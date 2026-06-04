Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен

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Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен

Москва и Вашингтон не отказываются от реализации проекта тоннеля под Беринговым проливом, который соединит не только две страны, но и два материка. Как заявил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, на завтра запланировано подписание соглашения по тоннелю.

В пятницу, 5 июня, в рамках ПМЭФ планируется подписание соглашения о продолжении проектирования тоннеля под Беринговым проливом, который соединит Аляску и Чукотку. Как подчеркнул Дмитриев, тоннель будет построен в рамках экономического сотрудничества России и США.



Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами.

О строительстве тоннеля под Беринговым проливом заговорили в октябре прошлого года. И Москва, и Вашингтон выразили заинтересованность в этом проекте. Как утверждается, на сегодняшний день уже проделана предварительная работа по технико-экономическим обоснованиям строительства тоннеля.



Предварительно, планируемый тоннель будет железнодорожный, длиной примерно 98-113 км, он свяжет транспортные системы Евразии и Северной Америки. Строительство с использованием передовых технологий займет до 8 лет и обойдется в 8 млрд долларов. Но это предварительные оценки.
90 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +23
    Вчера, 18:05
    Ну деньги девать "нашим" точно не куда. Интересно, сколько америкосы вложат в проект или опять как в Турции?
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +15
      Вчера, 18:11
      Там для тоннеля надо инфраструктуру строить где то от Хабаровска до Чукотки .
      И сколько еще дэнег туда уйдет ?
      Вечная мерзлота , горы , болота , тоннели .
      Если бы не шли деньги «налево» , то можно и уложиться . Но сумма увеличится кратно .
      1. Cympak Звание
        Cympak
        +19
        Вчера, 18:24
        Строить, наверное, будут братья Ротенберги
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +3
          Вчера, 19:40
          Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен

          Этот тоннель Дмитриева под Беренговым проливом - это отвлечение сегодняшних ресурсов России от СВО, направленных на ослабление и колониальную зависимость России от США на Дальнем Востоке
          А может быть и вовлечение России в войну США против Китая..
          От этих планов войны США против Китая в Вашингтоне никто и никак не отказываются..
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            +6
            Вчера, 20:35
            Цитата: Татьяна
            это отвлечение сегодняшних ресурсов России от СВО

            несомненно. Но кроме того это доступ америкосов к нашим ресурсам. В девяностых американская компания которая имела русское название Омолонская горнорудная компания, на самом деле Cyprus и Panamerican, добывали магаданской области золото. Открытым способом. просто взрывали породу, грузили ее на грузовики и по зимнику транспортировали на американские баржи в Магадан. Этим месторождением была Кубака, крупные самородки транспортировали вертолетами. это то что знаю я лично, золото добывалось луковичным способом. луковица это центр месторождения, от нее отходят жилы. Американцы выработали луковицу жилы отдали нам. В интернете этого не найдете. Золото вывозилось грузовиками и баржами
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Вчера, 19:45
          Судя по карте, там могут китайцы с японцами подключиться. Ротенберги имеют шанс мимо кассы пролететь.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +7
            Вчера, 20:44
            Цитата: Piramidon
            Ротенберги имеют шанс мимо кассы пролететь.

            Дайте уже Дмитриеву лопату! Пусть идёт, копает...
            Не успокоится ведь, пока в Майами на ПМЖ не переедет...
            1. Wratch Звание
              Wratch
              0
              Вчера, 23:40
              Редкая . Лощеная эдакая скотина. Проку от того тоннеля хрен и маленько,денег угробят млре. А что нет то? У нас богатые граждане,еще пару тройку налогов выдюжат,а пенсионеры,те вообще зажрались,деньги понимаешь мошенникам сливают.
              У меня складывается впечатление,что вся знатная верхушка то ли сдриснуть собралась на луну,то ли совершить коллективное самоубийство. Сколько можно себе дерьма то на голову класть? Сидят и пузыри пускают в навозе.
              И не лопату ему в руки,совочек детский ,пусть им копает,
        3. Serg Koma Звание
          Serg Koma
          +3
          Вчера, 21:00
          Цитата: Cympak
          братья Ротенберги

          Не обязательно братья, поросль подрастает, к солнцу тянется, кушать хочет,
          «ПЛАТОНа» (взимание платы с грузовиков) и т.п. на хлебушек детишкам не хватает...
      2. U-58 Звание
        U-58
        +20
        Вчера, 18:39
        Эта инфраструктура будет раз в 20 дороже стоимости самого тоннеля.
        И кто все это профинансирует?
        Российское село будет продолжать жить без газа и нормальных дорог, но тоннель построим. Чтобы некий лондонский дэнди смог без пересадок доехать до Огненной Земли. Феерично, феноменально! Шаррада!
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Вчера, 23:59
          Цитата: U-58
          И кто все это профинансирует?

          Набиуллина прекратила кредитовать промышленность в результате чего в 2026 году строительство сократится в России раза в 2 или 3. Необходимо найти легальный способ передачи в США срадств изъятых у российской промышленности. Проще всего это списать на ненужный мост и ненужную транспортную инфраструктуру на Дальнем Востоке.В окрестностях Лобни разобрали железную дорогу в эаропорт Шереметьево, хотя лет 20 назад по железной дороге можно было привезти авиадвигатель прямо на склад авиаремонтникам, не рискуя его замочить под снегом и дождем при перегрузке с железной дороги на станции Лобня на грузовик в Шереметьево. Кстати около Лобни при Путине была разобрана жедезная дорога в совхоз Останкино, а на севере Московской области разображи второй путь к северу от Дмитрова. В Запрудне при разборке завода кинескопов на металл только одно ИП продало 20 эшелонов металлолома.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +34
      Вчера, 18:12
      Лучше бы тоннель на Сахалин построили, куда уж было бы полезнее.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +7
        Вчера, 18:31
        Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами.
        Вот все и открывается. Отсюда и Рябков про вонь анкориджа вспомнил недавно. Плевать на все наши элитки слюньки пустили, это ж такой пирожок. А получится, нет, какая разница, такой пирог на кону. Плевать на все, ради такого куска можно всех и всё предать, продать.
      2. ian Звание
        ian
        +2
        Вчера, 19:31
        Цитата: marchcat
        Лучше бы тоннель на Сахалин построили, куда уж было бы полезнее.

        Это придется самим. А тут совместное предприятие с нашими зарубежными партнерами. Откаты виллами, распилы ярдами и выводить не надо- все сразу там. Все как мы любим... feel
      3. barclay Звание
        barclay
        +2
        Вчера, 19:49
        Цитата: marchcat
        Лучше бы тоннель на Сахалин построили, куда уж было бы полезнее.


        Так точно! И тоннель будет короче, дешевле и полезней для России!
        Конечно, севера нужно тоже осваивать, но явно не такой ценой. Не думаю, что там намечается бешеный грузопоток.
      4. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Вчера, 23:24
        Помнится,этот " гений" работал на Украине,на Шуфрича,кажется или Ахметова. Коренной киевский еврей... Как то он успевает менять страны и правительства. Послушаешь его с его туннелем и вспоминается О.Бендер с лозунгом " Ударим тоннелем по СВО и разгильдяйству" или " Васюкинский межгалактический шахматный турнир".
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -1
      Вчера, 18:33
      . В пятницу, 5 июня, в рамках ПМЭФ планируется подписание соглашения о продолжении проектирования тоннеля под Беринговым проливом, который соединит Аляску и Чукотку. Как подчеркнул Дмитриев, тоннель будет построен в рамках экономического сотрудничества России и США.


      Можно было бы в рамках ПМЭФ осветить темы поинтереснее.Вот все ругают Грефа,а он в некоторых моментах продвигает нужные вещи.Санкт-Петербург,ПМЭФ 4 июня. Сбербанк представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбера Андрей Белевцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

      . В основе вычислителя - фотонная интегральная схема, архитектуру которой полностью разработали исследователи компании.
      "В задачах ИИ устройства фотоники обеспечат принципиально новый уровень скорости и энергоэффективности. Уже первый прототип способен выполнять более 1 млрд операций матричного умножения в секунду, и мы видим путь к увеличению частоты оптических операций до 10 ГГц и более. Само умножение в оптике происходит за доли наносекунды; при этом энергопотребление оптического ядра более чем на 30% ниже электронных аналогов", - сказал он.Оптический вычислитель - устройство принципиально нового типа: для расчетов в нем используется не электроника, а свет. Чип берет на себя самую энергозатратную часть вычислений в искусственном интеллекте - умножение матриц, на которое приходится основная нагрузка при обучении и работе больших моделей. Свет выполняет эти операции практически мгновенно и почти без выделения тепла. По мере развития технологии бизнес получит значительное снижение затрат на обучение и применение больших моделей.

      Белевцев также отметил, что энергопотребление центров обработки данных для ИИ растет темпами, которые становятся серьезной проблемой как для компаний, так и для государства. Переход на фотонику - один из реальных способов переломить эту тенденцию и выстроить более эффективную и масштабируемую вычислительную инфраструктуру. Также преимущество для страны заключается и в том, что производство оптических чипов локализуется проще, чем электронных.


      https://dzen.ru/a/aiEkxYO-Zyx4f9HV
      1. Vinnibuh Звание
        Vinnibuh
        +12
        Вчера, 18:55
        Это как в камеди-клаб,в одной юмореске: а комплектующие отечественные? Да!, только отечество не наше.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          -2
          Вчера, 19:02
          Фотонные интегральные схемы уже создавались и испытывались именно в России.Информация в СМИ проходила.В России произвели фотонные интегральные схемы по топологии 90 и 350 нанометров. Они нужны для создания оптических квантовых и нейроморфных процессоров, необходимых для ускорения систем искусственного интеллекта и вычислительных устройств.
      2. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Вчера, 20:19
        Цитата: Orange-Bigg
        Сбербанк представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач .......
        Напоминает представление А.Чубайса, когда он президенту демонстрировал перспективный планшет для школьников (вместо учебников). Вроде бы, то же, не плохая идея была.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 20:05
      marchcat
      Сегодня, 18:05
      Ну деньги девать "нашим" точно не куда. Интересно, сколько америкосы вложат в проект или опять как в Турции?

      hi Одними из первых маршрут придётся осваивать новым мигрантам и нелегалам Африки, Азии.
      Значение СМП возрастёт многократно, только деньги давай и к распилу тоже.
    5. gsev Звание
      gsev
      0
      Вчера, 23:48
      Цитата: marchcat
      Ну деньги девать "нашим" точно не куда.

      Россия таким образом продолжит финансирование ВСУ. Ранее не желая вкладывать деньги в развитие науки в России Набиуллина подарила порядка 300 миллиардов Западу. Позднее продавая нефть Индии на рупии Россия фактически бесплатно обеспечивала ВСУ горючим. России туннель под Беринговым проливом даром не нужен еще 100 лет. И на Чукотку и и на Аляску все намного дешевле привезти морем чем зимником хоть из Магадана, хоть из Тынды. Экономически невыгодно даже строительство туннеля на Сахалин. Вместо туннеля через Берингов пролив разумнее построить туннель или резервный мост через Керченский пролив.
  2. Андрей К Звание
    Андрей К
    +15
    Вчера, 18:06
    Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен

    Странно...
    Бюджетникам зарплаты урезают, а тут вона что, клондайк - ажно на тоннель "лишние" деньги есть, лишь бы свистящее ЭГО Донни "ржавого" ублажить.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +16
      Вчера, 18:21
      лишь бы свистящее ЭГО Донни "ржавого" ублажить
      от него что-то и не помню такого, это Дмитриев этот с тоннелем носится и прочие околокремлевские. А американцы как-то и не вспоминают, они больше о поставках оружия Украине говорят
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +7
    Вчера, 18:08
    Ну всё , теперь можно ура три раза.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +7
      Вчера, 19:05
      Ура и абрамсы по туннелю на Дальний Восток ...
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Вчера, 18:10
    По этому туннелю будет проведена операция "Труба-2" по возвращению Аляски в родную гавань! laughing
  5. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +2
    Вчера, 18:10
    В Ла-Манш СССР уже вкладывался, все деньги в трубу улетели, прибыли не было.
  6. HAM Звание
    HAM
    +11
    Вчера, 18:10
    Что то этот Дмитриев очень на Хрущёва похож...прожектёр-кукурузник.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +9
      Вчера, 18:45
      Цитата: HAM
      Что то этот Дмитриев очень на Хрущёва похож

      Нее, это скорее Горбачёв №2. осталось только печать на мозг поставить и вылитый Горби. Это чудо такие кренделя выписывал перед Кушнером и Уиткофом, что наверное балет Аллы Духовой обзавидовался, наверняка за хороший гешефт. Этот продаст Матушку Россию и глазом не моргнёт. И сколько ещё таких пасётся во власти, никому не известно.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +15
    Вчера, 18:12
    Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен

    Главное: НАФИ ГА?????
    У нас с пин дос никами минимальная торговля, чтобы расширять торговые пути и возможности. Санкции-с.
    Когда это закончится - неизвестно. Скорее всего НИКОГДА!!! Ибо политические противники.
    Так стоит ли ярды денег тратить на то, что ни пригодится?
    Ну вы хоть маленько голову включайте! fool
    Или у нас столько лишних денег, что больше потратить некуда?
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +16
      Вчера, 18:26
      Или у нас столько лишних денег,
      Мне интересно,а этот Дмитриев не хочет посмотреть в глаза больным детям и их родителям,которым всем миром на операции и лечение по смс собирают?Это конечно же другое! am
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +16
    Вчера, 18:15
    Раньше это называлось " маниловщина", а теперь "дмитриевщина"?
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Вчера, 18:18
    Только если за американские деньги, ни копейки из российского бюджета на этот бред выделять нельзя
    1. U-58 Звание
      U-58
      +3
      Вчера, 18:44
      Тоннель-то американцы и за свои построят, но вот дорогу от БАМа до тоннеля, которая будет раз в 20 дороже, нам придется за свои укладывать.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Вчера, 18:54
        дорогу от БАМа до тоннеля, которая будет раз в 20 дороже, нам придется за свои укладыват
        не, можно за их деньги построить. Они у нас их воровали, СП2 взрывали, пусть компенсируют. А иначе пусть Дмитриев катится обратно в свой Стэнфорд
  10. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +13
    Вчера, 18:18
    США являются основными поставщиками ракет для Украины, которые несут смерть нашим людям. Они обслуживают интересы разведки Украины. Гос-секретарь США признал, что США являются стороной конфликта на стороне Украины....100% Это Измена.
    1. Малынец_ Звание
      Малынец_
      +10
      Вчера, 18:34
      Конечно измена..тошно и противно это слушать .нам что некуда вкладывать...растащили страну .а могли бы стать вторым Китаем..а так сырьевой придаток.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Вчера, 18:55
      А что вы хотели от выпускника запрещённой в России организации? Вопрос - кто его у нас назначил?
  11. Ivan F Звание
    Ivan F
    +12
    Вчера, 18:21
    Ух, вот это будет распил тысячелетия! Да и надо уже упрощать логистику вывоза ресурсов, так что вещь вполне "полезная" получится. laughing
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +4
      Вчера, 18:27
      Ещё один мегапроект типа Северного потока. Главное освоить народное достояние на строительстве, а как и зачем это будет дальше эксплуатироваться, "строителей" это уже не волнует
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +8
        Вчера, 18:31
        Причем этот мегапроект заточен исключительно под вывоз всего и вся - туда. А если выгорит и что-то действительно нароют, то получат двух зайцев сразу. И потекут по нему наши ресурсы рекой.
        1. Сергей Новиков_3 Звание
          Сергей Новиков_3
          0
          Вчера, 18:56
          К сожалению, не только. Если они (американцы) изолируют Чукотку, они в одном моменте могут перебросить туда огромные военные контингенты и в течение нескольких дней рассредоточиться по всему Дальнему Востоку, российскому Дальнему Востоку.
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            +1
            Вчера, 19:00
            Кстати хорошая идея у вас good Может они (амеры) его и под разборки с Китаем тоже роют. То-то они за этот "план" ухватились.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +3
              Вчера, 20:19
              То-то они за этот "план" ухватились.
              пофиг им на этот план, это у нас дух Анкориджа через этот тоннель хотят получать и своих деток в Стэнфорд отправлять. У американцев нет дорог на Аляску, снабжают морем и воздухом. И ДВ если решат у нас отжать - тоже морем. Они морская держава, а не сухопутная. Сиэттл - крупный порт, через который что угодно отправят напрямую, а не как дураки крюком по железной дороге через тундру с лишними 5 тысячами км
              1. Ivan F Звание
                Ivan F
                +1
                Вчера, 20:42
                "И ДВ если решат у нас отжать - тоже морем." - с тем что сейчас там происходит - отжимает явно Китай. А амеры наверно увидали что "пирог" готов и уже начинают нарезать, решили через тоннель подтянутся. Нас никто и спрашивать не будет, и те и те просто купят что им нужно. А потом начнут свои разборки. А то что амеры как и китайцы положили глаз на Сибирь и ДВ, это точно.
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  +1
                  Вчера, 20:49
                  Китайцы не умеют в контроль территорий по какой-то причине. Они Монголию с Непалом приструнить не могут, в типа их Мьянме спонсируют противоположные стороны и хлопают ушами по щекам. А у нас на ДВ ресурсов на самом деле негусто, с Сахалина гоним в Японию по традиции, что полезное - это Западная Сибирь. А вот что в случае высадки американцев где-нибудь в Чукотке и Магадане для строительства временных аэродромов для атаки на север Китая - это на "Взгляде" давно статья была, и что фиг мы американцев оттуда выбьем - нечем и логистика для нас плохая. А им - сели на транспорт в теплой Калифорнии и через несколько дней всё привезли
                  1. Ivan F Звание
                    Ivan F
                    0
                    Вчера, 21:02
                    "Китайцы не умеют в контроль территорий по какой-то причине." - контроль заселённой, может быть. А пустые тысячи кв. км. думаю смогут. Уже есть на нашей территории городки там, где китайцев тотальное большинство. Ещё лет 20 и там нас вообще не останется.

                    "А у нас на ДВ ресурсов на самом деле негусто," - главный ресурс, сама земля. А уж подо что её приспособить и у тех и у других мозгов хватит. В отличии от..
                    Понятно что не сейчас, но с прицелом на далёкое будущее, там амеры удобный плацдарм против Китая могут устроить. А Китай ждать не будет. Поэтому за Сибирь и ДВ как-то тревожно при нынешнем руководстве. Как бы не проспали.
                    1. alexoff Звание
                      alexoff
                      0
                      Вчера, 22:14
                      Цитата: Ivan F
                      А пустые тысячи кв. км. думаю смогут.

                      и зачем? Им и так задешево продадут, в Китае зарплаты выше чем у нас, соответственно и китайцы лес вырубят дороже.
                      Цитата: Ivan F
                      Уже есть на нашей территории городки там, где китайцев тотальное большинство.

                      нету таких, китайцы срулили и набиваются сейчас в города поплотнее. А доступность жилья у них даже хуже чем у нас - цены баснословные, как и в других азиатских странах, а в города-призраки никто ехать не хочет.
                      Цитата: Ivan F
                      Ещё лет 20 и там нас вообще не останется.

                      да через 70 лет и китайцев будет порядка 400 миллионов, да и вообще тенденции для человечества печальные
                      Цитата: Ivan F
                      главный ресурс, сама земля.

                      дальневосточный гектар чтоль? laughing Сибирь вроде распахивать нормально можно будет где-то лет через сто, а что к этому времени будет вообще неясно. Нынче на каждый доллар долгов в мире прибавляется только 20-30 центов ВВП. В обычных условиях вроде он должен десять раз провернуться через экономику, а сейчас деньги куда-то массово утекают. И это без большой крови не решить. И либо перебить сотню-другую самых богатых семей планеты надо либо они разорят и обанкротят человечество
              2. Lako Звание
                Lako
                0
                Вчера, 22:37
                Да, похоже это чисто политический проект. И цель его, прижаться к ногам Трампа. Что касается затрат, в 8 млрд., так по сравнению с 200 млрд. вложенными в Западную экономику, похоже безвозмездно-это слезы.
  12. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +4
    Вчера, 18:29
    Носится с этим туннелем ,как дурень с писаной торбой.Что возить то по нему? Туристов -ротозеев чтоль
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Вчера, 19:07
      По нему будут войска США для захвата ДВ перекидывать, вот и строят
    2. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Вчера, 20:06
      Что возить то по нему?

      Камчатка, Магаданская область и Чукотка формируют одну из самых богатых минерально-сырьевых баз России. Эти регионы обладают огромными запасами драгоценных металлов (золото, серебро, платина), цветных и редких металлов, а также топливно-энергетических ресурсов и строительного сырья.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 00:44
        Дмитриев, вы чтоль? Ищете чтоб продать ещё на запад? Кроме золота там мало чего добывается
    3. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Вчера, 20:44
      Это когда сказать путное нечего появляются мега проекты типа тоннеля в протухший анкоридж, переброска рек, строительство космодрома восточный, а главное глобально с придыхом освоить бюджет
  13. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    -3
    Вчера, 18:31
    После тоннеля провести референдум на Аляске, и ввести нашу территорию в состав России, как было раньше до 1867 года good
  14. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    +11
    Вчера, 18:31
    Госсекретарь США Рубио недавно сказал: "Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине... Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только против России. Так что мы явно выбрали сторону". Госсекретарь также отметил, что США продолжают продавать Киеву оружие. США разрабатывают законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Палата представителей Конгресса США уже одобрила инициативу, включающую эти средства, а также жесткие санкции против России. Дмитриев полный идиот или только на одно полушарие?
  15. cmax Звание
    cmax
    +11
    Вчера, 18:31
    Было в России две беды- дураки и дороги. С дорогами по немного наладилось, а с. .….. судя по всему нет!
  16. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +6
    Вчера, 18:34
    Какая ширина колеи планируется?
    1. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Вчера, 18:46
      Как пить дать, Стефенсон. Кто девушку будет ужинать, тот ее и потанцует.
  17. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Вчера, 18:40
    Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен
    чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало. drinks
  18. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +2
    Вчера, 18:40
    Экономическое обоснование не расчитается НИ КОГДА. Слишком много неизвестных и главное тут в геологии и политике загвоздка. В добавок нам надо вдоль всего побережья от Мурманска через Камчатку до Владивостока желатльно ЖД пути построить - это куда как более нужнее с точки зрения обеспечения всем и вся СМП и главное безопасность тамошних границ. И надо очень крепко подумать - а можно ли что потроить на стыке литосферных плит в принципе когда с нашей же строны есть куча вылканов на Камчатке. Если кто забыл там не так давно берег на 2 метра в сторону ушел - выдержит ли такое смещение тунель или мост - это вопрос на трилион золотом.
  19. Велизарий Звание
    Велизарий
    +7
    Вчера, 18:40
    Ну это же классика !
    — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
    — Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы.
    — Да! А впоследствии и вселенной
    P/S Главный завет Ельцинско-Путинского режима озвучил один из его отцов основателей " Главное побольше наглости",или Лох не мамонт-не вымрет.
  20. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Вчера, 18:48
    Позорище.... Какие с врагами, мечтающими уничтожить нас и делающими все для этого, вводящими крайне болезненные санкции против нас, убивающими наших людей и тп. могут быть вообще разговоры о каком-то эконом. сотрудничестве, не говоря уже об этом сомнительном по эконом. целесообразности и надобности тунеле?
    Да уж в абсурдные времена живем. А люди, в том числе представители высших элит, настолько глупы, неразумны, недальновидны, ведомы и падки на ложь, что аж противно за человечество становится.... Впрочем, какое человечество - такую и судьбу заслужило... Поэтому "дьявол" сегодняшним недалеким миром, искустно и правит. Его то кагал - мудр и умен и легко манипулирует слаборазумными баранами.
    1. viktor_47 Звание
      viktor_47
      0
      Вчера, 22:07
      "... представители высших элит, настолько глупы, неразумны, недальновидны, ведомы и падки на ложь...".
      Впору задаться вопросом, а наши ли эти люди? А если не наши, то чьи?!
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Вчера, 22:46
        Наши.., а чьиж еще? Каков народ - такие и элиты... laughing
  21. Десница ока Звание
    Десница ока
    +5
    Вчера, 18:53
    У нас страна кровью обливается благодаря штатовским вражинам, разрушается и тп., а недоумки все мечтают как бы этим вражинам угодить, наладить с ними связи и тп. И, абсурдно, как и диоты последние называют штатовских вражин - нейтральными, миротворцами и тп. Тьфуй...
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +3
      Вчера, 19:05
      Хорошо, Рубио наконец, назвал все своими именами, признал, что они нам враги и союзники укры. А то, когда умные люди это долго и упорно, взывая к разуму и апеллируя конкретными аргументами и фактами, доказывающими что это так заявляли, бараны ведомые на ложь, до последнего их не слушали,, отказывались верить... Впрочем и сейчас вижу вражин по факту, работающих на лживую пропаганду лукавого на нашем тв, оправдывающих свой абсолютный ранний профанизм ( когда они до последнего чесали народу что трамп-наш), теперь тем, что Трамп типо и правда хотел!, но вот его переубедили, ему не дали и тп. Лучще б просто признали свой профанизм и абсолютное незнание тех, с кем имеем дело, их настоящих стратегических ( даже скажу - вечных) целей в отношении нас, отсутствие у себя логических, аналитических и тп., знаний и посыпали голову пеплом, , нежели вот так теперь, пытаясь оправдывая свою умственную немощность и недальновидность, незнание врага и тп., пытаются прибегать к очередной лжи, тем самым только плодя ее, как и заблуждения в народе.
  22. Klaus8691 Звание
    Klaus8691
    +6
    Вчера, 18:58
    Какая то непонятная чушь творится. Идет СВО, цены растут, все прям просто замечательно в стране, а тут какой то проект не понятный и не понятно для чего. Что в головах у наших чиновников?!
  23. Фразах Звание
    Фразах
    +4
    Вчера, 18:59
    Таки, тоннель такие мелочи. Мост на Луну вот это бабки! Обосновать, как два пальца. Кошерная братия, обладая ресурсами давления и запасами лапши на уши, может пропихнуть любую космически дорогую за бюджетные деньги дичь, а придворная челядь, чувствуя запах халявных шекелей всегда будет за.
  24. Fisher Звание
    Fisher
    +5
    Вчера, 19:02
    Вроде не первое апреля. Я, конечно, не экономист, но тянуть туда ЖД через чукотку, а с другого конца через Аляску в Канаду ещё тот вопрос. Ну и главное, а что возить то собираются. Как по мне, какой то пиар распиловочный проект, кучу денег сожрёт, а по факту пшик будет. Ну и кроме этого проекта больше некуда деньги вложить? Странная эта контора рфпи и Дмитриев странный.
  25. ximkim Звание
    ximkim
    +5
    Вчера, 19:10
    Цитата: spektr9
    Ура и абрамсы по туннелю на Дальний Восток ...

    Неее.
    Прямое гражданство для приближенных к телу , и сумками тащить доллары.
  26. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Вчера, 19:42
    У Дмитриева какие-то радужные фантастические планы или он знает что-то о чём мы понятия не имеем.
    Как бы эти Нью Васюки не вышли нам боком. По-моему, данный туннель, последнее что нужно и сейчас и завтра
  27. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +3
    Вчера, 19:59
    Лучше лифт до Луны построить. Дешевле и реальнее. Дожили - Маниловы пополам с Ноздрёвами в политику влезли...
  28. Etwas Звание
    Etwas
    +1
    Вчера, 20:13
    Дальновидно, то ли будет у нас победа, а может и нет, кто победитель будет в случае -штаты, а у них уже готовый свой человек, много сделавший, так, что это не предательство, это предвиденье.
  29. axren1 Звание
    axren1
    0
    Вчера, 20:20
    Отzоzать у рыжего пусть не забудут ...
  30. al3x Звание
    al3x
    +3
    Вчера, 20:24
    Куколды, они и в Кремле куколды. Ничему жизнь куколдов не учит. Как говорится, горбатого могила исправит.
    Вот у нас в городе почти все советские дворы "в труху", последний раз ремонт ещё в Союзе видели большинство, а этим бляха муха тоннель на Аляску. Вы, сволочи, про остальную то Россию будете думать, нет? Че нам ваши новые территории, вы на старых то порядок навести не можете, вечная отмазка у местных властей - денег нет.
  31. hiller Звание
    hiller
    +1
    Вчера, 20:32
    Обалденно своевременно am Матрасы Россию ещё и на деньги разводят, а новоиспечённые долларовые российские миллиардеры как нынешние, так и будущие радостно потирают позолоченные ладошки am "Эй вы там наверху" совсем о...нюх потеряли???.
    Хватит идиотничать и грабить воюющую страну!!!
  32. котик-русич Звание
    котик-русич
    +1
    Вчера, 20:48
    На фотографии к статье
    Дмитриев bully предлагает пустить его посмотреть на золотой запас России - а получил разрешение, вынести золота сколько унесёт fellow
    wassat
  33. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +2
    Вчера, 21:05
    а что у нас уже сво завершено ? и больше нет проблем? что за чушь?
  34. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +3
    Вчера, 21:05
    Сначала следовало бы построить мост на Сахалин - это нужно, а нужен ли тоннель на Аляску - надо ещё подумать.
  35. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +3
    Вчера, 21:18
    нахрена тоннель? перевозки по морю вдвое короче и в 10 раз дешевле.
    .
    Цель подобного проекта та же, что и планшета Роснано. Украсть бюджетные деньги.
    .
    Дмитриев, как глава ФПИ, ни копейки не вложил в оборонку. Он виновен в смертях наших детей на СВО не меньше бандеровцев. Иметь средства на тоннель, но не дать снарядов фронту - предательство чистой воды.
  36. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:20
    Вот хорошая, но неполная новость.
    Там же, в подписанных намерениях и об ответвлениях что то есть, наверное?
    Рукав ж/д подскока в Крым, рыбопровод в Предуралье, пешие турпотоки, товарообмен сырья на интеллектуальную собственность.
  37. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 21:25
    Цитата: SEVERIN
    Сначала следовало бы построить мост на Сахалин - это нужно, а нужен ли тоннель на Аляску - надо ещё подумать.


    Мост на Сахалин? Так а что регион России может предложить Департаменту Правительства Москвы взамен? Ни легко извлекаемой нефти, ни алмазов, ни по крабу на каждого в столице в неделю, ни пушнины, ни долларины за экспорт.
  38. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Вчера, 21:25
    Население для фронта собирает кто что может а тут такой вот мелкий расход, всего лишь.
    К слову сказать: - Все расчеты смет, что вели американцы для ремонта доков для ремонта кораблей оказались на практике болью для американского бюджета - реальные затраты выросли минимум в 2 раза.
    Денег у нас действительно девать некуда - или этот радостный посыл очередной развод для России в момент военной нагрузки на бюджет страны????
  39. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +2
    Вчера, 21:36
    Нахрен он нужен? Дебилам нужны мегапроекты ,чтобы войти в историю,а насущные проблемы страны побоку
  40. viktor_47 Звание
    viktor_47
    0
    Вчера, 21:52
    ЭКономически необоснованный проект, учитывая необходимость создания полной инфраструктуры.
  41. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Вчера, 22:09
    Вот он - замена Чубайса пришла.
    Этот Дмитриев будет дань с России выводить рептилоидам в Америку через лживые и обманчивые прожекты.

    На вилы их надо за такое —предательство страны во время войны
  42. solar Звание
    solar
    +1
    Вчера, 23:05
    Строительство с использованием передовых технологий займет до 8 лет и обойдется в 8 млрд долларов.

    И кто будет платить?
  43. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 00:14
    Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен

    Ну если он сам и за свои личные деньги строить будет, лопата ему в руки. laughing