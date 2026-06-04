Axios: конфликт Трампа и Нетаньяху продолжается, разногласий всё больше

3 538 14
Axios: конфликт Трампа и Нетаньяху продолжается, разногласий всё больше

Интересы США и Израиля на Ближнем Востоке начали расходиться, между Трампом и Нетаньяху все больше разногласий, несмотря на заявления об обратном. Об этом пишет Axios со ссылкой на чиновников с обеих сторон.

Конфликт между Трампом и Нетаньяху, возникший после ударов Израиля по Ливану и фактическому срыву переговоров США с Ираном, получил продолжение. Пусть никого не вводят в заблуждение звучащие со стороны израильского премьера слова о «семейных разборках» и что никаких разногласий нет. На самом деле они только накапливаются.



Все дело в том, что Трампу кровь из носу нужно завершить конфликт с Ираном, в который он влез по вине Нетаньяху. Причем выйти американский лидер из войны хочет «красиво», присовокупив «победу» к празднованиям 250-летия независимости США и своему 80-летию. У Нетаньяху задача другая, ему нужно захватить южный Ливан под предлогом создания буферной полосы и уничтожить «Хизбаллу».

Трамп хочет завершить войну, тогда как Нетаньяху, судя по всему, настроен на её возобновление. Иногда Биби просто не знает, когда остановиться.

Усугубляет проблему то, что и у Трампа, и у Нетаньяху на носу выборы, которые и там, и там пройдут осенью. У президента США ситуация сложная, ему срочно нужна победа, которую он может предъявить избирателям. Нетаньяху, в свою очередь, не выполнил ни одного обещания, т. е. не уничтожил ХАМАС и не сменил режим в Иране. Если он еще и пролетит с «Хизбаллой», то о победе на выборах можно только мечтать.

Впрочем, несмотря на разногласия, США и Израиль договорятся. Иначе и быть не может, считают эксперты.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Вчера, 15:23
    Побранятся, потешатся... Милые.... wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 16:06
      ...голубки, Василий... голубки. wassat
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Вчера, 16:09
        Тут уже определить надобно... ГолУбки или гОлубки... С их радужностью фиг разберешь...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 18:55
          от пусть сами ударения по-правильному и расставляют... нам это без надобности разбираться. в сортах этих "пернатых" laughing
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 15:29
    И що эти два еврея ругаются из-за пустяков.
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Вчера, 22:10
      Цитата: Ирек
      И що эти два еврея ругаются из-за пустяков.
      мелкие публичные ссоры этих политиков, скорее всего меньше всего заботят тех, кто на время пристроил их к власти (!). Там гораздо важнее, чтобы рынок сбыта оружия и спрос на него не иссякал, а продолжал расти !! wink
      А то где именно (на время) они будут этот спрос повышать, а где снижать (Украина, Иран, Ливан, Сирия, Мали ... ) то уже дело двадцать пятое ... winked
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 15:35
    Как удобно - можно на Израиль всё валить. Вечно хороших американцев плохие вассалы во что-то впутывают
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Вчера, 15:45
      Цитата: alexoff
      Вечно хороших американцев плохие вассалы во что-то впутывают

      В детстве попались с пацанами на воровстве соседских яблок. Сосед встретил нас пастушьим хлыстом.
      Я пытался оправдываться перед дедом: "Меня Васька позвал..."
      Дед спросил: "А на дерево тебя Васька кнутом загнал?"
      И добавил. Хорошо, что не кнутом и не вожжами. Шпандырем - тоже не очень-то...

      Вот и Америку вечно кто-то куда-то прутиком загоняет.
      Как бы весело было, например, Зе, если бы из-за него Европа в труху, а мы с Америкой затеяли ядерный бадминтон...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 16:50
        Яблоки вы на равных воровали, а тут другое. Типа как в преступных группировках. Главный пахан никого не убивал, не грабил, это делали другие люди, а он уважаемый бизнесмен и у него сеть благотворительных столовых. Вот попробуй докажи! И все знают ведь, но сажают всяких Алькапоне за неуплату налогов или в карман подкидывают чего. Так и тут
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 15:46
    Беня своих в Конгрессе и Сенате подстегнёт, мол корма заканчиваются, и Донни заднюю врубит как и не бывало ничего, на персов полезет. Эта бодяга будет вечной пока полосатый корапь не булькнет или хусятки свой пролив не схлопнут, пора уже.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Вчера, 15:59
    Старый клоун, Беня и наркет ходят под одной крышей. Не любить друг друга они могут сколько угодно, но развода им хозяева не дадут - такую нечисть еще поискать.
  6. Русь Звание
    Русь
    0
    Вчера, 16:06
    Фото наводит на мысль, что Трам расдухорился, а Нетаньяху- ну, ну, мы еще посмотрим...
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Вчера, 16:16
    Когда в конфликте Израиль - главный ,а США - ведомый, о каком мире речь ? Наступит мир или нет ,будет решать Нетаньяху. И это открытая политическая игра ,Израиль все сделает что бы Трамп и Ко проиграли выборы и пришли к власти демократы.
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 00:17
      С демократами они тем более не договорятся