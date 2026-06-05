Западная пресса комментирует заявление Путина об ударе «Орешником» по «сараю»
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Мировая пресса активно комментирует вчерашнее заявление президента России относительно недавнего применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Напомним, что Владимир Путин для многих, мягко говоря, неожиданно заявил, что «Орешник» ударил по «сараю» в рамках испытательного пуска – «для уточнения» его параметров. Одни расценили это как своеобразный троллинг от российского президента, другие считают, что он говорил вполне серьёзно.
Британская The Guardian пишет о том, что заявления президента РФ об «испытаниях» БРСД «Орешник» «выглядят как новая эскалация и пренебрежение нормами международного права». Британские репортёры цитируют и украинских «высокопоставленных лиц», где те говорят, что «за язык российского президента никто не тянул, когда тот фактически опроверг ранее появившиеся данные о применении ракеты по военному объекту».
Reuters цитирует неназванного эксперта:
Признание Путина о тестовых пусках по малозначимым целям вроде «сарая» указывает на то, что Россия всё ещё отрабатывает характеристики боеголовок в реальных условиях.
Добавлено, что такое применение новейшей российской ракеты выглядит «больше демонстрацией возможностей и психологическим давлением, чем настоящим боевым применением зрелой системы».
В целом западные СМИ оценивают заявление Владимира Путина как «признание экспериментального статуса оружия и использование населённых районов в качестве испытательных полигонов».
Немецкая пресса так же пишет о том, что слова Путина «воспринимаются как использование Украины Россией в качества полигона для проверки характеристик нового оружия».
О том, что сам Запад давно в этом формате использует и Украину, и ряд регионов России, западные СМИ предпочитают не говорить.
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