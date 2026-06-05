Западная пресса комментирует заявление Путина об ударе «Орешником» по «сараю»

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Западная пресса комментирует заявление Путина об ударе «Орешником» по «сараю»

Мировая пресса активно комментирует вчерашнее заявление президента России относительно недавнего применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Напомним, что Владимир Путин для многих, мягко говоря, неожиданно заявил, что «Орешник» ударил по «сараю» в рамках испытательного пуска – «для уточнения» его параметров. Одни расценили это как своеобразный троллинг от российского президента, другие считают, что он говорил вполне серьёзно.

Британская The Guardian пишет о том, что заявления президента РФ об «испытаниях» БРСД «Орешник» «выглядят как новая эскалация и пренебрежение нормами международного права». Британские репортёры цитируют и украинских «высокопоставленных лиц», где те говорят, что «за язык российского президента никто не тянул, когда тот фактически опроверг ранее появившиеся данные о применении ракеты по военному объекту».



Reuters цитирует неназванного эксперта:

Признание Путина о тестовых пусках по малозначимым целям вроде «сарая» указывает на то, что Россия всё ещё отрабатывает характеристики боеголовок в реальных условиях.

Добавлено, что такое применение новейшей российской ракеты выглядит «больше демонстрацией возможностей и психологическим давлением, чем настоящим боевым применением зрелой системы».

В целом западные СМИ оценивают заявление Владимира Путина как «признание экспериментального статуса оружия и использование населённых районов в качестве испытательных полигонов».

Немецкая пресса так же пишет о том, что слова Путина «воспринимаются как использование Украины Россией в качества полигона для проверки характеристик нового оружия».

О том, что сам Запад давно в этом формате использует и Украину, и ряд регионов России, западные СМИ предпочитают не говорить.
58 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +6
    Сегодня, 06:52
    На Украине сейчас все испытывают. Испытывают- все. Украина- не государство. Граждане Украины- не люди а " испытатели".Доскакались..
    1. Chip4ik Звание
      Chip4ik
      +22
      Сегодня, 06:54
      Не испытатели, а подопытные. У испытателей должен быть ум.
      1. Отставной старлей Звание
        Отставной старлей
        -1
        Сегодня, 09:25
        Не испытатели, а подопытные. У испытателей должен быть ум.

        Действительно, граждане У на подопытных крыс похожи. Тильки для сэбэ и не замай - точно обуславливает крысиный образ их разума и жизни.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 06:54
    А что делать ,ради экономии приходится использовать Украину как мишеньное поле.Не по своим же полигонам нам " шарашить " Орешником - это расточительство .
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      -11
      Сегодня, 07:08
      Так вот оно как, Михалыч)) Нашли оправдание, почему "Орешник" вместо днепровских мостов отправили в Белоруссию. И почему "Мотор Сич" потребовал повторного удара после него
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +8
        Сегодня, 08:18
        Цитата: VovaVVS
        Нашли оправдание, почему "Орешник" вместо днепровских мостов отправили в Белоруссию.

        Чо, и в Белоруссии было испытательное применение? Спасибо за раскрытие секретного факта! bully
    2. Развед Звание
      Развед
      +2
      Сегодня, 09:22
      Цитата: tralflot1832
      Не по своим же полигонам нам " шарашить " Орешником - это расточительство

      Лучше по гаражам?
    3. Hagen Звание
      Hagen
      +2
      Сегодня, 10:36
      Цитата: tralflot1832
      Не по своим же полигонам нам " шарашить " Орешником - это расточительство .

      Я бы пошел дальше. Надо и снятое с вооружения имущество так захоранивать. Например РС-36. Не плохо бы часть из них захоронить в районе Бескидов. Привинтить "голову" на пару кубометров тротила, чтобы и осколки ракеты в пыль, и вперед...
    4. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:41
      tralflot1832
      шарашить " Орешником - это расточительство .

      Xoxлы бьют по общежитиям и студентам, а мы по сортирам и сараям. Это не расточительство, а преступление .
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 06:56
    Скоро будут проводить эксперименты над людьми. И кто знает что из этого хуже Чернобыль или Незалежная заражённая каким-нибудь вирусом.
  4. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +10
    Сегодня, 06:56
    Западная пресса комментирует заявление Путина об ударе «Орешником» по «сараю»

    Всем нам прям легче стало. А если бы для испытания ударили бы не по сараю, а по одному из мостов через Днепр.
  5. ИгУ Звание
    ИгУ
    +17
    Сегодня, 06:56
    Западной прессе пора понять, порой, заявления президента России вся Россия понять не может, а если ещё Песков примется объяснять суть сказанного то все россияне в ступоре оказываются.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +11
    Сегодня, 06:58
    Так краина и есть большой сарай.... wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:03
      ...щаз придут какелы и расскажут какая древняя их цивилизация, как они дали начало всему эуропэйскому человечеству, изобрели огонь, орудия труда, создали письменность и выкопали много чего на свете....

      Василий hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -1
        Сегодня, 07:12
        И Адам был какелом... wassat
        hi ..........
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +6
          Сегодня, 07:22
          Та Вы шо цэ таке, Василий, балакаете?? belay
          Адам - це москальска придумка! Перший чоловик був Мыкола, а першая дивчина була Оксанка! Само собой - Змея-искусителя им подкинули кляты москали! (тока история от какелов умалчивает - а москали то откуда тогда появились, ежели первыми чоловиками были только Мыкола и Оксанка????) laughing
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 07:23
            Звиняйте неуча... Спб просветили! laughing
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 07:24
              Наздоровье Василий! hi
              я такие перлы от какелов коллекционирую. laughing
              1. Mouse Звание
                Mouse
                0
                Сегодня, 07:26
                В книжечку записываю.... Том какой?
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 07:26
                  да я уже со счёта сбился... laughing
                  1. Mouse Звание
                    Mouse
                    +1
                    Сегодня, 07:28
                    Успехов в Вашем труде, потомкам будет над чем поржать... wassat
              2. Suserzh Звание
                Suserzh
                +3
                Сегодня, 08:39
                Вам повезло, а я эту хрень в школе учил, в начале девяностых, в момент зарождения этой ереси, знаете как все охреневали от этого причем и учителя и ученики
                1. Aken Звание
                  Aken
                  +1
                  Сегодня, 08:48
                  В 90-е годы прикупил потешную книжонку. Там описывалась великая история русских сор времён динозавров - великие империи, битвы с персами и Александром Македонским, господство над всем миром...
                  Посмеялся и выкинул. Теперь жалею. Лет через 10 обнаружил в сети цитаты и карты из той книжки. Только вместо русских теперь пишут украинцы.
                2. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 10:02
                  Я Вам искренне сочувствую, Suserzh (Сергей) .....
                  Мне повезло лишь в том что я родился в СССР на Урале в Свердловске и никогда не жил там, в том дурдоме....
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 10:16
        Цитата: Nexcom
        ...щаз придут какелы и расскажут какая древняя их цивилизация, как они дали начало всему эуропэйскому человечеству, изобрели огонь, орудия труда, создали письменность и выкопали много чего на свете....

        Василий hi

        Очень много они стали болтать . Пора их обратно закапывать .
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 10:18
          таки дааавно пора закапывать. впрочем если не врут - их уже и так более чем достаточно закопали, кладбища там уже просто очень больших размеров.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +10
    Сегодня, 06:59
    А, кто тут, с пеной у рта, рассказывал нам, что суперстратегичнские объекты разбили этим "экспериментальным" оружием?
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 08:49
      А, кто тут, с пеной у рта, рассказывал нам,

      Кто же теперь признается?
  8. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +5
    Сегодня, 07:01
    Похоже, прогиб не засчитан. Скорее испытывают терпение своего народа... Особенно, оправдания про "советскую устойчивость" мостов. Помниться Батька жаловался, что Советская власть не смогла построить мосты на 100 лет и теперь, всего через 30 лет, они требуют капитального ремонта. Типа, пусть Россия занимается, раз дороги ведут к ней
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:02
    Цитата: tralflot1832
    А что делать ,ради экономии приходится использовать Украину как мишеньное поле.Не по своим же полигонам нам " шарашить " Орешником - это расточительство .

    Когда начнём в " столбик " на мишеньном поле Украина ???
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 07:12
      Приходится тренироваться по " сараям" на Украине ( не по палаткам хотябы).А " столбиков" в Англии много ,с точными координатами.
  10. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 07:05
    ну и зря по сараю, испытать можно было и по банковой и по британскому посольству в Киеве
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:05
    А в этом сарачике , сидели натовские хенералы , стадо которых потом труповозки вывозили.
    1. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      0
      Сегодня, 12:18
      Что вы такое забористое принимаете?
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 07:07
    Бахчи-сарай,Сараево,. . .сарай ,по моему,переводится с тюркского языка как дворец. . . hi
  13. Сержант Звание
    Сержант
    +5
    Сегодня, 07:12
    Говорит,говорит...Только и делает,что говорит...
  14. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 07:13
    . Напомним, что Владимир Путин для многих, мягко говоря, неожиданно заявил, что «Орешник» ударил по «сараю» в рамках испытательного пуска – «для уточнения» его параметров.
    Думаю теперь на проклятом загнивающем недружественном Западе будут его сравнивать с самоходным Джо Байденом, который здоровался с ... пустотой.
  15. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +12
    Сегодня, 07:18
    У нас не адекватное "правительство". Сначала они воют заламывают руки о погибших девушках в Донецке. Потом "шутят" таким образом. Они уже запутались в своих хитрых планах, вернее во вранье. И ещё одна мысль Россия в одном выигрывала в войнах, когда враг нас атаковал, когда наше дело правое, а война народная. Проср-в русскую весну 2014, потом начать вторжение на Украину не достаточными силами и средствами. Это что вообще. Если "украинцы" решили напасть на ДНР, ну так надо было подождать. А потом вставай страна народная, вставай на смертный бой. Вместо этого, ну все знают. И никто нам не даст уже вылезти с Украины. Ну раз нам не дают вылезти, давайте всех и все вынесем, хуже не будет. Или мочить в сортире "кошерных" этом прям табу? Победа на Украине, начинается с победы в Кремле. Иначе никак.
  16. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +3
    Сегодня, 07:20
    Если оружие на стадии испытания, то не лучше ли испытать тогда на полигоне с соблюдением секретности? Угроз такого типа Запад давно не боится, а вот посмешище очередное получилось.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Glock-17
      Угроз такого типа Запад давно не боится, а вот посмешище очередное получилось.

      Да ну? Что-то не видно большого веселья на Западе, и "коалиция желающих" как-то не желает отправляться защищать Украину, только и могут санкции объявлять. Чего же они так боятся, если "посмешище" получается?
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +1
        Сегодня, 09:02
        Бить дорогущей ракетой по сараям это либо дурость, либо вредительство. Европе не зачем напрямую воевать с Россией когда сами украинцы готовы умереть за них.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 09:29
          Цитата: Glock-17
          Бить дорогущей ракетой по сараям это либо дурость, либо вредительство. Европе не зачем напрямую воевать с Россией когда сами украинцы готовы умереть за них.

          Во-первых, похоже, вы предпочли забыть изначально заявленные пожелания "коалиции желающих" о вводе войск в западные районы Украины, ведь именно поэтому так коалицию назвали.
          Во-вторых, любое оружие требует доводочных испытаний, и почему бы их не проводить на территории противника?
          В-третьих, любое оружие подобного класса всегда дорогущее.
          В-четвёртых, такое откровенное заявление ВВП может быть намёком западникам, что все экспериментальные пуски прошли удачно, и последующее применение будет с полноценными боеголовками.

          Впрочем, это моё сугубо личное мнение, не претендующее быть единственно верным.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:26
    Цитата: Nexcom
    Та Вы шо цэ таке, Василий, балакаете?? belay
    Адам - це москальска придумка! Перший чоловик був Мыкола, а першая дивчина була Оксанка!
    lol Историю знать надо! lol laughing

    Дмитрий ,доброе утро Трамп не согласен - первые люди на земле не Мыкола и Оксана , американцы Билл и Хиллари. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:30
      laughing про саксофон забыли! без него - никак! (ну и без Моники тоже)
      Андрей приветствую! hi
  18. comradChe Звание
    comradChe
    +1
    Сегодня, 07:34
    То советские "галоши", а то теперь "сарай". Иногда "лучше не говорить, а жевать!". СВОИ.....СОПЛИ ! Остроумный.. понимаешь.
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 07:43
    Цитата: Glock-17
    Если оружие на стадии испытания, то не лучше ли испытать тогда на полигоне с соблюдением секретности? Угроз такого типа Запад давно не боится, а вот посмешище очередное получилось.

    А вы задайте вопрос англичанам ,чем Орешник нарушает нормы международного права .Это говорит о том что всё то что мы испытываем по Украине, англичане примеривают на себя .О каких-то международных правах вспоминать начали - красные линии какие то рисуют .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 08:53
      Цитата: tralflot1832
      А вы задайте вопрос англичанам ,чем Орешник нарушает нормы международного права .Это говорит о том что всё то что мы испытываем по Украине, англичане примеривают на себя

      Андрей, некоторым комментаторам проще очередное испытание оружия на территории Украины обозвать посмешищем, чем над такими вопросами задумываться.
  20. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +4
    Сегодня, 07:50
    Заявления государственных менеджеров на собственный народ не действует, поэтому взялись за мировую общественность.
  21. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 08:13
    Мы здесь читали пафосные посты о том как Орешник вконец уничтожил ВСУ, а выяснилось- это были удары по сараям. :((....
  22. nokki Звание
    nokki
    -5
    Сегодня, 08:40
    Я просто поражаюсь сколько на сайте псевдопатриотов и криптозаукраинцев! )) Ципсошники резвятся по полной программе.))
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 10:20
      Для этого родное МО должно сопровождать применение "Чудо-оружия"(по заявлениям самого МО и Руководства) сопровождать фото-видео съемкой хорошего качества. Как это принято делать в конфликтах после 1991года.
      Нет информации от родного МО, есть информация от противной стороны и домыслы от "блохеров"
  23. sedoj Звание
    sedoj
    0
    Сегодня, 10:14
    Вилно общение с Песковым даром не проходит. Теперь и ВВП начал "гнать пургу".
  24. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:17
    Ну, если дырки от Орешника уже все подробно видели, чего не показать то?
    Ладно, наше МО не дружит с PR, но и противная сторона не выкладывает от независимых киноператоров ничего
  25. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:32
    Зачем вообще что-то там комментировать?
    Результат сам за себя скажет. Или не скажет. Пока что-то из области " еще не начали, но скоро вот..."
  26. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 10:39
    Путин видно уже не помнит , что он говорил раньше, а именно : Россия приступила к серийному производству Орешника и , даже, боевое размещение в Белоруссии..А сейчас получается , что идут и, даже не завершены, испытания.
  27. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 11:04
    Что мешало провести испытание по мосту?
  28. Alex66 Звание
    Alex66
    0
    Сегодня, 11:56
    А мост через Днепр Орешник смог бы завалить? Или мы боимся оставить без снабжения ВСУ.
  29. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:56
    Так и было ,это такие сараи ,что стоят прямо у взлётной полосы военного аэродрома .Прямо все сараями застроили