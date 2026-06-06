Канада во второй мировой войне



10 сентября 1939 года Канада официально объявила войну Германии, тем самым вступив во Вторую мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции. Участие в этой глобальной войне стало для Канады переломным этапом, кардинально трансформировавшим экономическую систему, направления внешней политики и положение государства на международной арене

Кое что о предвоенной Канаде



Великая депрессия затронула Канаду в начале 1930-х годов. Кризис стал социальным и экономическим потрясением для страны, который оставил миллионы канадцев безработными, голодными и часто бездомными



В 1933 году промышленное производство в Канаде составляло всего лишь 58% от уровня 1929 года, 33% рабочей силы остались без работы, а пятая часть населения стала зависеть от государственной помощи



Городские улицы предвоенной Канады



Предвоенная Канада...

«Война, которая покончит со всеми войнами…»



Канадские вооружённые силы перед Второй мировой войной были ослаблены и не готовы к масштабным боевым действиям. Это обусловлено длительным периодом игнорирования армии правительством, а также экономическими трудностями, включая Великую депрессию 1930-х годов



Армия состояла из постоянных военнослужащих и резервных войск (милиции), однако они состояли из частично обученных и плохо вооруженных солдат



Уильям Лайон Маккензи Кинг (1874–1950) — десятый премьер-министр Канады с 29 декабря 1921 по 28 июня 1926, с 25 сентября 1926 по 6 августа 1930 и с 23 октября 1935 по 15 ноября 1948. Кинг пообещал не объявлять призыва на военную службу, что требовалось для победы на выборах 1940. Но после поражения Франции он провел закон о призыве на внутреннюю службу и призыв добровольцев на фронт

Канада объявляет войну



Объявление войны Канадой Германии было сделано приказом совета, подписанным королём Канады Георгом VI, 10 сентября 1939 года, через семь дней после того, как Великобритания и Франция также вступили в состояние войны с нацистским режимом

Вооруженные силы Канады



Правительство премьер-министра Уильяма Лайона Маккензи Кинга неохотно тратило средства на вооружение. Из-за географической изоляции Канады общественность и политики рассматривали большие постоянные армии как ненужное бремя. На фото слева: эсминец HMCS Ottawa - один из немногих эсминцев канадского флота. На фото справа: вооруженная яхта HMCS Raccoon на патрулировании



До начала войны Канада не имела крупных амбиций в отношении открытого моря и располагала всего 6 эсминцами, 4 тральщиками и катерами. Но втянувшись в битву за Атлантику, он был вынужден вступить в масштабную и быструю военную экспансию, превратившись из всего лишь шести эсминцев и примерно 3500 человек экипажа в важнейшую морскую линию снабжения союзников...



На протяжении 1930-х годов Королевский военно-морской флот Канады (RCN), как и другие родственные ему службы, испытывал острую нехватку финансирования и оборудования. Тем не менее, в это десятилетие RCN постепенно начал восстанавливаться, поскольку Оттава, как и Лондон, Париж и Вашингтон, все больше осознавала последствия перевооружения нацистской Германии



Первый цельнометаллический многоцелевой самолет ВВС Канады, Northrop Delta, использовался в основном для аэрофотосъемки, но также был хорошим универсальным самолетом. В начале войны он даже совершал вооруженные патрульные вылеты на восточное побережье. В период с 1937 по 1941 год в составе ВВС Канады было построено 20 самолетов Delta, 17 из которых были изготовлены в Монреале канадской компанией Vickers

Британский план подготовки летчиков Содружества



На фото слева: летающая лодка Supermarine Stranraer. В рамках усилий Великобритании по подготовке Канады к производству современных самолетов, Оттава заключила с канадской компанией Vickers в Монреале контракты на поставку Stranraer, 40 из которых были поставлены с 1938 по 1941 год. Эти самолеты надежно служили на обоих побережьях, пока в середине войны их не заменили самолеты Catalina и Canso. На фото справа: производственная линия Hawker Hurricane. Канадская авиастроительная промышленность быстро модернизировалась и пережила бурный рост. Великобритания привлекла свои доминионы к поставкам самолетов и всевозможной другой военной техники. Заводы росли от побережья до побережья



Классическим двухмоторным самолетом BCATP был Avro Anson, которым оснащались школы бомбардировки и стрельбы, подготовки пилотов, навигации и общей разведки по всей стран

Торговые суда



На фото справа: пароход «Атения». Когда 3 сентября 1939 года, в день начала войны, этот пароход был потоплен немецкой подводной лодкой U-30, было высказано предположение, что немцы возобновили неограниченную подводную кампанию против союзного судоходства. Фото: библиотека архивов Канады

Женщины на службе



Женщины на военной службе. Фото: Леблан (Leblanc). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады



Женщины на военной службе. Фото: Леблан (Leblanc). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады

Основные сражения



Оборона Гонконга



Канадцы составляли основную силу союзников в катастрофическом рейде на Дьепп (операция «Юбилей») 19 августа 1942 года, на их долю приходилось почти 5000 из 6000 военнослужащих, штурмовавших оккупированный немцами французский порт



Высадка в Дьеппе привела к катастрофическим потерям и стала самым смертоносным днем Второй мировой войны для канадских вооруженных сил



На 6 июня 1944 года примерно 14 000 канадцев из 3-й канадской пехотной дивизии и 2-й канадской бронетанковой бригады успешно захватили обороняемый вермахтом пляж Джуно во время высадки в Нормандии. Под сильным огнем береговой линии канадцы захватили важный плацдарм и продвинулись вглубь материка дальше, чем любые другие силы союзников



В операции приняли участие около 21 400 канадских военнослужащих, включая военно-морские и военно-воздушные силы. Несмотря на тяжелые потери, канадцы продвинулись на 11 километров вглубь и к концу дня соединилась с британскими войсками на пляже Голд-Бич



На фото слева: канадских солдат французские медсестры встречают как освободителей и героев после 4 лет жестоких репрессий. На фото справа: капрал Королевского канадского армейского медицинского корпуса обрабатывает обожженную ногу французского мальчика, в то время как его младший брат наблюдает за происходящим. Нормандия, июнь 1944 года. Фотография Кена Белла. Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады



На фото слева: рядовой военной полиции Канадского корпуса военной полиции, беседует с французскими гражданскими лицами, выстроившимися в очередь за мясным пайком. Нормандия, 29 июля 1944 год. На фото справа: сотрудницы Женской королевской канадской военно-морской службы (WRCNS) моют автобус

Операция «Хаски». Вторжение на Сицилию



Канадцы, входившие в состав британской Восьмой армии, высадились в Пачино и встретили очень незначительное сопротивление со стороны плохо оснащенных и деморализованных итальянцев



Продвигаясь вглубь страны, они столкнулись с опытными немецкими войсками, которые умело использовали горный рельеф Сицилии и глубокие овраги, чтобы замедлить продвижение



Продвижение канадских войск по Сицилии



Продвижение канадских войск по Сицилии

Бои на материковой части Италии



3 сентября 1943 года канадские войска переправились на материковую часть Италии через Реджо-ди-Калабрия. К декабрю 1-я канадская пехотная дивизия и 1-я канадская бронетанковая бригада вступили в одно из самых ожесточенных сражений войны: захват адриатического порта Ортона



В ходе ожесточенных боев, в которых канадцы первыми применили тактику «прорыва через стены» - взрывая стены для продвижения вперед - город был взят под контроль 28 декабря



Бои в Италии были невероятно кровопролитными: канадские войска понесли около 26 000 потерь. Из числа военнослужащих более 5900 канадцев отдали свои жизни. В начале 1945 года 1-й канадский корпус был переброшен в Северо-Западную Европу для воссоединения с Первой канадской армией, что положило конец участию Канады в Итальянской кампании

Возвращение к миру



Возвращение канадских солдат после Второй мировой войны былоЭто была крупнейшая в истории страны массовая репатриация, в результате которой в период с 1945 по 1946 год домой вернулось почти 1 миллион военнослужащих. Войска прибывали в крупные порты, такие как Галифакс, на огромных транспортных судах, а затем отправлялись поездами в местные населенные пункты



Канадские солдаты имели репутацию непокорных и буйных. Кроме того, им платили лучше, чем британским солдатам. Эти факторы привлекали молодых британских женщин, и к концу войны более 50 000 британских «военных невест» иммигрировали в Канаду со своими мужьями-солдатами. Также, по оценкам, около 5000 внебрачных детей родились у британских женщин от канадских солдат, а в 1943 году пандемия заболеваний, передающихся половым путем, в канадской армии привела к введению жесткого комендантского часа для всех солдат



В результате развертывания войск за границей 48 000 канадцев заключили брак за рубежом. Примерно 41 251 военная невеста и их 20 000 детей иммигрировали в Канаду во время и после конфликта, коренным образом изменив послевоенную демографическую ситуацию в Канаде

Канада и СССР

Таким образом, неопровержимо доказано, что Россия полностью обманула британцев. Советский посол в Лондоне лгал, как и переговорщики в Москве; они играли в самую лживую игру, в которую когда-либо играла какая-либо страна.

Нападение нацистов на Советскую Россию — это не крестовый поход против Красной угрозы. Это новый этап нападения на Англию и все демократические государства.



Хотя премьер-министр Канады Уильям Лайон Маккензи Кинг имел глубокие идеологические разногласия с советской системой, необходимость разгрома нацистской Германии вынудила к прагматизму. Обе страны поддерживали формальные дипломатические связи для координации стратегии союзников против держав Оси. 4 мая 1945 год. Висмар



Игорь Гузенко (1919-1982) разоблачил работу советской разведки по проникновению в научные и военные круги Канады, Великобритании и США. В документах, которые он передал, содержалась переписка полковника ГРУ Николая Заботина с агентурой, внедрённой, в том числе, в американский проект по созданию атомной бомбы. Для Запада это стало шоком: союзник по войне оказался врагом в разведке

А что там у франкоканадцев?

Результаты войны



Освобождение Нидерландов...



Канадская военная промышленность в годы Второй мировой войны



Канадская военная промышленность в годы Второй мировой войны



Канадская военная промышленность в годы Второй мировой войны

Вклад в победу



На фото слева: радиолокационная станция на борту фрегата HMCS Camrose. На фото в центре: глубинная бомба с корвета HMCS Pictou. На фото справа: дежурная группа гидролокатора ASDIC (Anti-Submarine Detection Investigation Committee) на борту корвета HMCS Cobourg. Этот гидролокатор еще известен как SONAR (Sound Navigation And Ranging)



На фото слева: два сигнальщика на борту эсминца HMCS Assiniboine используют мигающий свет для связи с другим кораблем в конвое (виден на заднем плане), 10 июля 1940 года. На фото справа: экипаж ВМС Канады принимает под контроль сдавшуюся немецкую подводную лодку U-889 у берегов Новой Шотландии, в то время как над головой пролетает гидросамолет Canso Королевских ВВС Канады. Источник: Министерство национальной обороны / Библиотека и архивы Канады



На фото слева: пилот из 182-й эскадрильи Королевских ВВС стоит на коленях рядом с поврежденным левым крылом своего истребителя Hawker Typhoon Mark IB. 1944 год, Нормандия. На фото справа: кошка патрулирует взлетно-посадочную полосу. На заднем плане выстроились в ряд самолеты Consolidated B-24 Liberato и Lockheed Hudson. Кошки использовались для уничтожения грызунов, которые могли повредить обшитые брезентом фюзеляжи самолетов. Фотография Николаса Моранта (Nicholas Morant). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады



На фото слева: военнослужащие 419-й ремонтно-спасательной эскадрильи Королевских ВВС Канады с помощью мобильного крана AEC буксируют поврежденный самолет Hawker Typhoon Mark IB с взлетно-посадочной полосы. На фото справа: женщина-военнослужащая сортирует белье. Фотография Барни Дж. Глостера (Barney J. Gloster). Министерство национальной обороны / Национальный архив Канады. 1945 год



Канадцы в Нормандии...



Канадцы в Нормандии...

Канада вышла из Второй мировой войны совсем другой страной по сравнению с той, которая вступила в конфликт всего шесть лет назад, — богатой державой среднего ранга, одним из основателей Организации Объединенных Наций и страной, уважаемой за ее весомый вклад в победу, как человеческий, так и материальный.

Ну и напоследок



Каждую весну в Оттаве распускаются тюльпаны. Эти прекрасные цветы - уникальный подарок от Нидерландов в знак благодарности. Канадские солдаты помогли освободить эту страну во время Второй мировой войны. С момента окончания войны они ежегодно присылают в Канаду тысячи луковиц тюльпанов в знак благодарности, которые являются символом международной дружбы между Канадой и Нидерландами, которая расцвела между двумя странами во время Второй мировой войны. Канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов, и эта жертва была высоко оценена нидерландским народом