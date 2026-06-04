Сокращение военного присутствия США очень напрягает европейские страны
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США выводят часть вооружений с территории Европы в рамках своих обязательств в НАТО. Как пишет немецкая пресса, американцы хотят переложить ответственность за безопасность Европы на европейские страны.
Пентагон планирует вывести часть американской военной техники из Европы, сокращая свое военное присутствие. В частности, с европейских авиабаз полностью уберут современные самолеты-заправщики Boeing KC-46, а количество уже устаревших Boeing KC-135 Stratotanker уменьшится на 8 единиц, с 71 до 63. Сокращение также коснется истребителей F-16 и F-15E. Первых останется 63 из 99, вторых 36 из 54 единиц. Из двух бомбардировочных соединений останется одно.
В Европе больше не будут базироваться американские стратегические разведывательные беспилотники, а количество ударных типа MQ-9 Reaper сократится наполовину.
В морской составляющей НАТО тоже планируются перемены. Во-первых, США уберут одну из двух авианосных групп, а также сократят наполовину количество крейсерских групп и эсминцев. Сокращение коснется и подводных сил, но тут без конкретики. Лишь отмечается, что исключается возможность подводного запуска крылатых ракет. Ну и заодно уменьшается с 26 до 15 количество противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon.
В основном все вооружения из Европы будут переброшены в Азиатско-Тихоокеанский регион, что говорит о том, что США считают угрозой не Россию, а Китай. Этот факт очень напрягает европейские страны, которые привыкли полагаться на американцев.
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