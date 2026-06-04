Противник активизировался, готовя новую атаку на Крымский мост
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Киевский режим наращивает количество ударов по Крымскому полуострову, в последнее время атакуя не только Севастополь и западные районы, но и район моста. Об этом сообщают российские ресурсы.
Противник провел несколько атак в район Крымского моста, причем стараясь бить не только по самому мосту, но и по зенитным системам, прикрывающим мост. Кроме того, предпринимаются попытки атаковать группировку пограничных кораблей, также прикрывающих мост. За последние дни враг сумел повредить сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк» и поразить один из многочисленных макетов ЗРПК «Панцирь-С», установленных в районе моста для отвлечения внимания.
Как предполагается, противник готовит новую атаку на мост с применением ракет и беспилотников самолетного типа. С большой вероятностью удар будет направлен на логистику, Киев хочет усугубить ситуацию с горючим на полуострове, возникшую из-за ударов по трассе «Новороссия». Причем будет торопиться, пока властям не удалось стабилизировать ситуацию до конца.
Напомним, что доставку горючего на полуостров по Крымскому мосту запретили из-за угрозы теракта, однако если ситуация с бензином станет хуже, то его могут открыть. Киев попытается устроить транспортную блокаду, заодно сорвав курортный сезон в Крыму.
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