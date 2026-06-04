Здание разрушенного колледжа в Старобельске сохранят в память о погибших

964 4
Здание разрушенного колледжа в Старобельске сохранят в память о погибших

Разрушенное в результате террористической атаки украинских беспилотников здание Педагогического колледжа в городе Старобельск получило критические повреждения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе общения с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы ЛНР, он уже неделю отсутствует в республике и сам не может прибыть в Старобельск, но был там ранее, сразу после атаки вражеских БПЛА по зданиям учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Тогда в результате целенаправленной террористической атаки украинских националистов в ночь на 22 мая погиб 21 человек, большинство подростки. Еще 44 получили ранения различной степени тяжести.



Глава ЛНР сообщил, что согласно результатам обследования несущих конструкций, здание колледжа восстановлению не подлежит. Его сохранят в существующем виде в знак памяти о погибших студентах. Точный облик будущего мемориального комплекса будет определен после консультаций с архитекторами, общественностью и городскими властями.

Вместо разрушенного старинного здания колледжа, скорее всего, будет построен новый корпус, сообщил Пасечник. Он будет более комфортным и удобным для современного образовательного процесса. О сроках возведения здания для студентов говорить пока рано, добавил глава ЛНР.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека официально зафиксировали факт гибели 21 гражданского лица в результате ночной атаки дронов на колледж в Старобельске, все погибшие верифицированы. Другой реакции «международной общественности», включая ООН, МУС и прочие организации, в отношении киевского режима не последовало.

4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 17:17
    Восстановим , будет ещё лучше чем был , только детишек погибших и пострадавших жалко , царствие им небесное.
    1. K._2 Звание
      K._2
      +4
      Вчера, 17:18
      Лучшим памятником будет ликвидация киевской верхушки!
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 18:04
        Цитата: K._2
        Лучшим памятником будет ликвидация киевской верхушки!

        Вместе с исполнителями.
  2. Комментарий был удален.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 19:30
    "...и пусть нам вечным памятником будет построенный в боях социализм"
    Вспомнился Маяковский.
    Пусть нашим безвинно погибшим детям памятником будет вызженная от края и до края украина. Чтоб больше никто не погибал по её вине.