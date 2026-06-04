Владимир Путин: За событиями вокруг Ирана и Ормуза многие забыли о Палестине

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Владимир Путин: За событиями вокруг Ирана и Ормуза многие забыли о Палестине

Президент России Владимир Путин высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства на полях Петербургского экономического форума заявил о том, что на фоне событий вокруг Ирана и напряжённости в Ормузском проливе мировое сообщество стало меньше внимания уделять трагедии палестинского народа. По словам президента, эта проблема никуда не исчезла и остаётся крайне острой.

Президент РФ:

Россия по-прежнему считает, что фундаментальным и долгосрочным решением ближневосточного конфликта является создание полноценного и суверенного Палестинского государства.

Эта позиция полностью соответствует решениям ООН, которые предусматривают существование на Ближнем Востоке двух государств — Израиля и Палестины, живущих в мире и безопасности в рамках признанных международным сообществом границ. Но эти границы давно пересмотрены, в том числе и относительно недавней войной, когда Израиль фактически оккупировал значительную часть сектора Газа и продолжает создавать поселения на Западном берегу реки Иордан.

Посольство государства Палестина успешно работает в Москве, подтверждая прочные и традиционно дружественные отношения между Россией и палестинским народом. Москва готова и дальше поддерживать усилия по политическому урегулированию, основанному на международном праве и резолюциях Совета Безопасности ООН, как всегда подчёркивает МИД.
14 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Вчера, 21:20
    Время покажет, Израиль не вечен как русло реки и молодость.
  2. Комментарий был удален.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 21:24
    Президент РФ:

    Россия по-прежнему считает, что фундаментальным и долгосрочным решением ближневосточного конфликта является создание полноценного и суверенного Палестинского государства.

    Говорить хорошо... Но, что Россия сделала или делает для этого?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Вчера, 21:29
      Россия поддерживает международное право ( хотя на него уже все "забили") и резолюции Совета Безопасности ООН. (сарказм).
    2. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +3
      Вчера, 21:29
      Но, что Россия сделала или делает для этого?

      Ну да. Россия должна что то делать.... Всем чего то должна...
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Вчера, 21:48
        Помниться предложила из отжатых миллиардов подогнать трампу в совет мира на востановление газа.
    3. sergey822
      sergey822
      +1
      Вчера, 21:31
      хорошо что хоть говорит, а что еще Россия может сделать? это даже не соседи наши wassat , ваши предложения как дипломата? laughing
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +1
        Вчера, 21:58
        ваши предложения как дипломата?

        Израиль - "в труху"!.. wassat
        1. sergey822
          sergey822
          +2
          Вчера, 22:02
          это нереально, у нас их граждан в правительстве слишком много drinks
  4. Aken Звание
    Aken
    +4
    Вчера, 21:32
    Если Палестина не нужна арабам, то нам тем более.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Вчера, 22:41
      Кто сказал, что она им не нужна? - евреи?))
  5. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +3
    Вчера, 21:32
    Наши власти помнят о Палестине но забывают о переполненной чаше терпения народа, оказывается Орешником били по сараям в качестве испытания а не в качестве возмездия. И удары по сараям, исходя из такой логики являются системными? сохранится ли в Москве посольство Палестины к десятому году СВО?
  6. Улисс Звание
    Улисс
    +4
    Вчера, 21:35
    Господин президент , вам больше нечем заняться в собственной стране? Проведите газ в каждый нуждающийся дом, а не на центральную улицу послка.
  7. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    Вчера, 21:39
    За событиями вокруг Ирана и Ормуза многие забыли о Палестине

    А путин забыл о России.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Вчера, 21:41
    Да, о Палестине на фоне Ормуза, многие страны забыли.
    А о Донбассе и шастаньи укродронов многие за рубежом и не вспоминали, и знать не желают.