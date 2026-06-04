Сокращение военного присутствия США очень напрягает европейские страны

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Сокращение военного присутствия США очень напрягает европейские страны

США выводят часть вооружений с территории Европы в рамках своих обязательств в НАТО. Как пишет немецкая пресса, американцы хотят переложить ответственность за безопасность Европы на европейские страны.

Пентагон планирует вывести часть американской военной техники из Европы, сокращая свое военное присутствие. В частности, с европейских авиабаз полностью уберут современные самолеты-заправщики Boeing KC-46, а количество уже устаревших Boeing KC-135 Stratotanker уменьшится на 8 единиц, с 71 до 63. Сокращение также коснется истребителей F-16 и F-15E. Первых останется 63 из 99, вторых 36 из 54 единиц. Из двух бомбардировочных соединений останется одно.



В Европе больше не будут базироваться американские стратегические разведывательные беспилотники, а количество ударных типа MQ-9 Reaper сократится наполовину.

В морской составляющей НАТО тоже планируются перемены. Во-первых, США уберут одну из двух авианосных групп, а также сократят наполовину количество крейсерских групп и эсминцев. Сокращение коснется и подводных сил, но тут без конкретики. Лишь отмечается, что исключается возможность подводного запуска крылатых ракет. Ну и заодно уменьшается с 26 до 15 количество противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon.

В основном все вооружения из Европы будут переброшены в Азиатско-Тихоокеанский регион, что говорит о том, что США считают угрозой не Россию, а Китай. Этот факт очень напрягает европейские страны, которые привыкли полагаться на американцев.
20 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Вчера, 19:19
    Баба с возу, кобыле легче!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Вчера, 19:36
      Да ни куда эта "баба не уходит", Финляндия и Норвегия вот куда они перебазируются.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Вчера, 19:47
        Silver99
        Сегодня, 19:36
        Да ни куда эта "баба не уходит", Финляндия и Норвегия вот куда они перебазируются.

        hi Не уверен, что после горячего пекла в Персидском заливе на военных базах с матрасниками, у вояк ещё будет сохраняться стимул находиться рядом с ядерной Державой.
        Нервировать РФ учениями НАТО не надо, провоцировать гейропу на войну с Россией мелко бриты и пингвины будут продолжать, но свои ноги постараются держать подальше.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +2
          Вчера, 20:00
          Так США уже официально заявили те 5 тыс. голов которые выводят из Германии распределят по Скандинавии, Финляндия и Норвегия оборудуют аэродромную инфраструктуру, не далек день размещения ракет средней дальности, это уже реальность..... а мы неспешно воссоздаем Ленинградский ВО....найти бы тех преступников кто это уничтожил ..... горький пример 6-я Ленинградская армия ВВС и ПВО, что сейчас аукается.
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Вчера, 20:19
            Silver99
            Сегодня, 20:00

            hi Здесь бы следует вести наступательные переговоры с матрасниками, не забывая о поддержке Острова Свободы ещё и налаживая военно-техническое сотрудничество с Никарагуа, с которой подписан Договор.
            Помнится, есть проект с чинарями о проекте дублёра Панамского канала.
            Вот эту пику совместно с дядюшкой Си и необходимо жёстко выставить пингвинам для соблюдения паритета геостратегических интересов всех сторон.
      2. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        0
        Вчера, 19:59
        Да ни куда эта "баба не уходит",

        Просто руки умывает
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 20:25
        Цитата: Silver99
        Да ни куда эта "баба не уходит", Финляндия и Норвегия вот куда они перебазируются.

        Сколько раз я повторял своё мнение - ЕВРОПЕ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ независимо от присутствия и численности американских войск.
        Им не о чем беспокоиться - как раньше, условно говоря, 50 тысяч американцев не спасли бы Европу, так и 100 тысяч не спасут, и от 5 тысяч будет такой же результат Просто СЛУЧИСЬ ЧЕГО - различаться будет только количество сверкающих американских пяток. Потому что НЕ ГОТОВА Америка рисковать своей территорией ни за Европу в целом, ни за каждого члена в НАТО по отдельности.

        Неужели в Европе не понимают, что изначально, со дня создания НАТО, их НИКТО не собирался защищать. НИКТО не собирался собой жертвовать ради них?

        В одном Европа может быть спокойна - Америка их не бросит до первых залпов американских ракет с их территории.
        А дальше - стая куликов на болоте не взлетает так быстро, как американские "грузовики" будут взлетать с их аэродромов.
        1. Виктор Чужой Звание
          Виктор Чужой
          0
          Вчера, 23:03
          Если полетят орешки то и грузовые самолеты не успеют взлететь с аэродромов. Потому как прилет орешка вздыбит взлетку так что там востанавливать будет нечего. Это ж не Икандер. А то что уйдут америкосы давно уже просчитали экономисты -у них денег нема содержать эти бары и бордели. Дома надо наводить порядок - риск начала гражданской войны в США да и в Европе куда выше чем у нас. У нас нервы таки покрепче - лай в соц сетях это лай на который наплевать в большинсве случаев. Я тут в Россети по поводу упавшего провода чиркнул в ВК - ответ часиков через 6 - сообщим местным сами. Адрес я им дал сразу. так уже 2 месяц провод как висел оборванный так и висит. А рядом газопровод. Ну видимо ждут пока не бахнет. Была бы фаза - давно бы коротнуло в дождик. А ноль - он и есть ноль. В МЧС звонить - потом еще обидятся. У нас тут провода сквозь деревья проходят минимум в 10 местах - всем плевать.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 19:29
    Власти Франции отпустили из-под стражи капитана задержанного танкера Tagor, передает радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста на западе страны.
    "Капитан танкера Tagor, имеющий российское гражданство, был освобожден из-под стражи <...> согласно решению прокуратуры Бреста", — говорится в сообщении.

    Завтра, 5 июня, вступает в силу Указ президента РФ о применении Вооруженных сил РФ для защиты россиян, арестованных за рубежом по решениям иностранных судов.


    Совпадение? Не думаю............(с)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Вчера, 20:28
      Цитата: alexboguslavski
      Совпадение? Не думаю............(с)

      Вот когда арестовывать начнут бояться - тогда и посмотрим, совпадение или нет.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 19:29
    Зато американцы полностью подконтрольные себе еврайхоэлиты оставляют, которые подобно Зеле готовы раздолбать свои страны о Россию и свалить в Майами
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 20:29
      Цитата: alexoff
      подобно Зеле готовы раздолбать свои страны о Россию и свалить в Майами

      Вот только до Майами не все доедут, потому что не все там нужны. Зеля думает. что он там нужнее всех... Ну-ну... laughing
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +1
        Вчера, 20:54
        Цитата: Zoldat_A
        Вот только до Майами не все доедут, потому что не все там нужны. Зеля думает. что он там нужнее всех... Ну-ну... laughing

        Саакашвили не пригодился там, пришлось на украину ехать работать, а тов. Аваков над ним еще издевался...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Вчера, 21:40
          Цитата: commbatant
          Саакашвили не пригодился там, пришлось на украину ехать работать, а тов. Аваков над ним еще издевался...

          Вы привели очень актуальный пример.
          Он, бедняга, думал, что 08.08.08 свою миссию выполнил и приготовился в Майами - ан нет... Оказалось, что ещё придётся поработать.
          Ну, а уж как получилось - как умел...
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 19:35
    Сокращение военного присутствия США очень напрягает европейские страны

    Это странно.
    Они в правду думали, что пин дос ники за них умирать будут? belay
    "Доить" под эту речёвку это одно, заставляя покупать у своих оружейников. Но вот дохнуть. Избиратели не простят. request
    Несколькими могут пожертвовать, ну не повезло. а остальных пожалеют. Иначе следующие выборы проиграют. А это ВЛАСТЬ и ДЕНЬГИ! fellow lol
  5. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    Вчера, 19:36
    США превратили ЕС в боевую дойную корову.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 20:51
      Цитата: Николай Иванов_5
      США превратили ЕС в боевую дойную корову.

      ...почему нет, в Госдепе считают, что это лучше, чем наоборот, за поставку В и ВТ в кредит, а потом его списание, можно присесть лет на 100...
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Вчера, 20:59
        Это о том, что можно присесть лет на 100 или кушать 100 лет???
        1. commbatant Звание
          commbatant
          +1
          Вчера, 21:10
          Цитата: Николай Иванов_5
          кушать 100 лет???

          могут только владельцы компаний военных подрядчиков Пентагона, члены Конгресса из какой-нибудь комиссии по вооружениям и может быть какие-то отставные генералы в правлении компаний военных подрядчиков Пентагона, т.с. за долю малую...чисто лоббирование, никакой коррупции, а Вы о чем-то о пять плохом подумали, бросьте, воруют "только" в России...
  6. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 20:47
    В основном все вооружения из Европы будут переброшены в Азиатско-Тихоокеанский регион, что говорит о том, что США считают угрозой не Россию, а Китай.

    Я об этом давно писал, однако тут надо смотреть за судьбой 5-го АК Армии сша в польше, если его начнут перебрасывать из ЕСу, то значит сша окончательно списали первый...а так подразделения ВВС / базовой авиации ВМС всегда можно снова нарастить, была бы готовая инфраструктура...