Дмитриев: тоннель под Беринговым проливом будет построен
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Москва и Вашингтон не отказываются от реализации проекта тоннеля под Беринговым проливом, который соединит не только две страны, но и два материка. Как заявил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, на завтра запланировано подписание соглашения по тоннелю.
В пятницу, 5 июня, в рамках ПМЭФ планируется подписание соглашения о продолжении проектирования тоннеля под Беринговым проливом, который соединит Аляску и Чукотку. Как подчеркнул Дмитриев, тоннель будет построен в рамках экономического сотрудничества России и США.
Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами.
О строительстве тоннеля под Беринговым проливом заговорили в октябре прошлого года. И Москва, и Вашингтон выразили заинтересованность в этом проекте. Как утверждается, на сегодняшний день уже проделана предварительная работа по технико-экономическим обоснованиям строительства тоннеля.
Предварительно, планируемый тоннель будет железнодорожный, длиной примерно 98-113 км, он свяжет транспортные системы Евразии и Северной Америки. Строительство с использованием передовых технологий займет до 8 лет и обойдется в 8 млрд долларов. Но это предварительные оценки.
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