Бизнесмены Армении впервые посетили Турцию через официально закрытую границу

1 658 18
Бизнесмены Армении впервые посетили Турцию через официально закрытую границу


Проехав пограничный пункт Догукапы, представители армянского бизнеса посетили Турцию на фоне охлаждения отношений Армении с Россией. Бизнесмены побывали в Карсе, где провели серию встреч в формате B2B.



Примечательно, что официально сухопутная армяно-турецкая граница является закрытой – граждане двух стран ее не пересекают. Но 2 июня впервые за 33 года было сделано исключение.

Похоже, деградация отношений между Ереваном и Москвой в комплексе с введением последней ограничений на ввоз в РФ продукции армянского сельского хозяйства привела к резкой активизации контактов между Арменией и Турцией. Особенно это касается экономической сферы.

И хотя несколько лет назад никто не мог даже предположить ничего подобного, но в ближайшее время у Анкары есть все шансы стать ключевым торговым партнером для Еревана. А где экономика, там и политика.

И одним из символов наступления нового этапа в отношениях Еревана и Анкары является пересечение делегацией армянских бизнесменов границы Турции. При этом многие из членов делегации ранее понесли убытки из-за прекращения поставок в Россию, цветов, минеральной воды, фруктов, овощей, соков и различных продуктов питания.

Российское направление оказалось для них закрытым, и теперь они пытаются открыть для себя турецкое. Тем более, что Турция и Армения запускают прямую торговлю между компаниями двух стран бе участия посредников. Это означает, что недавняя поездка представителей бизнеса Армении в Турцию – это не разовая акция, а начало реализации долгосрочной программы.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. двп Звание
    двп
    +4
    Вчера, 18:04
    Ну вот молодцы! Началась "интеграция". Осталось сказать "последнее слово" Ильхам Гейдар-оглы и Эриваньский пашлык войдёт вначале в состав Азербайджана,а затем и Турции. Ну а опыт как поступить с теми из армян,кто не хочет "интегрироваться" ,у турок имеется.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Вчера, 18:09
      Опыт России в 90х для Еревана стало быть не актуальный, если решили сами голову засунуть в петлю.
      1. двп Звание
        двп
        +4
        Вчера, 19:12
        Беда для нас,не в том что Ереван сам голову сует в петлю. Беда для нас в том ,что когда Эрдоган и Алиев начнут войну,ставя последнюю точку в истории Армении, все эти армяне, проживающие в Армении сейчас же кинуться в Россию. И понятно что основная масса из них не поедет в Сибирь и на Дальний Восток. Они осядут в Крыму, Ставрополье,Краснодаре, Ростовской области. Массовый наплыв инородного элемента может вызвать "взрыв". По моему мнению там уже сегодня ситуация "на грани".
        1. guest Звание
          guest
          -1
          Вчера, 22:45
          Цитата: двп
          Беда для нас в том ,что когда Эрдоган и Алиев начнут войну,ставя последнюю точку в истории Армении, все эти армяне, проживающие в Армении сейчас же кинуться в Россию.

          Вот и я про это многократно тут писал. hi
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 19:34
      Цитата: двп
      Ну вот молодцы! Началась "интеграция". Осталось сказать "последнее слово" Ильхам Гейдар-оглы и Эриваньский пашлык войдёт вначале в состав Азербайджана,а затем и Турции. Ну а опыт как поступить с теми из армян,кто не хочет "интегрироваться" ,у турок имеется.


      Скорее всего армяне попытаются ту же продукцию,что они продавали в Россию также продать в Россию,но уже через Турцию под видом турецкой.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Вчера, 20:06
        Цитата: Orange-Bigg
        Скорее всего армяне попытаются ту же продукцию,что они продавали в Россию также продать в Россию,но уже через Турцию под видом турецкой.
        Это тоже первое, что и мне тоже пришло в голову!

        По началу скорее всего именно так и будет.
        Но всё равно экономические потери Армении от падения количества продаж Арменией напрямую овощей и фруктов напрямую России ни Турция, ни Азербайджан возместить Армении не смогут! А это до 14-28% от ВВП Армении.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 18:05
    Бизнесмены Армении впервые посетили Турцию через официально закрытую границу
    Привыкают к будущему хозяину wink
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Вчера, 18:11
      Я бы сказал к бывшему-будущему!
      1. Seal Звание
        Seal
        +3
        Вчера, 18:44
        Цитата: Федор Соколов
        Я бы сказал к бывшему-будущему!
        Тут еще неизвестно, кто будет пострадавшим. Греки знали и поэтому, вернув ( в принципе случайно) себе Константинополь в 1261 году запретили армянам в нём не только проживать, но даже заходить в Город для торговли.
        Османы, взяв Город в 1453 году, вновь разрешили в нем проживать армянам, а чтобы им было более комфортно - передали ААЦ несколько православных храмов, отобрав их у Константинопольского Патриархата. И, что из этого в итоге вышло ? Вот есть (был, не так давно помер) известный армянский историк, профессор ряда американских университетов (жил в Америке) Джан Киракосян. Он написал интереснейшую работу ; «Младотурки перед судом истории» в которой как танк наехал на турок (младотурок), но при этом дал массу интереснейшей информации. Вот, например.
        «Составляя среди населения Турецкой империи 10%, армяне сосредоточили в своих руках 60% импортной и 40% экспортной торговли, а также 80% внутренней торговли».
        Это он говорит о состоянии перед Первой Мировой войной. То есть о 1912 -1913 годе. Джон Киракосян, имея тот же самый торгашеский менталитет, как и остальные армяне, даже не понимает, какой эффект эти цифры производят на людей с не-торгашеским менталитетом. Мне например становится более понятно, откуда в турках накопилось столько неприязни к армянам перед Первой Мировой войной. Ну так откуда же взяться в турках любви к армянам, если 80 % всей внутренней торговли (а это и базарная торговля) – в Турции в руках армян ! А ведь кроме армян в Турции были не менее склонные к торговле греки и евреи. Простите, но создается впечатление, что простого турка перед Первой Мировой войной в его родной стране и на сельский базар торговать не пускали. Прямо как сейчас рязанского крестьянина на московский рынок со своей картошкой не пустят. Ну, рязанский фермер может хоть у себя в Рязани торговать. А турку перед Первой мировой выходит так, что даже на местные базары был вход закрыт. Ну так и чего армяне хотели ? Чтобы турки их возлюбили за организацию замечательной бесперебойной торговли ? Видно у армян весь разум затмила неистребимая жажда наживы! Ну взяли 10 % турецкого рынка – и успокойтесь. Его армянам за глаза хватило бы !! Нет, взяли 10 %, затем 20 %, затем 30 % !! И всё им казалось мало !! Даже 50 % турецкого рынка – и то показалось мало !!Даже 75 % - и то мало !!!! И ведь все это происходило в условиях, как пишут сами армяне «абдул-хамидовских погромов армян», которые они называют «первым геноцидом». У них вообще на сайте «Геноцид» представлена удивительная периодичность «геноцидов». Типа «Геноцид, геноцид» - «Мир, дружба, жвачка» ,затем опять «геноцид, геноцид» и вдруг «значительное участие армян в младотурецкой революции и свержении султана Абдул-Хамида II ». Затем опять «геноцид». Так вот вопрос. Если армяне перед Первой Мировой войной достигли таких показателей в условиях, когда их периодически геноцидели, то что было бы , если бы не геноцидели ? Что, забрали себе все 100 % и внутреннего торгового оборота, и экспортного и импортного ? Интересно, а никому не кажется ли, что по меньше мере «первые геноциды» были в некоторой степени инспирированы торговыми конкурентами армян – греками и евреями, которым вовсе не нравилось, как армяне нагло захватывают весь рынок !! А вот затем, в конце 19 века очень похоже на то, что прагматичные греки и евреи сознательно ушли с рынка вообще, позволив армянской торговле взлететь до таких небесных цифр, разумно полагая, что долго такую ситуацию турки вытерпеть не смогут – и через какое то время уже по-настоящему возьмутся за армян. А затем греки и евреи спокойно вернуться на рынок и займут на нём подобающие им позиции. Но не срослось - не учли Первую Мировую. И, что затем будет революция Мустафы Кемаля.
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          -1
          Вчера, 20:46
          очень познавательно. По данным Алисы в Турции может проживать несколько миллионов этнических армян. Как думаете это поддержка для приехавших с Армении или конкуренты?
          1. Seal Звание
            Seal
            +1
            Вчера, 22:25
            Трудно сказать. Многие забыли, что они когда-то были армянами. Лет 6-7 тому назад в прессе проскочило, что один молодой турецкий националист, член чего-то там типа "серых волков", подал документы на поступление в военно-авиационное училище в Турции. Так отказали, так как при проверки нашли, что его предки были из армян.
            Так, что многие крипто-армяне уже настолько не армяне, что ...они по существу и не армяне уже.
            Ну, а кто-то из турецких армян, кто еще идентифицирует себя, как армянина, может стать армянским армянам конкурентом, но кто-то может стать и компаньоном. Все зависит ... от диаметра иглы. laughing
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Вчера, 18:12
    Да, подзабыли армянские товарищи 1915 год, подзабыли.Ну товарищ Эрдоган им напомнит.
  4. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Вчера, 18:17
    мировые дилеры по абрикосам - Турция, Узбекистан и Иран.... и куда они денут свои армянские - для того чтобы занять нишу на рынке нужно бороться, а потерять можно в момент.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      -1
      Вчера, 20:49
      Цитата: BrTurin
      мировые дилеры по абрикосам - Турция, Узбекистан и Иран..

      зря вы думаете что они будут заниматься абрикосами, скорее наоборот какой нибудь контрабандой из Турции на нашу территорию, нашу ситуацию они знают, пути найдут
  5. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 18:18
    деградация отношений между Ереваном и Москвой в комплексе с введением последней ограничений на ввоз в РФ продукции армянского сельского хозяйства привела к резкой активизации контактов между Арменией и Турцией. Особенно это касается экономической сферы.

    Турция и Армения запускают прямую торговлю между компаниями двух стран бе участия посредников. Это означает, что недавняя поездка представителей бизнеса Армении в Турцию – это не разовая акция, а начало реализации долгосрочной программы.

    ...можно только порадоваться за турцию и армению, надеюсь Путин сразу после поздравления Пашиняна о его переизбрании распорядится о выводи сил ФПС ФСБ РФ из армении (охраняют сейчас, только турецко-армянскую границу) и сокращении военного присутствия РФ в армении...коли армении ничто уже не угрожает, а сама она проводит антироссийскую политику...
  6. Etwas Звание
    Etwas
    0
    Вчера, 19:40
    Молодцы, не пускают в дверь, зайдем через окно. Открывают, регистрируют предприятие в Турции и продукция опять пошла в Россию. Все просто и эффективно.
  7. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Вчера, 19:45
    Армяне станут продавать свои помидоры туркам? laughing
    Больше похоже, как вариант, что армянские помидоры и прочее, поедет в Россию, уже как турецкое
  8. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    -1
    Вчера, 19:46
    Братские народы, почему бы и не встречаться, торговать. Да и просто в гости ходить, дружить семьями.