Противник активизировался, готовя новую атаку на Крымский мост

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Противник активизировался, готовя новую атаку на Крымский мост

Киевский режим наращивает количество ударов по Крымскому полуострову, в последнее время атакуя не только Севастополь и западные районы, но и район моста. Об этом сообщают российские ресурсы.

Противник провел несколько атак в район Крымского моста, причем стараясь бить не только по самому мосту, но и по зенитным системам, прикрывающим мост. Кроме того, предпринимаются попытки атаковать группировку пограничных кораблей, также прикрывающих мост. За последние дни враг сумел повредить сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк» и поразить один из многочисленных макетов ЗРПК «Панцирь-С», установленных в районе моста для отвлечения внимания.



Как предполагается, противник готовит новую атаку на мост с применением ракет и беспилотников самолетного типа. С большой вероятностью удар будет направлен на логистику, Киев хочет усугубить ситуацию с горючим на полуострове, возникшую из-за ударов по трассе «Новороссия». Причем будет торопиться, пока властям не удалось стабилизировать ситуацию до конца.

Напомним, что доставку горючего на полуостров по Крымскому мосту запретили из-за угрозы теракта, однако если ситуация с бензином станет хуже, то его могут открыть. Киев попытается устроить транспортную блокаду, заодно сорвав курортный сезон в Крыму.
42 комментария
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  1. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +22
    Вчера, 16:48
    Мосты, мосты, мосты....
    А в Киеве есть мосты?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +14
      Вчера, 17:05
      Цитата: Сергей Киракосян
      Мосты, мосты, мосты....
      А в Киеве есть мосты?

      Кто ж их тронет то, не гуманно все таки.
    2. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +5
      Вчера, 17:10
      Путин вроде сказал, что их разрушение вызовет гуманитарную катастрофу у украинцев, поэтому нельзя.
      1. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        +7
        Вчера, 17:12
        А, ну если так, то ладно...
        😡
      2. guest Звание
        guest
        +4
        Вчера, 17:12
        Цитата: Анатолий Елисеев
        вызовет гуманитарную катастрофу у украинцев, поэтому нельзя.

        А вызывать гуманитарную катастрофу у нас значит можно? sad
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          -1
          Вчера, 17:47
          Ну чисто логически раз они смогли обрезать один путь, то остался только второй.
          И не дай бог...
      3. bk316 Звание
        bk316
        -2
        Вчера, 17:21
        Путин вроде сказал, что их разрушение вызовет гуманитарную катастрофу у украинцев, поэтому нельзя.

        С хрена ли это вызовет катастрофу?
        Путин такую глупость точно говорил?
      4. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +3
        Вчера, 17:23
        Путин вроде сказал, что их разрушение вызовет гуманитарную катастрофу у украинцев, поэтому нельзя.

        Полно вратьто.
      5. vitaliy20091959 Звание
        vitaliy20091959
        +1
        Вчера, 17:37
        а у нас что не назревает гуманитарная ,да и военная вокруг крыма и в самом крыму
    3. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Вчера, 17:20
      Штук девять насколько я помню.
    4. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Вчера, 17:36
      В Киеве есть мосты. И в Днепропетровске. И в других городах.

      Их надо было уничтожить в 2022 году.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +8
    Вчера, 16:48
    А два НПЗ в Крыму совсем погоды не делают? Не в курсе событий, потому вопрос. Танкерами можно таскать топливо, в конце концов. Ну или влупить уже в щебень Кукуев со Львовом...
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +4
      Вчера, 17:15
      "В Крыму временно запретили продажу бензина за наличные

      На автозаправках Крыма введены временные жесткие ограничения из-за нехватки топлива. Продажа бензина за наличные временно прекращена, а заправка по старым талонам ограничена 20 литрами на машину. На АЗС будут дежурить чиновники для контроля ситуации.
      Василий Лейко
      Автор Новости Mail
      Источник: РИА "Новости"

      В Крыму из-за дефицита автомобильного топлива ввели временные ограничения на АЗС. Начиная с сегодняшнего дня на полуострове полностью приостановлена продажа бензина за наличный расчет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

      По словам главы региона, данные меры вводятся на несколько дней. Заправиться смогут только владельцы ранее приобретенных талонов, но и для них вводится лимит — не более 20 литров топлива в одни руки. В ближайшее время талоны в продаже не появятся."
      А сейчас там как-то так...
      1. Batman81 Звание
        Batman81
        -3
        Вчера, 18:06
        Такое новости из Крыма (а уже и не только оттуда) всё больше мне поздний СССР напоминают sad
    2. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 17:36
      Танкерами можно таскать топливо, в конце концов.

      Наши трубопроводные войска протянули кучу ниток в Крым. От солярки до пресной воды. Забыли? Мы тут ими восхищались дружно....
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -11
    Вчера, 16:50
    На всех фронтах хохлоту дрюкаем , они пытаются нам ответить терактами.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +6
      Вчера, 17:20
      вы сейчас на полном серьезе?!!!
      когда бред про теракты несут с экранов еще хоть как-то понятно, госзаказ, ну тут то чего?
      шароварники уничтожают все до чего могут дотянуться, к терроризму это ни каким боком, они с нами воюют, вопрос почему не делаем это мы
      1. sergey822
        sergey822
        +2
        Вчера, 17:31
        ну всякие НПЗ это понятно, но когда целенаправленно бьют по гражданским объектам, по Колледжу, автобусу и электричке, то их кроме как террористами назвать по другому и не возможно
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +4
    Вчера, 16:56
    Цитата: Ирек
    На всех фронтах хохлоту дрюкаем , они пытаются нам ответить терактами.

    А блокада в поставках топлива (и других нужных штук) в Крым во время войны - это теракт?
    1. sergey822
      sergey822
      -1
      Вчера, 17:35
      ну тут если разбрасывать мины на дорогах где ездят в оновном гражданские, то думаю это можно приравнивать к террактам
  5. barclay Звание
    barclay
    +3
    Вчера, 16:56
    Ну, что. Противник хорошо понимает,что логистика - это основа благополучия Крыма. Почему мы не разрушаем логистику Украины?
    Причём тотально. Ибо противник вовсю использует гражданскую инфраструктуру для снабжения войск и организации ударов по России. Опять тот же вопрос: не можем или не хотим?
    1. barclay Звание
      barclay
      +1
      Вчера, 17:03
      А так вообще-то в Крыму уже полностью прекратили свободную продажу бензина.
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        -1
        Вчера, 18:36
        А так вообще-то в Крыму уже полностью прекратили свободную продажу бензина.

        Да уже не только в Крыму ограничения, уже и до Красноярского Края добрались
        https://www.babr24.news/kras/?IDE=292732
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Вчера, 17:07
      Цитата: barclay
      Ну, что. Противник хорошо понимает,что логистика - это основа благополучия Крыма. Почему мы не разрушаем логистику Украины?
      Причём тотально. Ибо противник вовсю использует гражданскую инфраструктуру для снабжения войск и организации ударов по России. Опять тот же вопрос: не можем или не хотим?

      Вам же сказали, у нашей власти там свои люди.
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 17:19
      Цитата: barclay
      Ну, что. Противник хорошо понимает,что логистика-это основа благополучия Крыма. Почему мы не разрушает логистику Украины? Опять тот же вопрос: не можем или не хотим?


      В нынешнем конфликте нельзя дать однозначный ответ,что кто то не хочет или не может.Если бы не хотели,то и СВО бы не начинали.Да не всё получается.Запад противнику активно помогает.Отсюда корректировка процесса с учётом наших текущих возможностей,выстраивание стратегии достижения цели исходя из наших возможностей и возможностей противника.Политика это искусство возможного. Где то логистику ломают- наносятся системные удары по подвижному составу.Где то пока не можем потому что нет нужных средств поражения ,да и ПВО помешает ударить по тем же мостам через Днепр, где то не хочется идти на обострение,потому что чревато тем,что мы на днях видели в том же Питере,а накрыть огромную страну ПВО возможности нет или ещё более мощной эскалацией.То есть при нынешнем конфликте приходится соблюдать компромисс интересов экономики страны или последствий для неё от определенных наших действий и как следствие противодействия коалиции противников и опять же соблюдение интересов Армии для успешного завершения СВО.Учитывать возможности тех сил которые вмешиваются на стороне Украины и какие они могут создать проблемы нам на той же Балтике.То есть это сложный процесс сопряжения интересов экономики,Армии и целей для достижения будущего,которого мы хотим достичь.Тяжело.Но бывало и хуже в нашей истории.

      . Иногда одну эпоху можно объяснить одной фразой. Про распад Союза давно ходит формула: «СССР не проиграл, его предало собственное руководство». ... Но решающий удар нанесли не дивизии НАТО, а те, кто сидел в кабинетах с флагом на столе и заранее приглядывал себе места в новой жизни. ...Сначала капитулировали в головах – перед западной моделью, перед чужими ценностями, перед мифом о «золотом мире», где «нас примут, если мы станем хорошими». Потом капитулировали в конкретных решениях: подписывали кабальные соглашения, уничтожали собственную индустрию, отказывались от союзников. И в конце концов капитулировали в политике, развалив страну под аплодисменты тех, кто десятилетиями мечтал её увидеть на коленях. ... Мы снова стоим в большой битве – может, не по формату Второй мировой, но по ставке точно не меньше. И снова слышим голоса тех, кто шепчет: «Надо быть гибче, надо отступить, надо договориться, иначе будет хуже». Это те же самые люди по сути, что и в конце 80‑х – им страшно не за страну, им страшно за свои счета, свои позиции, свою вынутую из воздуха «элитность». ... когда верхушка перестаёт идентифицировать себя с собственным государством и начинает играть в свою игру. Это не один заговор, не одна тайная комната, а длинный ряд решений, каждое из которых вроде бы можно объяснить. Но когда складываешь их вместе – получаешь масштабную измену. ...
      Кто‑то держится за страну зубами, а кто‑то продолжает жить логикой «если что – мы уедем».


      https://dzen.ru/a/ahydp1Yv2THXAd_T
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Вчера, 17:41
      Почему мы не разрушаем логистику Украины?
      потому что бесполезно, доктрина Дуэ с треском провалилась где-то там, а доктрина Герасимова с штурмом посадок тремя бойцами себя полностью оправдывает (сарказм)
  6. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    -2
    Вчера, 17:00
    Тююю. Подумаешь. У нас еще мосты через Днепр есть, и тоннели в Карпатах.
  7. Каz Звание
    Каz
    +9
    Вчера, 17:00
    Зато на Украине есть бензин, Киев и Одесса трещит от количества автомобилей.
    Странная сво
  8. bubalik Звание
    bubalik
    +4
    Вчера, 17:02
    Крым. Топливо.

    Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет (с)
    глава Крыма Сергей Аксенов
    1. bubalik Звание
      bubalik
      +9
      Вчера, 17:07
      ,,в тоже время в параллельной вселенной
      объявление на ПМЭФ

      Перевозить добытую в Заполярье руду будут беспилотные самосвалы с самым быстрым интернетом в России.
      1. guest Звание
        guest
        +3
        Вчера, 17:16
        Цитата: bubalik
        в тоже время в параллельной вселенной

        В этой параллельной вселенной и правительство наше живёт, прямо как в том фильме.
  9. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +5
    Вчера, 17:16
    Логично! Отрезать Крым от сухопутных и морских путей это основная цель киевского режима продиктованная западными военными политиками и советниками. НАТО Крым в составе России как кость поперёк горла, ибо они не могут полностью доминировать в Черном море как это сейчас происходит на балтике.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Вчера, 17:54
      они не могут полностью доминировать в Черном море
      да как-то получается что могут, а мы с Крымом в составе можем только отбиваться
  10. Matsur Звание
    Matsur
    +3
    Вчера, 17:19
    Цитата: Сергей Киракосян
    Мосты, мосты, мосты....
    А в Киеве есть мосты?

    По данным разведки - нет.
    Шутка конечно. Есть, но они не совсем как бы и мосты. Сделаны атлантами СССР, поэтому не нам их ломать, не с нашими технологиями, достижениями. Мы как бы сразу признаем свою отсталость, даже ущербность, по сравнению с нашими недалекими предками. Я ьак понимаю официально версия такая. Верить в нее или нет - ну тут уж сами)))
  11. Aerolab Звание
    Aerolab
    +1
    Вчера, 17:26
    Дождемся, украинцы до Москвы дойдут. Госдеды сопли жуют, аж противно.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      Вчера, 18:59
      Пусть идут 😂.................
  12. cmax Звание
    cmax
    0
    Вчера, 18:41
    Такое ощущение, что в России такая "опция" как руководство, что в стране, что МО, отсутствует напрочь. Парусник несущийся на рифы, а на верхней палубе оркестр играет и казино открыто, пока.
    Имхо.
  13. Алексей Т.
    Алексей Т.
    0
    Вчера, 19:36
    Нормальная работа во время войны. Укры и без Крымского моста не смогли отрезать снабжение Крыма, и без сухопутного моста. А с ними - так безнадежное дело. Так, создать локальный дефицит на несколько недель чего-то. Но в целом пустое. А демонстративные стоны и причитания местных пикейных жилетов - привычны и убоги.
  14. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Вчера, 19:44
    Противник активизировался, готовя новую атаку на Крымский мост

    Конечно готовит... Скорее всего, в июне конкретно долбанет... Украм нужно сорвать летний сезон в Крыму, приток отдыхающих., ну по крайней мере, максимально ограничить его... Так что, стоит ждать, да, в ближайшее время масштабных ударов по крымскому мосту.
  15. greencon Звание
    greencon
    0
    Вчера, 19:52
    Нет, они не сделают этого так, как вы предполагаете. Хотя сейчас они способны значительно повредить бетонные плиты или кабель, в лучшем случае они нанесут несколько залповых ударов по небольшим прорывам в Одере, чтобы угрожать гражданским перевозкам. Они не хотят, чтобы их мосты, пересекающие Днепр, стали мишенями возмездия для российских ракет.
  16. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Вчера, 19:56
    А что по этому поводу скажет Кац?
    Наверное, что мы не такие. А если мост разрушат, то его предложат сохранить в таком виде для сохранения памяти. Также, как предложили поступить с разрушенным зданием колледжа в Старобельске.
    Можем мы сделать в формате данной войны что-то такое, не угрожая и не прибегая к ядерному оружию, чтобы это стало мировой новостью на долгое время и по сути сделанного и по форме и существенно повлияло на ход войны? К сожалению, вопрос, наверное, риторический ...
  17. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 00:23
    its not just the ukelele nazis, but the ones giving the co ordinates for the missiles and the missiles them selves
    Mr Sausage Farmer, Mr Coke Head Mertz, Mr Granny Shagger cokehead Mcron, any more missiles fired at us ,then you will be personally taken out

    that is the only thing that will stop theses people from the terrorism they doing to the RU now
    but it will not happen, what will happen is on a daily basis the nazis will kill more and more RU peoples , and nothing will prevent it
    dont say it will, it wont, as if it could have been,it would not be happening now, day in day out, getting worse day after day

    the uk had this problem with a 30 year war on home soil/, top brass would not do a thing.
    well very little, even after they blew shopping centers up in major cities, killed,maimed 1,000s of civillians,kids, pensioners, no military among the killed,
    untill the other side started killing royalty and top ministers
    then they acted, and started taking the heads of the snakes, it soon stopped not long after.