Украинский паблик: ВС РФ способны выпускать на наши головы ежемесячно 200 ракет
2 35415
Один из украинских пабликов привел пугающую для своих граждан статистику, касающуюся потенциала ВС РФ по количеству и типам применяемых для дальнобойных ударов ракет и дронов. В прошлом году ВС РФ применили 52 тысячи дронов, это в среднем 150 в сутки. В этом году происходит увеличение количества применяемых дальнобойных БПЛА, причем по нарастающей.
Ежемесячно в РФ выпускается не менее 70 крылатых ракет Х-101, до 60 «Искандер-М», 25 гиперзвуковых «Калибров» морского базирования и по десять ракет «Кинжал». Утверждается, что российские предприятия способны серийно производить по 10 БРСД «Орешник».
Почти двести ракет ежемесячно на наши головы. Но ракеты – это мелочи по сравнению с тем, что происходит с дронами. Их у россиян просто навалом.
Ежемесячно РФ выпускает 500 реактивных дронов «Герань-5», а всех БПЛА данного типа не менее четырех тысяч. Причем беспилотники постоянно совершенствуются. Теперь на них устанавливается оборудование для беспроводной связи (mesh-сеть), которое не глушится средствами РЭБ. Есть еще «Герань-6МУ», которая недавно упала в Румынии, это уже серийный образец. Фактически, это гораздо более дешевый, но не менее эффективный аналог крылатой ракеты.
Французское агентство AFP подсчитало, что в мае ВС РФ запустили по Украине 8150 беспилотников и более 200 ракет. Это на 24% больше, чем в апреле. По данным украинской разведки, в 2026 году РФ планирует выпустить 7,3 миллиона FPV-дронов.
Еще в России разработали систему РЭБ, которая «глушит абсолютно всё в радиусе до трех километров». По утверждению паблика, почему-то это оборудование устанавливается только на танки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация