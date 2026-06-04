Заявления Зеленского о принуждении России к миру появились не на пустом месте

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Заявления Зеленского о принуждении России к миру появились не на пустом месте

Заявления Зеленского о том, что к концу года у Украины якобы появятся хорошие шансы на принуждение России к миру, имеют под собой основание. По крайней мере, так считает сам киевский клоун. Как заявил киевский политолог Константин Бондаренко, планы Зеленского основываются сразу на нескольких событиях.

«Нелегитимный» не будет выводить войска из Донбасса и не примет никаких условий России, даже если на него будет давить Трамп. Он надеется, что на промежуточных выборах в США Трамп потеряет большинство в Конгрессе, что позволит демократам сформировать более лояльную к Украине и Евросоюзу коалицию, которая будет давить на Россию, вынуждая ее принять мирные условия Киева.



Однако это не все, Зеленский планирует новое контрнаступление, в ходе которого ВСУ должны отбить хоть какие-то территории, чтобы показать Западу, что у Киева еще есть силы не просто воевать, а даже побеждать. Поэтому Западу необходимо увеличить поставки вооружений и финансирование. Причем, как подчеркивает Бондаренко, Зеленский верит в то, что ему удастся нанести поражение России, разговаривать с ним бесполезно.

Кстати, обвинения против Белоруссии тоже взялись не на пустом месте, это вариант с отвлечением российских войск, которые будут вынуждены придти на помощь своему союзнику, сняв часть подразделений с основных направлений. По крайней мере, так думают в Киеве.

Зеленскому нужна война с Белоруссией. Именно поэтому он и продвигает белорусскую тему. Это оттянет часть российских ресурсов из Донбасса в Белоруссию. А тогда можно будет вклиниться.

Предварительно, ВСУ готовят контрнаступ на июль. Вероятное место удара — стык Донбасса и Запорожья.
54 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +6
    Вчера, 20:10
    Пока не будет снесён жыдонаркофюрер вместе с бандеронацистским режимом в бандерштате, сохраняется напряжённость на гейропейском театре вплоть до столкновения со странами НАТО не надо, провоцируемая мелко бритами и матрасниками.
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +20
    Вчера, 20:13
    Все гораздо проще...... Украина перенесла сборку БПЛА и разработку ракет дальностью до 2 000 км в Европу....теперь представьте ежедневные атаки на территорию России уже под тысячу..... а если их будет кратно больше ? Ущерб НПЗ уже сказывается, гибель людей раздражает население............. ставка что Трамп пошатнется тоже не лишена ожидания зеленой плесени......к сожалению время сейчас работает против нас. Нужны решительные действия иначе ......
    1. Etwas Звание
      Etwas
      +6
      Вчера, 20:28
      Цитата: Silver99
      Все гораздо проще...... Украина перенесла сборку БПЛА и разработку ракет дальностью до 2 000 км в Европу....теперь представьте ежедневные атаки на территорию России уже под тысячу..... а если их будет кратно больше ? Ущерб НПЗ уже сказывается, гибель людей раздражает население............. ставка что Трамп пошатнется тоже не лишена ожидания зеленой плесени......к сожалению время сейчас работает против нас. Нужны решительные действия иначе ......

      Может вы скажите, когда за последние 30 лет оно работало на вас? Вообще такое было? Манипуляция массами населения идет с обоих сторон, как будто от холопов, что -то зависит, просто каждый из руководителей , для предотвращения разного рода волнений выдает победные реляции, на чем они основаны большой вопрос.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +1
        Вчера, 20:44
        Цитата: Etwas
        Манипуляция массами населения идет с обоих сторон, как будто от холопов, что -то зависит, просто каждый из руководителей , для предотвращения разного рода волнений выдает победные реляции

        Если от холопов ничего не зависит, то зачем руководителям выдавать победные реляции? Мог бы плюнуть и растереть. Вот только его потом самого быстро разотрут.
        После убийства детей в Старобельске складывается ситуация когда болтовня правящей верхушки уже не срабатывает. Поэтому товарищ и пишет, что
        Цитата: Silver99
        время сейчас работает против нас. Нужны решительные действия иначе
        Неуверен насчет "нас", но против кремлевских либералов так точно.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -4
      Вчера, 20:32
      Что иначе????...............
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        -2
        Вчера, 20:54
        Что иначе????..............

        Вас с ЗП снимут, и заставят вкалывать на колониальную администрацию физически, а нас в рай наверно или куда там обещали ?
    3. Олег Аскин
      Олег Аскин
      -2
      Вчера, 20:33
      кто будет действовать - Иисус Христос - суперстар)))
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +1
        Вчера, 20:54
        кто будет действовать - Иисус Христос - суперстар)))

        Талантливые люди были, есть и будут, просто светится на виду сейчас смертельно опасно для них.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Вчера, 20:43
      ставка что Трамп пошатнется тоже не лишена ожидания зеленой плесени
      можно подумать Трамп ему как-то мешал. Всё присылается вовремя, Маск по щелчку пальцев отрубил нашим интернет например
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 21:12
        Цитата: alexoff
        Маск по щелчку пальцев отрубил нашим интернет например

        Только не забудьте уточнить, что Маск обрубил доступ нашим к СВОЕМУ интернету через Старлинк, но не интернет вообще.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Вчера, 21:18
          Ну понятно что весь интернет он отключить не может. Хотя я помню что наши кабеля идущие на запад обрубили в 2022 году и сейчас интернет через Китай идёт
    5. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Вчера, 20:50
      Цитата: Silver99
      Ущерб НПЗ уже сказывается
      Странно 5 лет назад не было никакого СВО, и тоже летом был дефицит либо бензина либо солярки. И такое периодически случалось. все НПЗ на лето ПЛАНИРУЮТ ремонты, начинают их делать в мае что бы к осени все точно успеть. Просто память у людей устроена так, что мы плохое стараемся забыть. Я не скажу что удары по НПЗ вообще никак не влияют, но они точно не основная причина.
    6. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 20:59
      Цитата: Silver99
      Украина перенесла сборку БПЛА и разработку ракет дальностью до 2 000 км в Европу

      Вот на этом основании и появляется у Зеленского надежда, что Россия пойдёт на уступки, потому и летят эти беспилотники каждый день, нарушая логистику снабжения топливом и терроризируя гражданское население. Надо прямо признать, что упор укронацистов на атаки с воздуха приносит свои негативные результаты, и это их основной козырь в противостоянии с ВС РФ, поскольку на земле успеха им не достичь. Зеленскому и К* плевать на разрушения и потери, наносимые ударами армии России, ему нужна картинка, подтверждающая его способность продолжать нанесение ущерба РФ, и переломить ситуацию можно только лишением киевского режима возможности получать поставки вооружения из ЕС и усилением прилётов по ключевым объектам энергетики и военной инфраструктуры.
  3. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    Вчера, 20:13
    Наркоманка Моника Зеленски своей смертью не помрёт.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Вчера, 20:59
      Цитата: Николай Иванов_5
      Моника Зеленски

      Это laughing lol
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        +1
        Вчера, 21:06
        Ага, она самая и естьlaughing
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Вчера, 21:12
          Цитата: Николай Иванов_5
          Ага, она самая и естьlaughing

          Ну зато в таком виде точно в гейсоюз примут. laughing
        2. guest Звание
          guest
          +1
          Вчера, 21:30
          А вот оно с папиком в воровальном кабинете. laughing lol
          1. Николай Иванов_5 Звание
            Николай Иванов_5
            +1
            Вчера, 21:34
            А как она просилась, чтобы Рыжий Псих удочерил её после Спящего Джо.
            1. guest Звание
              guest
              +1
              Вчера, 21:40
              Главное не показывать это фото Макрону, он только таких "девушек" и любит. laughing lol
              1. Николай Иванов_5 Звание
                Николай Иванов_5
                +1
                Вчера, 22:21
                Поздно. В прошлом году Моника Зеленски делегацию из ЕС встретила или сама в тур по Европе отравилась подготовленной (штанами с ширинкой на заднице). Много фотографий о том событии можно в интернете найти.
  4. ag-85 Звание
    ag-85
    0
    Вчера, 20:14
    К 2027 году начнут высылать украинцев из Европы , кто в возрасте под ружо годится.
    Из тех 20 лямов что свалили.
    Так что дальше только тяжелей и хуже будет , если в крочайшие сроки не удастся
    ситауацию переломить. Нанести стратегическое порожение. Надеюсь это примут в учет.
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      -6
      Вчера, 20:29
      Ага примут,а бабло и недвиж за границей, как то ближе к телу,чем Россияне,вон у Набиуллиной во Франции недвиж арестовали ну так домик ,а если посмотреть сколько их отпрысков там за бугром тусуются,вы не задавались вопросом почему вся эта шобла кукуевская жива,а потому что у нас идет СВО,военно полицейская операция типа,(Специальная военная операция на Украине (СВО) — боевые действия российских вооруженных сил, проводимые совместно с вооруженными формированиями ДНР и ЛНР против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью защиты мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.) мы не объявили Украине юридически войну,отсель и руководство укрорейха и живо,а укропия с нами воюет,по это му они и фигарят по нам всем чем могут,а вот теперь задайтесь вопросом,почему мы не объявляем им войну
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +5
    Вчера, 20:16
    Зеленскому нужна война с Белоруссией ... Это оттянет часть российских ресурсов ... ВСУ готовят контрнаступ на июль. Вероятное место удара — стык Донбасса и Запорожья

    Начать войну на два фронта – это, конечно, конгениальное решение. Немцы аплодируют.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Вчера, 20:20
      Все действия Украины согласовываются как минимум с отделением НАТО в Европе.... не даром они завели пластинку про атаку на Калининград.... в Лондоне сидят спецы по таким операциям для них бросить в котел войны поляков и прибалтов не проблема, я бы серьезно относился к их болтовне, к сожалению она имеет особенность сбываться.
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Вчера, 20:46
        Давно уже нужно было ответить мелкобританцам за все их бесконечные действия против нас. Мелкобритания не перестает и не перестанет себя выставлять вечным врагом России пока мы её не поставим на место.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Вчера, 21:04
          Цитата: Николай Иванов_5
          Мелкобритания не перестает и не перестанет себя выставлять вечным врагом России

          А так же Франции, Германии, Испании, Индии, Китая и даже США, не говоря уже про все прочие страны.
          Вообще, если глянуть на историю, то практически все страны выставляют себя врагами всех остальных, потому как все постоянно воюют со всеми.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Вчера, 20:54
        Цитата: Silver99
        Все действия Украины согласовываются как минимум с отделением НАТО в Европе

        Вот глядя на действия Украины совсем в этом не уверен.

        Цитата: Silver99
        в Лондоне сидят спецы по таким операциям

        Вообще-то в Лондоне сидят потомки спецов, которые всего за полвека пpocpaли самую большую в истории империю. Я бы не обольщался на их счёт.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 20:28
      Цитата: nik-mazur
      Зеленскому нужна война с Белоруссией ... Это оттянет часть российских ресурсов.
      Начать войну на два фронта – это, конечно, конгениальное решение

      Ну да, разговор об оттягивании российских ресурсов, а сколько ресурсов ВСУ придётся оттянуть Зе с "основных направлений"?
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Вчера, 20:58
        Цитата: Монтесума
        а сколько ресурсов ВСУ придётся оттянуть Зе с "основных направлений"

        Так в том-то и дело. Какой-то очень хитрый план в духе голливудских суперзлодеев, которые всегда выбирают самый сложный и наименее надёжный вариант.
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 21:25
      Цитата: nik-mazur
      Начать войну на два фронта – это, конечно, конгениальное решение.

      ну в свое время шамиль полоты ноги поперся же в Дагестан
      зеля рассчитывает на расширение конфликта и вовлечения прибалтики и польши как минимум
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 23:52
        Цитата: Василенко Владимир
        в свое время шамиль полоты ноги поперся же в Дагестан

        И в итоге плохо кончил. Хотя Дагестан едва ли можно считать вторым фронтом.

        Цитата: Василенко Владимир
        зеля рассчитывает на расширение конфликта

        Есть подозрение, что если Украина начнёт воевать с Белоруссией, то Польше и Три*балтике будет пофигу. Для того, что бы вовлечь тех же поляков в этот блудняк нужно их ну очень сильно задеть за живое или поманить ну очень жирной морковкой.
        Кстати, поляки уже рыпались вписаться, однако большой брат объяснил, что без проблем, но исключительно под их ответственность. После чего Польша заявила, что их солдат вна Украине не будет ни под каким видом, даже если туда отправятся бритиша, немцы и французы – намерения трибалтов, традиционно, в расчёт не принимаются.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 00:15
          Цитата: nik-mazur
          или поманить ну очень жирной морковкой.

          кресы всходне
          Цитата: nik-mazur
          И в итоге плохо кончил. Хотя Дагестан едва ли можно считать вторым фронтом.

          это к тому что люди вполне совершают глупые поступки считая их разумными, нарик так же может рассчитывать на вступление в войну запада
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Вчера, 20:19
    Как заявил киевский политолог Константин Бондаренко, планы Зеленского основываются сразу на нескольких событиях.

    Можно ли верить тем планам Зе, которые заранее озвучены публично киевским политологом? Не является ли это отвлечением внимания от событий, которые планируется провести на других участках боевых действий?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Вчера, 20:59
      Цитата: Монтесума
      Не является ли это отвлечением внимания

      Это вряд ли, как показывает практика.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 21:31
        Цитата: nik-mazur
        Цитата: Монтесума
        Не является ли это отвлечением внимания

        Это вряд ли, как показывает практика.

        Но согласитесь, что заблаговременное публичное предупреждение о месте и времени начала возможного контрнаступа несколько странно выглядит.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Вчера, 23:57
          Цитата: Монтесума
          заблаговременное публичное предупреждение о месте и времени начала возможного контрнаступа несколько странно выглядит

          Это выглядело странно в первый раз. А сейчас уже вполне привычно. Фиг знает, чем это можно объяснить.
  7. Kamarada Звание
    Kamarada
    -1
    Вчера, 20:22
    Ну а что ? Ну правильно , нациков царь на кол садить не собирается , баблом и ракетами и дронами бандерстан будет обеспечен по полной . Так глядишь и исполнится мечта сатанистов , завалить медведя покусывая со всех сторон . Вся беда в том , что власть России и конкретно царь изначально выбрал ошибочную стратегию . Всё каких то договорнячков ищет . С кем ? С этими сатанистами ? Так они его и всю его свиту за нос водят с 14 года. А страдает Русский народ. .
  8. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Вчера, 20:27
    Я бы предположил что место удара - Брянская область. А то не забегали туда. Ну а у нас руководство вообще в какую-то прострацию ушло, никаких приготовлений не заметит. Ведь на пфэм какой-то американец приехал feel
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +2
      Вчера, 20:54
      А американец зачётный приехал,
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 22:59
        Не, это какой-то обычный гопник, а сегодня прибыл официальный американец - руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук! Не хухры-мухры! hi
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:31
    Как понимать новость?
    Украина вторгнется на территорию Беларуси? И мы туда отправим часть тех частей, которые на Донбассе и в Запорожье?
    Личного мнения почти нет. Но зачем это Зеленскому?
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      -1
      Вчера, 20:54
      Боюсь тут ума хватит у трибалтийцев с поляками на Россию напасть. В данном случае нужно мгновенно бить ядерным оружием, чтобы всё остановить сразу.
  10. Наган Звание
    Наган
    +1
    Вчера, 20:35
    Зеленский верит в то, что ему удастся нанести поражение России, разговаривать с ним бесполезно.
    А у него что, есть другой выход? Даже если сбежать с наворованным в какой-нить Лондон или Тель-Авив, потом остаток жизни придется озираться, не пришли ли за ним. Причем прийти могут и русские - понятно за что, и xoxлы - за вред неньке, и гейропейцы либо американцы - за то, что знал чего не следует, и даже колумбийцы - он их положил немало, и притом не заплатил, как обещал, а кровная месть там в ходу.
  11. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Вчера, 20:37
    Предварительно, ВСУ готовят контрнаступ на июль. Вероятное место удара — стык Донбасса и Запорожья.
    Генштаб ВСУ перебросил туда 3 бригады с Сумского направления и ещё 4. Не знаю стоит ли показывать карту боевых действий, но кое-какие н.п. они все-таки отбили.
  12. Kutte_Binder Звание
    Kutte_Binder
    0
    Вчера, 20:37
    Украинские истребители запускают дроны прямо из стран Балтии.
    Российские боевики могут вторгнуться (внедриться) в регионы Балтии и атаковать их города с помощью дронов.
    С террором можно бороться только террором!
    Прежде чем говорить о ядерном оружии, следует исчерпать все остальные возможности (спутниковая связь, партизаны, диверсии и т. д.).
    Пожалуйста, простите за плохой перевод.

    Ukrainische Kämpfer starten Drohnen direkt aus baltischen Ländern.
    Russische Kämpfer könnten in baltische Gebiete eindringen (infiltrieren) und mit Drohnen deren Städte angreifen.
    Terror kann nur mit Terror bekämpft werden!
    Bevor über Kernwaffen gesprochen wird, sollten alle anderen Möglichkeiten (Satelliten Kommunikation, Partisanen, Sabotage usw.) ausgeschöpft werden.
    Verzeihen Sie bitte die schlechte Übersetzung.
  13. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Вчера, 20:38
    Раньше такое бла-бла писали в основном желтые сайты.
    ВО был серьезней и компетентней.
    Но видно, желтизна подбирается...

    несколько схожих статей - кто чо сказанул гдето там...
  14. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 20:38
    В Болгарии ест поговорка "Сто палок не хватит даже бешеной собаке".
  15. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Вчера, 20:40
    А удары по гражданским объектам имеют под собой вполне прагматическую цель. Таким образом Киев настраивает россиян против властей, неспособных, или не желающих, выиграть войну. И им это неплохо удается..
  16. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Вчера, 20:41
    Стараюсь уже не читать новости. Но тянет,все таки прочесть. Но все кругом хуже и хуже. Ощущения- аналогия с Русско- Японской войной. Там царю тоже,радужные картинки втюхивали....
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 21:29
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ощущения- аналогия с Русско- Японской войной.

      а у меня с ПМВ, такое же воровство и не желание видеть то что есть на самом деле
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 23:59
        Цитата: Василенко Владимир
        а у меня с ПМВ

        В которой, однако, Россия оказалась бы в числе стран-победительниц, если бы не Октябрьский переворот.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 00:17
          Цитата: nik-mazur
          В которой, однако, Россия оказалась бы в числе стран-победительниц, если бы не Октябрьский переворот.

          это вряд ли, мы должны были таскать каштаны для других, и все шло по плану в том числе и революция
  17. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 22:09
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: Андрей Николаевич
    Ощущения- аналогия с Русско- Японской войной.

    а у меня с ПМВ, такое же воровство и не желание видеть то что есть на самом деле


    Извините, не совсем про СВО...
    А Вы когда-либо видели, что на работе хрен что происходит... Начальство раз в месяц интерес проявляет, цех работает на показатели, за которые начисляются ЗП, а склад готовой продукции уже второй ангар получил.