Зеленский написал открытое письмо Путину

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Зеленский написал открытое письмо Путину

Зеленский предложил Путину лично встретиться и обсудить «окончание войны». Об этом говорится в открытом письме, которое «нелегитимный» опубликовал сегодня, продолжая играть на публику.

Зеленский предлагает Путину начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией с личной встречи на нейтральной территории, где-нибудь в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке. Дату и место может назначить Москва. А потом к переговорному процессу присоединились бы США и европейские страны.



Украина готова к прекращению огня на весь период переговоров, контроль за соблюдением перемирия будут обеспечивать американцы. Также Киев готов обменять пленных по формуле «все на всех», произвести обмен вывезенными гражданскими и детьми, а также обсудить гарантии безопасности. А если Москва не согласится на переговоры в таком формате, то Украина продолжит воевать.

По сути, Зеленский снова предлагает то, что Москва уже неоднократно отвергала, т. е. временное перемирие без каких-либо гарантий, что переговоры закончатся подписанием мирного договора. Но за это время можно и армию перевооружить, и силы накопить, и подготовиться к дальнейшим боям. То есть Киев пытается всучить Москве новые Минские соглашения.

В Кремле ранее четко заявили, что для ведения переговоров остановка боевых действий не требуется, а личная встреча Путина с Зеленским может пройти только при подписании финальных документов. Но если Зеленскому так неймется и хочется поговорить, то пусть приезжает в Москву.
43 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +6
    Вчера, 22:07
    А если Москва не согласится на переговоры в таком формате, то Украина продолжит воевать.

    Ух ты, ещё и угрожает.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Вчера, 22:13
      Цитата: Irokez
      Ух ты, ещё и угрожает.
      Он уже и Трампу написал, и Конгрессу, Вот теперь Путину. У него новая игрушка, оказывается можно не только говорить на английском в соц. сетях, но еще и письма писать.
      1. poquello Звание
        poquello
        +3
        Вчера, 22:22
        Цитата: topol717
        Цитата: Irokez
        Ух ты, ещё и угрожает.
        Он уже и Трампу написал, и Конгрессу, Вот теперь Путину. У него новая игрушка, оказывается можно не только говорить на английском в соц. сетях, но еще и письма писать.

        "То тарелками пугают,
        Дескать, подлые, летают,
        То у вас собаки лают,
        То руины говорят"
        1. Наган Звание
          Наган
          +4
          Вчера, 22:42
          Вот в "Спортлото" пусть и пишет.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Вчера, 23:00
        Цитата: topol717
        Он уже и Трампу написал, и Конгрессу, Вот теперь Путину. У него новая игрушка

        Сейчас вспомнит Мариуполь, "Азовсталь". Там уже пробовали - и он напишет Папе Римскому, поучит его проповеди читать...
      3. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 00:09
        Цитата: topol717
        не только говорить на английском в соц. сетях, но еще и письма писать.

        А Путину он хоть на каком языке написал? laughing
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 00:28
          Вообще не писал
          Об этом говорится в открытом письме
          1. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 00:55
            Цитата: solar
            Вообще не писал

            Тогда зачем такой заголовок?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Вчера, 23:03
      Irokez
      Сегодня, 22:07

      hi Помнится, ещё в 2022 г. жыдонаркофюрер издал Указ № 679/2022, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября 2022 года.
      Документ, принятый в ответ на попытку аннексии Россией украинских регионов, констатирует «невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным».
      А теперь просроченный не уполномочен отменить приказ, но жаждет встречи.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +10
    Вчера, 22:08
    почему у нарика есть возможность писать письма?!!!!
    он должен в сортир ползком пробираться, а не условия диктовать
    1. bubalik Звание
      bubalik
      +8
      Вчера, 22:10
      есть возможность писать письма?!!!!
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +8
        Вчера, 22:23
        Интересно а о чем с ним говорить, он же не легитимный. Я вообще не понимаю, о каких переговорах со свинарней можно вести речь. Точнее с кем. Выборов не было, в конституцию изменения не внесли. Любой договор можно оспорить мол "а кто подписал? а на каком основании, кто он такой?". Это чистый пиар со стороны главного свинаря. А вот с кем собрались вести переговоры мы, учитывая выше изложенное.
        1. Иван Васильевич 282
          Иван Васильевич 282
          +1
          Вчера, 23:13
          Единственный президент в мире, который называет зелю нелегитимным, он же сегодня и огласил возможность переговоров с ним. Так что расслабитесь, Конституции сегодня многоразовая туалетная бумага, можно и переработать, можно и подтереться.
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 00:11
      Цитата: Василенко Владимир
      он должен в сортир ползком пробираться

      Где его и замочить надо, как кое кто когда то говорил. laughing am
  3. Энный Звание
    Энный
    +4
    Вчера, 22:12
    Да зачем эти приписки. Понятно что он не поедет в мск и наоборот. Для кого это пишут?
  4. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Вчера, 22:13
    Да этому потному небритому Зе не переговоры нужны!!!! Ему нужно встать на одну ступеньку с действующим президентом РФ... Отсюда и все эти потуги... Он уже несколько лет пытается "лично переговорить" с ВВП... Вот только о чем - не понятно
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Вчера, 22:20
      А помнится,в начале СВО, из подвалов не вылезал. А теперь оно ещё и встречи требует.
      1. Наган Звание
        Наган
        +4
        Вчера, 22:44
        Цитата: Андрей Николаевич
        А теперь оно ещё и встречи требует.

        Дай такому волю - ваще стрелки забивать начнет и на счетчик ставить.
      2. Иван Васильевич 282
        Иван Васильевич 282
        -1
        Вчера, 23:16
        А помнится,в начале СВО, из подвалов не вылезал. А теперь оно ещё и встречи требует.

        Да и Зеленский иногда снимал ролики с укрытия.
    2. ALEKS112233 Звание
      ALEKS112233
      -1
      Вчера, 22:53
      Правильно понимаешь о целях бывпрезукра! Ему сам факт сидеть на равных с Путиным и решать судьбы стран! Только они на разных стадиях развития находятся!
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Вчера, 22:14
    Украина готова к прекращению огня на весь период переговоров, контроль за соблюдением перемирия будут обеспечивать американцы.

    Ага, щас, вот только шнурки ВВП погладят, и он сразу срочно полетит на крыльях, согласившись на милостивое приглашение Зеленского к переговорам. lol
    Ах, да, надо же ещё, попутно, выразить безмерную благодарность за разрешение провести Парад Победы. laughing
  6. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +3
    Вчера, 22:16
    или на Ближнем Востоке. Дату и место может назначить Москва

    Иран например wink
  7. ddmitrij Звание
    ddmitrij
    +3
    Вчера, 22:25
    Что то этот всё письма пишет всем подряд. Графоман.
    Нашёл друзей по переписке себе.
    Путину должен не письмо, а челобитную отправлять, смерд поганый!
  8. nikvp Звание
    nikvp
    +2
    Вчера, 22:29
    Зеленскому и всему Западу нужно прекращение (остановка) войны, чтобы выиграть время для подготовки к новой. А России нужно соглашение с гарантиями безопасности на длительный период. В этом вся загвоздка. Да и сомнительна идея назначать гарантами соглашения НАТО, ЕС, США.
    1. ALEKS112233 Звание
      ALEKS112233
      -1
      Вчера, 22:47
      А не за тем ли рютный приезжал?
    2. Наган Звание
      Наган
      +2
      Вчера, 22:58
      Цитата: nikvp
      сомнительна идея назначать гарантами соглашения НАТО, ЕС, США.

      Позиция США слишком зависима от избирательного цикла. Это не хорошо и не плохо, просто оно так есть, и тем, кто имеет дело с США, это надо учитывать.
      ЕС и НАТО в качестве гарантов отметаются сразу, поскольку нет даже видимости непредвзятости. Кто еще? Папа римский? "А сколько у него дивизий?"(с) ООН? Опять же, "А сколько у него дивизий?"
      И вообще, войны кончаются только тогда, когда одна из сторон признает поражение, платит [контрибуции, репарации, иное ___________(вписать), нужное подчеркнуть], отдает территории, и получает ограничения на вооружения. Такое окончание гарантов не требует, поскольку поддерживается само по себе. А когда заканчивается иначе, то не заканчивается, а всего лишь откладывается до пока одна сторона не найдет момент выгодным, чтоб продолжить. И тут никакие гаранты не помогут.
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -1
    Вчера, 22:31
    Забавно будет почитать комментарии, если Легитимный и Опятьлегитимный полетят к папе в Вашингтон на "переговоры"...
    1. ALEKS112233 Звание
      ALEKS112233
      +1
      Вчера, 22:49
      Поживём-увидим! Так сказать надо в таких случаях.
  10. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Вчера, 22:41
    то Украина продолжит воевать
    wassat
    Ямы копать...
    Придурковатый он какой то!
  11. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    -1
    Вчера, 22:45
    - Если Зеленский хочет встретится с Путиным, он может приехать в Москву.

    Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это
  12. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    Вчера, 22:45
    Это уже второе письмо? Ну что же ответ, я думаю, известен! Осталось тебе бывпрезукр только письма писать!
  13. BAI Звание
    BAI
    +1
    Вчера, 22:59
    Писал Порошенко, теперь Путину.
    После окончания письма - "Слава Украине", письмо нужно выбросить и забыть.
    Пиар ход
  14. Комментарий был удален.
  15. AVA77 Звание
    AVA77
    0
    Вчера, 23:04
    Минут пятнадцать назад видел пролет открытки в сторону 404. Что это такое было, не знаю. Абсолютно беззвучно и очень, очень быстро, на метеорит похоже. Только этот метеорит, он не падал. он целенаправленно летел, появился из за горизонта и за горизонт ушёл. Огненный хвостик как-бы немного извивается. what
  16. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Вчера, 23:10
    Тон письма примирительный, подразумевающий лишь то, что авиаудары по Киеву дают результат; никто не верит содержанию письма, которое невозможно проверить.

    Такие люди, как Желеньский, постоянно лицемерно подчеркивают свою мнимую заботу о стране. Умное письмо от профессионального актера.
  17. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Вчера, 23:19
    Вот и рыжий проснулся. laughing
    Было бы здорово, если бы Путин и Зеленский встретились, они оба "очень хорошие люди", — Дональд Трамп
  18. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Вчера, 23:25
    ну, что тут скажешь...
    видимо, обстрел Киева влияет на переговорные настроения сильнее, чем четырёхгодичная война где-то вне Киева
  19. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Вчера, 23:31
    Любые переговоры с бандеровцами, есть предательство национальных интересов, предательство памяти наших дедов, погибших в Великой Отечественной войне, памяти наших ребят погибших на этой "украинской" войне.
  20. bob03 Звание
    bob03
    +3
    Вчера, 23:45
    Как ни крути, а достичь целей СВО наши ВС не могут. Нечего кота за яйца тянуть пятый год.
    Послушал сегодня пресс-конференцию ВГК на форуме в Питере. Наиболее волнующая тема для него оказалась торговля газом с Германией. О чем дальше говорить?
  21. Wratch Звание
    Wratch
    -1
    Вчера, 23:56
    Что раздухарился наш пианист,наверное с кокса на крэк перешел. Может какой фонд организуем на ВО ,скинемся на премию какому нибудь специалисту по искоренению ??? Ей ,Богу дело то благое!
    Дальше это быдло терпеть сил нет,своих идиотов, в позе пьющего оленя до Беренгового пролива не переставить,отравленных вонью Анкориджа.
  22. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 00:05
    Для навязчивых мух должна под рукой всегда быть мухобойка.
  23. Аригин Звание
    Аригин
    0
    Сегодня, 00:12
    Попугай два слова знает, первое - дай, второе - уйди.

    Результат будет ошеломительный.
    Занавес.
  24. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 00:18
    Да ладно, уже понятно, к чему идёт, мы проигрываем технологически, страна бензоколонка, спасибо Путину, не имеет шансов на победу перед технически более развитой Европой, "кузькиной матью" угрожали- бесполезно, никто не верит в возможность применения яо.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 00:41
      В Европе бывал? Я бывал. Глуп ты мальчик, если так думаешь. Натирать машинки воском это не технологическое развитие)))