Заявления Зеленского о принуждении России к миру появились не на пустом месте
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Заявления Зеленского о том, что к концу года у Украины якобы появятся хорошие шансы на принуждение России к миру, имеют под собой основание. По крайней мере, так считает сам киевский клоун. Как заявил киевский политолог Константин Бондаренко, планы Зеленского основываются сразу на нескольких событиях.
«Нелегитимный» не будет выводить войска из Донбасса и не примет никаких условий России, даже если на него будет давить Трамп. Он надеется, что на промежуточных выборах в США Трамп потеряет большинство в Конгрессе, что позволит демократам сформировать более лояльную к Украине и Евросоюзу коалицию, которая будет давить на Россию, вынуждая ее принять мирные условия Киева.
Однако это не все, Зеленский планирует новое контрнаступление, в ходе которого ВСУ должны отбить хоть какие-то территории, чтобы показать Западу, что у Киева еще есть силы не просто воевать, а даже побеждать. Поэтому Западу необходимо увеличить поставки вооружений и финансирование. Причем, как подчеркивает Бондаренко, Зеленский верит в то, что ему удастся нанести поражение России, разговаривать с ним бесполезно.
Кстати, обвинения против Белоруссии тоже взялись не на пустом месте, это вариант с отвлечением российских войск, которые будут вынуждены придти на помощь своему союзнику, сняв часть подразделений с основных направлений. По крайней мере, так думают в Киеве.
Зеленскому нужна война с Белоруссией. Именно поэтому он и продвигает белорусскую тему. Это оттянет часть российских ресурсов из Донбасса в Белоруссию. А тогда можно будет вклиниться.
Предварительно, ВСУ готовят контрнаступ на июль. Вероятное место удара — стык Донбасса и Запорожья.
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