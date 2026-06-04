Из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные

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Из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные


На ближайшие несколько дней из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные. Ограничения на полуострове вводятся с сегодняшнего дня и до распоряжения властей об отмене.



Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Руководитель региона заявил:

Талонов в свободной продаже нет и не будет в ближайшее время.

Если же у граждан есть на руках талоны, приобретенные раньше, они смогут получить не более 20 литров бензина на одного человека.

Власти полуострова, договорившись с владельцами АЗС, ввели особые управленческие меры для обеспечения законности и справедливости, а также для пресечения возможных злоупотреблений. Они заключаются в том, что на заправках будут постоянно присутствовать представители местных администраций. Им поручено контролировать продажу топлива и фиксировать номера автомобилей каждого, кто будет заправляться по талонам. Это касается как личного транспорта граждан, так и принадлежащего юридическим лицам.

Аксенов сообщил:

На каждой заправке будут дежурить должностные лица, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, заправляющихся по талонам.

Глава республики заверил, что ограничения в снабжении топливом не коснутся коммунальных служб, скорой помощи, силовиков и общественного транспорта. Что же касается административных структур, то для них проведут оптимизацию использование служебного автотранспорта. К примеру, каждое министерство в Крыму сможет пользоваться в период действия ограничений для своих нужд лишь одним автомобилем.
50 комментариев
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  1. Ivan F Звание
    Ivan F
    +12
    Вчера, 18:25
    На фоне ПЭМФ это мелочи. laughing
    А так - да, грусть, печаль. И нехорошие тенденции на лицо.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      -5
      Вчера, 18:36
      Цитата: Ivan F
      На фоне ПЭМФ это мелочи. laughing
      А так - да, грусть, печаль. И нехорошие тенденции на лицо.

      Когда там Пэмф заканчивается ? В ночь после этого будет делегация беспилотных систем и ракет разных видов у Hуив и прочие поганые места на бандеривщине . ! Места в метро будут предоставлятся за наличные хривни , чи долляри . Количество мест в подземном убежище ограничено .Бронируйте заранее . Контактный тел . - 3805488666 .. Можно деньги на карту ... Укажите три последних цифры на ваших картах ... С вами свяжутся .. ... Для тех кто не понял - Это мрачный , чёрный юмор ... Но ! В сказке ложь , да в ней намёк , добрым молодцам урок . drinks .
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Вчера, 18:46
        Это да, кругом одни намёки good . Причем настолько явные, что.. Но вот добры молодцы, пока что не очень в них разбираются.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Вчера, 18:38
      Из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные

      «Ну всё, съездил на курорт, разбирай чемоданы!»
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Вчера, 18:44
        Вот не зря китайцы "электрички" клепают, чуют видимо что-то. Хотя если свет погаснет what Остается велосипед и добрый конь. Ну тоже ничего так.
        1. Гений Ё Звание
          Гений Ё
          +2
          Вчера, 19:00
          Коня-то где взять?!
          Шутки-шутками, но как при полном отсутствии электропитания элементарно попить и поесть?!
          "Куды бечь"???!!!
          При СССР система ГО была, а ныне - бункеры у богатеньких, а народные массы потерпят... .
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            +2
            Вчера, 19:14
            Если электричество в крупном городе отрубят, это всё. Консервы конечно на костре можно греть. Но самая большая проблема, это водопровод и канализация, если насосы не будут работать. Через пару недель город утонет в отходах жизнедеятельности. Ну и начнётся эпидемия. В деревнях и мелких населённых пунктах, там будет проще в этот момент.
            А элиты, у них все нормально будет. Бензин до аэропорта где их самолеты ждут, всегда есть.
            1. Single-n Звание
              Single-n
              +2
              Вчера, 19:30
              Мдя. пора запасаться патронами.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Вчера, 20:05
          Цитата: Ivan F
          Вот не зря китайцы "электрички" клепают, чуют видимо что-то. Хотя если свет погаснет what Остается велосипед и добрый конь. Ну тоже ничего так.

          Да, у каждого плюса найдется такой же минус... winked
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            0
            Вчера, 20:11
            Идеального пока ничего не нашлось, это верно. Хотя вот конь, всё таки .. lol
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +6
      Вчера, 18:39
      Цитата: Ivan F
      На фоне ПЭМФ это мелочи. laughing
      А так - да, грусть, печаль. И нехорошие тенденции на лицо.

      Новак сказал что в Росси нет проблем с топливом. Попрошу не раскачивать лодку.
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        0
        Вчера, 18:52
        "Новак сказал что в Росси нет проблем с топливом." - ну теперь мы спокойны. Вот ведь как, не забывают " их сиятельства и благородия" про нас и "благодаря" им всё у нас есть.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Вчера, 19:12
        Цитата: ARIONkrsk
        Новак сказал что в Росси нет проблем с топливом.

        он просто не уточнил, ЭТО У НЕГО в Росси нет проблем с топливом.
      3. Теренин Звание
        Теренин
        -1
        Вчера, 20:11
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: Ivan F
        На фоне ПЭМФ это мелочи. laughing
        А так - да, грусть, печаль. И нехорошие тенденции на лицо.

        Новак сказал что в Росси нет проблем с топливом. Попрошу не раскачивать лодку.

        Новак не русский что-ли? "Принцип домино" (ажиотажная скупка искусственно созданного дефицита) в России срабатывает как часы fellow
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Вчера, 18:45
      Цитата: Ivan F
      На фоне ПЭМФ это мелочи.

      Стивен Сигал на ПЭМФ приехал... Ааааааа! belay
      Рубио рвёт на себе волосы, на бирже паника, Л.Грэм застрелился.
      Германию выперли из Совбеза ООН, Аня-Лена с горя упала (в очередной раз) мимо батута.

      Столько важных событий...
      А тут про какой-то бензин в Крыму... Того и гляди, захотят вспомнить, что страна воюет...
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +3
        Вчера, 18:54
        А уж после того как "Волгу" представили, мировой автопром в трауре. Хотя в этом есть немного иронии - представить авто на фоне "легкого" кризиса с топливом.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Вчера, 20:01
          Цитата: Ivan F
          А уж после того как "Волгу" представили, мировой автопром в трауре.

          А новая "Волга" с того же завода. с какого новый "Москвич"? laughing
          Цитата: Ivan F
          в этом есть немного иронии - представить авто на фоне "легкого" кризиса с топливом.

          Даже я соберу всю отпущенную мне природой иронию, у меня не получится повеселить народ так, как умеют наши начальники...
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            +1
            Вчера, 20:30
            "А новая "Волга" с того же завода. с какого новый "Москвич"?" - с него самого. yes Других-то заводов выпускающих автомобили (а не вёдра), у нас и нет.

            "у меня не получится повеселить народ так, как умеют наши начальники..." - но веселье всё с каким-то привкусом фатализма получается.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Вчера, 20:36
              Цитата: Ivan F
              но веселье всё с каким-то привкусом фатализма получается.

              Как умеют - так и веселят. С августа 1991-го хихикаем...
              1. Ivan F Звание
                Ivan F
                +1
                Вчера, 20:46
                Последнее время, особо безудержное веселье они нам предлагают. В разнос пошли.
      2. tjeck91 Звание
        tjeck91
        0
        Вчера, 19:34
        Старик каратека помойму там безволожно сидит последние годы, однако в этом году аж Эндрю Тейт изволил явиться. Ради такого великого, разностороннего румынского дейтиля можно и пешочком походить.
      3. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +1
        Вчера, 20:12
        Да вот и случился "ойц" и что странно ведь никто этого и не предполагал и Новак тоже - Я уже не знаю удивляться или возмущаться наивным объяснениям этих вьюношей - понятно одно ситуацию проморгали, а нас держат за кретинов своими объяснениями
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +4
    Вчера, 18:25
    Все идет по плану. По плану врагов России.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Вчера, 18:27
    Из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные

    Как Путин и Министр обороны молчит , значит нет дефицита.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Вчера, 18:31
    А морем топливо доставлять не вариант? Танкеры же из Новороссийска уходят куда-то. А вообще, даже в блокадный Ленинград топливо доставлять по дну Ладожского озера по трубе умудрялись, но сейчас, конечно, не повод что-то думать. Не тема для питерского форума и каких-то решений.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +3
      Вчера, 18:38
      А морем топливо доставлять не вариант?

      Так ситуация с дефицитом бензина не только в Крыму
      На автозаправочных станциях сети «Роснефть» в Красноярском крае перестали отпускать бензин в канистры. Операторы горячей линии компании объяснили новые правила повышенным сезонным спросом. Теперь топливо заливают исключительно в бензобаки транспортных средств, причем этот запрет действует на всей территории страны вне зависимости от региона.
      https://ngs24.ru/text/gorod/2026/03/13/76309529/

      Так что тут ещё вопрос откуда брать
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        0
        Вчера, 20:17
        В среднем по больнице топлива по Новаку хватает зто примерно так: они едят мясо, мы голую капусту ,но в среднем получается что поели голубцы
      2. Minus Звание
        Minus
        0
        Вчера, 21:06
        Просмотрел доверенные источники и оказывается по всей России на заправках Роснефти так. И что интересно теперь делать людям с бензоинструментом? Если ещё чиновники одумаются и на других заправках такое навязать??😡
        1. sergey822
          sergey822
          0
          Вчера, 21:59
          я что то не понял у вас заправки с операторами до сих пор? у нас в Нижегородской обл. весь Газпромнефть на автомате, заправляй что хочу, ни кто не увидит кроме как по камерам wassat
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Вчера, 18:41
      Цитата: Pharmacist
      А морем топливо доставлять не вариант? Танкеры же из Новороссийска уходят куда-то. А вообще, даже в блокадный Ленинград топливо доставлять по дну Ладожского озера по трубе умудрялись, но сейчас, конечно, не повод что-то думать. Не тема для питерского форума и каких-то решений.

      Для этого нужны суда бензовозы и как то их загрузить и разгрузить.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 18:57
      Цитата: Pharmacist
      А вообще, даже в блокадный Ленинград топливо доставлять по дну Ладожского озера по трубе умудрялись

      Кто в курсе вопроса, тот знает, какой подвиг совершили наши трубопроводчики в Афгане. И "наливняк" на "серпантине" - это совсем не то же самое, что бензовоз в Челябинске.
      Только тогда это хотя по телевизору и не называли войной, но относились как к войне.
      А сейчас мы не воюем, у нас СВО. Европа с нами не воюет. Америка не воюет. Ни у кого войны нет. Одни укры воюют. Против автобусов, общежитий да НПЗ.

      Конкретных предложений нет. Отпредлагался. Пусть те, кому по должности положено, предлагают.
    4. next322 Звание
      next322
      +1
      Вчера, 19:04
      А морем топливо доставлять не вариант?
      Вряд ли.....Танкера они сжигают, даже при выходе с Новоросса....
  5. tralmaster Звание
    tralmaster
    +5
    Вчера, 18:31
    А туристам приехавшим на своих машинах что делать? Им то как бензин покупать?
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      -1
      Вчера, 18:49
      СВО какой год идёт, а тут туристы на авто. request
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +4
      Вчера, 18:54
      Так именно эта цель и была у бандеровцев. Наши власти, как всегда, оказались на высоте! Ажно, дежурсва организовали на АЗС. Вот достойное применение чиновникам! Позорище. Я, грешным делом подумал, что это фейк. Глупее ничего придумать было нельзя. Если проблему нет желания решать, её надо "фиксировать". Кто то , явно отрабатывает забугорные гранты.
    3. Силуэт Звание
      Силуэт
      +1
      Вчера, 19:09
      Цитата: tralmaster
      А туристам приехавшим на своих машинах что делать? Им то как бензин покупать?

      Никак. Бензина не будет еще не меньше месяца. В Крым лучше летом ехать не планировать. На море беспилотную опасность объявляют по 2-3 раза на день.
  6. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    -1
    Вчера, 18:31
    У нас народ сильный и сданной напастью справится. Вон, сколько времени сопротивлялись водной блокаде Крыма и справились.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -4
    Вчера, 18:34
    Новость как всегда, слегка протухшая))) со вчера, продажа возобновилась, правда пока 20 литров в сутки.
    1. Силуэт Звание
      Силуэт
      +2
      Вчера, 19:05
      Неправда. На заправках топлива нет. Никакого. Даже газа
      .
      Цитата: ТермиНахТер
      со вчера, продажа возобновилась,
    2. next322 Звание
      next322
      0
      Вчера, 19:08
      а фоне топливного кризиса крымские власти вводят дополнительные меры регулирования.

      В частности, с 4 июня в Крыму полностью ограничивается продажу бензина за наличный расчёт. Ожидается, что эти правила будут действовать несколько дней. При этом топливных талонов в продаже в ближайшее время не будет, предупредил глава РК Сергей Аксёнов.

      «По ранее приобретённым талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки», — уточнил он.

      Кроме того, на АЗС начнут проверять реализацию топлива.

      «На каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам», — предупредил глава Крыма.

      Сложная ситуация с топливом и в Севастополе. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, пока горожанам не стоит ждать свободной продажи бензина.

      «Бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придётся эвакуировать», — предупредил Михаил Развожаев.

      По его словам, по ранее приобретённым талонам топливо будет реализовываться до 20 литров в одни руки. Контролировать этот процесс на АЗС, как и в республике, будут должностные лица.

      Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт Республики Крым и Севастополя обеспечены топливом в полном объёме, заверили Сергей Аксёнов и Михаил Развожаев.

      Также в обоих субъектах в государственных структурах оптимизировано число автотранспорта: «вплоть до одного автомобиля на министерство» в республике и «до одного автомобиля на департамент или управление» в Севастополе. При этом в городе-герое некоторые сотрудники ведомств переведены на дистанционный режим работы.
  8. Комментарий был удален.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Вчера, 18:47
      Так туннель для того и нужен, чтоб бензин из Америки возить! (шутка)
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +6
    Вчера, 18:47
    Да, да- главное, как было заявлено: " тонель под Беренговым проливом будет построен". Других то проблем- нет и не предвидится. В какой стране живем!
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Вчера, 20:24
      Вот накой он этот тоннель из него будет постоянно тянуть протухшим анкориджем. В России мосты не везде есть об этом бы подумали "Статэги"
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Вчера, 18:51
    Дожили... request
    А Зеля получил мощный стимул потроллить наших стратегов...печалька.
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Вчера, 19:17
    Кстати: "Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается стабильной и находится под контролем. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский". Тут одно из двух: либо господин Шакольский врет, либо он Крым не считает Россией.
  12. Victor19 Звание
    Victor19
    -1
    Вчера, 19:33
    В Крыму уже привыкли. В 2015 вырубили электричество, да и тепла зимой не было. Ничего выжили, ещё построили энергомощности новые. И в этот раз порешают. Но нужно время
  13. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Вчера, 20:04
    Вариант только по мосту и понемногу.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 23:27
      Возможно, украинцы только этого и ждут. Для того, чтобы поджечь цистерну бензина, большой боезаряд не нужен :((
  14. DBR Звание
    DBR
    0
    Вчера, 21:18
    Цитата: Ivan F
    "Новак сказал что в Росси нет проблем с топливом." - ну теперь мы спокойны.

    Если говорят что проблем нет значит проблемы есть и весь опыт общения с нашей властью говорит про обратное . Помните как некоторые заявляли что пенсионный возраст поднимать не будут а через некоторое время это сделали .
  15. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 00:37
    Вот оно, ближайшее будущее Крыма. Из фото 1922