«Ничего сложного»: глава Fire Point заявил о возможности создания ЯО Украиной
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Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман сделал скандальное заявление. Украина, по его словам, могла бы создать ядерное оружие:
Если Путин думает, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, там ничего сложного нет. И, конечно же, мы можем это сделать.
И тут же добавил: Киев этого не делает, потому что придерживается международных обязательств. Тех самых, которые были взяты в обмен на гарантии безопасности от партнёров. Партнёры, как отметил Штилерман, свои обязательства не выполняют. Но Украина пока свои выполняет.
Заявление сделано на фоне громкого коррупционного скандала, в который угодила Fire Point. Компанию обвиняют в связях с бизнесменом Тимуром Миндичем, фигурантом дела о коррупции и отмывании средств. Звучат призывы к национализации предприятия. Fire Point отрицает все обвинения. И параллельно разворачивает масштабную пиар-кампанию. Резонансные заявления – часть этой стратегии.
Штилерман, по сути, сыграл на двух полях. С одной стороны – попытался привлечь внимание к себе и компании. С другой – бросил вызов международному сообществу. Дескать, вы нам не помогаете, мы можем пойти своим путём. Но создание ядерного оружия – это не постройка сарая на даче. Это десятки лет работы, урановые рудники, обогатительные заводы и испытательные полигоны.
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