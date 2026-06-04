Контроль России над Донбассом является обязательным условием - Путин

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Контроль России над Донбассом является обязательным условием - Путин

Вывод украинских войск с территории Донбасса является обязательным условием завершения конфликта на Украине. Причем сделка по Украине никак не противоречит контролю России над Донбассом, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Associated Press на ПМЭФ-2026.

Планы России контролировать весь Донбасс и заключить сделку по Украине не противоречат друг другу. Российские войска наступают по всем направлениям, вынуждая ВСУ отступать. Украинская армия несет большие потери, за последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери украинской армии составляют 40 тысяч человек, плюс до 20 тысяч в месяц дезертируют. При этом мобилизация загоняет в окопы не более 15 тысяч «новобранцев».



Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тыс. в месяц. Где-то 14 тыс. примерно возвращаются из госпиталей после ранения. Людей там на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию.

На сегодняшний день под контролем России вся территория ЛНР и 85% территории Донбасса. Если бы Киев пошел на компромисс, то конфликт можно было бы завершить в ближайшее время. Но Украина этого делать не хочет.

Как подчеркнул Путин, Москву не интересует оценка происходящего от западных политиков, Россия исходит из реальной ситуации на поле боя.
32 комментария
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  1. drags33 Звание
    drags33
    +11
    Вчера, 21:14
    Ох как!!! А что с Херсоном и Запорожьем? Будем изменять Конституцию "взад"?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Вчера, 21:21
      drags33
      Сегодня, 21:14
      Ох как!!! А что с Херсоном и Запорожьем? Будем изменять Конституцию "взад"?

      hi А по этому поводу было разъяснение Усов Кремля двухнедельной давности.
      Поскольку более чем годовые переговоры не привели к положительным результатам, следующие обязательные требования и условия РФ становятся жёстче, обозначая вывод бандеронацистов со всех новых территорий РФ, подразумевая и Запорожскую с Херсонской, оставляя в уме Одесскую, Николаевскую, Придунайскую и далее по списку исконно русские земли.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Вчера, 22:00
        В математике существуют условия необходимые и достаточные. Какие в данном случае имеют я ввиду? Разница между ними чрезвычайная angry
    2. sergey822
      sergey822
      +1
      Вчера, 21:27
      да ни кто ничего менять не будет, это все болтовня, типа смотрите мы готовы остановиться, но вот киев не хочет, так что СВО продолжается
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 21:46
        я то же во многое верил, но идет 5 год СВО, а мы до сих пор рассуждаем братья или не братья
        1. sergey822
          sergey822
          +3
          Вчера, 21:52
          я вам по секрету скажу, что СВО не в этом и даже не вследующем году не закончится, так что рассуждать можно еще долго
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Вчера, 23:04
            Потому что Украина нафиг никому не нужна, идет передел Мира, и США уже в открытую начинаю стричь своих бывших "друзей". Но даже это не особо помогает США оставаться страной №1. Очень скоро будет произнесено - король умер, да здравствует король, и видимо новым королем будет Китай. Скоро это не по людским меркам, а по меркам жизни государств.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 23:33
              Цитата: topol717
              новым королем будет Китай.

              это вряд ли, не тянут они ни научно, ни экономически, ни военно
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                Сегодня, 00:05
                Цитата: Василенко Владимир
                это вряд ли, не тянут они ни научно, ни экономически, ни военно
                Королям не надо тянуть, надо что бы их тянули. после того как США посчитали себя победителями в холодной войне, они перестали развиваться.
                Ну и зря вы недооцениваете инженерный потенциал Китая. Это единственная страна в мире которая имеет свою космическую станцию. И еще много чего есть только в Китае, включая высокоскоростные Маглевы. Ну и термояд лучший сейчас тоже в Китае.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 00:25
                  Цитата: topol717
                  Ну и зря вы недооцениваете инженерный потенциал Китая. Это единственная страна в мире которая имеет свою космическую станцию.

                  не зря, копировать они умеют, придумывать нет
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    +8
    Вчера, 21:16
    Кто бы набрался "смелости" и ему "подсказал", что Херсонская и Запорожская области по Конституции РФ являются территориями России ...
  3. Irokez Звание
    Irokez
    -2
    Вчера, 21:17
    Вывод украинских войск с территории Донбасса является обязательным условием завершения конфликта на Украине

    На сегодняшний день (пока). А так вообще время покажет, что ещё обязан будет сделать Зе.
  4. Totor5 Звание
    Totor5
    +4
    Вчера, 21:19
    А Запорьжье и Херсон - это Донбасс?
    Про Одессу надо полагать этот Стратег на сионистской привязи вообще не думает.
    1. Esso Звание
      Esso
      0
      Вчера, 21:27
      Одесса стоит в планах, ее никто не отменял.Но Сил брать другой берег Днепра нет.Увы.
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Вчера, 22:05
        Цитата: Esso
        Сил брать другой берег Днепра нет.

        А может не надо было Херсон в 2022 году сдавать.
      2. SUKRAM Звание
        SUKRAM
        0
        Сегодня, 00:06
        Esso, that should have been taken long ago, to stop the supply of goods to the nazis from the sea.
  5. Esso Звание
    Esso
    +3
    Вчера, 21:25
    Киев(марионетка). Европа(Англосаксы), США не пойдут на мир, это им принесет убытки. Они со своей игрушкой не хотят растоваться.Поэтому воевать придеться, пока не будет разгромлена ВСУ и ее наемники. Но и РФ армия страдает от нехватки личного состава-боеприпасов(местами).Но далее будут загонять Поляков и Европейскую Армию. Ибо Европа в долгах, Штаты минимально дают и сваливают. Останется разрушенная украина, с оболваненным населением, бандитами, нищая и голодная....
  6. Jovanni Звание
    Jovanni
    +7
    Вчера, 21:28
    Эта... А как же демилитаризация, денацификация, русский язык, церковь православная, военные преступники и т.п. и т.д.?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +3
      Вчера, 21:33
      Цитата: Jovanni
      А как же демилитаризация, денацификация, русский язык, церковь православная, военные преступники и т.п. и т.д.?

      Ну, это возможно потом, возможно в другой жизни. Сейчас бы от украинских дронов как-то отбиться на М14.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Вчера, 21:35
      Цитата: Jovanni
      Эта... А как же демилитаризация, денацификация, русский язык, церковь православная, военные преступники и т.п. и т.д.?

      "Обязательно бахнем! И не раз! … Но потом.".
  7. Aken Звание
    Aken
    +1
    Вчера, 21:33
    12х20000=240 000 дезертиров за год. Где же такая прорва народа прячется? Чем кормится?
    1. urik62 Звание
      urik62
      +2
      Вчера, 21:40
      Мне кажется, у него деменция просто, какие данные ему дали, то и говорит. Скоро как Брежнев будет, читать по бумажке .
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 00:42
      Цитата: Aken
      12х20000=240 000 дезертиров за год. Где же такая прорва народа прячется? Чем кормится?

      а их ТЦК ловит и обратно отправляет, чудная страна
      ▪️Украинские ресурсы сообщают, что на Украине при невыясненных обстоятельствах был убит очередной грузинский наемник - Зураб Сабиашвили. По версии полицейских, он покончил жизнь самоубийством. Однако огнестрельное ранение в спину является крайне странным способом свести счеты с жизнью, уверены другие грузинские наемники.
      https://max.ru/warriorofnorth/AZ6Tyd-vE4Q
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Вчера, 21:44
    Вывод украинских войск с территории Донбасса является обязательным условием завершения конфликта на Украине.
    а денацификация и демилитаризация?!!!!!!!!!
    нейтральный статус?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      +1
      Вчера, 22:07
      Цитата: Василенко Владимир
      а денацификация и демилитаризация?!!!!!!!!!
      нейтральный статус?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      "И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. " Путин, сегодня.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 22:09
        Цитата: Был Мамонт
        И вот на те компромиссы

        то есть мы детям своим оставляем бомбу у которой сами подожгли фитиль?
        1. Был Мамонт Звание
          Был Мамонт
          0
          Вчера, 22:14
          Цитата: Василенко Владимир
          то есть мы детям своим оставляем бомбу у которой сами подожгли фитиль?

          Не мы.
    2. Russia2014 Звание
      Russia2014
      0
      Вчера, 23:19
      ..увы... но наверное в другой раз...., а сегодня к сожалению, больше пахнет поражением... похоже переиграли они нашего "гроссмейстера"...
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Вчера, 22:05
    Статистика чужих потерь - слабый и старый аргумент. А Сырский сделал то, что давно должны были сделать генералы РФ - начал планомерно эффективно рубить логистику. В этих условиях выпрашивание компромисса у Зеленского выглядит наивным.
  10. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +1
    Вчера, 22:26
    а последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек

    Без временного промежутка это цифра мало о чём говорит. Последнее время это может быть несколько недель, месяц, несколько месяцев или вообще полгода.
  11. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +1
    Вчера, 22:38
    Людей там на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию.

    То есть людей(братский народ, по его же словам) насильно запихивают в армию, после чего перемалывают в зоне СВО(по его же словам).
    Звучит как-то ... неправильно? Да и не припомню такой цели СВО.
    Стоит ведь добавить, что различные нацисты всё также продолжают устраивать шествия( в том же Львове), перезахаранивают останки своих предшествиников, им растёт смена, ну например, недвано в одной из их школ на линейке школьнике в форме свастики выстроились.
    Представители "киевского режима" тоже себя прекрасно чувствуют. Можно предположить что различные руководители и их подчинённые государственных структур не являются представителями "режима", но в таком случае получается странная ситуация — "режим" есть, но состоит из никого, призраков каких-то.
  12. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 00:02
    Donbass,Crimea, or all the other lower areas will be a total nightmare to keep
    and it will just get worse day after day in months to come,
    as it is now, fuel shortages and strikes on oil storage,power plants.
    why, because as i have said many times, right from the start,
    the UK will not let it happen. they will keep pouring in ammo and missiles, along with the others helping out, it will not stop, ever
    and the only way to make the attacks stop on the RU is a total take over of all ukelele land,

    then even if thats done, for years there will be ..gorilla strikes every where till every one of the gorrilas has been eliminated

    5 years now, and they still attacking, and even sending things into the RU and targets civillians and oil depots
    result the RU is slowly loosing all its refining ability,
    but yet the ukelele nazis have still got fuel for their war machine and publics
    not to mention their amount of weapons coming in daily

    some one some where really needs to wake up, and take the bulls by the horns
    and eradicate them, not let them visit when and where they want

    big meeting in St Petersburgh the other day, guess what, the ukelele,s attacked when all leaders of other countries were there
    speaks volumes that does.