ВС Турции приняли первую партию баллистических ракет IHA-230 для ударных БПЛА

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ВС Турции приняли первую партию баллистических ракет IHA-230 для ударных БПЛА

Вооружённые силы Турции приняли на вооружение первую партию новейших баллистических ракет воздушного базирования IHA-230, разработанной компанией ROKETSAN. Точное количество поставленных изделий сохраняется в секрете.

IHA-230 предназначена для запуска с тяжёлых ударных БПЛА Bayraktar AKINCI и призвана поражать высокоприоритетные цели на значительном расстоянии. Ракета обладает дальностью полёта более 150 км, развивает скорость 4,2 Маха и несёт боевую часть массой 42 кг. Эти характеристики позволяют эффективно поражать радиолокационные станции, узлы связи и бронетехнику. Для крупных целей ракета вряд ли подойдёт.

Разработка IHA-230, как пишут в самой Турции, стала важным шагом в программе создания высокоточного оружия воздушного базирования турецкого производства. Благодаря сверхзвуковым параметрам и баллистической траектории ракета существенно усложняет задачу перехвата для существующих средств ПВО.

Пресса Турции:

Интеграция IHA-230 с беспилотником AKINCI значительно расширяет ударные возможности турецких ВВС, позволяя наносить внезапные высокоточные удары без входа носителя в зону действия вражеской ПВО.

По оценкам экспертов, появление такой ракеты заметно усиливает позиции Турции в регионе и открывает новые экспортные перспективы для турецкого ОПК. Ожидается, что в ближайшее время IHA-230 пройдёт полный цикл испытаний в реальных условиях и будет полностью интегрирована в систему вооружения AKINCI.
4 комментария
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Вчера, 18:58
    Ракета обладает дальностью полёта более 150 км, развивает скорость 4,2 Маха
    Не верю. Даже при сложении со скоростью носителя этой ракеты, ее ттд завышены.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 23:19
      Это аэробаллистическая ракета, а не крылатая, скорость набирает при снижении, пуск должен быть на большой высоте. Например, советская Х-15 имела дальность 200 км, скорость до 5М.
      Эта, я так понимаю, аналог израильской аэробаллистической ракеты Elbit Rampage.
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Вчера, 20:31
    В Сирии будут тренироваться и испытывать , на курдах...
  3. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 00:11
    Если ракета запускаемая с летательного аппарата балистическая ,то это аналог российского Кинжала с гораздо более скромными характеристиками. Для бронетехники 42 кг боевой части это перебор ,
    да и бить она может только по стационарным целям .
    Для курдов сойдет а для современной войны эта связка дорогой анахронизм ,пока еще оправдывающий применение устаревших ударных тихоходных турецких беспилотников