Талонов в свободной продаже нет и не будет в ближайшее время.

На каждой заправке будут дежурить должностные лица, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, заправляющихся по талонам.

На ближайшие несколько дней из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные. Ограничения на полуострове вводятся с сегодняшнего дня и до распоряжения властей об отмене.Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым Сергея Аксенова.Руководитель региона заявил:Если же у граждан есть на руках талоны, приобретенные раньше, они смогут получить не более 20 литров бензина на одного человека.Власти полуострова, договорившись с владельцами АЗС, ввели особые управленческие меры для обеспечения законности и справедливости, а также для пресечения возможных злоупотреблений. Они заключаются в том, что на заправках будут постоянно присутствовать представители местных администраций. Им поручено контролировать продажу топлива и фиксировать номера автомобилей каждого, кто будет заправляться по талонам. Это касается как личного транспорта граждан, так и принадлежащего юридическим лицам.Аксенов сообщил:Глава республики заверил, что ограничения в снабжении топливом не коснутся коммунальных служб, скорой помощи, силовиков и общественного транспорта. Что же касается административных структур, то для них проведут оптимизацию использование служебного автотранспорта. К примеру, каждое министерство в Крыму сможет пользоваться в период действия ограничений для своих нужд лишь одним автомобилем.