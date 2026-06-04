Путин: «Орешником» били буквально «по сараю», чтобы посмотреть результаты
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Россия на сегодняшний день не провела ни одного боевого пуска ракеты «Орешник» по Украине, все применения были испытательными, включая последний удар по Белой Церкви. Об этом заявил российский президент.
По Украине не было ни одного боевого применения «Орешника» в полном смысле слова, в последний раз тоже было испытательное применение ракеты, нужно было посмотреть, как лягут боевые блоки. Поэтому били буквально «по сараю», делая выводы для будущих применений данного оружия. Потом к местам удара были направлены наши беспилотники, которые засняли последствия ударов.
Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра.
По итогам испытательных пусков не исключается полноформатное применение «Орешника» по целям, в том числе и в городской застройке.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Украине, в том числе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви Киевской области в район бывшего аэродрома. Ракета применялась без боевой части, как и в первые два раза, когда били по заводам в Днепропетровске и Львове.
Теперь эксперты гадают, заявления о «сараях» - это такой президентский стёб, или сказано всё было абсолютно серьёзно?
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