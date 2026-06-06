Окопы столетней давности: что в СВО действительно похоже на Первую мировую, а что нет
Специальную военную операцию постоянно пытаются уложить в готовую историческую рамку — найти ей понятный прообраз, чтобы объяснить происходящее через знакомый сюжет. Но если смотреть не на риторику, а на то, как идёт война на земле, ближе всего оказывается образец, о котором вспоминают реже остальных, — 1914–1918 годы. Дело не в масштабе и не в идеологии. Сходство глубже: фронт стоит месяцами, обе стороны играют на истощение, а исход в конце концов решают заводы.
«Война до Рождества» дважды
Летом 1914 года генеральные штабы Европы планировали короткую кампанию. Германский план рассчитывал разгромить Францию за недели, русское командование готовилось к решительному наступлению, общее настроение укладывалось в формулу «война до Рождества». К декабрю фронт на западе встал. От Ла-Манша до швейцарской границы протянулась сплошная линия окопов, и следующие три с половиной года она почти не двигалась. Эта же иллюзия короткой войны повторится через сто лет.
Февраль 2022 года начинался с похожих надежд, хотя содержание их у сторон было разным. Российская сторона рассчитывала достичь целей быстрой операцией ограниченными силами: это была ставка на скоротечный политический результат, а не на долгую кампанию. Украина и её западные партнёры исходили из другого: продержаться в активной фазе достаточно долго, чтобы массированная поддержка переломила ход. Ставки были разными, но ни одна из сторон не закладывалась на противостояние такой длины и интенсивности, каким оно в итоге стало. К концу первого года стало видно, что оно затягивается всерьёз: фронт стабилизировался, и обе стороны зарылись в землю. Появились многокилометровые линии окопов, минные поля, бетонные ДОТы (долговременные огневые точки, защищённые укрепления для пулемётов и орудий) и глубоко эшелонированная оборона.
Здесь и начинается позиционная война: фронт почти не движется, и весь смысл боёв смещается с продвижения на оборону и медленное изматывание противника. А застывает фронт в обоих случаях по одной причине. Оборона обходится дешевле наступления: окоп, пулемёт и заранее пристрелянная артиллерия выбивают атакующего раньше, чем он дойдёт до позиции. Это подтвердила битва на Сомме в 1916 году, где наступающая сторона за один день потеряла десятки тысяч человек ради нескольких сотен метров. Сегодня к пулемёту и пристрелянной батарее добавляется разведка с воздуха, но соотношение прежнее: прорыв подготовленной обороны стоит несоизмеримо дороже её удержания.
Ставка на быструю кампанию в 2022 году повторила просчёт планирования 1914 года почти буквально. Готовность к затяжной кампании пришлось набирать уже по ходу: разворачивать производство, перестраивать снабжение, искать резервы. Через сто лет «война до Рождества» снова уткнулась в ту же мёрзлую землю, и опять надолго.
Британские солдаты, выходящие из окопа во время битвы на Сомме в 1916 году
Снаряд против таланта
Уже к 1915 году русская армия столкнулась с тем, что вошло в историю как «снарядный голод»: артиллерия молчала не из-за нехватки решимости, а из-за пустых складов. С тем же сталкивались все воюющие державы. И выяснилось, что фронт держит не полководческий гений, а способность тыла подавать снаряды, винтовки и людей неделя за неделей.
Это и есть война на истощение: побеждает тот, кто дольше выдерживает нагрузку: экономическую, демографическую, промышленную. Первая мировая стала соревнованием производственных мощностей. Расход снарядов в крупных операциях шёл на миллионы штук, и судьбу кампаний решали заводы, железные дороги и финансы.
СВО проделала тот же путь (от ставки на быстрый успех к войне снабжения) за первые два года. Центральным вопросом стало производство: артиллерийские снаряды, ракеты, дроны, ремонт повреждённой бронетехники, подготовка пополнения. При интенсивных боях на одном участке за сутки уходят тысячи снарядов. Арсеналы мирного времени такую нагрузку не покрывают: её держит только промышленность, переведённая на устойчивый военный темп.
Технологии меняют картину боя, но не отменяют её основу. Беспилотник выигрывает конкретную дуэль за позицию. Кампанию в целом – нет. Её по-прежнему выигрывает тот, у кого дольше хватает техники и снарядов. Этот же фактор во многом предопределил исход 1918 года, когда экономики Центральных держав исчерпали ресурс раньше, чем экономики Антанты.
Прозрачное поле боя
Окоп 1916 года и окоп 2025 года по геометрии похожи: та же земля, те же траншеи, та же глубоко эшелонированная оборона. Разница – над головой. Сто лет назад наблюдение велось с привязного аэростата и редких самолётов-разведчиков, корректировка артиллерии шла медленно, а внезапность накопления сил для прорыва была реальной. Сегодня фронт стал прозрачным.
СВО стала первым крупным конфликтом, где беспилотники работают почти на всех уровнях: тактическая разведка, корректировка огня, удары по целям в глубине. Доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон) о дроновой войне показывает, как быстро шла эволюция. В 2022 году массово применялись лёгкие FPV-дроны на рамах около 18 см (размер по диагонали между лучами, на которых стоят винты, а не габарит всего аппарата). К 2024–2025 годам в ход пошли машины крупнее: на рамах от 33 см и тяжелее, с большей дальностью и грузоподъёмностью. Спектр задач расширился: от разведки до барражирующих боеприпасов, дронов, которые ждут цель в воздухе и затем поражают её ударом.
Когда над участком постоянно висят разведывательные дроны, скрытно накопить ударную группировку почти невозможно: её замечают и накрывают огнём ещё на выдвижении. Внезапность, на которой держался прорыв и в 1916-м, и в маневренных операциях Второй мировой, теряет силу. Поле боя настолько плотно просматривается, что любое движение в светлое время суток в прифронтовой полосе превращается в риск.
Именно здесь Первая мировая перестаёт работать как образец. Психологическое сходство ещё держится: монотонность окопной жизни, постоянная угроза с неба, изматывание без больших сдвигов фронта роднят солдата под Верденом и солдата на нынешней линии соприкосновения. Но скорость принятия решений, роль связи и сетевых технологий, дистанционное поражение в реальном времени описывают конфликт, для которого прямого прецедента в истории нет.
Где аналогия становится ловушкой
В 1914 году локальный кризис на Балканах развернулся в мировую войну за несколько недель. Сработал механизм союзных обязательств: мобилизация одной державы по цепочке тянула за собой мобилизации остальных, и точку невозврата прошли почти незаметно. Этот сюжет и пугает тех, кто проводит параллель между нынешним конфликтом и преддверием Первой мировой.
Расстановка сил действительно перекликается. На одной стороне Россия, оспаривающая сложившийся западный порядок, на другой – Украина, опирающаяся на поддержку западного блока. Но дальше начинаются принципиальные расхождения. Страны НАТО вовлечены опосредованно: поставки вооружений, разведданные, финансы, санкции, но не прямое участие войск. И ключевые державы сознательно удерживают эту дистанцию, тогда как в 1914 году логика блоков работала на втягивание, а не на сдерживание.
Главное отличие – ядерное оружие. Фактор, которого в 1914 году не существовало, сегодня встроен в каждое крупное решение: прямое столкновение России и НАТО упирается в перспективу, которую обе стороны считают неприемлемой. Это не отменяет риска эскалации, но превращает его из почти автоматического, как сто лет назад, в осознанно контролируемый. Сценарий «региональный кризис по цепочке перерастает в большую войну» перестаёт быть неизбежностью.
Журнал «Россия в глобальной политике» в разборе «Первая мировая и СВО» замечает, что часть исторических аналогий имеет право на существование, а часть не просто неверна, но способна привести к опасным выводам. Мысль точная. Аналогия полезна, пока помогает увидеть устройство конфликта: как ставка на короткую кампанию оборачивается окопом, как истощение перевешивает отдельные успехи. И она же становится ловушкой, когда из неё выводят неизбежность. Поверишь, что «сейчас снова 1914 год», и примешь решения в логике той эпохи, не заметив, что с тех пор появился предохранитель – ядерное сдерживание, которого в 1914 году не было.
Так что популярным историческим прообразам эта война поддаётся плохо — по устройству она ближе к 1914-му. Но это не повтор. Масштаб у неё другой, идеология другая, а эскалацией — в отличие от лета четырнадцатого — пока удаётся управлять. Двойника у этой войны в истории нет, и искать его — пустое. Сравнение нужно ровно для одного: понять, как затяжные войны раз за разом срываются с первоначального расчёта — и какой ценой их потом гасят.
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