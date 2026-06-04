Автомобиль израильского генерала был атакован FPV-дроном «Хизбаллы» в Ливане
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Израильский генерал стал целью FPV-дрона во время своей поездки в оккупированную часть Ливана. Местные СМИ сообщают, что FPV-дрон «Хизбаллы» прямым попаданием поразил автомобиль командующего Северным командованием Армии обороны Израиля генерал-майор Рафи Мило (Милот). Автомобиль с генералом Мило двигался примерно в 4 км от границы с Израилем - на ливанской территории.
Инцидент, как выясняется, произошёл ещё в мае, но лишь сегодня израильские СМИ получили разрешение на публикацию информации.
По данным ЦАХАЛ, генерал Милот остался жив только потому, что вместе с офицером штаба вышел из машины за считанные секунды до удара. Боевая часть дрона поразила командный автомобиль, однако никто не пострадал, повреждений личному составу нет.
По предварительным данным, оператор «Хизбаллы» заметил колонну и направил на неё FPV-дрон. Независимые источники пишут о том, что дрон-детектор определил приближение дрона, и генерал вместе с другими находившимися в автомобиле лицам не вышел, как корректно пишет израильская пресса, а буквально выпрыгивал в последний момент из машины. При этом ряд источников пишет, что ранения израильские военные всё же получили - от разлёта осколков, но угроз для жизни они не представляют
Официальное заявление ЦАХАЛ:
Генерал-майор Рафи Милот в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности. Состояние здоровья командующего - удовлетворительное.
Этот случай подчёркивает растущую угрозу от малых FPV-дронов «Хизбаллы», против которых у ЦАХАЛ пока нет полного решения. В армии уже пересматривают протоколы безопасности для передвижений старшего командного состава в зоне боевых действий. После случая с генералом посещение войск в южном Ливане высшим командным составом приостановлено.
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