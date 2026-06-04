Путин: «Орешником» били буквально «по сараю», чтобы посмотреть результаты

9 283 82
Путин: «Орешником» били буквально «по сараю», чтобы посмотреть результаты

Россия на сегодняшний день не провела ни одного боевого пуска ракеты «Орешник» по Украине, все применения были испытательными, включая последний удар по Белой Церкви. Об этом заявил российский президент.

По Украине не было ни одного боевого применения «Орешника» в полном смысле слова, в последний раз тоже было испытательное применение ракеты, нужно было посмотреть, как лягут боевые блоки. Поэтому били буквально «по сараю», делая выводы для будущих применений данного оружия. Потом к местам удара были направлены наши беспилотники, которые засняли последствия ударов.



Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра.

По итогам испытательных пусков не исключается полноформатное применение «Орешника» по целям, в том числе и в городской застройке.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Украине, в том числе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви Киевской области в район бывшего аэродрома. Ракета применялась без боевой части, как и в первые два раза, когда били по заводам в Днепропетровске и Львове.

Теперь эксперты гадают, заявления о «сараях» - это такой президентский стёб, или сказано всё было абсолютно серьёзно?
82 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +27
    Вчера, 20:55
    все применения были испытательными, включая последний удар по Белой Церкви.

    Мы, всё ещё, "даже не начинали"? (с)
    1. drags33 Звание
      drags33
      +7
      Вчера, 21:13
      Похоже, мы даже и не собираемся "начинать"... Просто пока хотим хотеть "начинать" ))))
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Вчера, 21:56
        В таком возрасте начинать уже что-то довольно трудно. Ну только если не начинать ходить под себя и забывать родных...
      2. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        +2
        Вчера, 23:06
        Ну так есть еще старая поговорка про запрягать - так у нас пока даже без седла скачут видимо. Маршалов пока не наблюдается - все больше золотозвездные генералы.
    2. belost79 Звание
      belost79
      0
      Вчера, 21:42
      "Мы, всё ещё, "даже не начинали"? (с)"
      Видимо, это плавно перейдет в "Да вам повезло, что мы так не начали"
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +6
        Вчера, 21:50
        Цитата: belost79
        "Да вам повезло, что мы так не начали"

        - Держите меня семеро, иначе я его порву!
        - Спасибо большое, что удержали...
        laughing
    3. bessonov932 Звание
      bessonov932
      0
      Сегодня, 00:25
      Вот потому и не можем кончить. Как можно кончить, если не начал.
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Светлан Звание
    Светлан
    +19
    Вчера, 21:00
    Этим заявлением он превратил самых экспертных экспертов в диванные )))
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      +21
      Вчера, 21:11
      Да, 2 недели потуг и доказательств, что орешник прилетел прямо по Птахам Мадьяра, в склад дронов, производство и сборку дальнобойных БПЛА, а тут гарант прямо говорит, что ударили по сараю.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -3
        Вчера, 21:27
        Цитата: Иван Васильевич 282
        а тут гарант прямо говорит, что ударили по сараю.
        Но это не отменяет того факта что в сарае что то было.
        1. Развед Звание
          Развед
          +3
          Вчера, 21:40
          Цитата: topol717
          Но это не отменяет того факта что в сарае что то было.

          Если что-то было, почему бы это что-то не показать? Там ведь "все до миллиметра" отснято?
          1. topol717 Звание
            topol717
            -6
            Вчера, 22:09
            Цитата: Развед
            Если что-то было, почему бы это что-то не показать? Там ведь "все до миллиметра" отснято?
            У нас МО не является средством массовой информации. Показывают только то что считают нужным показать. Или вы думаете перед вами отчитаться должны были?
            1. Электроник2000 Звание
              Электроник2000
              +4
              Вчера, 22:14
              Удар "Орешником" подавался как "удар возмездия", т.е. публичная ответная акция. Для публичной ответной акции отчет необходим, иначе она из "удара возмездия" быстро превращается в "удар по сараям". Вы так похоже и не поняли, что этим выступлением Путин именно это и сделал. Чтобы публично огласить такое нужно быть человеком в весьма странном состоянии или положении.
              1. topol717 Звание
                topol717
                -6
                Вчера, 22:28
                Цитата: Электроник2000
                Удар "Орешником" подавался как "удар возмездия",
                Кем выдавался? Журналистами? Никто и никогда не говорил что орешник был боевой.
            2. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +5
              Вчера, 22:15
              Цитата: topol717
              Или вы думаете перед вами отчитаться должны были?

              отчитываться нет, а подавать информацию так, что бы у людей вопросов не было, да
              1. topol717 Звание
                topol717
                -7
                Вчера, 22:29
                Цитата: Василенко Владимир
                отчитываться нет, а подавать информацию так, что бы у людей вопросов не было, да
                Телевизор включите, там подают информацию любую. МО это не информбюро.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Вчера, 23:00
                  Цитата: topol717
                  МО это не информбюро.

                  МО это гос структура и да, они не должны сами освещать, как показали первые месяцы года они чего то вещали, это был тихий ужас, для освещения есть другие государственные структуры
                  как вы думаете почему Левитана гитлер назвал ЛИЧНЫМ врагом?
                  1. topol717 Звание
                    topol717
                    -5
                    Вчера, 23:10
                    Цитата: Василенко Владимир
                    как вы думаете почему Левитана гитлер назвал ЛИЧНЫМ врагом?
                    Перо хуже топора, а перо которое говорит, да к тому же таким голосом, хуже мотострелковой дивизии. Но сейчас нам это не надо, у нас 70% страны про СВО лишь иногда вспоминают. А из них 50% вообще бы желали никогда про СВО не слышать.
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      +5
                      Вчера, 23:25
                      Цитата: topol717
                      Но сейчас нам это не надо, у нас 70% страны про СВО лишь иногда вспоминают.

                      потому, что на пропаганду и идеологию все дружно положили
                      1. topol717 Звание
                        topol717
                        -2
                        Сегодня, 00:02
                        Цитата: Василенко Владимир
                        потому, что на пропаганду и идеологию все дружно положили
                        Потому что старые речи больше не прокатывают, и народ стал слишком образованный. На одной пропаганде далеко не уедешь. Это 1000 лет назад можно было объявить крестьян или мусульман врагами и на этом что то сделать. 100 лет назад получилось врагами назвать временное правительство и царя. Но сейчас когда каждый умеет читать и писать, и к тому же смотрит ролики на ютубе. Ну и каждый смотрел голивудские фильмы, про независимость и победу быдла над царями.
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 00:24
                        Цитата: topol717
                        Потому что старые речи больше не прокатывают, и народ стал слишком образованный

                        не смешите ни кого, еще как прокатывают посмотрите на шароварию и запад
                        Цитата: topol717
                        сейчас когда каждый умеет читать и писать, и к тому же смотрит ролики на ютубе
                        в лучшем случае заголовки, те же хoзлы верят зеленскому о том что с января они прут вперед и освободили чертову кучу территорий, они веря, но доступ к инфе, что УПА воевал с вермахтом
                        так что как раз пропаганда рулила, рулит и будет рулить
                        за 10 лет с 14 года в шароварии взрастили целое поколение в лютой ненависти к России только словом, поэтому все прокатывает да еще как
                        не удивлюсь если эта девочка уже выполняет то чем научил её папашка
            3. Развед Звание
              Развед
              +3
              Вчера, 23:05
              Цитата: topol717
              У нас МО не является средством массовой информации. Показывают только то что считают нужным показать. Или вы думаете перед вами отчитаться должны были?

              Передо мной отчитываться не надо, но налогоплательщикам - собственному населению (которое, к слову, и является истинной властью в РФ по Конституции) вообще-то принято показывать хоть какую-то конкретику по результатам применения уникального оружия стоимостью в десятки миллионов долларов, раз уж тему подняли на самый высокий уровень (никто, кстати, никого за язык не тянул в свое время).
              Когда МО годами показывает каждый чих и каждую разбитую Бредли с десятка ракурсов - оно СМИ?
              А когда кроме дыма над разбитыми гаражами показать нечего - сразу включаем секретность? Там что, подземный бункер с рептилоидами был? Или пара сгоревших автомобилей?
              Потрясающая логика. То есть, когда нужно похвастаться успехами, МО у нас работает круче любого пиар-агентства, заваливая сеть роликами. А как дело доходит до демонстрации реальных результатов "Орешника", так сразу "мы не СМИ, никто вам ничего не должен". Вы сами-то верите в то, что написали? Если бы там было что показать, этот триумф уже крутили бы по всем утюгам.
              1. topol717 Звание
                topol717
                -4
                Вчера, 23:16
                Вам же сказали, результатов там не ждали, но информация о результатах была важная.
                Вот Путин вам дал 10% от всего, а уже шум стоит, а теперь представьте что будет если вы узнаете все 100%?
                Цитата: Развед
                о налогоплательщикам - собственному населению (которое, к слову, и является истинной властью в РФ по Конституции)
                Чувсвуется Американское воспитание, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, истинная власть. аааауууу. Это все дерьмократический бред, который придумали что бы свергать правительства в неугодных странах. Еще не было такой страны в которой власть принадлежала бы народу. И никогда не будет, ибо долго такая страна не проживет.
                1. Развед Звание
                  Развед
                  +3
                  Вчера, 23:25
                  Цитата: topol717
                  Это все дерьмократический бред, который придумали что бы свергать правительства в неугодных странах. Еще не было такой страны в которой власть принадлежала бы народу.

                  Какая трогательная казенная покорность. Назвать Конституцию собственной страны "дерьмократическим бредом" ради того, чтобы оправдать отсутствие результатов в разрушенном гараже - это надо уметь. Вам приятно чувствовать себя бесправным винтиком, перед которым отчитываться не обязательно? Дело ваше личное, но здесь взрослых людей интересует результат, а не за 10% пиара.
                  1. topol717 Звание
                    topol717
                    -5
                    Вчера, 23:57
                    Цитата: Развед
                    Вам приятно чувствовать себя бесправным винтиком,
                    Мне слишком много лет, что бы понимать кто есть кто. И что такое человек перед государством.
                    Цитата: Развед
                    Какая трогательная казенная покорность. Назвать Конституцию собственной страны "дерьмократическим бредом"
                    Бумага все стерпит. Человечество 5 000 лет искало способы обуздать массы. Но так что бы при этом эти массы чувствовали себя правителями. Но тут приходит некий Максим, и пытается доказать что каждый индивид что то может. А вот совсем недавно желтые жилеты бастовали во Франции. И что много накричали? И это в стране в которой уже 5я республика.
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -3
          Вчера, 21:45
          Цитата: topol717
          Но это не отменяет того факта что в сарае что то было.

          вопрос в том что!
          1. topol717 Звание
            topol717
            -6
            Вчера, 22:10
            Цитата: Василенко Владимир
            вопрос в том что!
            Ну пошукайте на украинских телеграмм каналах. Если вам так интересно. Может что и найдете. Ну и встречный вопрос, а что это изменит?
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 22:14
              Цитата: topol717
              Ну и встречный вопрос, а что это изменит?

              ну как бы много, потратить дорогостоящий боеприпас на кучу мусора как-то не очень правильно, не находите?
              1. topol717 Звание
                topol717
                -4
                Вчера, 22:25
                Цитата: Василенко Владимир
                потратить дорогостоящий боеприпас на кучу мусора как-то не очень правильно, не находите?
                Ну да для испытаний лучше было бы по полигону на Камчатке?
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Вчера, 22:57
                  Цитата: topol717
                  Ну да для испытаний лучше было бы по полигону на Камчатке?

                  лучше по врагу, а не по вражьему сараю

                  если вы не в курсе то многие военные концерны просто мечтают о испытаниях именно в боевых условиях по РЕАЛЬНЫМ целям
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        -4
        Вчера, 21:46
        Цитата: Иван Васильевич 282
        а тут гарант прямо говорит, что ударили по сараю.

        Если сравнивать с многократно превышающими возможностями "Орешника" в боевом оснащении, то результат именно "сарайный", о чём и было сказано, явно с подтекстом, но некоторые восприняли фразу буквально. Однако, и кинетической энергии боеголовок вполне хватает для разрушительного воздействия на объекты, так что впустую удар не пропал.
  6. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +6
    Вчера, 21:00
    . Поэтому били буквально «по сараю», (С) Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты (С) Удобно посмотреть не значит по сараю. Странный текст, я бы сказал.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +16
      Вчера, 21:13
      Вообще-то есть в интернете фото места удара Орешником и там реально - частные гаражи.
      Я думал украинцы врали, а оказывается нет....
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        -8
        Вчера, 21:27
        Дада, интернет ведь не врет. Все что там это правда. Если на где то напишу что вы Владимир М мальчик 10 лет это тоже будет правда?
  7. Динич Звание
    Динич
    +25
    Вчера, 21:05
    Так это был испытательный пуск или удар возмездия? Вы уж определитесь там.
    Вот ведь никто за язык-то не тянет. Сами начинают говорить и получается чушь.
    1. VicVic Звание
      VicVic
      +11
      Вчера, 21:11
      Это был безвозмездный пуск. Но может быть, это было и испытательное возмездие. Похоже, не помогло ...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -5
      Вчера, 22:06
      Цитата: Динич
      Так это был испытательный пуск или удар возмездия? Вы уж определитесь там.
      Вот ведь никто за язык-то не тянет. Сами начинают говорить и получается чушь.

      Ну да, в этом ударе 24 мая только "Орешник" в небоевом исполнении участвовал, а применённые "Искандеры", "Цирконы", "Калибры", "Герани" и Киев в дыму (и не только Киев), как-то не в счёт, зато можно постебаться над словом "сарай", и всё обсуждение свести именно к этому. Хотелось бы посмотреть на острословов, соревнующихся между собой, когда будет реальное применение, выверенное на основе пристрелочных ударов.
  8. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +26
    Вчера, 21:05
    Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра.
    Звучит лажово. Можно подумать, посмотреть результаты испытательного попадания по мостам на Днепре или в Затоке было бы сложнее.
  9. Ivan F Звание
    Ivan F
    +19
    Вчера, 21:06
    "Ответ" на налёты укров - оказался испытанием. Даже не ответом. Ну это новый уровень объяснений происходящего. Интересно что ещё там проходит "испытание". Нервы людей?
    Ну вот кто ему пишет эти речи??
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +4
      Вчера, 21:35
      Это что далее он изрёк, что с гейропой за стол переговоров он не сядет, по скольку она сторона конфликта. Они свинарне оружие поставляют. А с амерами значится можно. Они совсем не при чём. Не оружия, не развед данных, не санкций на Россию. Прям ангелы во плоти. А Буданов террорист и преступник, с ним переговоры вести можно. Бред какой то. Уже не знают, что говорить то, как выкручиваться из ситуации в которую сами себя загнали, и в СВО, и в экономике, и в политике, как внешней, так и внутренней.
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +4
        Вчера, 21:41
        И это плохо, раз такие метания. Значит нет понимания происходящего и нет плана по выходу из этого.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 21:46
      Цитата: Ivan F
      Интересно что ещё там проходит "испытание". Нервы людей?

      Ну, тут долго можно испытывать. Уж что-что, а нервы у нас крепкие. 90-е показали - ни один народ такого не пережил бы...
    3. Lako Звание
      Lako
      +3
      Вчера, 22:17
      Похоже, гибель молодых девочек, в Старобельске, никаких эмоций, у Путина, не вызвала. Вместо удара возмездия, плановые испытания "Орешника", по сараям. Зачем он это сказал?
      1. Иван Васильевич 282
        Иван Васильевич 282
        +1
        Вчера, 22:41
        Вы крайне наивны, если полагаете, что верховной элите не плевать на жизни плебса.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        -5
        Вчера, 23:34
        Цитата: Lako
        Вместо удара возмездия, плановые испытания "Орешника", по сараям. Зачем он это сказал?

        Затем и сказал, чтобы стало понятно использование Украины в качестве испытательного полигона. НАТО испытания своего оружия проводит в реальных условиях, а чем Россия хуже? Сколько страстей из-за слова "сарай", а смысла никто не понял - прошла ещё одна пристрелка ракеты в небоевом исполнении на территории противника. А удары возмездия 24-го мая и 2-го июня были, и осуществлялись они, наряду с испытаниями "Орешника", массовым применением "Искандеров", "Цирконов", "Калибров" и "Гераней". Недаром весь Киев дымом заволокло, да и по другим местам хорошо прилетело.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Вчера, 21:06
    Ну,Владимир Владимирович,решайся.. Долбани уже,боевыми. И люди ждут,и чубатые обнаглели. Самое тяжелое- решиться. Потерять веру в своего лидера- ещё страшней.
    1. Энный Звание
      Энный
      +4
      Вчера, 21:16
      А что он еще должен сделать/не сделать чтоб вера потерялась? Вроде понятно все
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Вчера, 21:22
      Цитата: Андрей Николаевич
      люди ждут

      "«Ура! Мы ломим, гнутся турки!» –
      Несётся гордый перезвон.
      Ещё чуть-чуть и в белой бурке
      Мы въедем в здание ООН!
      Польётся нефть по твёрдым таксам
      С ближневосточной полосы,
      А там, глядишь, и англосаксам
      Утрём строптивые носы!
      Я помню, так же пресса пела
      Тому назад столетье аж:
      «Даёшь Босфор и Дарданеллы!
      Константинополь будет наш!»
      И гнил в окопе терпеливо
      Мужик, не смеющий бузить,
      Чтоб барин смог через проливы
      Зерно беспошлинно возить,
      Чтоб кто-то в блёстках звёздной пыли
      Скакал с банкета на приём...
      А у кого-то ноги ныли,
      Как будто вновь они при нём… "(А. Шигин).
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -8
    Вчера, 21:10
    Зеля уйдёт на " удалёнку" ?Еврейчик - бандеровец должен задуматься - а вдруг кирпич ему на голову упадёт ,вот именно ему .Ждём боевые пуски ?!
  12. drags33 Звание
    drags33
    +19
    Вчера, 21:10
    Извините, но это какой-то детский сад... По "сараю"? Орешником? У нас что денег много, что мы "сараи" таким образом демонтируем? А жахнуть по-всамделишному можем? Или "дух анкориджа" мешает?
  13. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Вчера, 21:50
      Цитата: vitaliy20091959
      все таки какое ничтожество правит страной

      Да, не повезло Украине, доведёт её Зе до цугундера. request
  14. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +7
    Вчера, 21:10
    Шёл 5й год , но с PR как то плохо все.
    Возьмите турок и азербайджанцев на работу ...... Сравните PR работу азербайджанцев в Карабахе, турок в Сирии и Ливии....и наших костоломов
  15. Велизарий Звание
    Велизарий
    +15
    Вчера, 21:11
    Ну братва сегодня зажигает.... Вот что Петербургский форум животворящий делает laughing
    Дмитриев тоннель в Аляску строит ,Силуанов пенсии в "инвестиции " превращает,ну а гр Путин Орешником по сараям бьет. Стесняюсь спросить что же случилось с "огромными последствиями" и "грозным предупреждением НАТО" ..... После эпичного попадания в 3 гаража и старый забор методичка изменилась на прямо противоположную-оказывается все это было испытания.
    И по ДНР (то есть по собственной территории) -это тоже такие испытания......
    Теперь пожалуй стоит начать опасаться за Сибирь (над которой гр Симонян предлагала ядерные испытания провести)...
    1. Развед Звание
      Развед
      +3
      Вчера, 21:44
      Цитата: Велизарий
      Теперь пожалуй стоит начать опасаться за Сибирь

      Первым в списке стоит Воронеж.
  16. Электроник2000 Звание
    Электроник2000
    +25
    Вчера, 21:12
    Из этого замечательного заявления есть как минимум два не менее замечательных вывода -
    1. Все заявления "экспертов" об ударах по подземным заводам, газохранилищам, бункерам - оказались абсолютнейшим фуфлом.
    2. У нас настолько много лишних денег и настолько велико желание даже случайно не навредить Украине, что мы запускаем дорогущую баллистическую ракету "по сараям", просто чтобы посмотреть результаты. Мы могли бы, конечно, запустить ее и по реальным целям и посмотреть уже результаты там, но пока очкуем - вдруг случайно попадет и Украина капитулирует.

    ИМХО, абсолютно замечательное незамутненное высказывание. Обычно про такие говорят - "Иногда лучше жевать, чем говорить!" :)
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 22:02
      Складывается ощущение что это часть какого-то малого договорнячка. Типа - если выйдешь, ляпнешь дичь чтоб все в твоей стране офигели - отсрочим новый пакет санкций на 3 месяца. Или чью-то яхту отпустят. Или счет разблокируют. Это как в каком-то телешоу где участники за деньги тараканов жрут или еще как-то позорятся. Так как иначе непонятна цель позориться бесплатно recourse
      1. Электроник2000 Звание
        Электроник2000
        +5
        Вчера, 22:18
        Я думаю что это тотальная неадекватность, вызванная полной изоляцией от реальных данных. Вполне возможно, что если внимательно прочитать все папочки ложащиеся на стол Путину о положении дел на фронте и настроениях в обществе и в мире, то публично ляпнуть "про сараи" может показаться хорошей идеей. Вот только несмотря на все усилия РКН народ умудряется получать информацию сильно отличающуюся от той, что у него в папочках и слушая такие перлы медленно офигевает.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Вчера, 22:25
          Народ и без интернета может много чего узнать, когда бензин пропадает, дроны летают, а на кладбищах... Ну и вообще история что правителю льют в уши - это ерунда, начальнику рисуют красивую картинку только если он эту красивую картинку хочет видеть, а за плохую бьет по голове.
  17. zloybond Звание
    zloybond
    +11
    Вчера, 21:16
    а как громко звучало - удары возмездия. А ведь могли бы быть действительно удары. В общем вместо реальных была иммитация.
    1. Lako Звание
      Lako
      +3
      Вчера, 22:10
      У меня уже начинают возникать подозрения, что вся военная компания России, после отвода войск от Киева, в 2022 году, вревратилась в иммитацию военных действий.
  18. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    Вчера, 21:22
    Ну дак показал бы результаты.
  19. kventinasd Звание
    kventinasd
    +7
    Вчера, 21:22
    По Украине не было ни одного боевого применения «Орешника» в полном смысле слова, в последний раз тоже было испытательное применение ракеты, нужно было посмотреть, как лягут боевые блоки.

    И кого это напугало и для чего всё это нужно было, если обществу ни разу не показали хоть какие-то результаты применения Орешника?
    Посмотрел сейчас по одному из центральных каналов некоторые ответы ВВП на вопросы импортных корреспондентов. Честно, стало как-то не по себе после таких ответов, Опять какие-то причитания о возможных переговорах с зелёным наркоманом и дружбе с русофобским ЕС. И это после всего того, что сейчас творит киевская хунта со своими спонсорами.
  20. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +11
    Вчера, 21:26
    нет у меня больше президента
  21. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +7
    Вчера, 21:30
    Как же надоел этот балабол…конечно,бабахнуть штукой стоимостью несколько миллионов баксов в пустоту это очень мудро.А ударить по реальной цели с заряженными боевыми блоками —это проблема для оценки результатов? Лучше бы промолчал,может быть за умного сошел
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -8
      Вчера, 22:09
      Цитата: Андрей Николаев_4
      Как же надоел этот балабол…конечно,бабахнуть штукой стоимостью несколько миллионов баксов в пустоту это очень мудро.А ударить по реальной цели с заряженными боевыми блоками —это проблема для оценки результатов? Лучше бы промолчал,может быть за умного сошел

      Ну вы же не смогли промолчать. lol
  22. Комментарий был удален.
  23. Petio Звание
    Petio
    +1
    Вчера, 21:35
    Я только не понял почему и по ДНР били для изпитании....
    Или может нещатно сработала вторая ракета все таки.....
  24. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +2
    Вчера, 21:36
    . Орешником» били буквально «по сараю», чтобы посмотреть результаты

    Где можно узнать результат? Сарай то хоть пострадал? drinks
  25. Комментарий был удален.
  26. cmax Звание
    cmax
    +6
    Вчера, 21:39
    Старость она такая! Человек не хочет перемен, вообще никаких ни в жизни, ни в окружающих его помощниках министрах. Вот и результат соответствующий. Имхо.
  27. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +7
    Вчера, 21:40
    Россия на сегодняшний день не провела ни одного боевого пуска ракеты «Орешник» по Украине, все применения были испытательными, включая последний удар по Белой Церкви. Об этом заявил российский президент
    господи, уже сил нет это слушать!!!!
    а что нельзя ударить по чему то более полезному и посмотреть?!!!!!!!!!!
  28. Gofman Звание
    Gofman
    +8
    Вчера, 21:43
    Ввп, наверно, забыл, что это были не «испытания "Орешника" на полигоне "Украина"», а ответ за убийство в Старобельске студенток, которых потом хоронили в подвенечных платьях. Задачей удара было не испытывать в третий раз, а беспрецедентно мощным ответом предотвратить следующий такой теракт. "По сараю, чтобы посмотреть результаты..." - сожжённый потом автобус Москва-Крым и дроны в Питере - вот результаты таких испытаний вместо реального возмездия и устрашения. Как написал Коц: «Продолжаем испытания... уже не вызывает ярких эмоций». А должно бы вызывать, и устрашающе яркие, иначе с таким подходом нам устроят ещё много поводов так продолжать.
  29. К_4 Звание
    К_4
    +7
    Вчера, 21:57
    "Да что ты такое несёшь" (с) У меня даже слов нормальных нет комментировать его последние заявления, боюсь придется точками всё забивать.
  30. Single-n Звание
    Single-n
    +7
    Вчера, 22:06
    Ой как неудобно то вышло. laughing laughing А сколько ципсоты то разоблачили недремлющие
    уряклы. laughing . И секретных заводов нашли табуны.И критические объекты с легионами наемников А оказывается там и правда по сараям били.
    Тяжела и неказиста-жизнь российского пропагандиста. laughing
  31. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +6
    Вчера, 22:13
    Пока одни испытывают Орешник (чья цена явно не малая) без боевой части ударами по "сараю", другие испытывают какой-нибудь Hornet или FP с боевой частью на всём к чему могут дотянутся.
    Если это были испытания то где результат? Ну там видео с залетелевших наши дронов, которые "посмотрели до миллиметра". Или развалины "сарая", причем не нашего, представляют военную тайну?
    Надо ли вспоминать, что кто-то предлагал устроить дуэль между западными системами ПВО и Орешником.
    Ну видимо "ничья", ведь одни не сбили, а другие не попали.
    Что мешало попасть и соответственно "выиграть"? Но что-то видимо помешало, причем в который раз.
  32. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Вчера, 22:22
    «Путинские», или «Потемкинские», деревни — история о вымышленных деревнях, которые якобы были построены по приказу Г. А. Потемкина вдоль маршрута Екатерины II во время её путешествия в 1787 году к северному побережью Чёрного моря.

    Сегодня это выражение стало клише, которое используется, когда речь идет «о чем-то, что было специально создано с целью создать ложное впечатление видимого, показного благосостояния, скрывающего реальное состояние.
  33. mexanik62 Звание
    mexanik62
    -3
    Вчера, 22:40
    Вы в своем уме??? Где в прямой речи Президента, в тексте статьи, слова о сарае? Где ссылка на видео с этим заявлением? Ну а часть территории ДНР оккупирована врагом, по ним бить без пользы?
  34. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    -1
    Вчера, 22:50
    в сараях самое интересное прячут как правило
  35. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +1
    Вчера, 22:56
    Это это реально смешно, однако фекалиями попахивает. Гроссмейстер 5Д шахмат поставил мат, сам, себе..
  36. alex007i Звание
    alex007i
    +3
    Вчера, 23:01
    Россия на сегодняшний день не провела ни одного боевого пуска ракеты «Орешник» по Украине, все применения были испытательными, включая последний удар по Белой Церкви. Об этом заявил российский президент...

    Отлично !!
    А позволять кошмарить собственное
    население в течении нескольких лет,
    надо полагать тоже какие то испытания ?
  37. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +2
    Вчера, 23:14
    Ну вот иносказательно намекнули, что воюем понарошку. Солдатами.
  38. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +2
    Вчера, 23:18
    У МИДа достаточно топлива? Достаточно,чтобы Лаврова, Захарову на работу доставлять? Может у них лимиты организовать в пользу фронта, в пользу Крыма. Вопросы риторические.
  39. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +1
    Вчера, 23:20
    Враль! Только небо коптит и деньги не свои тратит. Свои то небось в банках ЕС!
  40. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 00:08
    Если невозможно достичь планируемого, нужно назвать то что достигли тем, что и планировали. Старая мудрость :((...