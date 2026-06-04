Киев предложил Берлину отдать все ракеты к Patriot из запасов Бундесвера

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Киев предложил Берлину отдать все ракеты к Patriot из запасов Бундесвера

Украине вряд ли получится устранить дефицит зенитных ракет за счет поставок из США, Белый дом до сих пор не отреагировал на письма Зеленского. На данный момент у Киева остается вариант только с европейскими союзниками, да и то не все из них горят желанием чем-то делиться. Как сообщает Bloomberg, Зеленский делает ставку на Германию как основного спонсора режима.

По имеющимся данным, Киев запросил у Берлина поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из запасов Бундесвера. Схема поставки очень простая: Германия передает Украине до конца года почти все свои запасы ракет к американским зенитным комплексам, а это несколько десятков или даже больше ракет, а взамен Киев обещает отдать ракеты, которые будут произведены в будущем и поставлены Киеву в рамках уже размещенных заказов.



Немцам решение нужно принимать как можно быстрее, ведь Россия наносит удары, пользуясь тем, что украинская ПВО сейчас не в состоянии отражать атаки. Но как бы не торопили в Киеве, в Берлине решили взять время подумать, ответ будет дан в июле.

Как отмечают эксперты, просьба Киева поставила немцев в сложное положение. С одной стороны, Мерц на каждом углу заявляет, что Германия будет поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, а с другой — остаться без запаса зенитных ракет на неопределенное время в условиях возможной войны с Россией очень страшно. Впрочем, через месяц увидим, что важнее для правительства Германии: собственная безопасность или безопасность Украины.

Напомним, что Зеленский ранее запросил у США дополнительные поставки ракет к Patriot, а также лицензию на их выпуск на Украине.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Вчера, 17:30
    ❝ Киев предложил Берлину отдать все ракеты к Patriot из запасов Бундесвера ❞ —

    — «Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат? » © ...
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 17:32
      Пусть попросит у них лучше андронный коллайдер.Вдруг пригодится в хозяйстве.Больше толку будет,чем от дырявого ПВО.Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC) — крупнейшая в мире ускорительная установка, созданная Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) на границе Швейцарии и Франции. Она предназначена для изучения фундаментальных законов природы, включая природу материи, силы, действующие во Вселенной, и механизмы появления массы у элементарных частиц.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Вчера, 20:21
        Цитата: Orange-Bigg
        Пусть попросит у них лучше андронный коллайдер.
        Да им бы чего попроще и понятней, типа сала. А этот, как его, коллайдер ни в карман не положить, ни горилку закусить.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 20:52
          Цитата: Наган
          Цитата: Orange-Bigg
          Пусть попросит у них лучше андронный коллайдер.
          Да им бы чего попроще и понятней, типа сала. А этот, как его, коллайдер ни в карман не положить, ни горилку закусить.

          Им, коллайдером, говорят, можно Вселенную обратно схлопнуть...
          Если дать его украинцам, то останутся они, горилка и сало. Ну, ещё, может быть, портрет Бандеры...
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Вчера, 17:51
      Чистый хутор в действии. Ты мне кум отдай свою жену, а я если женюсь то верну.... laughing
    3. Андрей Апкадыров Звание
      Андрей Апкадыров
      0
      Вчера, 17:53
      Странно, что не наоборот. Я бы не удивился
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Вчера, 18:24
      Ну, а зачем им ЗУР, если у них уже ПУ почти не осталось. Одна из последних, живых батарей уехала в Турцию, после начала войны в Иране. Возможно, что сейчас в Германии нет ни одной рабочей батареи Патриотов.
    5. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 20:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Киев предложил Берлину отдать все ракеты к Patriot из запасов Бундесвера ❞ —

      — «Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат? » © ...

      И жену Мерца впридачу. Не будет брать - не давать ракет.
  2. Комментарий был удален.
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 18:08
    Киев запросил у Берлина поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из запасов Бундесвера.

    Ага, а дойчи будут из рогаток отстреливаться от ракет и дронов России. Она же нападёт. Как только узнает, что ракеты отдали и арсеналы пусты. так вот сразу и нападёт. yes wassat
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Вчера, 18:10
    А собственно - сколько этих ракет у немчуры осталось-то?
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Вчера, 20:17
    Ага. Жену отдай дяде, а сам иди к даме со сниженной соцответственностью. Так, ни?
  6. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Вчера, 21:13
    Не сушествует предмета, который еврей не смог бы достать из воздуха, а уж тем более еврей родом с украины.