Путин ответил на вопрос о возможном новом президентском сроке - после 2030 года

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Путин ответил на вопрос о возможном новом президентском сроке - после 2030 года

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на очередной президентский срок после 2030 года.

Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин утверждает, что пока даже не думает о новом сроке в 2030-м. При этом Путин подтвердил, что у него есть конституционная возможность свою кандидатуру на грядущих выборах выставлять.



Напомним, что изменения в Основной закон были приняты в 2020 году. Ключевая поправка «обнулила» предыдущие президентские сроки Владимира Путина, дав ему возможность вновь участвовать в выборах и оставаться у власти до 2036 года.

Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом (о выборах), а думая о будущем России. Вот о чём надо думать.

Сам по себе вопрос о новом президентском сроке прозвучал в момент, когда, согласно опросам, президентский рейтинг несколько ниже показателей прошлых лет. Сам президент колебания электорального одобрения и неодобрения предпочитает не комментировать, вновь призывая сосредоточиться на решении текущих задач государственной важности.

Напомним, что предыдущие выборы президента России состоялись в 2024 году. Тогда Владимир Путин набрал, по данным ЦИК, более 87% голосов. Ближайший оппонент - Николай Харитонов - менее пяти процентов.
69 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +21
    Вчера, 21:44
    Да к бабке не ходи, если ещё более менее двигаться сможет и читать по бумажке к 2030, то его и "выберут".
    1. belost79 Звание
      belost79
      +32
      Вчера, 21:53
      А как смеялись над Брежневым все эти демократы, которые захапали власть в 90-х и вцепились в нее мертвой хваткой.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Вчера, 22:04
        Ну так...ученики же должны превзойти учителей. Хоть в чем-то.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          +3
          Вчера, 23:21
          Учителя ,вообще-то по ту сторону океана обитают. При чем тут "дорогой Леонид Ильич"? То,что они слепили ,"забивая очередной гвоздь в крышку гроба коммунизма" как говаривал рыжий смотрящий,им "ненавязчиво подсказали" партнёры. Очень шустро спекуляцию и ростовщичество организовали в стране,которая давно забыла как это и что. Дальше правда пошло по ещё более древнему сценарию,византийскому или времён РИ. Теперь главное на троне усидеть.
      2. Vasia Звание
        Vasia
        -11
        Вчера, 22:09
        Цитата: belost79
        А как смеялись над Брежневым все эти демократы, которые захапали власть в 90-х и вцепились в нее мертвой хваткой.

        Сравнивать Путина в нынешнем состоянии и Брежнева в том состоянии, над которым смеялись не только демократы, но и советские граждане еще задолго до развала СССР - это как сравнить гоночный болид и Запорожец соответственно.
        1. belost79 Звание
          belost79
          +4
          Вчера, 22:15
          "Сравнивать Путина в нынешнем состоянии и Брежнева в том состоянии, над которым смеялись не только демократы, но и советские граждане еще задолго до развала СССР - это как сравнить гоночный болид и Запорожец соответственно."
          Так еще не вечер, судя по всему. И напомню, что Брежнев в последнии годы только своего правления в овощ превратился. Вполне возможно, нас ждет вторая серия.
          1. Vasia Звание
            Vasia
            -2
            Вчера, 22:47
            Цитата: belost79
            И напомню, что Брежнев в последнии годы только своего правления в овощ превратился.

            Ну так эти последние годы правления и стали предметом насмешек и не совсем приличного, но вполне обоснованного юмора. Как, например, и последние годы президентства Байдена.

            Так еще не вечер, судя по всему. ... Вполне возможно, нас ждет вторая серия.

            Радует, что хоть признаете очевидное, о чем я написал выше, сравнив состояние Путина и Брежнева. А насчет "еще не вечер" и "вполне возможно", поживем - увидим, сейчас - это не более, чем гадание на кофейной гуще. Такое можно про любого сказать, не исключая вас и меня, и не факт, что это будет неправда, никто не застрахован.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Вчера, 23:19
              Я думаю, что Путин уйдет досрочно!
              Более того, я уверен, что он уже только номинал, рулит коллектив. Поэтому воевать практически перестали...
              Бабло рулит страной...
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +6
      Вчера, 22:02
      " А кого же ещё?" И процент доверия старому-новому на "выборах" будет зашкаливать. Силовики с бюджетниками внесут свою лепту для создания картинки, а у СМИ богатый опыт в её раскраске.
      1. al3x Звание
        al3x
        +4
        Вчера, 22:08
        У этой аксиомы "а кого же ещё?" тоже есть срок годности.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          +5
          Вчера, 22:14
          На протяжение пары десятилетий она работала и работает до сих пор. Поживём увидим.
    3. poquello Звание
      poquello
      -12
      Вчера, 22:41
      Цитата: al3x
      .. его и "выберут".

      а не надо дискредитировать нашу выборную систему, она прозрачней чем в ЕС и США, подпёрдываете из-за кордонки?
      1. al3x Звание
        al3x
        +6
        Вчера, 22:55
        дискредитировать


        Ой ë, чего не скажи, везде дискредитация. Словарь правильных фраз и выражений впору выпускать. Слово влево, слово вправо - расстрел.
        Новомодное слово нынче. Кстати, агнлицизм. Точнее, кочующий латынь. Ну тож мелочи. Айяяй. Как не стыдно?
        1. poquello Звание
          poquello
          -7
          Вчера, 23:10
          Цитата: al3x
          Ой ë, чего не скажи, везде дискредитация. Словарь правильных фраз и выражений впору выпускать. Слово влево, слово вправо - расстрел.
          Новомодное слово нынче.

          Федеральный закон о защите конкуренции, 2006 год,
          Статья 14.1. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации
          1. al3x Звание
            al3x
            +1
            Вчера, 23:12
            Статья 14.1. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации


            Таки кто с кем конкурирует то? До выборов ещё 4 года.
            1. poquello Звание
              poquello
              -3
              Вчера, 23:23
              Цитата: al3x
              Таки кто с кем конкурирует то?

              вы про новомодное заикнулись
              Цитата: al3x
              Новомодное слово нынче.

              не поняли ответа? 2006 год
              1. al3x Звание
                al3x
                0
                Вчера, 23:28
                В данный момент идёт какая-то конкуренция? Или слово, взятое в кавычки, это уже дискредитация? С этого момента, кстати, вы и "докопались". Дискредитация - это намеренное искажение фактов, их распространение и навязывание. Так что закончим этот бессмысленный спор.
                1. poquello Звание
                  poquello
                  -4
                  Вчера, 23:37
                  Цитата: al3x
                  слово, взятое в кавычки, это уже дискредитация?

                  во, это она и есть, Путин забрал прошлые выборы без вопросов, и присутствие - отсутствие накручиваний на этот факт повлиять не могло
                  Цитата: al3x
                  Дискредитация - это намеренное искажение фактов, их распространение и навязывание. Так что закончим этот бессмысленный спор.
                  1. al3x Звание
                    al3x
                    0
                    Вчера, 23:41
                    во, это она и есть, Путин забрал прошлые выборы без вопросов,


                    Ну, тогда, обращаясь к правилам русского языка, в каком времени был написан тот глагол, который вам так врезался в глаза? В настоящем, прошлом или будущем? Про прошедшие выборы я ни слова не сказал.
                    То есть, вы меня тут дискредитируете за то, что ещё не свершилось даже.
                    1. poquello Звание
                      poquello
                      -4
                      Вчера, 23:48
                      Цитата: al3x
                      Про прошедшие выборы я ни слова не сказал.

                      Цитата: poquello
                      а не надо дискредитировать нашу выборную систему,

                      )
                      1. al3x Звание
                        al3x
                        0
                        Вчера, 23:51
                        Это какой-то кот Шрёдингера, чесслово. Хорошего вечера hi
                        ЗЫ минуса не мои
    4. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +3
      Вчера, 23:07
      Цитата: al3x
      Да к бабке не ходи, если ещё более менее двигаться сможет и читать по бумажке к 2030, то его и "выберут".

      Пока позвонки в трусы не посыпятся - не уйдет ! Кто же "трон" оставляет по своей воле?
      1. poquello Звание
        poquello
        -1
        Вчера, 23:25
        Цитата: kapitan92
        Кто же "трон" оставляет по своей воле?

        Ельцин, которого тут клянут на чём свет, но это не точно )
        1. kapitan92 Звание
          kapitan92
          0
          Вчера, 23:52
          Цитата: poquello
          Цитата: kapitan92
          Кто же "трон" оставляет по своей воле?

          Ельцин, которого тут клянут на чём свет, но это не точно )

          Напомню вам, что Ельцин был после тяжелейшей операции на сердце, учитывая его возраст и "вредные" привычки. "Семья" сказала свое мнение. hi
    5. mann Звание
      mann
      0
      Вчера, 23:46
      Цитата: al3x
      Да к бабке не ходи, если ещё более менее двигаться сможет и читать по бумажке к 2030, то его и "выберут".

      Его выберут даже, если будет неподвижен и онемеет
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +6
    Вчера, 21:45
    . подтвердил, что у него есть конституционная возможность свою кандидатуру на грядущих выборах выставлять.
    Отдохните пожалуйста. А то Вы совсем себя не бережёте. Если, что Дмитрий Анатольевич Вас подстрахует.
    А как великолепно Дмитрий Анатольевич танцует. Уверен всё женщины избиратели в него влюбились и точно за него проголосуют.
  3. Динич Звание
    Динич
    +19
    Вчера, 21:46
    Не. Не-не-не-не-не-не-не! Хватит. Уходить надо, пока не вынесли.
    Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом (о выборах), а думая о будущем России. Вот о чём надо думать.

    От ваших решений становится только хуже. Не надо больше ничего решать. Заканчивайте.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Вчера, 23:28
      Ни хрена себе у Вас предложение. А труба с двумя педалями и прочее прихватизириванное? Да и сам он таких решений не принимает единолично.Как клан решит.

      А насчёт "вынесли" обломаются.Не кому выносить,зачищено всё.
  4. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +17
    Вчера, 21:49
    Господи отведи! В самые трудные моменты России помогало чудо, надеюсь, и в этот раз произойдёт... Иначе конец.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Вчера, 22:11
      Цитата: Сергей Новиков_3
      В самые трудные моменты России помогало чудо ...
      "Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует" Миних Христофор Антонович
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Вчера, 23:35
        А он кто? И почему его цитируют как истину в последней инстанции? Не правда ,на Руси всегда личности вытаскивали страну из любого болота. И управляли умело и разумно.При чём тут культ-посошок?
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 00:13
          Цитата: Essex62
          на Руси всегда личности вытаскивали страну из любого болота. И управляли умело и разумно.

          думаю за всю историю пальцев одной руки хватит на таких личностей, при чем за последние лет 400 назвать можно только одного
  5. wlkw Звание
    wlkw
    +9
    Вчера, 21:50
    Путин бессмертен и можно относится к этому как угодно. Это не медицинский, это юридический факт.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +10
      Вчера, 21:54
      Ну да, да и как-то он не очень похож на того первого Путина... Два разных человека, что по разговору, что по повадкам, что по мимике. Нет, люди со временем меняются конечно, но чтобы настолько.... request
      И, да, ещё одного срока страна просто не выдержит....на пенсию...однозначно. Желательно на досрочную. am
  6. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Вчера, 21:55
    Любой человек вырабатывает свой ресурс, находясь длительное время на одной и той же работе... Тем более на такой... Пора бы это понять и не грезить "о новом сроке"...
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Вчера, 22:27
      Цитата: drags33
      Любой человек вырабатывает свой ресурс, находясь длительное время на одной и той же работе...

      Не согласен, Лукашенко всё ещё на своём месте.
    2. poquello Звание
      poquello
      -9
      Вчера, 22:54
      Цитата: drags33
      Любой человек вырабатывает свой ресурс, находясь длительное время на одной и той же работе... Тем более на такой... Пора бы это понять и не грезить "о новом сроке"...

      да хрен ты угадал, сколько надо - столько и будет, во всяком случае я пока нормальную замену не увижу буду голосовать за него
      1. FeHa3eIIaM Звание
        FeHa3eIIaM
        +7
        Вчера, 23:11
        Да? А я не хочу платить утильсбор (утилизации нет, а сбор есть), я не хочу платить технологический сбор, я не хочу платить анонсированный Новаком сбор на защиту НПЗ, я не хочу платить пошлину на товары с маркетплейсов, я не хочу смотреть конченые Рутуб и ВК и ездить на жигулях по 3 миллиона. Мне надоели лицемерные заявления клоунов-министров про рост доходов населения и 4 процента инфляции. Поэтому я буду голосовать против. Против Путина и едра.
        1. poquello Звание
          poquello
          -7
          Вчера, 23:30
          Цитата: FeHa3eIIaM
          я не хочу платить утильсбор (утилизации нет, а сбор есть), я не хочу платить технологический сбор, я не хочу платить анонсированный Новаком сбор на защиту НПЗ, я не хочу платить пошлину на товары с маркетплейсов,

          Пашинян вас поддержит, впрочем и обдолбыш много чего на выборах укропейцам обещал итп
          1. FeHa3eIIaM Звание
            FeHa3eIIaM
            +2
            Вчера, 23:41
            Есть что по существу возразить?
            1. poquello Звание
              poquello
              -1
              Сегодня, 00:21
              Цитата: FeHa3eIIaM
              Есть что по существу возразить?

              вы же платить что-то там не хотите, какие "по существу"? Меня ваша портянка не беспокоит
      2. ugol2 Звание
        ugol2
        +2
        Вчера, 23:34
        Цитата: poquello
        пока нормальную замену не увижу буду голосовать за него

        Просто гениально!
        Так пока он не уйдет, никакой замены вы и не увидите.
        Или думаете возможны выборы среди нескольких сильных кандидатов, патриотов, каждый со своей программой и командой, и равным доступом к СМИ?
        А народ сам решит, кто станет Президентом?
        Батенька, мы в России. Поэтому Кандидат в члены, у нас всегда один. И он получает свои 90%. А кое-где и 99%.
        1. poquello Звание
          poquello
          -4
          Вчера, 23:42
          Цитата: ugol2
          Батенька, мы в России. Поэтому Кандидат в члены, у нас всегда один.

          во как, а я то тёмный думал , что из-за рейтинга в 70-80% остальным ловить просто нечего
          1. ugol2 Звание
            ugol2
            0
            Сегодня, 00:51
            Простите, вы бот или придуряетесь?
            То, что вы действительно тёмный, как-то не верится....

            Назовите мне хоть одного сильного политика из 150 млн - ой России, который бы составил бы конкуренцию ВВП.
            Их нет. 150 миллионов, а конкуренции нет.
            150 МИЛЛИОНОВ НАРОДА!
            А почему их нет?
            А потому что все кто против - Враги Народа.
            Не конкуренты в честной предвыборной, а враги.
            Много ли желающий быть Врагом народа?
    3. котик-русич Звание
      котик-русич
      +2
      Вчера, 23:01
      Цитата: drags33
      Любой человек вырабатывает свой ресурс, находясь длительное время на одной и той же работе... Тем более на такой..
      "Раб на галерах..." - рабство как правило "должность" пожизненная...
      sad
  7. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +2
    Вчера, 21:59
    Вот я думаю это Запад виноват в падении рейтинга Путина или испытательный удар Орешником вместо Возмездия?
  8. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Вчера, 22:00
    Да он и этот срок просто досиживает...
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    -2
    Вчера, 22:00
    "Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин утверждает, что пока даже не думает о новом сроке в 2030-м. При этом Путин подтвердил, что у него есть конституционная возможность свою кандидатуру на грядущих выборах выставлять."

    Политика от гражданина отличает умение отвечать на вопрос так, что бы и сторонники и противники продолжали соперничество между собою.

    Личное мнение...
    Преемник нужен такой, который вертикаль власти и экономики разрушит, но тут же начнет собирать свою вертикаль. С осуждением всех, с кем не согласен, и помилованием всех, с кем не согласен.
    Где такого найти?
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Вчера, 22:19
      Где такого найти?

      как и в прошлый раз нынешний найдёт 😇
  10. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +1
    Вчера, 22:03
    Ключевая поправка «обнулила» предыдущие президентские сроки Владимира Путина

    Вообще она вроде как она всем обнулила президентские сроки, но про другого президента что-то только после очередных грозных постов вспоминают, да и то.
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +13
    Вчера, 22:04
    Страна-то доживет до 2030 года с такими думателями?
    1. poquello Звание
      poquello
      -10
      Вчера, 22:56
      Цитата: alexoff
      Страна-то доживет до 2030 года с такими думателями?

      доживёт, и переживёт остальные страны ежели чего
  12. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 22:15
    Да, Матусаил или Сидхарта в русской версии.
  13. Энный Звание
    Энный
    +6
    Вчера, 22:15
    Это более менее патриотично настроенный сайт. И по комментариям все ясно с его поддержкой. Считаю выборку репрезентативной
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Вчера, 22:21
      Цитата: Энный
      Это более менее патриотично настроенный сайт.

      А вы точно все комментарии успели прочитать?
      1. Энный Звание
        Энный
        +8
        Вчера, 22:52
        Я понял настрой. 70% там и не пахнет
      2. Энный Звание
        Энный
        +4
        Вчера, 22:55
        Прочитал . сквозь текст пошел вон
    2. poquello Звание
      poquello
      -9
      Вчера, 22:57
      Цитата: Энный
      Это более менее патриотично настроенный сайт.

      )))))))))))))))))))))))))))))))))) развеселил
  14. Жека111 Звание
    Жека111
    +6
    Вчера, 22:24
    Доверие очень сложно заслужить и очень легко потерять.
    Путин может претендовать на следующий президентский срок только в том случае если в ближайшее время будет безоговорочная победа над Украиной с возмещением всех затрат
  15. Ильнур Звание
    Ильнур
    +13
    Вчера, 22:29
    Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать...

    Это какие же задачи он собрался решить, если за предыдущие 26 лет не решил?
    А, наверное ещё больше уменьшить население коренного России, а увеличить завоза мастурбеков...
    А, ещё больше увеличить число миллиардеров за счёт обнищания народа... И прочие прочие "улучшения", оптимизации, которые мы наблюдали в течение этих 26 лет...
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +2
      Вчера, 23:50
      А потому что ему надо было уйти на пике. Поднял страну из нищих 90-х в "сытые" нулевые. И хорош. Народ бы с благодарностью вспоминал.
      Так нет, полез дальше в 2012 году. А куда повел страну и куда привел - будет видно лет через 10. По-моему, скромному, куда-то не туда или как-то не так. request
      1. Fisher Звание
        Fisher
        +1
        Сегодня, 00:09
        Вовремя уйти это искусство и мужество, к сожалению, даётся очень немногим. Не соглашусь с вами, рост благосостояния - результат бешеной цены на нефть, из корыта перелилось и народу что-то досталось. За период с 2000 по 2010, если не ошибаюсь, было закрыто больше предприятий чем за святые девяностые. Что надо - купим.
  16. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +2
    Вчера, 22:47
    Ну, понятно, что конституцию переделывали не просто так, а чтобы править до самого конца по естественным причинам.. Слишком много кривых зеркал, слишком много. Проблема его в том, что это уже очевидно всем.
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      0
      Вчера, 23:25
      Мартовская "красная коза", однако, все расставит по своим местам,., выправит зеркала
  17. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +4
    Вчера, 22:54
    Шо опять??? Давайте скажем честно жизнь с президентством Путина, все ухудшается. Главная причина полное отсутствие безопасности, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, безумный рост цен и пр. Да при поздних "коммунистах" был взят курс на развал СССР, отсюда дефициты, обучение чубайсов и его подельников. Но у нас была безопасность, причем полная уверенность, что мы будем жить только лучше. Страна развивалась со скоростью 4-5 процентов в год. Сейчас ну это ужас. "Демократические выборы"? Это просто смех Десятилетия в думе сидят люди принимающие законы против народа, имеющие заграничные паспорта. Обеспеченная всеми ресурсами страна с грамотным населением, летит в пропасть. Какой итог 26 летнего правления "коллективного" Путина? Северная лисица.
  18. Комментарий был удален.
  19. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +3
    Вчера, 23:11
    А можно не надо? Что то уже надоело все это паскудство терпеть!
  20. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 00:01
    При всем уважении в ВВП,но он был силен до 2010 года. Годы у него уже не те,а нагрузка возрасла- кратно. Пора... Пару раз по ТВ мелькал тульский губернатор. Бывший сотрудник охраны главы государства. Да и элитку пора бы уж, потрясти. Сдаётся мне,засиделись они,на свободе..
  21. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Сегодня, 00:11
    Ну так деняк немерено вложили в Россеюшке в генную инженерию, 3d печать человеческих органов и выращивание их в особых породах свиней...
    Но мы то помним:
    игла — в яйце;
    яйцо — в утке;
    утка — в зайце;
    заяц — в сундуке;
    сундук — на высоком дубе...
  22. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 00:22
    Хватит. Наелись уже. Пора на заслуженный отдых 💕💕💕