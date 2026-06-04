Бизнесмены Армении впервые посетили Турцию через официально закрытую границу

Проехав пограничный пункт Догукапы, представители армянского бизнеса посетили Турцию на фоне охлаждения отношений Армении с Россией. Бизнесмены побывали в Карсе, где провели серию встреч в формате B2B.Примечательно, что официально сухопутная армяно-турецкая граница является закрытой – граждане двух стран ее не пересекают. Но 2 июня впервые за 33 года было сделано исключение.Похоже, деградация отношений между Ереваном и Москвой в комплексе с введением последней ограничений на ввоз в РФ продукции армянского сельского хозяйства привела к резкой активизации контактов между Арменией и Турцией. Особенно это касается экономической сферы.И хотя несколько лет назад никто не мог даже предположить ничего подобного, но в ближайшее время у Анкары есть все шансы стать ключевым торговым партнером для Еревана. А где экономика, там и политика.И одним из символов наступления нового этапа в отношениях Еревана и Анкары является пересечение делегацией армянских бизнесменов границы Турции. При этом многие из членов делегации ранее понесли убытки из-за прекращения поставок в Россию, цветов, минеральной воды, фруктов, овощей, соков и различных продуктов питания.Российское направление оказалось для них закрытым, и теперь они пытаются открыть для себя турецкое. Тем более, что Турция и Армения запускают прямую торговлю между компаниями двух стран бе участия посредников. Это означает, что недавняя поездка представителей бизнеса Армении в Турцию – это не разовая акция, а начало реализации долгосрочной программы.

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