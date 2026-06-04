Очередная атака ВСУ по пригородному пассажирскому поезду, теперь в ЛНР
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Украинские националисты продолжают атаки на пассажирские железнодорожные составы в южных российских регионах. Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал пригородную электричку, следовавшую из Азова в Керчь. В результате один пассажир погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
И вот новая террористическая атака, теперь в Луганской Народной Республике. Глава ЛНР Леонид Пасечник пишет в своем официальном аккаунте, что вражеский дрон нанес целенаправленный удар в Новоайдарском муниципальном округе по пригородному поезду, следующему по маршруту Луганск – Лантратовка. В момент прилета в подвергшемся атаке вагоне электрички находилось 13 человек.
По счастливой случайности, никто из пассажиров пригородного поезда не пострадал, все были оперативно эвакуированы. В настоящее время движение поездов на данном участке железной дороги уже возобновлено.
Глава ЛНР:
Озверевшая киевская хунта продолжает террор против мирных жителей, прицельно бьют по легковым машинам и пассажирским поездам.
Глава ЛНР сообщает, что за минувшие сутки силы ПВО ВС РФ и мобильные группы добровольческого подразделения «Купол Донбасса» сбили и перехватили средствами РЭБ более 60 вражеских дронов. К сожалению, некоторые беспилотники не были сбиты.
В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю, водитель погиб. В Сватово беспилотник нанес удар по припаркованной рядом с магазином легковушке. Осколочные ранения получил проходивший мимо мужчина, он госпитализирован.
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