Axios: конфликт Трампа и Нетаньяху продолжается, разногласий всё больше
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Интересы США и Израиля на Ближнем Востоке начали расходиться, между Трампом и Нетаньяху все больше разногласий, несмотря на заявления об обратном. Об этом пишет Axios со ссылкой на чиновников с обеих сторон.
Конфликт между Трампом и Нетаньяху, возникший после ударов Израиля по Ливану и фактическому срыву переговоров США с Ираном, получил продолжение. Пусть никого не вводят в заблуждение звучащие со стороны израильского премьера слова о «семейных разборках» и что никаких разногласий нет. На самом деле они только накапливаются.
Все дело в том, что Трампу кровь из носу нужно завершить конфликт с Ираном, в который он влез по вине Нетаньяху. Причем выйти американский лидер из войны хочет «красиво», присовокупив «победу» к празднованиям 250-летия независимости США и своему 80-летию. У Нетаньяху задача другая, ему нужно захватить южный Ливан под предлогом создания буферной полосы и уничтожить «Хизбаллу».
Трамп хочет завершить войну, тогда как Нетаньяху, судя по всему, настроен на её возобновление. Иногда Биби просто не знает, когда остановиться.
Усугубляет проблему то, что и у Трампа, и у Нетаньяху на носу выборы, которые и там, и там пройдут осенью. У президента США ситуация сложная, ему срочно нужна победа, которую он может предъявить избирателям. Нетаньяху, в свою очередь, не выполнил ни одного обещания, т. е. не уничтожил ХАМАС и не сменил режим в Иране. Если он еще и пролетит с «Хизбаллой», то о победе на выборах можно только мечтать.
Впрочем, несмотря на разногласия, США и Израиль договорятся. Иначе и быть не может, считают эксперты.
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