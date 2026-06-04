«Ничего сложного»: глава Fire Point заявил о возможности создания ЯО Украиной

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«Ничего сложного»: глава Fire Point заявил о возможности создания ЯО Украиной


Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман сделал скандальное заявление. Украина, по его словам, могла бы создать ядерное оружие:



Если Путин думает, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, там ничего сложного нет. И, конечно же, мы можем это сделать.

И тут же добавил: Киев этого не делает, потому что придерживается международных обязательств. Тех самых, которые были взяты в обмен на гарантии безопасности от партнёров. Партнёры, как отметил Штилерман, свои обязательства не выполняют. Но Украина пока свои выполняет.

Заявление сделано на фоне громкого коррупционного скандала, в который угодила Fire Point. Компанию обвиняют в связях с бизнесменом Тимуром Миндичем, фигурантом дела о коррупции и отмывании средств. Звучат призывы к национализации предприятия. Fire Point отрицает все обвинения. И параллельно разворачивает масштабную пиар-кампанию. Резонансные заявления – часть этой стратегии.

Штилерман, по сути, сыграл на двух полях. С одной стороны – попытался привлечь внимание к себе и компании. С другой – бросил вызов международному сообществу. Дескать, вы нам не помогаете, мы можем пойти своим путём. Но создание ядерного оружия – это не постройка сарая на даче. Это десятки лет работы, урановые рудники, обогатительные заводы и испытательные полигоны.
47 комментариев
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  1. spektr9 Звание
    spektr9
    +12
    Вчера, 16:04
    Но создание ядерного оружия – это не постройка сарая на даче. Это десятки лет работы, урановые рудники, обогатительные заводы и испытательные полигоны.

    Технологию и спецов НАТО предоставит, запас плутония уже США уже собрался частным компаниям передавать. Так что действительно ничего сложного, ещё пару лет пассивности РФ и будут полным ходом делать
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Вчера, 16:21
      Сильно сомневаюсь что США передаст частникам именно что оружейный плутоний... belay И стрёмно, да и на кой ляд он им? what
      1. K._2 Звание
        K._2
        +5
        Вчера, 17:19
        Я думаю такая провокация готовится это раз, а два, просто вспомните что Израиль сделал с Ираном за такое.
        1. guest Звание
          guest
          +4
          Вчера, 17:22
          Цитата: K._2
          вспомните что Израиль сделал с Ираном за такое.

          Ну так мы же не такие. laughing sad hi
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Вчера, 18:09
          За какое? За обогащение урана? А причём тут передача частникам оружейного плутония? Вот энергетический - могут и передать, но из него бомбу-то не очень и сделаешь.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Вчера, 19:28
        Цитата: paul3390
        Сильно сомневаюсь что США передаст частникам именно что оружейный плутоний

        Дык, другого-то плутония нет.
        Насколько я понимаю, США думают над тем, как бы свалить на частников то, с чем не справилось государство – а именно, создание предприятия по производству МОКС-топлива, которое позволяет сжигать плутоний в реакторах атомных станций.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +14
      Вчера, 16:32
      Не считайте американцев тупее, чем они есть. Если они сегодня передадут плутоний бандерлогам, завтра это будут делать все.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 19:34
        Цитата: ТермиНахТер
        Если они сегодня передадут плутоний бандерлогам, завтра это будут делать все

        Главная проблема в том, что если выпустить плутоний из государственных рук, то он может рвануть где угодно. В том числе и в той стране, которая его продала. Ни одно государство на такой риск не пойдёт.
    3. Декларант Звание
      Декларант
      +8
      Вчера, 17:01
      "Коль пошла такая пьянка", то при малейшей попытке создать ЯО Украиной, следует раскатать их как " Бог черепаху".Значит Ирану нельзя, а Украине можно? Ни в коем случае нельзя этого допускать.
    4. astepanov Звание
      astepanov
      +7
      Вчера, 17:21
      Цитата: spektr9
      запас плутония уже США уже собрался частным компаниям передавать.
      Плутоний можно и не передавать. Атомные электростанции есть, уран-сырец есть - остальное дело техники. Плутоний делают из урана-238 его нейтронным облучением в реакторах. Есть и Харьковский политех, всегда готовивший специалистов очень высокой квалификации. Академик Ландау из их числа. Возможно, есть и какая-то КД и ТД, оставшаяся с советских времен. Не нужно думать, что на Украине живут люди вроде аборигенов с Каймановых островов, будут деньги и приказ - сделают что угодно. С этой публикой нужно держать ухо востро.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 19:40
        Цитата: astepanov
        Плутоний делают из урана-238 его нейтронным облучением в реакторах

        Теоретически так. Практически для оружейного плутония нужны специальные реакторы-размножители, потому как из обычных энергетических его практически невозможно выделить – слишком много примесей других изотопов, а методов обогащения для плутония не существует.
        Опять же, вна Украине вряд ли есть нужные компетенции, поскольку даже в России плутоний не производят с конца девяностых, а в США с восьмидесятых.
    5. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 17:46
      Цитата: spektr9
      Технологию и спецов НАТО предоставит
      Проще передать готовую бомбу. Ибо помимо технологий, надо фабрику построить для обогащения. Да и не разрешит им этого никто.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +19
    Вчера, 16:08
    Значит Иран уже лет 20 рвут на части, за то, что он бездоказательно "собирается" создать ядерное оружие, а тут страна-террорист об этом спокойно заявляет, и "цивилизованный мир" их даже не журит. А вообще, хорошо, что этот идиот такое ляпнул, пусть "остальной мир" задумается.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +5
      Вчера, 16:12
      Цитата: Южноукраинец
      Значит Иран уже лет 20 рвут на части, за то, что он бездоказательно "собирается" создать ядерное оружие, а тут страна-террорист об этом спокойно заявляет, и "цивилизованный мир" их даже не журит. А вообще, хорошо, что этот идиот такое ляпнул, пусть "остальной мир" задумается.

      Если бы наша власть прямо Западу сказала, если на Украине с вашего молчаливого согласия появится ЯО, то оно появится и у Ирана, тогда бы они подумали.
      1. RuAbel Звание
        RuAbel
        +7
        Вчера, 16:16
        Сказать-то можно, только кто ж нам поверит теперь...
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Вчера, 16:23
        Если бы наша власть прямо Западу сказала

        Так говорят они, постоянно говорят. Там не слышат. Проблема даже не в этом, а в том, что наши привыкли говорить, даже, если их не услышали... А надо после этого не говорить, а уже действовать. А лучше всего сначала действовать, а потом говорить... Но это за пределами понимания наших властей, к сожалению.
        тогда бы они подумали.

        Сильно извиняюсь, Вы про кого упомянули в контексте "подумали бы"?
        Мерц? Трамп? Каллас, может быть? Они в принципе не умеют думать. Ну, может быть, только о приятных для себя вещах. Бальный зал, Писториус, розы в туалете... Они не могут думать. Ну не настроены они на это, понимаете?
      3. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Вчера, 16:34
        А нам-то это чем поможет? Иметь ядерную враждебную украину под боком... Трудно даже представить такое.
      4. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 19:41
        Цитата: ARIONkrsk
        тогда бы они подумали

        Но это не точно, как показывают события в последнее время.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Вчера, 16:19
      Иран уже лет 20 рвут на части, за то, что он бездоказательно "собирается"
      именно за это и рвут, что собирается да никак не соберётся. КНДР собрались и сделали, и всё - тишь и благодать, за листовки Сеул извинялся недавно
    3. Вадим С Звание
      Вадим С
      +2
      Вчера, 16:22
      Иран он ближе к нам, поэтому его рвут, а эти на стороне запада, это для нас они террористы и прочее прочее. Для запада они передовой рубеж обороны против полчищ орков! Почитайте иностранную прессу, там с времен холодной войны ничего не менялось. Это наши им зад подлизывали а не они нам. Поэтому появление ЯО это вопрос времени.
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        +2
        Вчера, 16:44
        Ну к кому Иран ближе, бабка надвое сказала.
        У меня другой вопрос, там в этой чудо стране на букву у, людей с не яврейскими фамилиями ваащпе не осталось?
  3. HAM Звание
    HAM
    +1
    Вчера, 16:09
    Могут,не могут....здесь,скорей,расчёт,опять же,на "партнёров"...отмороженный Макрон вполне может и пообещать дать готовое....когда кохлов совсем прижмут,вдруг окажется,что "создали."..
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Вчера, 16:13
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «Ничего сложного»: глава Fire Point заявил о возможности создания ЯО Украиной

    а нельзя так сделать, чтобы этот глава Fire Point заткнулся навсегда?
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +11
    Вчера, 16:14
    Штилерман
    какая интересная украинская фамилия, у этого борца за ядерную бомбу для ВСУ
    1. ANB Звание
      ANB
      +5
      Вчера, 16:25
      . какая интересная украинская фамилия

      Так там у всех самых "патриотичных" лохлов похожие фамилии.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    -2
    Вчера, 16:19
    Если делящиеся материалы дадут - почему нет? Ибо сама Цэгабония - не сможет их получить у себя ни при каких обстоятельствах. Так ежели таки появится - будет чётко понятно откуда..

    Правда - на поведение нашего руководства это похоже никак не повлияет. На него уже поди вообще ничто не повлияет. Даже конец света в одной отдельно взятой стране...
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Вчера, 16:25
    ЯО там появится однозначно, это вопрос времени. Как только дела станут совсем плохи, сразу им завезут и применят, без всяких. А в ответ наши подумают какую еще промзону разбомбить для устрашения, мы же не такие!
  9. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +4
    Вчера, 16:27
    Да не нужно им ядерное, а грязная бомба у страны с атомной энергетикой по определению есть!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Вчера, 16:30
      А смысл? Очень большого вреда ей не нанесёшь, а вот последствия - для бандерлогов могут быть очень плачевными...
      1. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Вчера, 17:16
        А смысл?

        Смысл, как и все что они делают:хайп.
        Це ядерная держава, кто там будет разбираться что такое грязная бомба.
        Да и про малый вред вопрос спорный.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Вчера, 18:07
          За такие штучки их даже хозяева ни хрена по головке не погладят. Не говоря уж о реакции скажем Китая. Да и мы получим все основания применять в ответ ЯО.

          Насчёт вреда - ну вы не чушкой пулять будете? Значит - надо устройство для распыления порошка на определённой высоте. Это вес.И сколько вы его распылите с одной головы? 100 кило? 200? Неприятно - но отнюдь не фатально. Зато вот в ответ...
          1. Керенский Звание
            Керенский
            0
            Вчера, 20:28
            Насчёт вреда - ну вы не чушкой пулять будете? Значит - надо устройство для распыления порошка на определённой высоте. Это вес.И сколько вы его распылите с одной головы? 100 кило? 200? Неприятно - но отнюдь не фатально.

            Ну 100 кило. Над шоссе в Москву. Ну 20-30 голов... и въезд в Москву будет закрыт. Неприятно?
            Зато вот в ответ...

            Глубокая красная озабоченность...
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 16:30
    Дебил , хоть и еврейской наружности.
  11. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Вчера, 16:32
    Вопрос нашим спецслужбам,почему эта мразь Штилерман еще жива.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Вчера, 16:37
      Вопрос нашим спецслужбам,почему эта мразь Штилерман еще жива.

      потому что спецслужбы видимо не совсем наши ...
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Вчера, 17:43
        Или у нас их и нет уже....
  12. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 16:43
    Ещё один засланый казачок. Где их понабирали??? Как их в госструктуры на работу,брали?.. Какой бардак!!!
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 16:51
    На счет ядерного оружия есть сомнения, Запад не самоубийца. Но Штиллерман не только про него говорил, а и о более реальных целях:
    Рассчитываю, что летом, максимум в начале осени, мы начнем тестовые полеты украинских баллистических ракет на Москву, — Денис Штиллерман, так называемый «главный конструктор украинских баллистических ракет» и совладелец фирмы Fire Point, занимающейся разработкой ракет Фламинго.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Вчера, 17:18
      «Главный конструктор» Штиллерман – бывший гражданин РФ, который уехал на Украину, оставив в России кучу долгов в банках и арестованное подмосковное имущество.
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Вчера, 17:16
    в принципе он конечно прав, один вопрос где возьмут плутоний, ну на худой конец обогащенный уран?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 17:44
      Амеры им отдадут, тот, что у Ирана отожмут. Если отожмут
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 18:58
        Цитата: роман66
        Амеры им отдадут, тот, что у Ирана отожмут. Если отожмут
        во первых, судя по всему там нет необходимого объема
        во вторых, пока с отжатием не все так гладко
  15. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -2
    Вчера, 17:46
    Нет, конечно. Но там каждый этап сложный и дорогой..и это все люди и люди.
    А так, если дать обогащенный уран...сразу, то да. Легко
  16. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    -2
    Вчера, 18:15
    Цитата: Декларант
    "Коль пошла такая пьянка", то при малейшей попытке создать ЯО Украиной, следует раскатать их как " Бог черепаху".Значит Ирану нельзя, а Украине можно? Ни в коем случае нельзя этого допускать.

    Ну иудофашистам то позволено!
    Израиль чихать хотел на МАГАТЭ!
    Эти организации для рабов, так говорят в Тель Авиве!
    Сейчас у Израиля более 92 ядерных зарядов (ходят слухи о 400!).
    Кто разбобмил Израиль (ядерный центр в Димоне) за это?
    Никто!
    Кишка у всех тонка!
    Боятся, что за критику Израиля о незаконном обладании ЯО тебя причисляют к отрицателям холососа и пришлют агента МОССАД для казни в сортире.
    Порядка 10% ракет, с ядерными боеголовками нацелены на Москву.
    Вот такой шолом-хабад.
    90% членов правительства Укрорейха- граждане Израиля или имеют ближайших родственников в Израиле.
    Делайте выводы- ЯО у укровермахта будет!
    Но не поддаёмся на провокации- запасаемся красными фломастерами и бромом, по крайней мере те, у кого нет уютного местечка под горой Ямантау.
  17. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Вчера, 18:23
    Либо грязную бомбу соберут, либо смонтируют готовую боеголовку на свой носитель, любезно переданную сша и ес
  18. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Вчера, 19:11
    Долго в игры с ними играем.. Не заиграться бы.. Болезнь легче предупреждать чем лечить, а уж запускать нельзя ни в коем случае.
  19. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 21:55
    Сложность создания ядерного оружия с технической стороны в современном мире сильно преувеличена, особенно если речь идет о заряде в 400-500 кг- там не нужно сверхвысокое качество материала. Сдерживает фактически только ДНЯО и обязательство ядерных государств не применять его против неядерных как часть ДНЯО.