Канада во второй мировой войне
10 сентября 1939 года Канада официально объявила войну Германии, тем самым вступив во Вторую мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции. Участие в этой глобальной войне стало для Канады переломным этапом, кардинально трансформировавшим экономическую систему, направления внешней политики и положение государства на международной арене
В годы Второй мировой войны более миллиона канадских мужчин и женщин служили в вооруженных силах, потеряв при этом свыше 43 000 человек. Но, несмотря на кровопролитие, конфликт со странами Оси способствовал индустриальному развитию Канады, расширил роль женщин в экономике и оставил в наследство потомкам примеры гордой службы, запечатленные в названиях таких битв, как Дьепп и пляж Джуно в Нормандии, Гонконг в Юго-Восточной Азии и Ортона в Италии.
Но обо всем по порядку…
Кое что о предвоенной Канаде
В период между Первой и Второй мировыми войнами Канада превратилась из британского доминиона в независимое государство. Эта эпоха ознаменовалась послевоенным экономическим ростом, а позже — разрушительной Великой депрессией 1930-х годов и значительными шагами в направлении национальной автономии, в частности, принятием Вестминстерского статута 1931 года, который предоставил Канаде полный контроль над своей внешней политикой.
Великая депрессия затронула Канаду в начале 1930-х годов. Кризис стал социальным и экономическим потрясением для страны, который оставил миллионы канадцев безработными, голодными и часто бездомными
Закончившаяся Первая мировая война стала тяжелым испытанием для Канады: при населении чуть более восьми миллионов человек более 60 000 канадцев погибли на действительной службе, а около 50 000 умерли дома от катастрофической пандемии гриппа 1918–1919 годов. В дополнение к возникшим в результате тяжелым социальным и семейным потрясениям, война также принесла с собой ожесточенные политические распри и языковые разногласия.
Рабочих мест стало меньше из-за закрытия военных предприятий и возвращения сотен тысяч мужчин на рынок труда. В то время еще не существовало понятия «социального государства», и многие канадцы с трудом адаптировались к сложным послевоенным условиям.
В 1933 году промышленное производство в Канаде составляло всего лишь 58% от уровня 1929 года, 33% рабочей силы остались без работы, а пятая часть населения стала зависеть от государственной помощи
В октябре 1929 года рухнул Нью-Йоркский фондовый рынок, что привело к банкротствам корпораций и повсеместной безработице по всей Северной Америке, что стало началом Великой депрессии, где Канада пострадала особенно сильно. Экономика продолжала стремительно падать, и к зиме 1933 года, самому худшему периоду кризиса, уровень безработицы в стране достиг ошеломляющих 33%, а в некоторых городских центрах — еще больше, и тысячи канадцев оказались в нищете.
Городские улицы предвоенной Канады
На заметку. Экономическое благополучие Канады зависело от экспорта несырьевых товаров, но международные защитные пошлины на импорт серьезно затрудняли конкурентоспособность страны, а длительная и разрушительная засуха на западе привела к массовым неурожаям, и тысячи фермерских семей потеряли свои дома и средства к существованию.
Но, несмотря на экономический спад, в других областях был достигнут прогресс. На Имперских конференциях 1923 и 1926 годов канадцы решительно настаивали на том, чтобы доминионы получили независимость действий на международной арене и не были автоматически связаны британскими решениями или политикой, особенно по вопросу участия в войне. Первая мировая война едва не сломила страну, и Канаде нужно было принимать собственные решения. И уже к концу 1920-х годов Канада открыла свои представительства и посольства в Вашингтоне, Париже и Токио.
Предвоенная Канада...
А в 1931 году британский парламент принял Вестминстерский статут, который предоставил всем самоуправляющимся доминионам равный статус с Великобританией в международных делах, и Канада перестала быть колонией. Тем не менее Канада оставалась членом Британского Содружества, и британская внешняя политика продолжала оказывать влияние на Оттаву.
«Война, которая покончит со всеми войнами…»
Многие в мире надеялись, что Первая мировая война стала [«войной, которая положит конец всем войнам»]. Эта общепринятая точка зрения, в сочетании с экономическими трудностями и бюджетными ограничениями, привела к почти полной демобилизации Канады в 1919 году и сокращению численности ее вооруженных сил до менее чем 5000 человек.
Канадские вооружённые силы перед Второй мировой войной были ослаблены и не готовы к масштабным боевым действиям. Это обусловлено длительным периодом игнорирования армии правительством, а также экономическими трудностями, включая Великую депрессию 1930-х годов
Некоторое время Королевский военно-морской флот Канады (RCN) состоял всего из двух океанских кораблей, а Королевские военно-воздушные силы Канады, созданные в 1924 году, выполняли в основном гражданские задачи, такие как аэрофотосъемка и охрана лесов. Военнослужащие резерва, работающие на условиях неполной занятости, получали низкую зарплату и ещё меньше снаряжения. Во время Великой депрессии канадцы больше беспокоились о своей работе и семьях, чем о состоянии вооруженных сил. Зачем тратить скудные ресурсы на армию, если нет явных врагов?
Армия состояла из постоянных военнослужащих и резервных войск (милиции), однако они состояли из частично обученных и плохо вооруженных солдат
Однако к середине 1930-х годов, когда в мире запахло войной, Канада начала модернизацию и перевооружение своих вооруженных сил. Главным приоритетом была защита морского побережья Канады и собственной территории, к тому же правительство допускало возможность привлечения канадских войск для оказания помощи Великобритании в случае крупной войны, но никаких обещаний заранее не давалось.
Но уже к 1939 году канадское правительство более или менее смирилось с тем, что если Великобритания когда-нибудь и вступит в войну, то и Канада последует за ней. И премьер-министр Уильям Лайон Маккензи Кинг ясно дал это понять в британской Палате общин в марте 1939 года…
Уильям Лайон Маккензи Кинг (1874–1950) — десятый премьер-министр Канады с 29 декабря 1921 по 28 июня 1926, с 25 сентября 1926 по 6 августа 1930 и с 23 октября 1935 по 15 ноября 1948. Кинг пообещал не объявлять призыва на военную службу, что требовалось для победы на выборах 1940. Но после поражения Франции он провел закон о призыве на внутреннюю службу и призыв добровольцев на фронт
Канада объявляет войну
Объявление Великобританией войны Германии 3 сентября 1939 года вовсе не обязывало Канаду автоматически вступать в войну, как это было в 1914 году, поскольку Вестминстерский статут предоставлял Канаде международную независимость и юридическое равенство.
Но серьезных сомнений в ответе Канады никогда не возникало. Начиная с 7 сентября члены канадского парламента обсуждали вопрос о поддержке Великобритании и вступлении в войну. Во время парламентских дебатов прозвучало лишь несколько несогласных голосов, и голосование не потребовалось. И 10 сентября 1939 года король Георг VI, в своем праве как король Канады, объявил войну Германии. Канада была единственной страной в Западном полушарии, которая в это время вступила в войну против Германии.
Объявление войны Канадой Германии было сделано приказом совета, подписанным королём Канады Георгом VI, 10 сентября 1939 года, через семь дней после того, как Великобритания и Франция также вступили в состояние войны с нацистским режимом
Премьер-министр Уильям Лайон Маккензи Кинг пообещал гражданам, что за границей будут служить только добровольцы — он не хотел повторения кризиса национального единства, разразившегося в 1917-1918 годах после введения призыва.
Вооруженные силы Канады
Регулярная армия численностью 4500 человек, дополненная 51 000 частично подготовленными резервистами, практически не имела современного вооружения. Военно-воздушные силы располагали менее чем 20 современными боевыми самолетами, а боевой потенциал флота состоял всего из шести эсминцев и нескольких малых кораблей. Это было скромное начало, но вооруженные силы быстро росли. Только в сентябре 1939 года более 58 000 канадцев записались в армию, однако некоторые из новобранцев были всего лишь безработными и, возможно, были мотивированы к вступлению в армию экономическими причинами.
Правительство премьер-министра Уильяма Лайона Маккензи Кинга неохотно тратило средства на вооружение. Из-за географической изоляции Канады общественность и политики рассматривали большие постоянные армии как ненужное бремя. На фото слева: эсминец HMCS Ottawa - один из немногих эсминцев канадского флота. На фото справа: вооруженная яхта HMCS Raccoon на патрулировании
Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате поражения Франции и в перспективе возможности поражения Великобритании, вынудила канадское правительство предпринять шаги для обеспечения безопасности уже своей национальной территории и прилегающих вод. В августе 1940 года премьер-министр Кинг встретился с президентом США Франклином Рузвельтом, и вместе они заключили Огденсбургское соглашение, которое объединило две страны в политике совместной обороны полушария.
Но Канада продолжала жить своей обычной жизнью, фактически не участвуя в войне, которая шла «где-то там».
На заметку. К этому периоду относится подъем промышленной базы Канады, которая начала интенсивно развиваться только после британских потерь под Дюнкерком в 1940 году, когда Британский экспедиционный корпус потерял транспорт и тяжелое вооружение. Великобритания, не в силах самостоятельно компенсировать эти потери, была вынуждена размещать заказы за рубежом, в том числе в Канаде, что стимулировало канадскую промышленность.
Но еще задолго до начала Второй мировой войны канадское правительство, обеспокоенное развитием враждебных военно-морских и военно-воздушных сил в Атлантическом и Тихом океанах, рассматривало возможность организации обороны территории Канады. И в 1930-х годах, когда напряженность между Японией и США росла, морская война на Тихом океане стала вполне себе реальной для многих наблюдателей.
Флот. В 1939 году Королевский канадский военно-морской флот (RCN), не обладая достаточной численностью для предстоящей войны, начал осторожную кампанию по набору персонала, чтобы избежать привлечения слишком большого количества неопытных мужчин. Но по мере ухудшения военной ситуации канадский ВМФ столкнулся с полномасштабным кризисом, поскольку ему всё больше и больше требовались люди и ему пришлось смириться с открытым набором мужчин даже без опыта мореплавания. И в течение шести лет численность военно-морского флота резко возросла: с 1585 человек в 1939 году до 92 529 человек в 1945 году!
До начала войны Канада не имела крупных амбиций в отношении открытого моря и располагала всего 6 эсминцами, 4 тральщиками и катерами. Но втянувшись в битву за Атлантику, он был вынужден вступить в масштабную и быструю военную экспансию, превратившись из всего лишь шести эсминцев и примерно 3500 человек экипажа в важнейшую морскую линию снабжения союзников...
Но, как и ожидалось, прибытие большого количества неподготовленных людей на вновь введенные в строй корабли сказалось на эффективности и дисциплине…
Но, набирая моряков, нужны были и корабли, поэтому, начиная с 1940 года, верфи, пришедшие в упадок во время Великой депрессии, увеличили производство в десять раз, чтобы обеспечить Королевский военно-морской флот Канады корветами, тральщиками и фрегатами. Именно на борту корветов, этих небольших, прочных и дешевых судов, явно плохо приспособленных для ведения войны в открытом море, канадские моряки и будут противостоять грозным немецким подводным лодкам в самые тяжелые месяцы битвы за Атлантику…
На протяжении 1930-х годов Королевский военно-морской флот Канады (RCN), как и другие родственные ему службы, испытывал острую нехватку финансирования и оборудования. Тем не менее, в это десятилетие RCN постепенно начал восстанавливаться, поскольку Оттава, как и Лондон, Париж и Вашингтон, все больше осознавала последствия перевооружения нацистской Германии
Итак, Королевский канадский военно-морской флот (RCN), начавший войну всего с 13 кораблями, к концу Второй мировой войны насчитывал их уже 450, не считая множество более мелких и вспомогательных. И этот впечатляющий флот сделал канадский ВМФ четвертой по могуществу военно-морской державой мира.
Авиация. К началу войны канадская промышленность позволяла производить планеры для учебных самолетов, а расположенные по ту сторону Великих озер американские производители могли поставлять к ним двигатели. Таким образом, к концу 1930-х годов Канада отвечала всем требованиям, предъявляемым обороной Британской империи, чтобы стать учебным центром для военно-воздушных сил. И она им стала! Масштабная подготовка летчиков на канадской земле представлялась канадскому правительству значительным вкладом, а также способом свести к минимуму число солдат, несущих службу за границей. Поэтому правительство согласилось с новым планом по этому вопросу, представленным премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом 26 сентября 1939 года.
Первый цельнометаллический многоцелевой самолет ВВС Канады, Northrop Delta, использовался в основном для аэрофотосъемки, но также был хорошим универсальным самолетом. В начале войны он даже совершал вооруженные патрульные вылеты на восточное побережье. В период с 1937 по 1941 год в составе ВВС Канады было построено 20 самолетов Delta, 17 из которых были изготовлены в Монреале канадской компанией Vickers
Этот план по подготовке летчиков Содружества (British Commonwealth Air Training Plan) предусматривал создание 90 авиационных школ, которые должны были подготовить около 50 000 человек для военно-воздушных сил, в том числе 20 000 пилотов, и британская делегация во главе с лордом Ривердейлом посетила Оттаву в октябре для завершения соглашения.
Британский план подготовки летчиков Содружества
Благодаря удаленности от боевых действий и огромному воздушному пространству, Канада стала главным учебным центром плана по подготовке пилотов и экипажей для Второй мировой войны. Британский план подготовки летчиков Содружества (BCATP) был амбициозной программой. За каждые четыре недели планировалось обучить 544 пилота, 340 штурманов и 580 радистов/стрелков.
На фото слева: летающая лодка Supermarine Stranraer. В рамках усилий Великобритании по подготовке Канады к производству современных самолетов, Оттава заключила с канадской компанией Vickers в Монреале контракты на поставку Stranraer, 40 из которых были поставлены с 1938 по 1941 год. Эти самолеты надежно служили на обоих побережьях, пока в середине войны их не заменили самолеты Catalina и Canso. На фото справа: производственная линия Hawker Hurricane. Канадская авиастроительная промышленность быстро модернизировалась и пережила бурный рост. Великобритания привлекла свои доминионы к поставкам самолетов и всевозможной другой военной техники. Заводы росли от побережья до побережья
Для работы в различных подразделениях BCATP требовалось около 33 000 военнослужащих и 6 000 гражданских лиц в качестве преподавателей, административного или обслуживающего персонала. Благодаря программе BCATP десятки тысяч молодых людей из разных стран – канадцев, австралийцев, новозеландцев, британцев – обосновались по всей Канаде на короткий или длительный срок, в зависимости от требований их учебных программ. Завязывались дружба и романтические отношения: по оценкам, около 3750 канадских женщин вышли замуж за иностранных военнослужащих BCATP.
Классическим двухмоторным самолетом BCATP был Avro Anson, которым оснащались школы бомбардировки и стрельбы, подготовки пилотов, навигации и общей разведки по всей стран
На заметку. С военной, социальной и экономической точек зрения программа BCATP принесла впечатляющие результаты. 6 ноября 1941 года президент США Франклин Д. Рузвельт назвал Канаду «аэродромом демократии». И он был прав… А к 1944 году численность Королевских военно-воздушных сил Канады уже превышала 200 000 человек, что составляло четверть летного состава всех Королевских ВВС.
Торговые суда
Историки часто подчеркивали важную и опасную роль, которую сыграли офицеры и матросы канадского торгового флота во время битвы за Атлантику. Эти люди пересекали океан на беззащитных, порой медленно движущихся судах, преследуемые вражескими подводными лодками. Когда грузовое судно или танкер оказывались отрезанными от конвоя, они становились легкой добычей. Люди на борту судов, перевозивших опасные грузы, такие как газ или взрывчатка, знали, что в случае нападения их шансы на выживание невелики.
На фото справа: пароход «Атения». Когда 3 сентября 1939 года, в день начала войны, этот пароход был потоплен немецкой подводной лодкой U-30, было высказано предположение, что немцы возобновили неограниченную подводную кампанию против союзного судоходства. Фото: библиотека архивов Канады
Чрезвычайно высокие потери от атак подводных лодок в первые месяцы войны вынудили союзников срочно расширять свои торговые флоты не только для замены потерянных судов, но и для ускорения доставки необходимого Великобритании оборудования и продовольствия. Канада также внесла свой вклад, начав как можно быстрее строить грузовые суда. За шесть лет войны канадские верфи построили для союзников 354 судна водоизмещением 10 000 тонн и 43 судна водоизмещением 4700 тонн.
Женщины на службе
Для того чтобы освободить как можно больше мужчин для службы на море, в июле 1942 года была создана женская служба для выполнения наземных задач. Следуя примеру Королевского военно-морского флота (Royal Navy), ВМФ Канады также поняли, что женщины могут быть квалифицированными специалистами в области связи и разведки. Но хотя они и работали в сотрудничестве с моряками, женщинам не разрешалось служить на борту кораблей.
Женщины на военной службе. Фото: Леблан (Leblanc). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады
Естественно, оставались обязанности, традиционно считавшиеся женскими, такие как офисная работа, домашние дела и приготовление пищи. Но среди женщин-военнослужащих Королевского военно-морского флота Канады были также певицы и танцовщицы для шоу «Встреча с флотом»... В период с 1942 по 1945 год в Королевском военно-морском флоте Канады служили 7122 женщины, решимость которых сыграла немаловажную роль в победе союзников на море…
Женщины на военной службе. Фото: Леблан (Leblanc). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады
Основные сражения
К 1944 году канадская армия уже насчитывала около полумиллиона человек, пять шестых из которых добровольно вызвались на службу за границу. Часть из них составляла основную часть сил, потерпевших поражение под Дьеппом летом 1942 года. Некоторые сражались на стороне американцев и британцев на Сицилии и в Италии. Но основные военные действия канадцев начались в июне 1944 года с высадки на пляжах Нормандии и продолжились в боях по всей Франции и в Германии…
Оборона Гонконга. Дебют канадских сухопутных войск во Второй мировой войне ознаменовался в декабре 1941 года обороной Гонконга, где они получили свое первое боевое крещение. Вместе с британскими союзниками, общая численность которых составляла около 15 тысяч человек, они столкнулись с троекратно превосходящими японскими войсками и были полностью разгромлены.
Оборона Гонконга
Бои в Гонконге закончились огромными потерями для канадцев: 290 убитых и 493 раненых. С капитуляцией число жертв и лишения не закончились.
Но еще до официального окончания сражения канадцы пережили огромные лишения от рук своих японских пленителей. Японцы захватили импровизированный госпиталь в Гонконге, напали и убили всех медсестер, а раненых канадских солдат закололи штыками прямо в их постелях. После капитуляции колонии жестокость продолжилась. Более трех с половиной лет канадские военнопленные содержались в Гонконге и Японии в ужасающих условиях, подвергаясь жестокому обращению и голоду.
На заметку. Память о высшей жертве канадских войск в Гонконге увековечена на Мемориальной стене Министерства по делам ветеранов Канады, посвященной обороне Гонконга, в Оттаве, на которой выгравированы имена всех, кто служил. Истории солдат и их испытания в плену подробно описаны в историческом архиве Министерства по делам ветеранов Канады по Азии и Тихоокеанскому региону.
Рейд на Дьепп. Весной 1942 года положение союзников было плачевным, их войска больше не находились на континенте после того, как были вынуждены эвакуироваться из Дюнкерка в июне 1940 года. А так как на этом этапе войны союзные войска были недостаточно сильны для проведения полномасштабного вторжения на континент, союзники решили провести крупный рейд, но только на французский порт Дьепп.
Канадцы составляли основную силу союзников в катастрофическом рейде на Дьепп (операция «Юбилей») 19 августа 1942 года, на их долю приходилось почти 5000 из 6000 военнослужащих, штурмовавших оккупированный немцами французский порт
Для достижения этих целей был разработан план крупномасштабного рейда, который должен был состояться в июле 1942 года и получил название «Раттер» (Operation Rutter), но из-за плохой погоды и перенесения сроков переименованный позже в операцию «Юбилей» (Operation Jubilee).
Этот рейд, в котором канадцы составляли подавляющее большинство участников (около 5 тысяч человек), был задуман под сильным давлением со стороны Советского Союза с целью открытия «второго фронта» в Европе и ослабления немецкого давления на Восточном фронте. Высадку десанта поддерживали восемь эсминцев и 74 авиационные эскадрильи, восемь из которых принадлежали Королевским канадским военно-воздушным силам (RCAF). По задумке союзников, этот план был призван получить опыт и проверить оборудование, необходимое для проведения масштабной десантной операции, которая в будущем потребуется для разгрома Германии.
Но эта десантная операция завершилась стремительным и полным разгромом сил союзников: из 6086 военнослужащих, высадившихся на французский берег, 3623 человека были либо убиты, либо получили ранения, либо попали в плен, что составило примерно 60% от общего числа. Авиация союзников не смогла противостоять немецким воздушным силам и лишилась 106 самолётов. Согласно же немецким источникам, их потери составили всего 48 самолетов.
Высадка в Дьеппе привела к катастрофическим потерям и стала самым смертоносным днем Второй мировой войны для канадских вооруженных сил
Операция «Юбилей» провалилась. Целесообразность рейда обсуждалась на протяжении многих лет, но большинство исследователей сходятся во мнении, что в основе этого плана лежала неудачная его разработка. Но как бы то ни было, огромные потери, понесенные в Дьеппе, потрясли Британию и оставили безутешные семьи по всей стране…
Высадка в Нормандии. 6 июня 1944 года, после нескольких месяцев тщательного планирования, союзные войска под командованием американского генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра начали операцию «Оверлорд» — вторжение в Западную Европу, которая четыре года как находилась под нацистской оккупацией. К этому времени союзные армии уже пробивались через Италию, и существовала надежда, что новый западноевропейский фронт ослабит давление на Советский Союз на востоке и ускорит поражение Германии.
На 6 июня 1944 года примерно 14 000 канадцев из 3-й канадской пехотной дивизии и 2-й канадской бронетанковой бригады успешно захватили обороняемый вермахтом пляж Джуно во время высадки в Нормандии. Под сильным огнем береговой линии канадцы захватили важный плацдарм и продвинулись вглубь материка дальше, чем любые другие силы союзников
В этой операции Канада сыграла решающую роль. Более 14 000 солдат-добровольцев со всей Канады под командованием генерал-майора Рода Келлера, командующего 3-й канадской пехотной дивизией, взялись за штурм 10-километрового участка побережья, получившего кодовое название «Пляж Джуно», прорвали мощную немецкую оборону и продвинулись вглубь страны дальше, чем любое другое подразделение союзников в тот день.
В операции приняли участие около 21 400 канадских военнослужащих, включая военно-морские и военно-воздушные силы. Несмотря на тяжелые потери, канадцы продвинулись на 11 километров вглубь и к концу дня соединилась с британскими войсками на пляже Голд-Бич
Более 15 эскадрилий Королевских ВВС Канады (RCAF) обеспечивали воздушное прикрытие, тактические бомбардировки и непосредственную поддержку армии во время высадки, а 10 000 моряков на борту 110 кораблей Королевского военно-морского флота Канады поддерживали вторжение.
Высадившиеся канадские солдаты захватили стратегически важную виллу с видом на пляж всего через 20 минут после десантирования. Сейчас она известна как «Дом Канады» и остается знаменитым мемориалом в память о канадцах, погибших в тот день.
К концу высадки в Нормандии 340 канадцев погибли, 574 получили ранения, а 49 попали в плен...
На фото слева: канадских солдат французские медсестры встречают как освободителей и героев после 4 лет жестоких репрессий. На фото справа: капрал Королевского канадского армейского медицинского корпуса обрабатывает обожженную ногу французского мальчика, в то время как его младший брат наблюдает за происходящим. Нормандия, июнь 1944 года. Фотография Кена Белла. Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады
На заметку. Каждый год 6 июня жители деревень вдоль пляжа Джуно отдают дань уважения мужчинам, которые сражались и погибли там. Они проходят парадом по улицам, украшенным флагами с кленовыми листьями, и проводят службы и бдения вдоль части береговой дамбы в память о своих канадских освободителях.
На фото слева: рядовой военной полиции Канадского корпуса военной полиции, беседует с французскими гражданскими лицами, выстроившимися в очередь за мясным пайком. Нормандия, 29 июля 1944 год. На фото справа: сотрудницы Женской королевской канадской военно-морской службы (WRCNS) моют автобус
Операция «Хаски». Вторжение на Сицилию
К маю 1943 года союзники разгромили немцев и итальянцев в Северной Африке, а захват следующей цели, итальянского острова Сицилия, помог бы обеспечить контроль над Средиземным морем для судоходства и, возможно, даже вывести Италию из войны. И эта кампания на Сицилии стала первой продолжительной сухопутной операцией Канады после почти четырех лет войны.
Канадцы, входившие в состав британской Восьмой армии, высадились в Пачино и встретили очень незначительное сопротивление со стороны плохо оснащенных и деморализованных итальянцев
Захват Сицилии должен был стать прелюдией к вторжению в континентальную Европу. Это вторжение было поручено Седьмой армии США под командованием генерал-лейтенанта Джорджа С. Паттона и Восьмой британской армии под командованием генерала Бернарда Л. Монтгомери. Канадцы должны были войти в состав британской армии.
На заметку. Канадская пехотная дивизия и танковая бригада под командованием генерал-майора Г. Г. Симондса отплыли из Великобритании в конце июня 1943 года, но корабли этого десантного конвоя были атакованы немецкой подводной лодкой. В результате этой атаки 58 канадцев погибло и было потеряно 500 единиц боевой техники и несколько орудий. Тем не менее, канадцы прибыли к месту сбора поздно вечером 9 июля, чтобы присоединиться к десантной армаде, состоящей почти из 3000 кораблей и десантных судов союзников.
Продвигаясь вглубь страны, они столкнулись с опытными немецкими войсками, которые умело использовали горный рельеф Сицилии и глубокие овраги, чтобы замедлить продвижение
10 июля 1943 года американцы, британцы и канадцы начали операцию «Хаски» и высадились на юге Сицилии. Сицилийская кампания увенчалась успехом. И хотя многим вражеским войскам и удалось отступить через пролив в континентальную Италию, удачно проведенная операция обеспечила необходимую авиабазу для поддержки дальнейшего освобождения материковой Италии. Она также освободила средиземноморские морские пути и способствовала падению Муссолини, позволив измученной войной Италии просить мира.
Продвижение канадских войск по Сицилии
Канадцы хорошо проявили себя в своей первой кампании. Они преодолели 240 километров горной местности — больше, чем любое другое подразделение Восьмой британской армии, и в течение последних двух недель они принимали на себя значительную часть боев на фронте союзников. Канадские потери за всё время боев составили 562 убитых, 1664 раненых и 84 военнопленных.
Эта высадка союзников на острове Сицилия вошла в историю как одна из наиболее значительных операций Второй мировой. Шесть недель боевых действий, последовавших за ней, открыли путь к почти двухлетней Итальянской кампании и стали для союзников одним из самых кровавых этапов этой войны.
Продвижение канадских войск по Сицилии
Вторжение на материковую часть Италии должно было стать следующей крупной операцией.
Бои на материковой части Италии
Одним из результатов вторжения союзников на Сицилию стало свержение итальянского диктатора Муссолини, в связи с чем Италия оказалась на грани капитуляции.
Однако, несмотря на свержение Муссолини и образование нового итальянского правительства, немцы оккупировали страну и подготовили ряд мощных оборонительных линий, используя господствующие высоты и многочисленные речные линии, чтобы затормозить продвижение союзников вдоль всего итальянского «сапога». 3 сентября 1943 года британская Восьмая армия, включая канадцев, переправилась через Мессинский пролив из Сицилии и высадилась на «носке» итальянского «сапога».
3 сентября 1943 года канадские войска переправились на материковую часть Италии через Реджо-ди-Калабрия. К декабрю 1-я канадская пехотная дивизия и 1-я канадская бронетанковая бригада вступили в одно из самых ожесточенных сражений войны: захват адриатического порта Ортона
Высадившиеся канадцы встретили незначительное сопротивление, поскольку немцы отступили, чтобы создать линию обороны через узкую и гористую центральную часть полуострова. И, несмотря на дождь, плохие горные дороги и арьергардные действия немцев, к 10 сентября они продвинулись на 120 километров вглубь материка. Дальнейшие наступления застопорились из-за ужасной зимней погоды...
В ходе ожесточенных боев, в которых канадцы первыми применили тактику «прорыва через стены» - взрывая стены для продвижения вперед - город был взят под контроль 28 декабря
Но уже к весне 1944 года канадцев перебросили на западное побережье Италии в район реки Лири, где они совершили прорыв мощной немецкой «Линии Гитлера», открыв союзникам путь на Рим, после взятия которого канадцы продолжили наступление на север и в конце лета 1944 года сыграли ведущую роль в прорыве «Готической линии» — последней масштабной линии обороны нацистов в Италии…
Бои в Италии были невероятно кровопролитными: канадские войска понесли около 26 000 потерь. Из числа военнослужащих более 5900 канадцев отдали свои жизни. В начале 1945 года 1-й канадский корпус был переброшен в Северо-Западную Европу для воссоединения с Первой канадской армией, что положило конец участию Канады в Итальянской кампании
На заметку. К этому времени численность канадской армии в Италии достигла своего пика, составив почти 76 000 человек. Из них общие потери достигли 9934 человек, из которых 2119 были невосполнимыми.
Возвращение к миру
Война в Европе закончилась в мае 1945 года, но продолжалась еще на Тихом океане, куда Канада планировала направить пехотную дивизию для борьбы с Японией. Но канадцам не удалось поучаствовать в боевых действиях на Тихом океане, так как Япония капитулировала 14 августа 1945 года после уничтожения Хиросимы и Нагасаки первыми атомными бомбами, поэтому канадские Тихоокеанские силы потеряли свое значение и были официально расформированы 1 сентября.
Тем временем в Великобритании и по всей Европе находилось 280 000 солдат, которых нужно было вернуть домой, но переместить такое огромное количество мужчин и женщин за несколько недель было нереально, поскольку для такого количества людей не было доступного транспорта. Для организованного возвращения была разработана система оценки, основанная на старшинстве, для определения приоритетного порядка демобилизации, и женатые мужчины отправлялись домой раньше холостяков.
Возвращение канадских солдат после Второй мировой войны былоЭто была крупнейшая в истории страны массовая репатриация, в результате которой в период с 1945 по 1946 год домой вернулось почти 1 миллион военнослужащих. Войска прибывали в крупные порты, такие как Галифакс, на огромных транспортных судах, а затем отправлялись поездами в местные населенные пункты
Для поддержания же боевого духа и подготовки к возвращению к гражданской жизни в местах дислокации канадских войск, ожидающих приказа о демобилизации, для военнослужащих были организованы курсы по академическим, техническим и профессиональным дисциплинам, а также канадская программа гражданского образования. Также были доступны различные спортивные и культурные мероприятия. Вывод войск, дислоцированных в Нидерландах, продолжался до осени 1945 года, но на Британских островах оставалось много летчиков и солдат, которые все еще ждали места на корабле, направляющемся в Канаду.
Последние канадцы покинули страну в 1946 году…
Канадские солдаты имели репутацию непокорных и буйных. Кроме того, им платили лучше, чем британским солдатам. Эти факторы привлекали молодых британских женщин, и к концу войны более 50 000 британских «военных невест» иммигрировали в Канаду со своими мужьями-солдатами. Также, по оценкам, около 5000 внебрачных детей родились у британских женщин от канадских солдат, а в 1943 году пандемия заболеваний, передающихся половым путем, в канадской армии привела к введению жесткого комендантского часа для всех солдат
На заметку. 8 мая 1945 года толпы мирных жителей и солдат, крича и танцуя на улицах, собрались, чтобы отпраздновать День Победы в Европе. Празднование Победы не обошло и Канаду, где с неба спускались конфетти и люди танцевали на улицах. Не обошлось и не без неприятных инцидентов: в Галифаксе, в барах которого был выпит весь алкоголь, закрылись, и моряки начали совершать набеги на пивные и алкогольные магазины в центре города. Праздник быстро перерос в бунт…
В результате развертывания войск за границей 48 000 канадцев заключили брак за рубежом. Примерно 41 251 военная невеста и их 20 000 детей иммигрировали в Канаду во время и после конфликта, коренным образом изменив послевоенную демографическую ситуацию в Канаде
Канада и СССР
Первое столкновение канадцев с советским государством произошло в 1918 году, когда доминион присоединился к интервенции в Россию. Присутствие канадских войск на советской территории (в Мурманске, Архангельске и Владивостоке с сентября 1918 года по июнь 1919 года) в сочетании с возросшей активностью Коммунистической партии Канады и антирелигиозной политикой большевистского правительства не создало основы для установления нормальных дипломатических отношений.
В предвоенные годы Страна Кленового Листа следовала дипломатической стратегии своей метрополии, поддерживая политику умиротворения Германии, ошибочно полагая, что такой подход поможет избежать новой глобальной войны.
Премьер-министр Канады Маккензи Кинг (1874-1950) был убежденным сторонником политики умиротворения Германии, и в 1937 году он даже посетил Адольфа Гитлера, искренне считая его сильным национальным лидером, готовым на все ради благополучия всех немцев. И совершенно понятно, что в таких обстоятельствах любое сближение между Канадой и СССР, которые выступали за систему коллективной безопасности, было исключено.
Ситуация ухудшилась после подписания советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 года. Но в отличие от Мюнхенского соглашения, Кинг почему-то воспринял это с негодованием. 24 августа 1939 года он сделал запись в своем дневнике:
Еще одним негативным фактором, осложнявшим дипломатические отношения между Москвой и Оттавой, была роль Коммунистической партии Канады (КПК), возглавляемой Коминтерном. Канадские власти были недовольны присутствием финансируемой из-за рубежа организации, стремившейся свергнуть правительство путем революции. Но после нападения Германии на Советский Союз ситуация начала меняться. В своем обращении Кинг заявил:
В этой ситуации возникла необходимость установить прямые межгосударственные отношения между СССР и Канадой. 15 марта 1942 года Оттава обратилась к Лондону с просьбой о разрешении на обращение к СССР с предложением об обмене посланниками, утверждая, что это действие не противоречит «принципу демократического имперского единства, т. е. консультативного сотрудничества». И 12 июня 1942 года в Лондоне было подписано соглашение об обмене посланниками между СССР и Канадой.
Но военное сотрудничество, как и ожидалось, было минимальным, поскольку основное внимание Канады было сосредоточено на обороне Северной Америки и совместных операциях с британскими и американскими войсками.
Продолжая развивать сотрудничество с СССР, в ноябре 1942 года был создан «Канадский фонд помощи России» для координации усилий канадских организаций и граждан по выражению солидарности с Советским Союзом. С декабря 1942 года по январь 1943 года фонд проводил общенациональную кампанию по сбору средств для СССР, превысив свою цель на 1 миллион долларов. Большинство пожертвований составляли от 1 до 10 долларов, что, по мнению многих советских наблюдателей, свидетельствует о поддержке со стороны рабочего класса.
Торговля между Канадой и СССР во время Второй мировой войны осуществлялась в основном в рамках Канадского закона о взаимной помощи (канадский аналог ленд-лиза), а не посредством традиционной коммерческой торговли. Канада поставляла Советскому Союзу сотни танков, военной техники, сырья и продовольствия для поддержки советско-германского фронта.
На заметку. Экономическое сотрудничество между СССР и Канадой до 1942 года из-за ожидания результатов битвы за Москву, а также логистическими трудностями при доставке товаров, развивалось медленно, и крупнейшей сделкой на то время стала поставка в СССР кожаных подошв на сумму 258 000 долларов.
Хотя премьер-министр Канады Уильям Лайон Маккензи Кинг имел глубокие идеологические разногласия с советской системой, необходимость разгрома нацистской Германии вынудила к прагматизму. Обе страны поддерживали формальные дипломатические связи для координации стратегии союзников против держав Оси. 4 мая 1945 год. Висмар
Но начиная с 1945 года в политической сфере многих стран стали прослеживаться явные сдвиги, указывающие на изменение их внешнеполитических курсов. Между государствами, которые ранее объединялись в борьбе против общего врага, начали возникать существенные разногласия, что не обошло стороной и советско-канадские отношения, которые также ухудшились. И не последнюю роль в этом процессе сыграл некто Игорь Гузенко, шифровальщик советского посольства в Оттаве, бежавший в Канаду и предоставивший документы, разоблачающие крупную советскую шпионскую сеть. Всё это, в сочетании с общей напряженностью между Востоком и Западом, предшествовавшей началу Холодной войны, привело Канаду к возвращению на антисоветские позиции…
Игорь Гузенко (1919-1982) разоблачил работу советской разведки по проникновению в научные и военные круги Канады, Великобритании и США. В документах, которые он передал, содержалась переписка полковника ГРУ Николая Заботина с агентурой, внедрённой, в том числе, в американский проект по созданию атомной бомбы. Для Запада это стало шоком: союзник по войне оказался врагом в разведке
А что там у франкоканадцев?
Франкоязычные канадцы относились к войне со значительным скептицизмом, решительно выступая против введения воинской повинности за рубежом. В целом, квебекская община чувствовала себя отстраненной от иностранного конфликта и не питала никаких симпатий к светской и антиклерикальной французской Третьей республике, считая ее антикатолической страной еще со времен Первой мировой войны, и только Папе удалось убедить жителей Квебека принять участие в заморской войне.
Но это выявило другую проблему — языковой барьер, который еще больше углублял культурный раскол. Франкоговорящие офицеры в те дни были редкостью, и, по воспоминаниям одного журналиста, было смешно наблюдать, как англоговорящие британские офицеры отдают приказы франкоговорящим солдатам, большинство из которых совершенно не знало английского языка.
И тем не менее во время Второй мировой войны более 160 000 франкоязычных канадцев добровольно вступили в канадские вооруженные силы, составив более 20% от общего числа военнослужащих, служивших за границей. Но, несмотря на такой вклад, этот период характеризовался глубокими культурными разногласиями по вопросам внешней политики, уровнями добровольной вербовки по сравнению с англоязычным населением и ожесточенным кризисом призыва 1944 года, когда до этого начались серьезные потери.
Результаты войны
Во время Второй мировой войны Канада внесла гораздо больший вклад, чем того требовал от нее союз с Великобританией. Более миллиона канадцев служили добровольцами в армии, что составляло 10 процентов от тогда еще 11-миллионного населения (на 1939 год). За шесть военных лет Канада создала четвертый по величине в мире военно-морской флот, значительные военно-воздушные силы, включая истребители, бомбардировщики и патрульные самолеты для подводной войны, обучила около 130 000 летчиков, штурманов и бортинженеров, сформировала пять армейских дивизий, которые храбро противостояли самой грозной немецкой военной машине. Канадцы доказали свою доблесть в самых ожесточенных сражениях: в битве за Гонконг, в рейде на Дьепп, в боях в Италии и высадке в Нормандии.
Освобождение Нидерландов...
За годы войны Канада отошла от политики изоляционизма, став активной участницей международной жизни. Ее утверждению в качестве самостоятельного субъекта международных отношений способствовали и события раннего этапа Холодной войны. Всего за несколько лет активного присутствия в мировой политике этой стране удалось достичь статуса державы «среднего ранга», а при решении многих внешнеполитических вопросов Канада стала выступать как равноправный партнер США и Великобритании.
Канадская военная промышленность в годы Второй мировой войны
После окончания Второй мировой войны Канада пережила период масштабного экономического подъема и модернизации, превратившись в промышленную державу. Страна получила собственное гражданство, значительно расширилась система льгот для ветеранов и существенно укрепилась система социальной защиты. Кроме того, в 1949 году Канада получила Ньюфаундленд в качестве своей десятой провинции.
Канадская военная промышленность в годы Второй мировой войны
Ко всему прочему, Канада блестяще провела конверсию, успешно переведя свою масштабную военную промышленность в процветающую экономику мирного времени, чему способствовали значительные иностранные инвестиции и открытие крупных месторождений нефти и полезных ископаемых. Правительство заложило основу для современных социальных программ, введя всеобщие семейные пособия и предприняв важные шаги к всеобщему здравоохранению.
Канадская военная промышленность в годы Второй мировой войны
Вклад в победу
Во время войны Канада экспортировала огромные объемы пшеницы, говядины, свинины, молочных продуктов и древесины, добывала и экспортировала цинк, никель и другие стратегические материалы, производила боеприпасы, транспортные средства, стрелковое оружие, компоненты кораблей и самолетов для Великобритании, а позже и для более широкого круга союзников. 45 000 канадских мужчин погибли в войне, ещё 45 000 получили ранения.
На фото слева: радиолокационная станция на борту фрегата HMCS Camrose. На фото в центре: глубинная бомба с корвета HMCS Pictou. На фото справа: дежурная группа гидролокатора ASDIC (Anti-Submarine Detection Investigation Committee) на борту корвета HMCS Cobourg. Этот гидролокатор еще известен как SONAR (Sound Navigation And Ranging)
На море. За весь период войны в Канаде было построено 348 торговых судов водоизмещением десять тысяч тонн каждое. Надежные и легко адаптируемые для перевозки различных грузов, эти суда обеспечили доставку большей части военной продукции Канады. На канадских верфях работало более 126 000 мужчин и женщин, которыми в общей сложности было построено 4047 военно-морских судов.
На фото слева: два сигнальщика на борту эсминца HMCS Assiniboine используют мигающий свет для связи с другим кораблем в конвое (виден на заднем плане), 10 июля 1940 года. На фото справа: экипаж ВМС Канады принимает под контроль сдавшуюся немецкую подводную лодку U-889 у берегов Новой Шотландии, в то время как над головой пролетает гидросамолет Canso Королевских ВВС Канады. Источник: Министерство национальной обороны / Библиотека и архивы Канады
В воздухе. Канадская авиационная промышленность производила двигатели и другие детали для различных самолетов, включая такие как Avro Lancaster, De Havilland Mosquito (фюзеляжи которых были изготовлены из древесины, заготовленной в лесах Британской Колумбии) и Hawker Hurricane, и это лишь некоторые из них. Канада собрала в общей сложности 16 000 военных самолетов, 10 000 из которых были отправлены непосредственно в Великобританию, а остальные либо отправились в Соединенные Штаты, либо остались в Канаде для использования в рамках Британской программы подготовки летчиков Содружества (BCATP).
На фото слева: пилот из 182-й эскадрильи Королевских ВВС стоит на коленях рядом с поврежденным левым крылом своего истребителя Hawker Typhoon Mark IB. 1944 год, Нормандия. На фото справа: кошка патрулирует взлетно-посадочную полосу. На заднем плане выстроились в ряд самолеты Consolidated B-24 Liberato и Lockheed Hudson. Кошки использовались для уничтожения грызунов, которые могли повредить обшитые брезентом фюзеляжи самолетов. Фотография Николаса Моранта (Nicholas Morant). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады
На пике своего развития в авиационной отрасли было занято 120 000 мужчин и женщин.
Кроме того, канадская промышленность произвела более 800 000 военно-транспортных машин, 50 000 танков, 40 000 полевых, морских и зенитных орудий, а также 1 700 000 единиц стрелкового оружия.
На фото слева: военнослужащие 419-й ремонтно-спасательной эскадрильи Королевских ВВС Канады с помощью мобильного крана AEC буксируют поврежденный самолет Hawker Typhoon Mark IB с взлетно-посадочной полосы. На фото справа: женщина-военнослужащая сортирует белье. Фотография Барни Дж. Глостера (Barney J. Gloster). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады. 1945 год
Канада имела самый высокий показатель военной службы на душу населения среди всех стран-союзников. Канадские корабли и самолеты сыграли решающую роль в борьбе с подводными лодками в битве за Атлантику, а их торговый флот был крайне важен для снабжения Великобритании и ее участия в войне. Из пяти пляжей в день «Д» канадские войска полностью отвечали за пляж Джуно, где они проявили себя как высокодисциплинированные и эффективные бойцы.
Канадцы в Нормандии...
Проще говоря, вклад Канады в войну был многочисленным и намного превосходил то, что можно было бы ожидать от страны с ее населением и военной промышленностью.
Главным же результатом Второй мировой войны для Канады стало превращение не в ведущую среднюю державу с прочным фундаментом для дальнейшего промышленного развития, значительно снизившую политическую зависимость от Великобритании.
Канадцы в Нормандии...
Подводя итоги, можно сказать, что Вторая мировая война явилась для Канады переломным моментом, вызвав глубокие преобразования в ее экономике, внешнеполитической деятельности и международном авторитете. И здесь как нельзя лучше подходят слова канадского историка, специализирующегося на политической и военной истории Канады Дж. Л. Гратастайна:
Ну и напоследок
В 1940 году, спасаясь от нацистской оккупации Нидерландов, кронпринцесса Юлиана Оранско-Нассауская нашла убежище в Оттаве, а в 1943 году она родила дочь Маргрит. И чтобы гарантировать ей исключительно голландское гражданство, канадское правительство временно объявило родильное отделение экстерриториальным. Вернувшись в освобожденные Нидерланды в 1945 году, кронпринцесса Юлиана отправила в Оттаву 100 000 луковиц тюльпанов в знак вечной благодарности. С тех пор Оттава по-прежнему ежегодно получает партию луковиц тюльпанов из Голландии в знак признания освобождения своей страны канадскими войсками во Второй мировой войне…
Каждую весну в Оттаве распускаются тюльпаны. Эти прекрасные цветы - уникальный подарок от Нидерландов в знак благодарности. Канадские солдаты помогли освободить эту страну во время Второй мировой войны. С момента окончания войны они ежегодно присылают в Канаду тысячи луковиц тюльпанов в знак благодарности, которые являются символом международной дружбы между Канадой и Нидерландами, которая расцвела между двумя странами во время Второй мировой войны. Канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов, и эта жертва была высоко оценена нидерландским народом
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