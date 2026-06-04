Автомобиль израильского генерала был атакован FPV-дроном «Хизбаллы» в Ливане

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Автомобиль израильского генерала был атакован FPV-дроном «Хизбаллы» в Ливане

Израильский генерал стал целью FPV-дрона во время своей поездки в оккупированную часть Ливана. Местные СМИ сообщают, что FPV-дрон «Хизбаллы» прямым попаданием поразил автомобиль командующего Северным командованием Армии обороны Израиля генерал-майор Рафи Мило (Милот). Автомобиль с генералом Мило двигался примерно в 4 км от границы с Израилем - на ливанской территории.

Инцидент, как выясняется, произошёл ещё в мае, но лишь сегодня израильские СМИ получили разрешение на публикацию информации.



По данным ЦАХАЛ, генерал Милот остался жив только потому, что вместе с офицером штаба вышел из машины за считанные секунды до удара. Боевая часть дрона поразила командный автомобиль, однако никто не пострадал, повреждений личному составу нет.

По предварительным данным, оператор «Хизбаллы» заметил колонну и направил на неё FPV-дрон. Независимые источники пишут о том, что дрон-детектор определил приближение дрона, и генерал вместе с другими находившимися в автомобиле лицам не вышел, как корректно пишет израильская пресса, а буквально выпрыгивал в последний момент из машины. При этом ряд источников пишет, что ранения израильские военные всё же получили - от разлёта осколков, но угроз для жизни они не представляют

Официальное заявление ЦАХАЛ:

Генерал-майор Рафи Милот в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности. Состояние здоровья командующего - удовлетворительное.

Этот случай подчёркивает растущую угрозу от малых FPV-дронов «Хизбаллы», против которых у ЦАХАЛ пока нет полного решения. В армии уже пересматривают протоколы безопасности для передвижений старшего командного состава в зоне боевых действий. После случая с генералом посещение войск в южном Ливане высшим командным составом приостановлено.
12 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 18:39
    Лиха беда начало. (русская пословица, которая означает, что самое трудное — сделать первый шаг, а дальше дело пойдёт легче. )
    1. Комментарий был удален.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Вчера, 18:58
      попали или нет??? жоаль если не плпали...
    3. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +6
      Вчера, 19:24
      Досадно. Но, будем надеятся всё у защитников ливана получится.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +2
    Вчера, 18:40
    Вот с кого пример надо брать а мы все боимся тронуть свинарник, мы ж не такие. Мы ж тоннель с Доней строить собрались.
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +1
      Вчера, 19:31
      Цитата: ВАМ
      ... Мы ж тоннель с Доней строить собрались

      what
      Кто эти "мы"? Но, в сумраке тоннеля ресурсы из России будет удобнее выкачивать - никаких транспондеров, не зря же жирные коты решили увеличить добычу золота. smile
      Тоннель жирные кроты пророют прямиком в форт нокс....
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 18:42
    Потому что Бог не тимошка и не яшка,а Яхве. . . hi
  4. K9_SWAT Звание
    K9_SWAT
    +1
    Вчера, 19:02
    А что, так можно было?
    Ну вован опять скажет, что «мы не такие».
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Вчера, 20:07
      Скорее "Мы никакие"😂😂
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 19:43
    Как мило, какая милота! Просто генерал нарушил визовый режим - двигался на 4 км от границы внутри Ливана без ОСАГО и КАСКО, может еще и скоростной режим нарушал.
    А нарушил - отвечай, Милот!
  6. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Вчера, 20:06
    Даже тапочко-халатная "Хезбола" может себе позволить то, что почему-то не может себе позволить "Кремль" 😂😂😂мочат генералов, топят суда, молодцы. Есть чему поучиться.
  7. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Вчера, 20:48
    Наивные арабы, ну простого еврея замучаешься убивать, а тут целый генерал. Шансов нет..
    1. Слово Звание
      Слово
      0
      Вчера, 21:40
      Ваше мнение ошибочно, Jüdischer Ordnungsdienst лично определяли евреев в лагеря смерти.