С»
Вооружались британские корабли 4 орудиями 120-мм, 1 зенитным орудием 76-мм, 2 счетверенными зенитными пулеметами 12,7-мм, 2 четырехтрубными торпедными аппаратами 533-мм, 2 бомбометами с б/к 20 глубинных бомб.
Как говорится, без шансов. Британцы очень неплохо поработали над тем, чтобы Германия осталась «без зубов», но такова судьба всех побежденных.
Однако годы шли, и проклятие Версаля понемногу ослабевало. Командование Рейхсмарине, которое пришло на смену Кайзермарине, прекрасно понимало, что им нужны не просто новые корабли, а которые смогут противостоять британским хотя бы минимально.
Потому было принято эпохальное решение: разработать и построить эсминцы нового типа, превосходящие по огневой мощи и скорости корабли других флотов. Причем основным вооружением считалась артиллерия, в ущерб торпедам.
Естественно, корабли должны были иметь приличную дальность хода, хорошие мореходные качества, прочный корпус и высокую скорость экономичного хода.
Проект фирмы «Штеттинер Вулкан» получил одобрение командующего Рейхсмарине адмирала Эриха Редера, и работы начались. Впоследствии к работе над немецким эсминцем подключились такие монстры, как «Дешимаг», «Шихау» и «Дойче Верке». Такая теплая компания не могла не получить на выходе приличный результат, и в итоге победила «Дойче Верке», чей проект и получил название «Тип 1934».
Конечно, забегая вперед, скажу, что ни в какие отведенные Лондонским и Вашингтонским договорами 1850 тонн водоизмещения немцы не уложились. Эсминцы «разожрались» до 2100 тонн и выше. Однако стоит отметить, что Германия ограничительные договора не подписывала, что, впрочем, никого и не волновало: ошейник Версаля был покруче Лондона и Вашингтона.
Но в итоге немецкие эсминцы получились очень крупными кораблями. Больше их в плане водоизмещения были только французские лидеры эсминцев, но это вообще отдельная морская песня, которую мы обязательно споем чуть позже.
Все корабли в официальных документах именовались буквой Z от Zerstörer (эсминец по-немецки) и номером, но корабли имели и имена собственные.
Так что наших героев можно называть и «эсминцы типа 1934», также известные как «Z-1 класс» или «Тип «Леберехт Маасс»», если по названию головного корабля.
Корабли представляли собой группу из четырех эсминцев, построенных для военно-морского флота Германии, который первоначально назывался Рейхсмарине, а в 1935 году его переименовали в Кригсмарине.
Судя по всему, проект разрабатывался в спешке и не был тщательно продуман: короткий бак и отсутствие надстройки на носу снижали мореходные качества кораблей, а их остойчивость была явно недостаточной даже для действий в условиях Балтики. Единственной по-настоящему инновационной частью конструкции были котлы высокого давления, но они были слишком сложными и почти не тестировались на кораблях перед установкой на эсминцы, из-за чего часто выходили из строя в течение всего срока службы кораблей и стали поистине притчей во языцех у технического состава.
Спуск на воду и поднятие флага
Еще один интересный момент: к тому времени, когда строительство кораблей было завершено, Германия уже подписала Англо-германское морское соглашение, которое фактически отменяло военно-морские положения Версальского договора и делало их строительство законным. Британцы разрешили Германии иметь такие корабли, прагматично считая, что такие эсминцы реально дальше Балтики не пойдут.
Общие характеристики
Водоизмещение:
- 2259 т стандартная нагрузка
- 3207 т полная нагрузка
Длина:
- 114 м (по ватерлинии)
- 119 м (общая длина)
Ширина: 11,31 м
Осадка: 4,23 м (полная загрузка)
Мощность: 70 000 л. с.
6 водотрубных котлов, 2 редукторные паровые турбины, 2 вала
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Скорость: 36 узлов
Дальность: 1530 морских миль при скорости 19 узлов
Экипаж: 10 офицеров, 315 матросов
Дополнительное оснащение: 2 моторных катера, один десантный катер
Вооружение:
- 5 × 127-мм орудий
- 4 × 37-мм зенитных орудия
- 6 × 20-мм зенитных орудий
- 2 × четырехтрубных 533-мм торпедных аппарата
- 4 бомбосбрасывателя
- 60 мин.
Цифры, скажем прямо, внушительные. Однако, как показала практика, воюют не цифры, а их совокупность в металле.
Корпус эсминцев типа 34 были разделены на 15 водонепроницаемых отсеков, из которых в 7 средних располагались силовые и вспомогательные механизмы. Они были защищены двойным дном на протяжении половины длины корабля. Для уменьшения кренов были установлены активные стабилизаторы. Экипаж состоял из 10 офицеров и 315 матросов, но каждый эсминец мог играть роль флагмана, а потому имел дополнительные места для 4 офицеров и 19 матросов флагманского штаба.
Немного цифр по внутрянке кораблей. Эсминцы типа 1934 оснащались двумя редукторными паровыми турбинами Wagner, каждая из которых приводила в движение один трехлопастной 3,25-метровый гребной винт. Перегретый пар вырабатывался шестью водотрубными котлами все той же фирмы Wagner, работавшими при давлении 70 атмосфер и температуре 450°C. Суммарная мощность турбин составляла 70 000 лошадиных сил на валу (52 000 кВт), что позволяло развивать проектную скорость в 36 узлов, но на самом деле максимальная скорость составляла 38,7 узла.
Корабли типа 1934 вмещали до 752 тонн мазута, что должно было обеспечить дальность хода в 4400 морских миль при скорости 19 узлов, но в процессе эксплуатации выяснилось, что они слишком перегружены в носовой части, и 30% топлива приходилось оставлять в качестве балласта в нижней части корабля.
Эффективная дальность хода оказалась всего 1530 морских миль при скорости 19 узлов. Корабли были оснащены двумя паровыми 200-киловаттными (270 л. с.) турбогенераторами, по одному в каждом машинном отделении, и тремя дизель-генераторами: двумя по 60 кВт (80 л. с.) и одним на 30 кВт (40 л. с.), расположенными в отсеке между двумя кормовыми котельными отделениями.
Главный калибр эсминцев состоял из пяти 127-мм орудий в одиночных установках с орудийными щитами, по два расположенных друг над другом орудия в носовой и кормовой частях надстройки. Пятое орудие располагалось на кормовой надстройке. Максимальная дальность стрельбы орудий составляла 17,4 километра, угол возвышения — 30°, склонения — −10°. Корабли несли боекомплект 600 снарядов для этих орудий.
Зенитное вооружение состояло из четырех 37-мм автоматических зенитных орудий в одиночных установках с общим боезапасом 8000 снарядов и шести 20-мм зенитных автоматов в одиночных установках с боезапасом 12 000 снарядов.
Торпедное вооружение состояло из восьми 533-мм торпедных аппаратов в двух счетверённых установках с электрогидравлическим приводом на центральной линии, с парой запасных торпед для каждой установки.
Торпедные аппараты и мины — полный комплект
По бокам задней рубки были установлены четыре пусковые установки для глубинных бомб, а по бокам кормы — шесть стеллажей для отдельных глубинных бомб, вмещавших 32 или 64 бомбы. На корме были установлены минные рельсы, вмещавшие до 60 мин. Они были оснащены системой пассивных гидрофонов Gruppenhorchgerät, которые позволяли обнаруживать подводные лодки.
Бомбомет и глубинные бомбы
Эсминцы типа 1934 были оснащены аналоговой системой управления огнем наводчиком C/34Z на крыше мостика, который рассчитывал данные для стрельбы, используя данные о дальности, полученные с помощью двух 4-метровых стереоскопических дальномеров, один из которых располагался позади задней трубы, а другой — сразу за наводчиком, который передавал данные о пеленге и угле возвышения орудийным расчетам, после чего они производили выстрел. 1,25-метровый дальномер передавал данные для 37-миллиметровых зенитных орудий, а 20-миллиметровые орудия использовали 0,7-метровый ручной дальномер.
Надстройка эсминца Z-4
Модернизации
После испытаний было внесено несколько изменений. Под транцем был добавлен стаукейл — короткий киль с пологим клиновидным поперечным сечением, чтобы уменьшить радиус разворота и приподнять корму на высокой скорости.
Однако из-за этого нос корабля начал сильнее зарываться в воду, что усугубляло проблему отсутствия уклона в носовой части, из-за чего брызги летели на мостик, но это полбеды. В такой ситуации из орудия № 1 было невозможно вести огонь, а по верхней палубе вообще было опасно ходить.
Более серьёзной проблемой было то, что из-за этого на корпус постоянно действовала сила прогиба, из-за чего пришлось укрепить мидель-шпангоуты, чтобы предотвратить появление трещин. Стаукейли были сняты в 1940–1942 годах.
Примерно в 1938–1939 годах носовые части четырех кораблей были перестроены: их сделали более острыми, а также установили выдвижной носовой брус, что увеличило их длину до 114,4 м между перпендикулярами и до 119,3 м по ватерлинии, а стабилизаторы были заменены на килевые обводы. Кроме того, верхняя часть мостика с закругленной передней частью была переделана в более квадратную, чтобы увеличить свободное пространство.
Активная сонарная система должна была быть установлена на борту «Рихарда Байтцена» в июне 1940 года, но неизвестно, когда именно это было сделано.
Во время войны легкое зенитное вооружение корабля несколько раз модернизировали. В 1941 году 20-мм пушки C/30 заменили на улучшенные C/38, а также добавили еще три орудия.
Зенитное орудие C-30
Два орудия на кормовой палубе были заменены на одну 2-сантиметровую счетверённую установку Flakvierling, вероятно, во время ремонта в конце 1941 года.
«Рихард Байтцен» во второй половине 1941 года был оснащён FuMO 24 поисковым радаром, а позже — радаром FuMO 63 K «Hohentwiel».
История службы
Z-1 «Леберехт Маасс»
Z-1 «Леберехт Маасс», названный в честь контр-адмирала Леберехта Маасса, который был убит во время командования немецкими войсками в битве при Гельголандской бухте в августе 1914 года, стал первым эсминцем, построенным в Германии со времен Первой мировой войны. Он был заказан 7 июля 1934 года и заложен на Немецкой верфи в Киле 10 октября 1934 года под заводским номером K232. Корабль был спущен на воду 18 августа 1935 года и достроен 14 января 1937 года.
«Леберехт Маасс» стал флагманом дивизиона торпедных кораблей (der Torpedoboote) и большую часть своего первого года провел в учениях в восточной части Балтийского моря, а в начале апреля 1938 года зашел в порт Гётеборга в Швеции. По возвращении корабль был передан судостроителям для перестройки носовой части, чтобы устранить протечки из-за большого количества воды, попадавшей в корпус во время встречного волнения.
Затем корабль принял участие в августовском параде 1938 года и последующих учениях флота. В декабре «Леберехт Маасс» вместе с Z-2 «Георг Тиле», Z-3 «Макс Шульц» и Z-4 «Рихард Байтцен» отправился в район Исландии, чтобы оценить мореходные качества в условиях североатлантической зимы с новым форштевнем.
23-24 марта 1939 года корабль в составе эскорта тяжёлого крейсера «Дойчланд» участвовал в захвате Мемеля. Затем корабль участвовал в учениях флота в западной части Средиземного моря и посетил Сеуту и Риа-де-Ароса в Испании.
Первоначальной задачей Кригсмарине после того, как Гитлер объявил войну Польше 1 сентября 1939 года, была блокада польского побережья. Для выполнения этой задачи были задействованы три лёгких крейсера и десять эсминцев, в том числе «Леберехт Маасс». «Леберехт Маасс» уклонился от атаки подводной лодки ORP «Вильк» в первый день войны. Вскоре стало очевидно, что Кригсмарине выставила слишком много кораблей у побережья Польши, и крейсеры были отозваны. Через два дня «Леберехт Маасс» и Z-9 «Вольфганг Зенкер» было приказано обследовать корабли на военно-морской базе в Хеле. Они заметили польский эсминец «Вихер» и минный заградитель «Гриф» и вступили в бой с обоими кораблями на расстоянии около 12 700 метров.
Немецкий огонь был неэффективным, а ответный огонь поляков более прицельным и вынуждал немецкие эсминцы совершать маневры уклонения и ставить дымовые завесы, чтобы сбить с толку польских артиллеристов. «Леберехт Маасс» был подбит 152-миллиметровым снарядом с батареи имени Гелиодора Ласковского, оборонявшей базу, в результате чего была нарушена подача электроэнергии на эсминец. Второе попадание польского снаряда вывело из строя подъемники для снарядов, убило четырех членов экипажа и ранило еще четверых. Во время боя корабль произвел 77 выстрелов из 127-мм орудий.
На следующий день эсминец отправился в Свинемюнде, чтобы устранить повреждения. Ремонт занял до 10 сентября, так как пришлось чинить котельные трубы. После завершения операции «Леберехт Маасс» помог установить оборонительные минные заграждения в Северном море.
В отместку за инцидент с «Альтмарком», когда 16 февраля 1940 года Королевский военно-морской флот освободил пленных британских моряков с немецкого танкера «Альтмарк» в нейтральных норвежских водах, Кригсмарине организовали операцию «Нордмарк» по поиску торговых судов союзников в Северном море вплоть до Шетландских островов.
Эскадренные миноносцы, в том числе «Леберехт Маасс», сопровождали линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау», а также тяжёлый крейсер «Адмирал Хиппер» на начальном этапе выхода в море 18 февраля, но «Леберехт Маасс» и Z-5 «Пауль Якоби» на следующий день были отправлены на безуспешные поиски вражеских судов в Скагеррак.
Несколько дней спустя Кригсмарине совместно с Люфтваффе спланировали операцию «Викингер», ошибочно полагая, что британские рыболовные траулеры у Доггер-банки сотрудничают с подводными лодками. Они считали, что потопление или захват траулеров вынудит британцев распылить силы для защиты рыболовного флота и, возможно, позволит захватить несколько вспомогательных судов для Кригсмарине. Люфтваффе обеспечило истребительное прикрытие кораблей, участвовавших в операции, а также поддержку бомбардировщиков.
22 февраля флотилия, в состав которой входили призовые команды, «Леберехт Маасс» и пять других эсминцев, «Макс Шульц», «Рихард Байтцен», Z-6 «Теодор Ридель», Z-13 «Эрих Кёльнер» и Z-16 «Фридрих Эккольдт», вышла в море.
По пути флотилию по ошибке атаковал бомбардировщик Heinkel He.111 из 26-й истребительной эскадры. «Леберехт Маасс» получил попадание бомбы, потерял управление и разломился пополам. Эсминец очень быстро затонул, унеся с собой 280 членов экипажа, включая капитана корабля. Спаслись только 60 членов экипажа.
Было большое разбирательство, комиссия пришла к выводу, что оба судна (бравые орлы из Люфтваффе отправили на дно и «Макса Шульца») были потоплены бомбами с He 111. Кригсмарине не уведомила свои эсминцы о том, что Люфтваффе в это время осуществляли противолодочное патрулирование, а также не сообщила Люфтваффе, что ее эсминцы будут в море. Послевоенные исследования показали, что один или оба корабля могли подорваться на британском минном поле, установленном эсминцами «Айвенго» и «Интрепид».
Z-2 «Георг Тиле»
Z-2 «Георг Тиле» был заказан 7 июля 1934 года и заложен на верфи Deutsche Werke в Киле 25 октября 1934 года под заводским номером K243. Он был спущен на воду 18 августа 1935 года, а достроен и введен в эксплуатацию 27 февраля 1937 года.
Эсминец был назван в честь Георга Тиле, корветтен-капитана, который командовал Седьмой сводной флотилией торпедных катеров во время Первой мировой войны. 1 декабря 1937 года корабль был приписан к первому дивизиону эсминцев и посетил порт Ульвик, Норвегия, в апреле 1938 года вместе со своими сестрами Z-3 «Макс Шульц» и Z-4 «Рихард Бейтцен». Затем его вернули строителям, чтобы те восстановили носовую часть, поврежденную из-за большого количества воды, попавшей в нее во время шторма. В результате длина корабля увеличилась на 0,30 метра.
Далее «Георг Тиле» принял участие в параде 22 августа для Адольфа Гитлера и Миклоша Хорти, регента Венгерского королевства, а также в последующих учениях флота. В декабре «Георг Тиле» вместе с Z-1 «Леберехтом Маассом», «Максом Шульцем» и «Рихардом Байтценом» отправился в район Исландии, чтобы оценить мореходные качества эсминцев с новыми носами в условиях североатлантической зимы.
23-24 марта 1939 года он был в числе эсминцев, сопровождавших тяжелый крейсер «Дойчланд», на борту которого находился Адольф Гитлер, в операции по оккупации Мемеля. «Георг Тиле» участвовал в весенних учениях флота в западной части Средиземного моря и в апреле и мае несколько раз заходил в порты Испании и Марокко. Когда началась Вторая мировая война, «Георг Тиле» сначала был направлен в Балтийское море для борьбы с польским флотом и обеспечения блокады Польши, но вскоре его перевели в Германскую бухту, где он вместе с однотипными кораблями участвовал в установке оборонительных минных заграждений. В конце 1939 года корабль встал на ремонт, который завершился в начале апреля 1940 года.
Норвежская кампания
«Георг Тиле» был назначен в группу №1 для участия в норвежской части операции «Везерюбунг» в апреле 1940 года. Задача группы состояла в том, чтобы перебросить 139-й горнострелковый полк и штаб 3-й горнострелковой дивизии для захвата Нарвика. Погрузка войск на корабли началась 6 апреля, а на следующий день они вышли в море.
Немецкие эсминцы достигли Офот-фьорда утром 9 апреля, и коммодор Фридрих Бонте повел свой флагманский корабль «Вильгельм Хайдкамп», «Георг Тиле» и Z-11 «Бернд фон Арним» вниз по фьорду в Нарвик. Под прикрытием сильного снегопада «Георг Тиле» и «Бернд фон Арним» беспрепятственно вошли в гавань и пришвартовались у причала. Войска немедленно начали высадку, но через несколько минут корабли были замечены кораблем береговой обороны «Норге». Последний немедленно открыл огонь и успел выпустить около тринадцати 210-мм снарядов с расстояния 600–800 метров, прежде чем «Бернд фон Арним» потопил норвежский корабль торпедами. В темноте и под падающим снегом ни один из норвежских снарядов не попал ни в один из двух эсминцев, несмотря на небольшую дистанцию.
«Георг Тиле» и «Берндт фон Арним» были первыми кораблями, заправившимися с единственного танкера, который благополучно добрался до Нарвика и позже перебазировался в Балланген-фьорд, южную часть Офот-фьорда, ближе ко входу в пролив. Незадолго до рассвета 10 апреля пять эсминцев британской 2-й флотилии эсминцев, «Харди», «Хэвок», «Хантер», «Хотспур» и «Хироу», застали врасплох пять немецких эсминцев в гавани Нарвика. Британцы лихо начали атаку и торпедировали два эсминца, серьезно повредив три других, получив при этом лишь незначительные повреждения.
При отступлении британские корабли столкнулись с тремя эсминцами 4-й флотилии, которые были подняты по тревоге в Херьянгсфьорде, когда британцы начали атаку. Немцы открыли огонь первыми, но из-за тумана и дымовой завесы, которую британцы создали при отступлении по Офот-фьорду, стрельба с обеих сторон была неэффективной. Немецким кораблям пришлось отвернуть, чтобы избежать залпа из трех торпед, выпущенных одним из эсминцев в Нарвике, а тем временем «Георг Тиле» и «Берндт фон Арним» тоже вышли, чтобы вступить в бой с британцами.
«Георг Тиле» сфотографирован с борта британского корабля после того, как он выбросился на берег
Два немецких эсминца пересекли Т-образную линию британской флотилии и смогли вести огонь полным бортовым залпом с расстояния всего в 4000 метров. Сначала они атаковали британский флагманский корабль «Харди» и нанесли ему серьезные повреждения. Оба его носовых орудия были выведены из строя, а носовая надстройка загорелась. «Харди» был вынужден прижаться к берегу, чтобы не затонуть, и немецкие корабли перенесли огонь на «Хэвок», следующий по порядку. Их огонь был относительно неэффективным, и обе стороны выпустили торпеды, но ни одна из них не попала в цель.
«Хэвок» отстал и занял позицию в арьергарде, чтобы отбиваться от кораблей 4-й флотилии. «Хантер» вырвался вперед, но немецкие корабли быстро подожгли его. Считается, что «Георг Тиле» попал в нее торпедой, а «Хотспур» протаранил сзади, когда потерял управление.
«Хотспур» смог выйти из боя, а вот «Хантер» вскоре затонул. Три оставшихся британских корабля смогли уйти от немцев под прикрытием дымовой завесы. «Георг Тиле» получил семь попаданий и был сильно поврежден. Британские снаряды вывели из строя носовое орудие и систему управления огнем, убив тринадцать членов экипажа.
В ночь с 12 на 13 апреля командир Эрих Бей, старший из оставшихся в живых немецких офицеров, получил сообщение о том, что на следующий день ожидается атака британских крупных боевых кораблей в сопровождении большого количества эсминцев и при поддержке палубной авиации.
«Тиле», все еще находившийся в состоянии ремонта своими силами, к тому времени имел в рабочем состоянии только четыре орудия и шесть торпед. 13 апреля, раньше, чем ожидал Бей, появился линкор «Уорспайт» в сопровождении девяти эсминцев и застал немцев врасплох.
Пять боеспособных эсминцев, включая «Георг Тиле», вышли из Нарвикской гавани и вступили в бой с британскими кораблями, но без особого успеха. Из-за нехватки боеприпасов немецкие корабли были вынуждены отступить в Ромбакс-фьорд (самый восточный рукав Офот-фьорда) к востоку от Нарвика, где они могли попытаться устроить засаду на преследовавшие их британские эсминцы. У «Георга Тиле» еще оставались боеприпасы и торпеды, и он занял позицию в узком проливе Штраумен вместе с Z-18 «Ханс Людеманн», чтобы дать двум оставшимся эсминцам время занять позиции в начале фьорда.
Преследующие их британские эсминцы сначала вступили в бой с «Людеманном», но, израсходовав весь боезапас, корабль отступил к началу фьорда. Затем британские эсминцы переключили внимание на «Георг Тиле». Немецкий корабль нанес первый удар, когда одна из его торпед пробила носовую часть «Эскимо», но ответный огонь британских кораблей вызвал несколько пожаров и нанес такие серьезные повреждения, что корветтен-капитан Макс-Эккарт Вольф, капитан корабля, приказал посадить его на мель, чтобы команда могла безопасно покинуть судно. В ходе боя 14 человек погибли, еще 28 были ранены.
Z-3 «Макс Шульц»
Корабль был заказан 7 июля 1934 года и заложен на верфи Deutsche Werke, Киль, 2 января 1935 года под заводским номером K244. Он был спущен на воду 30 ноября 1935 года и достроен 8 апреля 1937 года. Корабль был назван в честь Макса Шульца, который командовал торпедным катером V-69 и погиб в бою в январе 1917 года.
Z-3 «Макс Шульц» вошел в состав 1-й дивизии эсминцев 26 октября 1937 года, а в апреле 1938 года вместе с однотипными кораблями Z-2 «Георг Тиле» и Z-4 «Рихард Байтцен» посетил порт Ульвик в Норвегии. По возвращении судно было передано компании Deutsche Werke для перестройки носовой части, чтобы уменьшить количество воды, попадающей на нее при встречном волнении. В результате длина судна увеличилась на 0,3 метра.
Корабль участвовал в августовском параде и последующих учениях флота. В декабре «Макс Шульц» вместе со своими систершипами Z-1 «Леберехт Маасс», Z-2 «Георг Тиле» и Z-4 «Рихард Байтцен» отправился в район Исландии, чтобы оценить мореходные качества кораблей с новыми носами в условиях североатлантической зимы.
23-24 марта 1939 года корабль в составе эскорта сопровождал Адольфа Гитлера на борту карманного линкора «Дойчланд», занял Мемель. Участвовал в весенних учениях флота в западной части Средиземного моря в качестве флагмана контр-адмирала Гюнтера Лютьенса и в апреле и мае несколько раз заходил в порты Испании и Марокко.
За несколько дней до начала Второй мировой войны, ранним утром 27 августа 1939 года, эсминец случайно столкнулся с торпедным катером «Тигр» и потопил его недалеко от Борнхольма. На борту торпедного катера погибли два человека, шестеро получили ранения, а на борту эсминца никто не пострадал. Нос эсминца был сильно поврежден, и его пришлось буксировать кормой вперед с помощью Z-2 «Георг Тиле». Далее прибыли два буксира, чтобы доставить в Свинемюнде. «Макс Шульц» находился в ремонте до конца сентября и не участвовал в Польской кампании.
В октябре эсминец патрулировал Скагеррак, проверяя нейтральные суда на предмет контрабанды. 28 октября, когда корабль возвращался с одного из таких патрулей, взорвалась одна из турбин, из-за чего затопило котельное отделение № 1 и отключилось электропитание. Попытки отбуксировать корабль не увенчались успехом, но в конце концов удалось восстановить подачу электроэнергии, и корабль отправился в Киль на ремонт.
«Макс Шульц», «Бейтцен» и Z-16 «Фридрих Экольдт» 9-10 февраля 1940 года установили 110 магнитных мин в районе Шипвош у Харвича, в результате чего затонули шесть судов общим водоизмещением 28 496 брутто-регистровых тонн (БРТ) и еще одно было повреждено.
22 февраля Z-3 «Макс Шульц» и пять других эсминцев, Z-1 «Леберехт Маасс», Z-4 «Рихард Байтцен», Z-6 «Теодор Ридель», Z-13 «Эрих Кёльнер» и Z-16 «Фридрих Экольдт», направились к Доггер-Банке, чтобы перехватить британские рыболовецкие суда в рамках операции «Викингер».
По пути следования флотилию атаковал бомбардировщик Heinkel He.111 из 26-й бомбардировочной эскадры. «Леберехт Маасс» получил попадание бомбы, потерял управление и затонул, разломившись пополам. Погибли 280 членов экипажа.
Во время спасательной операции Z-3 «Макс Шульц», удалившись в поисках выживших от основной группы кораблей, подорвался на мине и затонул. Весь экипаж из 308 человек погиб.
Была озвучена версия гибели от бомб, но не менее жизненная, что «Макс Шульц» подорвался на британских минах, установленных эсминцами «Айвенго» и «Интрепид». Гибель корабля класса эсминец от одной бомбы «Хейнкеля» вместе со всем экипажем выглядит не очень достоверной, а вот мина — вполне.
Z-4 «Рихард Байтцен»
Z-4 «Рихард Байтцен» был назван в честь капитан-лейтенанта Рихарда Байтцена, офицера Императорских военно-морских сил Германии, командовавшего 14-й флотилией торпедных катеров во время Первой мировой войны и погибшего в бою в марте 1918 года.
Корабль был заказан 7 июля 1934 года и заложен на верфи Deutsche Werke в Киле 7 января 1935 года под заводским номером K245. Он был спущен на воду 30 ноября и достроен 13 мая 1937 года. После завершения строительства, Z-4 «Рихард Байтцен» в апреле 1938 года вместе с однотипными кораблями Z-2 «Георг Тиле» и Z-3 «Макс Шульц» посетил Ульвик, Норвегия.
По возвращении на верфь «Дойче Верке» перестроила его носовую часть, чтобы уменьшить количество воды, попадающей на него при встречном волнении. Это увеличило его длину на 0,3 метра.
Корабль участвовал в августовском параде и последующих учениях флота. 26 октября он был приписан к 1-й флотилии эсминцев, а в декабре Z-4 «Рихард Байтцен» вместе с однотипными кораблями Z-1 «Леберехт Маасс», Z-2 «Георг Тиле» и Z-3 «Макс Шульц» отправился в район у побережья Исландии, чтобы оценить мореходные качества в условиях североатлантической зимы с новыми носовыми оконечностями.
Обледеневший «Рихард Байтцен» где-то в Северной Атлантике
С 23 по 24 марта 1939 года корабль в составе эскорта Адольфа Гитлера на борту тяжелого крейсера «Дойчланд» участвовал в захвате Мемеля. В следующем месяце он участвовал в учениях флота в западной части Средиземного моря, а в апреле и мае несколько раз заходил в порты Испании и Марокко. По возвращении Z-4 «Рихард Байтцен» был случайно протаранен в корму кораблем сопровождения и сыграл в ремонт.
Когда 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, Z-4 «Рихард Байтцен» сначала был направлен в западную часть Балтийского моря для обеспечения блокады Польши, но вскоре его перевели в Каттегат, где он с середины сентября начал досматривать нейтральные суда на предмет контрабанды, поскольку одна из турбин вышла из строя.
В ночь с 12 на 13 декабря немецкие эсминцы вышли в море, чтобы установить минные заграждения у британского побережья. Под командованием коммодора Фридриха Бонте на его флагманском корабле Z-19 «Герман Кюнне», эсминцы Z-4 «Рихард Байтцен», Z-8 «Бруно Хайнеманн», Z-14 «Фридрих Ин» и Z-15 «Эрих Штайнбринк» установили 240 мин у устья реки Тайн.
Британцы не знали о минном поле и потеряли одиннадцать кораблей общим водоизмещением 18 979 брутто-регистровых тонн. По пути домой эсминцам было приказано сопровождать поврежденные легкие крейсеры «Лейпциг» и «Нюрнберг», которые были торпедированы подводной лодкой HMS «Сэлмон» во время прикрытия отхода эсминцев. Несмотря на сопровождение, подводной лодке HMS «Урсула» удалось проскользнуть сквозь противолодочный заслон и выпустить шесть торпед по «Лейпцигу». Две торпеды попали в патрульный корабль F9, который через три минуты затонул, унеся с собой множество жизней, но остальные торпеды прошли мимо цели.
В ночь с 10 на 11 января случился еще один минный заградительный рейд в район Ньюкасла с участием Z-14 «Фридрих Ин», Z-21 «Вильгельм Хайдкамп», Z-16 «Фридрих Эккольдт», Z-22 «Антон Шмитт», Z-4 «Рихард Байтцен» и Z-20 «Карл Гальстер». У «Фридриха Ин» возникли проблемы с котлами, из-за чего максимальная скорость снизилась до 27 узлов, и его пришлось сопровождать обратно в Германию с помощью Z-4 «Рихард Байтцен». На этом минном поле подорвался только один рыболовный траулер водоизмещением 251 тонн.
Z-3 «Макс Шульц», Z-4 «Рихард Байтцен» и Z-16 «Фридрих Экольдт» 9–10 февраля 1940 года установили 110 магнитных мин в районе Шипвош у Харвича, в результате чего было потоплено шесть судов общим водоизмещением 28 496 брт и одно повреждено.
22 февраля 1940 года Z-4 «Рихард Байтцен» и эсминцы Z-3 «Макс Шульц», Z-1 «Леберехт Маасс», Z-6 «Теодор Ридель», Z-13 «Эрих Кёльнер» и Z16 «Фридрих Эккольдт» направились к Доггер-Банку, чтобы перехватить британские рыболовецкие суда в рамках операции «Викингер». По пути следования флотилию по ошибке атаковал бомбардировщик Heinkel He 111 из 26-й бомбардировочной эскадры. «Леберехт Маасс» был потоплен бомбой, а «Макс Шульц» во время спасательной операции подорвался на мине и затонул.
Вторжение Германии в Норвегию
Z-4 «Ричард Байтцен» находился в резерве операции «Везерюбунг», немецкого вторжения в Норвегию 9 апреля. Через два дня он сопровождал лёгкий крейсер «Кёльн» до Вильгельмсхафена. С 28 апреля по 20 мая корабль участвовал в установке минного заграждения в проливе Каттегат, после чего встал на ремонт, который продлился до сентября.
В октябре его перевели в Брест, Франция. В ночь с 24 на 25 ноября «Ричард Байтцен», «Ханс Лоди» и «Карл Гальстер» вышли из Бреста в направлении Ландс-Энда. По пути они встретили несколько рыболовецких судов к юго-западу от Вольф-Рока и открыли по ним огонь, но без особого успеха. Затем немецкие корабли заметили небольшой конвой и потопили одно из трех торговых судов, а другое повредили.
«Рихард Байтцен» и миноносец 23/24 входят в гавань Бреста
Вспышки орудий привлекли внимание пяти эсминцев британской 5-й флотилии эсминцев, но они не смогли перехватить немецкие эсминцы до рассвета. Три ночи спустя немецкие корабли снова вышли в тот же район. Они обнаружили два буксира и баржу, но потопили только один из буксиров и баржу общим водоизмещением 424 брт. На этот раз 5-я флотилия эсминцев смогла перехватить корабли около 06:30 29 ноября. Немцы открыли огонь первыми: каждый эсминец выпустил по четыре торпеды, из которых только две с Z-10 «Ханс Лоди» попали в цель, в нос и корму эсминца «Джавелин». Британцам удалось спасти корабль и отбуксировать его домой.
В январе 1941 года «Рихард Байтцен» установил минное заграждение у юго-восточного побережья Англии. В следующем месяце он сопровождал тяжёлый крейсер «Адмирал Хиппер» при выходе из Бреста и возвращении в порт. Сам «Ричард Байтцен» ненадолго отправился в Киль, чтобы встать на ремонт. Затем в июле 1941 года его отправили в Киркенес, Норвегия.
В составе 6-й флотилии эсминцев он участвовал в боевой операции 12–13 июля, в ходе которой были потоплены два небольших советских корабля, при этом было израсходовано 80% боеприпасов флотилии. Во время очередного выхода в море 22 июля «Ричард Байтцен» потопил советскую летающую лодку на воде. Во время другого выхода в море 9 августа, в ходе которого немцы потопили переоборудованный рыболовный траулер («Туман»), эсминец получил повреждения от близких разрывов снарядов береговой артиллерии и через пять дней отправился в Германию на ремонт.
В середине января 1942 года «Рихард Байтцен» несколько дней сопровождал линкор «Тирпитц», когда тот шел из Балтийского моря в Тронхейм, Норвегия. «Ричард Байтцен» вместе с остальными кораблями 5-й флотилии эсминцев 24 января вышел из Киля во Францию в рамках подготовки к «Канальному рывку».
Вечером 25 января Z-8 «Бруно Хайнеманн» подорвался на двух минах, установленных HMS «Пловер» у побережья Бельгии, и затонул. «Ричард Байтцен» спас 200 выживших и направился в Гавр, чтобы высадить их на берег, а 26-го числа прибыл в Брест.
11 февраля немецкие корабли вышли из Бреста, застав британцев врасплох. «Ричард Байтцен» помог отразить атаку пяти британских эсминцев и получил повреждения от близкого разрыва бомбы британского самолета «Бленхейм», который расчет сбил из недавно установленного 20-мм зенитного орудия. Вскоре после этого корабль вместе с четырьмя другими эсминцами сопровождал «Принц Ойген» и тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» в Тронхейм. Из-за непогоды «Ричард Байтцен» и два других эсминца были вынуждены вернуться в порт, не дойдя до Тронхейма, а «Принц Ойген» получил серьезные повреждения в результате атаки британской подводной лодки.
После возвращения кораблю потребовался капитальный ремонт механизмов, и 14 марта он встал на ремонт в Бремене. После завершения ремонта он вошел в состав эскорта тяжелого крейсера «Лютцов» в Боген-фьорде, Норвегия, и по пути установил минное заграждение в Скагерраке.
«Рихард Байтцен» участвовал в подготовке к операции «Россельшпрунг», попытке перехватить арктический конвой PQ-17. «Адмирал Шеер» и «Лютцов» сформировали одну группу, а «Тирпиц» и «Адмирал Хиппер» — другую. По пути к месту встречи в Альта-фьорде «Лютцов» и три эсминца сели на мель, из-за чего вся группа была вынуждена отказаться от операции. «Ричард Байтцен» тем временем 2–3 июля сопровождал два нефтеналивных танкера в Альта-фьорд.
Во время операции «Вундерланд» в августе Z-4 «Ричард Байтцен», Z-16 «Фридрих Экольдт» и Z-15 «Эрих Штейнбринк» сопровождали «Адмирал Шеер» в начале и в конце его миссии по атаке советских судов в Карском море. Корабли также сопровождали минный заградитель «Ульм», когда в середине августа он отправился устанавливать минное поле у мыса Желания.
13-15 октября 1942 года Z-4 «Ричард Байтцен», Z-16 «Фридрих Экольдт» и эсминцы Z-27 и Z-30 установили минное поле у полуострова Канин в устье Белого моря, на котором подорвался и затонул советский ледокол «Микоян». Три недели спустя те же четыре эсминца сопровождали «Адмирала Хиппера», когда тот в начале ноября попытался перехватить торговые суда союзников, самостоятельно направлявшиеся в советские порты.
Во время операции «Регенбоген», попытки перехватить конвой JW-51B, следовавший из Великобритании в Советский Союз в конце декабря, Z-4 «Ричард Байтцен», Z-16 «Фридрих Экольдт» и эсминец Z-29 сопровождали «Адмирал Хиппер», который пытался отвлечь корабли сопровождения конвоя, в то время как «Лютцов» и три других эсминца атаковали конвой. Три эсминца отделились от «Адмирала Хиппера», чтобы найти конвой, и обнаружили его утром 31 декабря.
Эсминец HMS «Обдурейт» заметил их и приблизился, чтобы проверить, когда немецкие корабли открыли огонь с расстояния 8000 метров. «Обдурейт» развернулся, чтобы вернуться к конвою, не получив никаких повреждений, а немецкие корабли не стали его преследовать, так как получили приказ присоединиться к «Хипперу».
Немцы обнаружили тральщик HMS «Брэмбл», который ранее был откомандирован от конвоя для поиска отставших судов. Эсминцам был отдан приказ потопить его, в то время как «Хиппер» вступил в бой с кораблями сопровождения конвоя. Из-за плохой видимости это заняло некоторое время, и «Хиппер» тем временем был застигнут врасплох британскими кораблями прикрытия — лёгкими крейсерами «Шеффилд» и «Ямайка». После потопления «Брэмбла» немецкие эсминцы попытались воссоединиться с «Хиппером», но не знали, что в этом районе находятся британские крейсера.
Немцы приняли «Шеффилд» за «Хиппер», когда заметили друг друга на расстоянии 4000 метров, и были крайне удивлены, когда «Шеффилд» открыл огонь по Z-16 «Фридрих Экольдт» из всех орудий и потопил его. Вместе с эсминцем погиб весь экипаж.
В январе 1943 года «Рихард Байтцен» сопроводил повреждённые «Адмирал Хиппер» и «Кёльн» до Кристиансенна. Затем эсминец начал сопровождать конвои между этим портом и Орхусом в Дании, а в начале марта сопроводил линкор «Шарнхорст» в Альта-фьорд.
«Рихард Байтцен» идет в охранении «Шарнхорста»
В следующем месяце «Рихард Байтцен» сопровождал «Нюрнберг» во время его возвращения на Балтику и встал на ремонт в Свинемюнде, который продлился до октября.
Вернувшись в Арктику, 27 октября «Рихард Байтцен» сел на мель в Кармсунде, получив серьезные повреждения. Корабль был снят с мели 5 ноября и отбуксирован в Хёугесунн для экстренного ремонта. 26 ноября он прибыл в Берген для временного ремонта, который продлился до 18 декабря. Через пять дней «Рихард Байтцен» прибыл в Штеттин, но ремонт, в ходе которого была установлена новая носовая часть, начался только 17 января, так как сухой док был занят. Ремонт был завершен в июне, но из-за проблем с оборудованием эсминец вернулся в строй только 5 августа.
«Ричард Байтцен» возобновил сопровождение конвоев и устанавливал мины в проливе Скагеррак, пока в ноябре снова не сел на мель. Ремонт шел медленно, и корабль был полностью готов к работе только 15 февраля 1945 года. Утром 24 апреля корабль получил серьезные повреждения от бомбардировщиков во время сопровождения конвоя и был отправлен в Осло, Норвегия, на ремонт, который не был завершен до окончания войны.
Z-4 «Ричард Байтцен» был захвачен британцами 14 мая и 15 июля временно передан Королевскому военно-морскому флоту Норвегии, пока союзники решали судьбу захваченных немецких кораблей. В конце 1945 года эсминец был передан Великобритании, а в феврале 1946 года его отбуксировали в Росайт. «Ричард Байтцен» в сентябре 1946 был назначен в качестве корабля-мишени, но три месяца спустя из-за серьёзной протечки его пришлось вытащить на берег, чтобы он не затонул. Корабль отремонтировали, но в январе 1947 года его отправили на утилизацию. В следующем году «Ричард Байтцен» был передан компании C. W. Dorkin для утилизации и 10 января 1949 года отбуксирован на верфь в Гейтсхеде.
Судьба первых немецких предвоенных эсминцев в чем-то схожа с судьбой их японских коллег. Не то чтобы «первый блин» комом, но вышло так, что первые эсминцы Третьего Рейха на три четверти очень быстро вышли из игры. Но, справедливо скажем, что виной тому были не их тактико-технические характеристики.
Германские эсминцы Второй мировой войны не уникальны: они, подобно многим семействам крейсеров и эсминцев предвоенного времени, стали заложниками компромиссов. И в них во всей красе проявился тезис о том, что проект любого корабля является компромиссом между различными характеристиками, и за улучшение одной из них всегда приходится платить ухудшением другой.
Приступив после отмены версальских ограничений к созданию полноценных эскадренных миноносцев, руководство Кригсмарине/Рейхсмарине поставило задачу создать корабли с максимально мощным вооружением и большей скоростью хода. Однако за это пришлось заплатить слишком высокую цену — вступив в строй, немецкие эсминцы страдали от недостаточной мореходности, плохой маневренности и управляемости.
Как пример можно привести битву при Нордкапе, стоившей Германии лучшего своего линкора – «Шарнхорста». Изначально весьма мощный ударный кулак Кригсмарине из 1 линкора и 5 эсминцев из-за неудовлетворительной мореходности немецких эсминцев превратился в линкор, в одиночку атаковавший конвой. В итоге 1 линкор, 1 тяжелый и 3 легких крейсера не оставили шансов «Шарнхорсту» и потопили его. Будь с «Шарнхорстом» эсминцы, можно было бы уповать на торпеды, а так, в одиночку, да еще с кучей тактических ошибок, линкор бесславно ушел на дно практически со всем экипажем.
А самым слабым местом эсминцев «Тип 1934» оказались их энергетические установки, отличавшиеся низкой экономичностью и высокой аварийностью. Это предопределило относительно невысокую боевую эффективность эскадренных миноносцев Кригсмарине и не позволило им в полной мере раскрыть свой наступательный потенциал.
Настолько ли ошибся адмирал Редер, выбирая корабли для своего флота? Однозначного ответа нет, корабелы Германии шли своим путем, весьма отличным от всего мира, потому у них эсминцы получились почти как лидеры, перекрейсера называли «карманными линкорами», а торпедные корабли (язык не поворачивается назвать это катером) запросто топили крейсера в открытом столкновении.
На взгляд многих аналитиков, главная ошибка была в погоне за универсальностью, что выразилось в несоответствии корабля и задач, которые ему ставились. В фьордах Норвегии немецкие эсминцы телепались, как коровы, а когда надо было работать в море, начинались проблемы с остойчивостью.
Но сказать, что эти корабли оказались бесполезны, нельзя. Определенная работа над ошибками была проделана, и выразилась она в следующей линейке эсминцев «Тип 1934А». Там действительно было сделано много для улучшения характеристик эсминцев. А насколько это хорошо получилось — в следующий раз. Продолжение — оно обязательно последует, тем более что история эсминцев «Тип 1934А» изобилует моментами, ничуть не уступающими по накалу японским эсминцам.
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