Из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные
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На ближайшие несколько дней из-за дефицита топлива автозаправки Крыма прекратили продажу бензина за наличные. Ограничения на полуострове вводятся с сегодняшнего дня и до распоряжения властей об отмене.
Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым Сергея Аксенова.
Руководитель региона заявил:
Талонов в свободной продаже нет и не будет в ближайшее время.
Если же у граждан есть на руках талоны, приобретенные раньше, они смогут получить не более 20 литров бензина на одного человека.
Власти полуострова, договорившись с владельцами АЗС, ввели особые управленческие меры для обеспечения законности и справедливости, а также для пресечения возможных злоупотреблений. Они заключаются в том, что на заправках будут постоянно присутствовать представители местных администраций. Им поручено контролировать продажу топлива и фиксировать номера автомобилей каждого, кто будет заправляться по талонам. Это касается как личного транспорта граждан, так и принадлежащего юридическим лицам.
Аксенов сообщил:
На каждой заправке будут дежурить должностные лица, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, заправляющихся по талонам.
Глава республики заверил, что ограничения в снабжении топливом не коснутся коммунальных служб, скорой помощи, силовиков и общественного транспорта. Что же касается административных структур, то для них проведут оптимизацию использование служебного автотранспорта. К примеру, каждое министерство в Крыму сможет пользоваться в период действия ограничений для своих нужд лишь одним автомобилем.
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