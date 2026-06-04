Очередная атака ВСУ по пригородному пассажирскому поезду, теперь в ЛНР

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Очередная атака ВСУ по пригородному пассажирскому поезду, теперь в ЛНР

Украинские националисты продолжают атаки на пассажирские железнодорожные составы в южных российских регионах. Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал пригородную электричку, следовавшую из Азова в Керчь. В результате один пассажир погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

И вот новая террористическая атака, теперь в Луганской Народной Республике. Глава ЛНР Леонид Пасечник пишет в своем официальном аккаунте, что вражеский дрон нанес целенаправленный удар в Новоайдарском муниципальном округе по пригородному поезду, следующему по маршруту Луганск – Лантратовка. В момент прилета в подвергшемся атаке вагоне электрички находилось 13 человек.



По счастливой случайности, никто из пассажиров пригородного поезда не пострадал, все были оперативно эвакуированы. В настоящее время движение поездов на данном участке железной дороги уже возобновлено.

Глава ЛНР:

Озверевшая киевская хунта продолжает террор против мирных жителей, прицельно бьют по легковым машинам и пассажирским поездам.

Глава ЛНР сообщает, что за минувшие сутки силы ПВО ВС РФ и мобильные группы добровольческого подразделения «Купол Донбасса» сбили и перехватили средствами РЭБ более 60 вражеских дронов. К сожалению, некоторые беспилотники не были сбиты.

В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю, водитель погиб. В Сватово беспилотник нанес удар по припаркованной рядом с магазином легковушке. Осколочные ранения получил проходивший мимо мужчина, он госпитализирован.
88 комментариев
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  1. sergey822
    sergey822
    +4
    Вчера, 18:43
    а впрошлой теме люди говорят что это не террор, и типа украина имеет право так делать, просто удивляюсь над такими людьми
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -14
      Вчера, 19:15
      Чем прилеты Гераней по украинским пассажирским поездам лучше?
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Вчера, 19:23
        А по какому именно ( нужны точные данные) пассажирскому поезду, наши наносили подобный удар?
      2. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +4
        Вчера, 19:29
        Лучше тем, что наши "Герани" бьют четко по тепловозам, а не по вагонам с пассажирами!
        1. Иван Васильевич 282
          Иван Васильевич 282
          -5
          Вчера, 19:42
          Понятно что это не так, просто здесь не принято показывать неудобное.
          1. sergey822
            sergey822
            -1
            Вчера, 19:57
            это была Герань? вы ничего не попутали? если бы это была Герань то там от вагона бы вообще ничего не осталось
            1. Иван Васильевич 282
              Иван Васильевич 282
              -6
              Вчера, 20:16
              это была Герань?

              Что это меняет? Не считово?
              1. sergey822
                sergey822
                -2
                Вчера, 20:23
                как что меняет? вы что не понимаете? если это в тылу украины то России нечем мелким просто достать, ну я думаю что это где то в ДЕПО было, и Герань ударила не в сам состав, так что мало информации, да и не помню что бы Россия в отличии от украины признавала такие удары
                1. Иван Васильевич 282
                  Иван Васильевич 282
                  -5
                  Вчера, 20:31
                  России нечем мелким просто достать

                  ну я думаю что это где то в ДЕПО было

                  и Герань ударила не в сам состав

                  да и не помню

                  СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ. ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ.
                  1. sergey822
                    sergey822
                    -1
                    Вчера, 20:35
                    ну так я и говорю тут больше вопросов, а вы тут сразу это России привязали, вот с автобусом и колледжем украина сразу это себе приписала, и сама себя открыто назвала террористом
          2. Федор Соколов Звание
            Федор Соколов
            -1
            Вчера, 20:21
            Это было один раз, наши при помощи воздушной разведки отследили поезд перевозящий личный состав всук и ударили по вагонам чтобы обнулить противника до того как он прибудет на фронт.
          3. Федор Соколов Звание
            Федор Соколов
            -1
            Вчера, 20:28
            Тогда ещё Зеля поднял информационную волну, дескать русские варвары атаковали мирных украинских пассажиров, а кто-то из работников железной дороги снял как украинские военные бегали в форме вокруг поезда и никакого мирняка там и близко не было.
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Вчера, 19:40
        Факты у тебя есть? Приведи. Даже свидимая братия их не может найти. А ты прокукарекал и смылся.
    2. Ivan F Звание
      Ivan F
      +4
      Вчера, 19:17
      Ну на войне взывать к праву, ну такое себе. Там воевать нужно.
      1. sergey822
        sergey822
        0
        Вчера, 19:33
        да это понятно, ну тут уже идет просто террор мирного населения, видимо по другому воевать уже не могут
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          -1
          Вчера, 19:39
          А это уже просто издёвки от безнаказанности. Это эдакий плевок в лицо - хотим и делаем. К этому все и шло.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Вчера, 19:34
      Зато Рютте с комфортом разъезжает по ж/д 404. Тьфу одна не нормативная лексика.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Вчера, 20:35
        Если его тронуть то и кремлёвских тронут
    4. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      -1
      Вчера, 19:54
      а чему удивляться wassat ....мы новых линий начёркаем и как терпилы будем ждать очередных залётов yes ...а потом с..ка будем тут сидеть и обсуждать!!!....(а как жетак и что такое и как нужно себя вести)...тьфу...одно и тоже.....ни-че-го не помемнялось....от слова СОВСЕМ
      1. sergey822
        sergey822
        0
        Вчера, 20:02
        да тут не это удивляет, а то что террор украины против мирного населения, тут некоторые умудряются выдать как будто это нормальное ведение войны, видимо для этих людей и фашисты в ВОВ которые уничтожали людей в концлагере, тоже на это имели право, ведь шла война
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 20:28
      hi Необходима долгая воспитательная работа над бандеронацистами вместе с систематическими ударами по центрам принятия решений в куеве, по инфраструктуре энергетики, канализации, чтобы хунта тонула в собственном дерьме.
      1. sergey822
        sergey822
        0
        Вчера, 20:32
        согласен с вами полностью, энергетика там уже и так не очень, надо по водозаборам, по очистным бить, думаю сделать это не сложно, вариантов много, было бы желание
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Вчера, 18:45
    Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал пригородную электричку, следовавшую из Азова в Керчь. В результате один пассажир погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    Вот чесслово, на что я человек терпеливый и уравновешенный, но и у меня давно бы терпение кончилось!
  3. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Вчера, 18:46
    Мы же молчим. А им все гейропы стоя аплодируют. Вот они и наглеют.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 18:47
    В годы Великой Отечественной войны для сопровождения эшелонов в пути создавались группы ПВО, которые располагались на железнодорожных платформах и включали одно-два зенитных орудия малого калибра и два-четыре зенитных пулемёта.

    Почему бы не воспользоваться опытом дедов?
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +7
      Вчера, 19:02
      В годы Великой Отечественной войны и ФАБ-5000 использовать не стеснялись, а сейчас с этим проблемы ...
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +6
      Вчера, 19:39
      В годы ВОВ всё называли своими именами - войну войной, врага врагом, а сейчас одни эвфемизмы, а власть старается изображать мирную жизнь и "где-то там СВО".
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +6
      Вчера, 20:03
      Почему бы не воспользоваться опытом дедов?
      ну вы ещё предложите аэростаты заграждения и разработку новой военной техники за недели, а не годы! Может ещё и сыновей высших чиновников в лётчики отправить предложите?
    4. Jager Звание
      Jager
      0
      Вчера, 20:40
      А ничего, что беспилотник в 10 раз меньше, чем самолёт и умеет ждать в любых придорожных кустах? Тут больше подойдёт РЭБ и ОЭ стрелковые комплексы с автоматическим управлением.
  5. cast iron Звание
    cast iron
    +11
    Вчера, 18:50
    Вопрос упоротым трубопатриотам, любителям ЕдРа и ВВП. Почему до сих пор упырь и убийца детей Зеленский живой, а девочки-ученицы колледжа в Старобельске - нет? Упырь Зеленский более дорог ЕдРу и ВВП, чем девочки Старобельска?
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -7
      Вчера, 19:17
      Да хватит уже кататься на трупах. Почему смерти 20 человек важны, а десятков тысяч солдат нет? Потому что уже не трагедия а статистика?
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        -7
        Вчера, 19:30
        Разницу между гражданскими и военными не понимаете?
        1. Иван Васильевич 282
          Иван Васильевич 282
          -3
          Вчера, 19:45
          Военный 10 минут назад был гражданским, и у него никуда не девается ценность жизни, семья и тд.
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            +4
            Вчера, 19:55
            Увы, но именно в этих "10 минутах" и кроется разница. В этом смысл существования военного - воевать. Для этого гражданские его одевают, обувают, кормят, поят и заботятся о его семье, если он погибнет. Гибель военного в бд, как это не жестоко звучит, это издержки профессии. И он прекрасно об этом знает. Не хочешь так рисковать, не иди в военные.
      2. spektr9 Звание
        spektr9
        -2
        Вчера, 19:40
        Почему смерти 20 человек важны, а десятков тысяч солдат нет?

        Так кто не хочет применять ТЯО и иное вооружение, так же сносить к чертям всю логистику Украины не обращая внимание на олигархат ? Так что и десятки тысяч и 20 человек из-за одной импотенции погибли
      3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        -1
        Вчера, 19:40
        Все погибщие и военные и гражданские на совесть ВВП (если она у него вообще есть)!
        Пятый год сво и победа не видна!
        Становится ясно, что "сво" была запланирована абсолютно хреново....чего не удивительно при таком генштабе и масса высокопоставленных военных воров!
        Жаль, что Пригожин не дошел до Москвы в свое время!!!!
      4. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +3
        Вчера, 19:47
        Цитата: Иван Васильевич 282
        Почему смерти 20 человек важны, а десятков тысяч солдат нет?

        потому что 20 девочек это символ переполнения чаши терпения, и народу России было обещано отомстить, после этого обещания власть потеряла право "терпеть" и не отвечать
      5. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 00:15
        Почему смерти 20 человек важны, а десятков тысяч солдат нет?


        Потому что смерть 20-ти самых главных упырей спасет жизни тысяч русских солдат и гражданских.
    2. Ivan F Звание
      Ivan F
      +4
      Вчера, 19:21
      Нет, просто кому-то дорога своя жизнь. Ведь вы же знаете, что в такие "игры" играют всегда двое ( трое и т.д.). Поэтому мы вас не трогаем, вы нас. А простой народ пусть рубится.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Вчера, 20:08
        Поэтому мы вас не трогаем, вы нас. А простой народ пусть рубится.
        вот обычно тут общество и начинает ломаться. Есть особенные граждане с особенными правами и без обязанностей. И им все почему-то должны
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          +1
          Вчера, 20:16
          Верно, так сломалась царская Россия и выстоял СССР в ВОВ. Но как только в СССР появились особенные граждане, сломался и он. Ну это в принципе известно с первобытных времён, выжить можно только вместе. Когда каждый сам за себя, это приговор государству, общине, семье и т.д.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -2
      Вчера, 19:37
      Доставляет удовольствие пляска на костях?
      1. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 00:17
        Доставляет удовольствие пляска на костях?


        Вы любите плясать на костях? Вы любите нациста и убийцу детей Зеленского, что так за него переживаете?
  6. igorlvov Звание
    igorlvov
    +10
    Вчера, 18:52
    как достало всё это, "блокадный Севастополь" и бпла каждый день,я забыл,когда ночью нормально спал,постоянные тревоги ,бахи,возьму сегодня пузырь водки, пусть хоть вырубит на сон...
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Вчера, 19:39
      Похмельное утро может быть страшным.
  7. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +10
    Вчера, 18:53
    Для стореннего наблюдатля картина такова: Украина атакует всеми силами и средствами, Россия занимает пассивную оборону и находится в нокдауне.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -2
      Вчера, 18:57
      Дык, пофиг как там для наблюдателя. Кстати именно для внимательного наблюдателя картина такая : Украина перешла к откровенному террору, потому что на земле дела складываются все хуже и хуже. Кадры из Киева как ракеты спокойно попадают , без видимой работы ПВО. А вы похоже наблюдатель с определенной позицией )
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +3
        Вчера, 20:41
        Цитата: Скобаристан
        потому что на земле дела складываются все хуже и хуже

        Вы осетра-то урежьте. У нас самый успешный год был двадцать пятый. В этом году ситуация начинает переворачиваться наоборот.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -2
          Вчера, 20:44
          Наоборот? То есть это ВСУ идут вперед, на улицах Москвы и Питера ловят народ на фронт, и РФ нужен кредит что бы государственность не рухнула? Хотя это не важные вопросы, вам лично главный , вы то успели выехать с Украины?
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            +2
            Вчера, 20:49
            Цитата: Скобаристан
            То есть это ВСУ идут вперед, на улицах Москвы и Питера ловят народ на фронт

            А в каком месте это наоборот? У нас что наши войска на улицах Киева и Одессы были, чтобы вы такие дикие аналогии проводили? В двадцать пятом году мы активничали по линии лбс. Вот отсюда и переворачивайте ситуацию. Наше и без того не быстрое наступление наступление, с тех пор замедлилась. А украинцы всё чаще применяют контратаки. И порою успешно. Вот что значит наоборот. А не ваши буйные фантазии.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              -3
              Вчера, 20:52
              Так я и говорю, даже тут каждый день новость куда двинусь наши войска. А ваши то где? Контратаки, успешные? Где? В мриях? Ну да. Есть такое. Так вы успели выехать?
              1. Stas157 Звание
                Stas157
                +4
                Вчера, 20:53
                Цитата: Скобаристан
                Так вы успели выехать?

                Пациент, вы сегодня таблетки забыли принять.
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -3
                  Вчера, 20:54
                  Значит да успел. Вот например прямая речь :https://topcor.ru/71814-kombat-vsu-nam-nuzhno-ljuboj-cenoj-ostanovit-nastuplenie-na-slavjansk-no-jeto-slozhno.html Но да, успешные контратаки ВСУ. Угу.
                  1. Stas157 Звание
                    Stas157
                    +4
                    Вчера, 21:04
                    А чего вы мне мнение каких-то бандеровцев приводите? Оно для вас особо ценное что ли?

                    Вы за картой боевых действий следите: как она меняется и с какой скоростью? То что в этом году наше наступление сильно замедлилось, вы не в курсе? Не устали шапки кидать?
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -2
                      Вчера, 21:06
                      Для стореннего наблюдатля картина такова: Украина атакует всеми силами и средствами, Россия занимает пассивную оборону и находится в нокдауне.(с)То что в этом году наше наступление сильно замедлилось, вы не в курсе? (с) Вы определитесь, наше наступление замедлилось или мы в пассивной обороне. Ну что ж вы так глупо попадаетесь на собственных противоречиях. Любители блин.
                      1. Stas157 Звание
                        Stas157
                        +1
                        Вчера, 21:11
                        Цитата: Скобаристан
                        вы так глупо попадаетесь на собственных противоречиях.

                        У вас просто каша в голове. Вы сейчас смешали моё мнение с мнением товарища из Болгарии. Будьте внимательны. Хотя я понимаю - вам тяжело.
                      2. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -1
                        Вчера, 21:15
                        Ох и правды. Вы подключились позже. Но получается мой комментарий вас задел. Раз вы решили мне возразить. Хорошо, а разве замедление наступление говорит что обстановка разворачивается? Я привел примеры что наши ВС так и идут вперед, по видео ракеты попадают без противодействия ПВО. И это самый прикрытый район, Киев. Что новое мясо ловят , и это есть на видео. Что обмен телами соотношения в сотни. И все равно ситуация разворачивается?
                      3. Stas157 Звание
                        Stas157
                        +1
                        Вчера, 21:22
                        Цитата: Скобаристан
                        Неа, Пассивная оборона исключает наступательные действия.

                        У меня впечатление что я столкнулся с человеком который только что вышел из амнезии. У нас войска уже не первый год по всей линии фронта пытаются наступать. Какая пассивная оборона? Вы о чём? У нас весь 2025 год писали что идёт стремительное наступление по всей линии фронта! Вы где были в двадцать пятом году, что совсем выпали из информационного пространства?

                        Давайте заканчивать на этом. Мне с вами очень сложно вести беседу на разных языках.
                      4. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -2
                        Вчера, 21:28
                        Зачем вы написали тогда вот этот комментарий? Вы осетра-то урежьте. У нас самый успешный год был двадцать пятый. В этом году ситуация начинает переворачиваться наоборот. (С) Где ситуация переворачиваться . Конкретно. Это ваша фраза. В ответ на мою. Где было до этого : Для стореннего наблюдатля картина такова: Украина атакует всеми силами и средствами, Россия занимает пассивную оборону и находится в нокдауне.(C)
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 19:00
      Ну с нокдауном Вы переборщили, а вот то что план на бой не сработал и приходится во время беготни действовать по обстоятельствам-, очевидно.
    3. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Вчера, 19:34
      Ну покскольку наши "стратеги" выбрали такую абсурдную и лживую позицию ( и транслируют ее, посредством своих пропагандистов на тв народу), что дескать мы воюем исключительно с укрой, запад - не сторона конфликта, а сша, чьим оружием, развед данными и тд., в основном и воюет Украина против нас - так вообще нейтральные переговорщики и миротворцы, то получается, - да - именно укра, делает нас, своими собственными усилиями и руками , настолько она сильна, что может вот так результативно и эффективно уничтожать наш народ, инфраструктуру страны и тп. Увы, но нас принуждают поверить и смириться с этим...
    4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Вчера, 19:35
      мдааа.....Россия НЕ Советский Союз am
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        -2
        Вчера, 20:46
        А вы про какой СССР говорите? Какого года?
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 18:59
    Теракт, атака ,атака, теракт.
    Война идёт , а все какие-то формулировки.
    Короче, понятно.
    Если будут гибнуть люди( военные и гражданские)составами (Пока только автобусами) - это будет теракт, но не более.
    А это значит КТО и ответки.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +5
    Вчера, 19:03
    Традиционно: топ -10 новостей Российской газеты на 19.00- ни одного слова об СВО!
  10. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Вчера, 19:33
    А ОТВЕТ???????????????
    Господин Путин, проснитесь!
    Объявленная вами сво уже давно война *запланированная против России.
    Говорите народу наконец ПРАВДУ!!!!!
    И дайте Бандеростану НАСТОЯЩИЙ ОТВЕТ!
    Хватит сопли жевать!
    1. К_4 Звание
      К_4
      -1
      Вчера, 19:48
      Да не даст он ничего. Ему это не интересно да и дружбаны не дадут. Для них люди что - пыль, а вот бабло это да. А на этой войне столько бабла поднимают, а тут вон ещё туннель задумали, пилы уже вовсю поди точат. Сча во власть так вцепятся - не оттащишь без революционных матросов. Что им простые люди...
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        0
        Вчера, 20:25
        Он вроде сегодня собирался в Петербурге на ПМЭФ речь произносить, но что-то ничего не слышно о его приезде. Решили, что небезопасно в Питере для нашего национального достояния? А как же 5 миллионов жителей города? Для них такая вот (не)безопасность, после 4 лет "всё идёт по плану" сойдёт?
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -3
          Вчера, 20:48
          У меня только один вопрос вам. Давайте представим ситуацию, дада я знаю что для вас она не реальная , но все же. Итак СВО закончилось полной нашей победой, РФ. ЧТо вы будете писать тут?
          1. УАЗ 452 Звание
            УАЗ 452
            +2
            Вчера, 21:08
            У меня только один вопрос вам - опишите, что вы представляете под полной победой РФ в СВО? Потому что я не могу ответить на ваш вопрос, пока мы не договоримся о едином понимании термина "победа".
            PS А гарант в Питер вроде всё же приехал. И да - радует, что уровень безопасности во втором городе страны пока ещё сочтён приемлемым для первого лица этой страны.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              -1
              Вчера, 21:25
              Вы решили немножко отскочить? Понимаю. Тогда давайте так, победа РФ это полное выполнение задач озвученных в 2022 году. Украины демилитаризована, денацифицирована. Области включенные в Конституции РФ в составе РФ. То есть ДНР,ЛНР, Херсонская, Запорожская области. На Украине , армия сокращена до минимума, и законодательно прописан нейтралитет и уголовное преследование за оправдание нацизма в том числе украинского национализма. Итак ваш ответ?
              1. УАЗ 452 Звание
                УАЗ 452
                +1
                Вчера, 21:49
                Вы действительно правы - не представляю такой вариант победы! Тем более - Украина, как любое государство, имеет полное право на национализм (который у нас почему-то вечно путают с нацизмом, что просто глупо), а Херсон и Запорожье даже не фигурировали в мирных предложениях РФ, известных как "дух Анкориджа". Объясните мне - почему нам отдадут то, что мы даже теперь не требуем?
                Но всё же отвечу: вы на сайте 4 года, судя по вашему профилю, а я 8 лет. Логика как бы подсказывает, что я здесь о чём-то писал до начла СВО, не так ли? Если так интересно - о чём, то полный архив комментариев любого пользователя доступен, можете ознакомиться и удовлетворить своё любопытство. Наверное, писать после победы в СВО (примем фантазии за реальность) буду о том, что если после этой победы вернёмся к тому, чем занимались все "шойговские" годы - парадам и биатлонам, прочей аналоговнетной показухе, расхищению военного бюджета, то даже победа превратится очень скоро для нас в то, во что превратилась победа в первой войне за Карабах для Армении - почивание на лаврах победителя и стремление убедить самих себя в закономерности и заслуженности этой победы привели к разгрому, когда их противник приготовился к реваншу.
                PS И ваше видение победы не вызовет понимания среди тех, кто считает, что сохранение Украины как государства даже в составе западных областей (а в вашем варианте - не только запад, но и центр Украины останется "недоосвобождённым") гарантирует неизбежную попытку реванша. А уж те, кто поддерживает тезис о том, что мы воюем не с Украиной а с НАТО, всем коллективным Западом, мировым сионизмом и т д, от такой формулировки "победы" будут просто плеваться. И действительно - оно от остановки боевых действий по нынешней ЛБС отличается только присоединением территорий. Территорий, на которые вы лично добровольно не поедете никогда, предпочтёте ведь радоваться этим приобретениям откуда-нибудь подальше. Чтобы не попасть под благодарность новообретённых соотечественников. Или поедете во в дважды освобождённый Херсон? Только честно, без "немножко соскочить"!
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -1
                  Вчера, 21:57
                  Зачем такой большой текст ? Ведь вопрос был простой . я повторю , что вы тут будете писать когда РФ достигнет своих целей. Все просто.
                  1. УАЗ 452 Звание
                    УАЗ 452
                    0
                    Вчера, 21:59
                    Краткость - сестра таланта. Но только при его наличии. Вы абсолютно убеждены в наличии таланта у вас? А вот я скромнее, поэтому расписал подробно. Если не осилили - ну и ладно.
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      0
                      Вчера, 22:14
                      То есть вы не можете ответить. Это тоже ответ. Спасибо.
                      1. УАЗ 452 Звание
                        УАЗ 452
                        +1
                        Вчера, 22:48
                        То есть вы поленились прочитать мой ответ, потому что в нём "много букв", решив, что проще заявить, что вам не ответили? Ну... пожалуйста.
                      2. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Вчера, 22:52
                        Все ниже) Давайте еще разок. Итак , когда РФ добьется своих целей что вы будете тут писать? Все просто. Дада, вы не можете этого представить. Но пусть будет умозрительно. Попытка номер три. Итак?
                    2. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      0
                      Вчера, 22:49
                      Кстати, хотите покажу почему вам не стоило отвечать мне? Большой текст, который вам кажется связным не несет ответа на мой простой вопрос. Это показывает что вы не можете ответить. И таким образом пытаетесь уйти от ответа. Но это не верная тактика. Проще было бы меня игнорировать. )
                      1. УАЗ 452 Звание
                        УАЗ 452
                        +1
                        Вчера, 22:56
                        Игнорировать? Почему? И я вам ответил, если ответ вас не устроил, то хоть объясните - чем? Только аргументированно, а то в последних ваших комментариях просто льётся поток сознания, и я вынужден буду воспользоваться вашим советом про игнорирование.
                        И если уж несколько десятков строк превысили вашу способность сосредоточиться, то я возьму на себя труд свой ответ сократить:
                        Но всё же отвечу: вы на сайте 4 года, судя по вашему профилю, а я 8 лет. Логика как бы подсказывает, что я здесь о чём-то писал до начла СВО, не так ли? Если так интересно - о чём, то полный архив комментариев любого пользователя доступен, можете ознакомиться и удовлетворить своё любопытство. Наверное, писать после победы в СВО (примем фантазии за реальность) буду о том, что если после этой победы вернёмся к тому, чем занимались все "шойговские" годы - парадам и биатлонам, прочей аналоговнетной показухе, расхищению военного бюджета, то даже победа превратится очень скоро для нас в то, во что превратилась победа в первой войне за Карабах для Армении - почивание на лаврах победителя и стремление убедить самих себя в закономерности и заслуженности этой победы привели к разгрому, когда их противник приготовился к реваншу.

                        Всё равно слишком длинно для вас? Ну извините!
                        PS На ваш следующий комментарий отвечу, если в нём будет конкретика, если снова пустопорожний трёп в стиле "ваш ответ - не ответ, потому что я так решил" - тогда до свидания!
                      2. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Вчера, 23:00
                        . Я спрашивал конкретно про ваши действия. Что вы будете писать. Мне не нужны ваши рассуждения что там будет. Что будете делать конкретно вы, что вы будете тут писать. И значит вы будете писать что все равно все плохо: буду о том, что если после этой победы вернёмся к тому, чем занимались все "шойговские" годы - парадам и биатлонам, прочей аналоговнетной показухе, расхищению военного бюджета, то даже победа превратится очень скоро для нас в то, во что превратилась победа в первой войне за Карабах для Армении - почивание на лаврах победителя и стремление убедить самих себя в закономерности и заслуженности этой победы привели к разгрому, когда их противник приготовился к реваншу.(C) То есть не зависит победа или поражение. Для вас все равно все плохо. Отличный ответ. Он полностью показывает ваше желание и мироощущение. В РФ не может быть ничего хорошего. Только все плохо. Отличный ответ ..
                      3. УАЗ 452 Звание
                        УАЗ 452
                        0
                        Вчера, 23:37
                        Рад, что мой ответ вам понравился. И заметьте: всё же оказалось, что ответ был в моём первом же ответном вам комментарии, но заметили вы его только со второго раза. Но лучше поздно, чем никогда...
                        И замечу, что мой вопрос: поехали бы вы лично в "новые регионы" после их освобождения, вы предпочли "не заметить". Впрочем. если вы мне давали совет игнорировать "неудобные" вопросы (хотя почему ваш вопрос должен был для меня стать неудобным - не понимаю!), было бы странно, если бы вы сами активно не использовали этот приём.
                        И нет - в РФ не обязательно всё будет плохо - будущее не предопределено, а создаётся нами, вот только корни его - в настоящем и прошлом. А уряколок и без меня хватает, не вижу смысла добавлять свой голос в их стройный хор. Но в настоящем мне и правда сложно найти что-то действительно хорошее и оптимистичное. Может вы предложите тему, достойную того, чтобы обсудить и возрадоваться? Ну там - 1000 самолётов к 2030 году, тоннель на Аляску, аналоговнет., мудрые кормчие во главе Державы... Жду ваших предложений поводов для обсуждения наших великих побед и свершений в замечательном настоящем!
  11. Lukas Звание
    Lukas
    0
    Вчера, 19:51
    Пример Ирана и Израиля не учит руководство МО и страны. Мосты, жд в Европу,Жешув, Рамштайм. Яиц нет у руководства. Гражданское население страдает. Надо вести полноценную войну. Предупредили и бить.
  12. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    -1
    Вчера, 20:02
    "если , уж извините, мы в туалете их поймаем, то и в сортире замочим"...В. В. Путин (с), Астана, 1999 год, 24 сентября, начало контртеррористической операции на СК. 🤷🤷чем те, волосатые, бородатые, вшивые блохастые террористы, головорезы и людоеды , взрывавшие мирное население в метро, поездах, автобусах, захватывавшие заложников в роддомах, больницах и театрах, отличаются от нынешних упырей, которые совершают теракты в отношении нашего народа ??? На мой взгляд только тем, что блохастые не ели свинину (хотя спорно), а эти , нынешние, любят шкварку за щекою погонять. Почему их не ловят даже в сортирах и не мочат ?
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:44
    Цитата: Ivan F
    Увы, но именно в этих "10 минутах" и кроется разница. В этом смысл существования военного - воевать. Для этого гражданские его одевают, обувают, кормят, поят и заботятся о его семье, если он погибнет. Гибель военного в бд, как это не жестоко звучит, это издержки профессии. И он прекрасно об этом знает. Не хочешь так рисковать, не иди в военные.


    "... не умеешь - научим, не хочешь - заставим... "
  14. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 20:47
    Личное мнение...
    А всегда можно определить, удар по жилому дому был изначально нацелен, или в жилой дом долетел дрон, которого оглушили, ослепили, а батарейки ещё пропеллеры вращают и рулями подрыгивают?
  15. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Вчера, 20:54
    Странно народ как в спячке, 5 лет сво и каждый день прилетает по ДНР,ЛНР , бесчисленное число убиенных, местных жителей они без защиты это мягко сказано они брошены на произвол судьбы
  16. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Вчера, 21:05
    Путин, убей зеленского!" отомсти за наших погибших детей!
  17. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 23:52
    Украинцы довольно давно уже в случае опасности удара приняли правило останавливать поезд и отводить пассажиров в сторону, рассредотачивая на местности. Нам бы тоже полезно такое завести. Проблемы для движения это создает, конечно, но людям безопаснее.
    https://kanaldim.tv/ru/evakuacziya-iz-poezdov-vo-vremya-vozdushnoj-trevogi-ob-algoritme-dejstvij-dlya-passazhirov-rasskazali-v-ukrzalizniczi/