Контроль России над Донбассом является обязательным условием - Путин
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Вывод украинских войск с территории Донбасса является обязательным условием завершения конфликта на Украине. Причем сделка по Украине никак не противоречит контролю России над Донбассом, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Associated Press на ПМЭФ-2026.
Планы России контролировать весь Донбасс и заключить сделку по Украине не противоречат друг другу. Российские войска наступают по всем направлениям, вынуждая ВСУ отступать. Украинская армия несет большие потери, за последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери украинской армии составляют 40 тысяч человек, плюс до 20 тысяч в месяц дезертируют. При этом мобилизация загоняет в окопы не более 15 тысяч «новобранцев».
Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тыс. в месяц. Где-то 14 тыс. примерно возвращаются из госпиталей после ранения. Людей там на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию.
На сегодняшний день под контролем России вся территория ЛНР и 85% территории Донбасса. Если бы Киев пошел на компромисс, то конфликт можно было бы завершить в ближайшее время. Но Украина этого делать не хочет.
Как подчеркнул Путин, Москву не интересует оценка происходящего от западных политиков, Россия исходит из реальной ситуации на поле боя.
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