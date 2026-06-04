Киев предложил Берлину отдать все ракеты к Patriot из запасов Бундесвера
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Украине вряд ли получится устранить дефицит зенитных ракет за счет поставок из США, Белый дом до сих пор не отреагировал на письма Зеленского. На данный момент у Киева остается вариант только с европейскими союзниками, да и то не все из них горят желанием чем-то делиться. Как сообщает Bloomberg, Зеленский делает ставку на Германию как основного спонсора режима.
По имеющимся данным, Киев запросил у Берлина поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из запасов Бундесвера. Схема поставки очень простая: Германия передает Украине до конца года почти все свои запасы ракет к американским зенитным комплексам, а это несколько десятков или даже больше ракет, а взамен Киев обещает отдать ракеты, которые будут произведены в будущем и поставлены Киеву в рамках уже размещенных заказов.
Немцам решение нужно принимать как можно быстрее, ведь Россия наносит удары, пользуясь тем, что украинская ПВО сейчас не в состоянии отражать атаки. Но как бы не торопили в Киеве, в Берлине решили взять время подумать, ответ будет дан в июле.
Как отмечают эксперты, просьба Киева поставила немцев в сложное положение. С одной стороны, Мерц на каждом углу заявляет, что Германия будет поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, а с другой — остаться без запаса зенитных ракет на неопределенное время в условиях возможной войны с Россией очень страшно. Впрочем, через месяц увидим, что важнее для правительства Германии: собственная безопасность или безопасность Украины.
Напомним, что Зеленский ранее запросил у США дополнительные поставки ракет к Patriot, а также лицензию на их выпуск на Украине.
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