Путин ответил на вопрос о возможном новом президентском сроке - после 2030 года
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на очередной президентский срок после 2030 года.
Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин утверждает, что пока даже не думает о новом сроке в 2030-м. При этом Путин подтвердил, что у него есть конституционная возможность свою кандидатуру на грядущих выборах выставлять.
Напомним, что изменения в Основной закон были приняты в 2020 году. Ключевая поправка «обнулила» предыдущие президентские сроки Владимира Путина, дав ему возможность вновь участвовать в выборах и оставаться у власти до 2036 года.
Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом (о выборах), а думая о будущем России. Вот о чём надо думать.
Сам по себе вопрос о новом президентском сроке прозвучал в момент, когда, согласно опросам, президентский рейтинг несколько ниже показателей прошлых лет. Сам президент колебания электорального одобрения и неодобрения предпочитает не комментировать, вновь призывая сосредоточиться на решении текущих задач государственной важности.
Напомним, что предыдущие выборы президента России состоялись в 2024 году. Тогда Владимир Путин набрал, по данным ЦИК, более 87% голосов. Ближайший оппонент - Николай Харитонов - менее пяти процентов.
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