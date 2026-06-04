Украинский паблик: ВС РФ способны выпускать на наши головы ежемесячно 200 ракет

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Украинский паблик: ВС РФ способны выпускать на наши головы ежемесячно 200 ракет

Один из украинских пабликов привел пугающую для своих граждан статистику, касающуюся потенциала ВС РФ по количеству и типам применяемых для дальнобойных ударов ракет и дронов. В прошлом году ВС РФ применили 52 тысячи дронов, это в среднем 150 в сутки. В этом году происходит увеличение количества применяемых дальнобойных БПЛА, причем по нарастающей.

Ежемесячно в РФ выпускается не менее 70 крылатых ракет Х-101, до 60 «Искандер-М», 25 гиперзвуковых «Калибров» морского базирования и по десять ракет «Кинжал». Утверждается, что российские предприятия способны серийно производить по 10 БРСД «Орешник».

Почти двести ракет ежемесячно на наши головы. Но ракеты – это мелочи по сравнению с тем, что происходит с дронами. Их у россиян просто навалом.




Ежемесячно РФ выпускает 500 реактивных дронов «Герань-5», а всех БПЛА данного типа не менее четырех тысяч. Причем беспилотники постоянно совершенствуются. Теперь на них устанавливается оборудование для беспроводной связи (mesh-сеть), которое не глушится средствами РЭБ. Есть еще «Герань-6МУ», которая недавно упала в Румынии, это уже серийный образец. Фактически, это гораздо более дешевый, но не менее эффективный аналог крылатой ракеты.

Французское агентство AFP подсчитало, что в мае ВС РФ запустили по Украине 8150 беспилотников и более 200 ракет. Это на 24% больше, чем в апреле. По данным украинской разведки, в 2026 году РФ планирует выпустить 7,3 миллиона FPV-дронов.

Еще в России разработали систему РЭБ, которая «глушит абсолютно всё в радиусе до трех километров». По утверждению паблика, почему-то это оборудование устанавливается только на танки.
15 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +1
    Вчера, 17:46
    Будем считать это минимальным количеством. Ешьте, не обляпайтесь... laughing
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 18:12
      . Есть еще «Герань-6МУ», которая недавно упала в Румынии, это уже серийный образец. Фактически, это гораздо более дешевый, но не менее эффективный аналог крылатой ракеты.


      Есть ракеты поэффективнее,но они и подороже будут.

      . Это мы наблюдали, в частности, в ночь с 1 на 2 июня, когда Россия использовала следующие средства:
      —8 крылатых ракет Циркон;
      —33 баллистические ракеты "Искандер-М";
      —27 крылатых ракет Х-101;
      —5 крылатых ракет "Калибр";
      —656 дронов различного типа.
      Из них украинским военным удалось перехватить 11 ракет "Искандер-М", 26 ракет Х-101, 3 ракеты "Калибр" и 602 беспилотника. Ракеты "Циркон" нейтрализовать не удалось.


      https://inosmi.ru/20260603/tsirkon-278731095.html

      Существуют его наземные и авиационные варианты. Запуск этой ракеты может осуществлять Су-57 — единственный истребитель нового поколения, обладающий такой способностью. Военные источники киевского режима утверждают, что российская армия использовала размещенный в Курской области "Циркон" наземного базирования для нанесения ударов по целям вокруг украинской столицы. По их словам, ракета пролетела 650 километров за три с половиной минуты, что почти полностью соответствует максимальной скорости "Циркона" в девять Махов (примерно 11 тысяч километров в час или более трех километров в секунду).

      .Когда ракета летит очень низко (моряки называют это "над гребнями волн"), дальность может достигать 500 километров при сохранении скорости в шесть Махов (примерно два километра в секунду). Это невообразимо с учетом того, что на таких высотах атмосфера гораздо плотнее. Тем не менее, в ходе российских испытаний была подтверждена дальность действия до 1500-2000 километров, так как на больших высотах дальность ракеты увеличивается.
      "Циркон" — это двухступенчатая ракета. Первая ступень — это твердотопливный стартовый двигатель. Когда ракета получает достаточное ускорение, включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Тем, кто незнаком с передовыми ракетными технологиями, надо объяснить, что это такое. Следует отметить, что прямоточный воздушно-реактивный двигатель может работать только после достижения определенной скорости (наиболее эффективен он на скорости три и более Маха). ... В этой ракете комбинированно используется инерциальная система наведения и радиолокационное самонаведение. Когда ракета летит со скоростью до 11 тысяч километров в час, возникающее перед ней давление образует плазменное облако, которое поглощает радиоволны.Поэтому "Циркон" практически невидим для радаров. Это явление, известное как плазменная скрытность, а также способность ракеты лететь на сверхмалой высоте делают перехват приближающегося "Циркона" практически невыполнимой задачей. Один из недостатков плазменной скрытности заключается в том, что плазма серьезно ограничивает связь с ракетой. Именно поэтому, а также по многим другим причинам на политическом Западе никто пока не смог разработать функционирующее гиперзвуковое оружие.Однако российские ученые нашли способ обойти это препятствие, и Москва получила беспрецедентное технологическое преимущество, так как "Циркон" способен обмениваться данными во время полета, постоянно получать обновленную информацию и корректировать траекторию в режиме реального времени. Это не только гарантирует высокую точность попадания, но и позволяет своевременно перенацеливать ракету.


      https://inosmi.ru/20260529/tsirkony-278672964.html
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Вчера, 18:40
        А Вы в какой из армий в Генштабе страны находитесь???
    2. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Вчера, 18:37
      Цитата: майор Юрик
      Будем считать это минимальным количеством.
      Я что то не понял, а как же чипы из стиральных машин? А как же ракет осталось на 2 месяца? А тут уже 200 штук в месяц. Это где же столько стиралок то взять?
  2. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Вчера, 17:50
    А что толку? Зеленский жив, генштаб ВСУ живее всех живых. Мосты целы, туннели не повреждены., корабли ходят в Одессу как к себе домой....
  3. Sayno Звание
    Sayno
    -2
    Вчера, 17:57
    Когда танками Львов возьмём? Собираем трёх километровый кулак из танков и на Львов!
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      0
      Вчера, 18:28
      Столько дураков вокруг, уже непонятно, стёб это или реально по итогам 5 лет войны такой бред в голову приходит.
      Лет 15 назад были еще мечтатели:
      Варшава — это слишком просто. От Москвы до польской столицы — всего 1300 км. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригород меньше, чем через сутки после начала марша.
      1800 километров для современной армии — не расстояние. Тем более, многие российские офицеры неплохо знают Германию. Главное, чтобы они на автомате не заняли наши военные городки, которые после объединения ФРГ и ГДР достались немцам.
  4. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    -2
    Вчера, 18:00
    Если цыфры хотя бы на половину верны, то почему мы ещё воюем,
    Таким количеством можно было бы уже давно мышь в поле загонять.
    А у нас только освобождение сёл в одну улицу.
    Если хоть 1000 дронов одновременно на Харьков, то он уже был бы наш.
    Ну может не сам он, а територия ему принадлежавшая.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 18:38
      Цитата: СергейСмирнов3663
      Если хоть 1000 дронов одновременно на Харьков,
      Для этого надо 1000 операторов, и к тому же что бы они друг другу не мешали.
  5. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +1
    Вчера, 18:07
    США не завершив войну с Ираном выводит на новый виток войны с Россией. Конгресс США с госсекретарем Рубио стараются как ни когда быстрее утонуть в дерьме.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Вчера, 18:14
    Пора нам менять белые перчатки на брезентовые рукавицы и ударными темпами завершать СВО
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      -3
      Вчера, 18:21
      Какие там рукавицы? Почти все предприятия остановили производство.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    -3
    Вчера, 18:23
    Нашли кого цитировать, дальше будете комментаторов на украинских пабликах цитировать?
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      -1
      Вчера, 21:03
      Цитата: alexoff
      Нашли кого цитировать

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  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:39
    Пару дней назад была публикация про "стартап-войска-стартап" у них, и про медленно, но в промышленных объемах у нас. Не про ракеты, про дроны.
    Личное мнение...
    200 ракет в месяц хороши тогда, когда после каждой ракеты либо 2-3 Министерства перестают функционировать, либо завод "по советским меркам с числом работников 5-7 тысяч" останавливается на 2-3 месяца, либо областной центр остается без электричества на 1-2 месяца, либо разрушение ж/д снижают объем перевозки грузов на Украину на 15-20 процентов.
    Тогда можно 200 ракет, а не 20 тысяч беспилотников.