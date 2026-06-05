Бригада, которой нет на бумаге: как штат мотострелкового соединения разошёлся с фронтом

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Бригада, которой нет на бумаге: как штат мотострелкового соединения разошёлся с фронтом


Мотострелковая бригада по штату – это компактное общевойсковое соединение на три-четыре тысячи человек, со своей артиллерией, танками, разведкой, ПВО, инженерами и тылом. Её проектировали так, чтобы она могла воевать самостоятельно, не выпрашивая подкреплений у вышестоящих штабов. Сегодня, на исходе четвёртого года боевых действий, эту бригаду всё труднее опознать в её собственном штатном расписании.



Кулак, собранный под короткую войну


Командир бригады, получающий участок фронта, начинает с того, что у него есть «по штату». Список выглядит внушительно. Но воевать он будет другим набором сил.

Что входит в классическую бригаду «нового облика»:
  • два-три мотострелковых батальона – костяк, на котором держится оборона;
  • танковый батальон, 31–41 танк;
  • артиллерийская группа: два самоходных гаубичных дивизиона калибра 152 мм, реактивный артиллерийский дивизион, противотанковый дивизион;
  • зенитный ракетный дивизион;
  • разведывательный батальон;
  • подразделения инженеров, связи, РЭБ (радиоэлектронной борьбы), РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты);
  • батальон материально-технического обеспечения.

Это от трёх с половиной до четырёх с лишним тысяч человек. Танкового батальона в 31–41 машину хватало на самостоятельный удар на узком направлении, без оглядки на соседей. Артиллерийская группа позволяла бригаде вести бой своим огнём, не выпрашивая армейские дивизионы.

Чтобы понять, откуда взялась такая конструкция, надо вернуться в конец 2000-х. Реформа «нового облика» разобрала советскую полково-дивизионную структуру: дивизии резали в бригады, полки – в батальоны. Расчёт был конкретный. Содержать много полнокровных дивизий дорого, а руководству нужны компактные соединения, готовые быстро развернуться под локальный конфликт или миротворческую операцию. Бригада и была ответом: меньше людей и техники, чем у дивизии, но почти полный набор функций.

Стоит оговориться: стройной эта реформа выглядит только в пересказе. В 2008–2012 годах её ругали жёстко и по делу: за поспешность, за хроническую недоукомплектованность новых бригад, за то, что под красивую схему не хватало ни контрактников, ни исправной техники. Так что бригада «нового облика» и в мирные годы редко существовала в полном штате. Но логика под неё закладывалась под короткую манёвренную войну, под операцию на недели, в крайнем случае на месяцы. Всё, что делало бригаду удобной (компактность, мобильность, относительная автономность), было настроено именно на этот сценарий. Тут и зарыта мина: соединение, рассчитанное на войну в недели, рано или поздно столкнётся с войной на годы – и тогда его сильные стороны обернутся слабостями.

Одна группа вместо трёх батальонов


К началу боевых действий многие бригады стояли недоукомплектованными, это тянулось ещё с реформенных лет. Контрактников не хватало, часть техники числилась по бумагам, но реально ждала ремонта. Из этой ситуации родился рабочий инструмент – батальонная тактическая группа (БТГр).

Логика простая. Из бригады берут один батальон, сажают его на лучшую исправную технику, придают ему артиллерийский дивизион, танковую роту, взвод ПВО, сапёров, разведку. Получается самостоятельный отряд в несколько сотен человек, со своим огнём, бронёй и разведкой, способный выполнять задачу без поддержки извне. По штату полнокровная бригада могла выставить две-три такие группы. На практике чаще выходила одна.

Здесь штат впервые расходится с фактом. На бумаге у бригады три равноценных батальона. В реальности командир сводит лучших людей и исправную технику в одну группу, а остальные батальоны остаются на вторых ролях: охрана, прикрытие тыловых дорог, обеспечение. На бумаге три кулака – а в дело идёт один, остальные стерегут тылы.

Справедливости ради, оголённый фронт – не единственная и, возможно, не главная претензия к БТГр. Группе хронически не хватало собственной пехоты: танков и стволов в ней с избытком, а спешенных мотострелков, чтобы занимать и держать местность, в обрез. К этому добавлялись растянутый тыл и трудности со снабжением группы, оторванной от родной бригады. Пока война оставалась манёвренной, на эти изъяны закрывали глаза: модель обкатали в Донбассе после 2014 года, применяли в Сирии, такими же группами шли на оперативную глубину в начале 2022-го. Всё поменялось, когда фронт встал. Манёвренная группа заточена под рывок и удар на узком направлении. Удержание сплошной линии в десятки километров – другая работа. Здесь нужна не одна ударная группа: фронт держат десятки рот и батальонов, рассаженных по опорным пунктам, с постоянными ротациями и пополнением. И тут слабость пехотного компонента, которую прежде терпели, превратилась в системную.

Дроны, штурмовики и танк, который больше не таранит


В штабном блиндаже бригады сидит человек, который ведёт картинку с беспилотника. По этой картинке работает артиллерия, по ней выходят на штурм пехота и танки, по ней оценивают результат. Такой должности (оператора, вокруг которого сегодня строится значительная часть боевой работы соединения) в исходном штате «нового облика» толком не было.

Беспилотники переписали структуру снизу. Сначала операторы появлялись в инициативном порядке: из добровольцев с гражданским опытом, из бойцов, освоивших дрон уже на фронте. Потом из этих групп выросли роты и центры управления. Штатный документ догонял реальность задним числом: подразделение сперва воюет, потом его узаконивают. Точные штаты дроновых рот в бригадах по открытым источникам восстановить трудно: данные обрывочны и разнятся от соединения к соединению. Но направление видно и так: дроны из довеска к разведбату стали тем, на чём всё держится.

Изменилась и пехота. Линейный мотострелковый взвод, рассчитанный на наступление в цепи за бронёй, на позиционном фронте всё чаще пересобирается в штурмовой отряд: малые группы, собственная разведка дронами, свои средства подавления связи. Иначе работает и броня. Танк, который в учебниках таранил оборону на острие удара, на сплошном фронте под дронами ведёт себя по-другому. Теперь это мобильная огневая точка: вышел на прямую наводку, «разобрал» опорный пункт – и ушёл, пока не прилетел ответный удар. Та самая машина прорыва теперь прорыва избегает. БМП и бронетранспортёры всё чаще выступают «бронетакси»: довезти штурмовую группу до точки спешивания и быстро уйти, а с пехотой в общей цепи уже не идут.

Штат всего этого почти не предусматривал. Он описывал соединение, в котором танк таранит, пехота наступает в цепи, а беспилотник – экзотика разведбата. Фронт перетасовал эти роли. А штатное расписание так и осталось старой картой: дороги на ней уже не те, что под колёсами.

Каркас вместо кулака


Большую часть времени штаб бригады в позиционной войне командует не столько своими батальонами, сколько чужими подразделениями. К бригаде придают армейские артиллерийские дивизионы, отдельные инженерные части, средства РЭБ, добровольческие отряды. Штаб согласует их огонь, нарезает им задачи, сводит их данные в общую картину. Своё штатное ядро при этом остаётся, но оборону удерживают или продвижение обеспечивают во многом именно приданные средства.

Так бригада перестаёт быть самодостаточным кулаком. Теперь это, скорее, несущая рама, на которую навешивают чужое. Вокруг штатного управления, мотострелковых батальонов и базового тыла собирается временная группировка, асимметричная по составу: где-то перевес артиллерии, где-то инженеров, где-то дронов. Такой состав держится неделями и месяцами, потом перетасовывается под новую задачу. Постоянны лишь ядро и штаб: приданные части приходят и уходят.

И вот реформенную логику разворачивают: то, что в конце 2000-х резали из дивизий в бригады, теперь местами собирают обратно. Часть мотострелковых бригад переформируют в дивизии. Логика тут организационная и вытекает прямо из задачи. Бригада с двумя-тремя батальонами на протяжённом участке быстро упирается в предел: нечем держать глубину, нечем заменять выбитые подразделения, не хватает собственных средств усиления на длинную дистанцию. Дивизия закрывает ровно эти бреши — несколько полков и свои дивизионные средства дают то, чего бригаде не достаёт в долгой войне: запас прочности и возможность распределять нагрузку. Это не похороны бригады. Просто у неё есть предел: где нужно не рвануть, а выстоять долго, крупное соединение надёжнее. Оговорюсь: открытых дат и номеров по конкретным переформированиям в дивизии немного, и судить о масштабе процесса по ним сложно, но как организационный приём это решение читается отчётливо.

При этом бригада никуда не девается. Там, где важнее мобильность и быстрая сборка локальной группировки, бригадный формат остаётся рабочим. В строю уживаются оба – и дивизия, и бригада, каждая под свой тип задачи.

Бригада на бумаге и бригада на фронте – давно два разных соединения. На бумаге это компактный самодостаточный кулак. На фронте – управленческий узел, который сколачивает боевую силу из своего ядра и приданных средств под конкретный участок. И сегодня цена бригаде – не строчки в штате, а то, сумеет ли штаб собрать из всего этого живую группировку под свой кусок фронта.
26 комментариев
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  1. Arzt Звание
    Arzt
    -1
    Сегодня, 07:19
    Бригада на бумаге и бригада на фронте – давно два разных соединения.

    Всегда так было. В ВОВ в том числе. Списочная численность дивизий около 5500 человек была, а часто и меньше. Великую Отечественную по сути бригадами выиграли, а дивизионный штат для количества папах. laughing
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +9
      Сегодня, 07:43
      Зато теперь нам рассказывают о беспримерном подвиге нашего бойца, который укрылся в серой зоне и 8 месяцев(!!!) в одиночку следил оттуда за передвижениями врага. Вся его "дивизия" за спиной, снабжала едой, одеждой и аккумуляторами для рации. И когда он обнаруживал врага в поле своего зрения, наводил туда свою артиллерию. Про наличие у "дивизии" разведывательных БПЛА не говорилось....Или их запускали, когда он спал иногда.
      Ротацию (смену) бойца на позиции не делали, считая это возможной демаскировкой. Но давали ему возможность поговорить с женой, не раскрывая свои условия существования.
      На память приходят пословицы и поговорки: "И один в поле воин", "Один за всех и все за (счёт) одного", "Безумству храбрых поём мы песню".
      Но почему-то одолевает вопрос - А это так надо...? Теперь такая война? И командиру "дивизии" за это ни чего не будет, а то и наградят вперёд солдата?
    2. Сибиряк 66 Звание
      Сибиряк 66
      +3
      Сегодня, 07:49
      Великую Отечественную по сути бригадами выиграли
      С чего это вы так думаете????
      "О необходимости создания и укрепления особо боеспособных подразделений генерал армии Жуков говорил в декабре 1940 года, на совещании высшего руководящего состава РККА:
      «На решающих направлениях фронта нужно использовать ударные армии. Каждая из них должна располагать такими силами и средствами подавления, которые обеспечат оперативный прорыв фронта противника и надёжное преодоление всей глубины его обороны. В составе ударной армии – 4-5 стрелковых корпусов, до 7- 9 артиллерийских полков, артиллерию резерва, 3-5 танковых бригад, 2-3 авиадивизии. На вспомогательных направлениях – задействовать обычные армии, с более слабым составом вооружения и материально-технической базы». Две Войны - военная история. И к 1945 году это не устарело, а только получило развитие. Роль бригад Вами преувеличена.
      1. Arzt Звание
        Arzt
        +1
        Сегодня, 09:49
        Великую Отечественную по сути бригадами выиграли
        С чего это вы так думаете????
        "О необходимости создания и укрепления особо боеспособных подразделений генерал армии Жуков говорил в декабре 1940 года, на совещании высшего руководящего состава РККА:
        «На решающих направлениях фронта нужно использовать ударные армии. Каждая из них должна располагать такими силами и средствами подавления, которые обеспечат оперативный прорыв фронта противника и надёжное преодоление всей глубины его обороны. В составе ударной армии – 4-5 стрелковых корпусов, до 7- 9 артиллерийских полков, артиллерию резерва, 3-5 танковых бригад, 2-3 авиадивизии. На вспомогательных направлениях – задействовать обычные армии, с более слабым составом вооружения и материально-технической базы». Две Войны - военная история. И к 1945 году это не устарело, а только получило развитие. Роль бригад Вами преувеличена.

        Я говорю по теме статьи. На бумаге (по штату) - дивизия, а в реале (по списку) - бригада.

        У Жукова к 1945 году это получило "развитие" laughing в том например, что средний численный состав так называемых "дивизий" в Берлинской операции в полосе 1-го Белорусского Фронта составлял 5000-6000 человек, а у Рокоссовского во 2-м Белорусском вообще меньше 5000.
        Это ПЕРЕД операцией, на пике подготовки. К Рейхстагу хорошо, если по 2000 осталось. wink
    3. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 07:49
      Цитата: Arzt
      Великую Отечественную по сути бригадами выиграли

      Не совсем. Нач.генштаба Шапошников отменил мехкорпуса уже в августе 41-го, но в 42-м по мере роста производства уже организовывались танковые армии. Только был недостаток в этих армиях, танковые бригады армий не имели в штате гаубичные батареи из-за недостатка быстроходных арттягачей, а на лошадях за танками не угнаться, а для уничтожения ПТО немецких пехотных дивизий гаубицы были очень необходимы, наша авиация еще плохо взаимодействовала с танками, в отличии от люфтваффе.. Осенью 43-го 1-й гвардейский мехкорпус Руссиянова практически один из мехкорпусов имел в штате две батареи Мл-20 и полк СУ-122, который потом дополнили полком СУ-152 .
      1. Arzt Звание
        Arzt
        +2
        Сегодня, 09:57
        Не совсем. Нач.генштаба Шапошников отменил мехкорпуса уже в августе 41-го, но в 42-м по мере роста производства уже организовывались танковые армии. Только был недостаток в этих армиях, танковые бригады армий не имели в штате гаубичные батареи из-за недостатка быстроходных арттягачей, а на лошадях за танками не угнаться, а для уничтожения ПТО немецких пехотных дивизий гаубицы были очень необходимы, наша авиация еще плохо взаимодействовала с танками, в отличии от люфтваффе.. Осенью 43-го 1-й гвардейский мехкорпус Руссиянова практически один из мехкорпусов имел в штате две батареи Мл-20 и полк СУ-122, который потом дополнили полком СУ-152 .

        Речь о реальном численном составе тактических соединений. Штаты - они существуют только в бумагах кадровиков, учебниках преподавателей ГШ и в лучшем случае - в показушных дивизиях мирного времени. laughing

        Как только дело доходит до реальной войны, у нас моментально образуются винегреты из разный подразделений, численностью 3000-5000 человек, которые реально и воюют.

        При этом боевое слаживание практически не проводится и это главная особенность и главный косяк подготовки наших войск.

        В Харьков в 2022 зашла 3 МСД. И где она? wink
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 08:12
      Собственно - проблема не нами началась. Ещё в римской армии - была практика векселляций, когда скажем когорту легиона с германской границы отряжали в командировку на Дунай. Где она прибывала долгое время, и зачастую - обратно уже не возвращалась. И вот на бумаге участок границы прикрывает 6 тыщ рыл - а на практике две. И реформа Константина Великого лишь узаконила существующее положение дел, создав нумеры по тыще - полторы бойцов. Ибо такое подразделение раздёргивать уже было бессмысленно - только перемещать целиком.
    5. СергейСмирнов3663 Звание
      СергейСмирнов3663
      -1
      Сегодня, 08:50
      Блажен кто верит.
      Откуда вы взяли это.
      В ВОВ были фронты, армии, дивизии и т. д.
      Логично, что в наступлении численность подразделений уменьшалась, но наши армии и дивизии создавали такую плотность огня, что обороняющиеся тоже очень быстро заканчивались.
      Так что никаких бригад, кроме морской пехоты в ВОВ.
      1. Arzt Звание
        Arzt
        +1
        Сегодня, 10:05
        Блажен кто верит.

        Вот именно. На заборе тоже "хрен" написано, а там дрова лежат. laughing
        У меня в отделении сейчас по штату 124 человека, а в реале - 43. Лечи, как хочешь, но хорошо. laughing

        Так же и у Василевского под Кёнигом. 106 тысяч человек в 27-ми дивизиях. Разделите сами, сколько народу в "дивизии". wink

        Ну или вот сразу расклад.
        1. СергейСмирнов3663 Звание
          СергейСмирнов3663
          -1
          Сегодня, 10:19
          Суть не в том сколько должно быть и сколько есть.
          Суть в том что бригада не может решать задачи дивизии. Даже если этих бригад несколько.
          Дивизия входит(ла) в состав армии и обеспечивала выполнение армейских задач.
          Что обеспечивает бригада и какое у нее взаимодейстаие с другими родами и видами войск.
          А численный состав это снабжение, как и всё другое мто.
          1. Arzt Звание
            Arzt
            +1
            Сегодня, 10:36
            Суть не в том сколько должно быть и сколько есть.
            Суть в том что бригада не может решать задачи дивизии. Даже если этих бригад несколько.
            Дивизия входит(ла) в состав армии и обеспечивала выполнение армейских задач.
            Что обеспечивает бригада и какое у нее взаимодейстаие с другими родами и видами войск.
            А численный состав это снабжение, как и всё другое мто.

            Суть в реальности. Если внимательно присмотреться - начиная с Рима, пехота воюет тактическими соединениями 3000-6000 человек. Причем независимо копья или огнестрел, что интересно. wink ИМХО, это связано с анатомическими размерами и пропорциями человеческого тела. В системе всадник/лошадь прижилась тысяча, например.

            Возьмите Чечню, штурм Грозного - 4 группировки:
            Север - 4097 человек.
            Северо-Восток - 2228.
            Восток - 2925.
            Запад - 4629.

            Почему Рохлин не ввел ВСЮ 20-ю дивизию, а только 2 полка и разведбат? winked
            Потому же, почему и Василевский под Кенигсбергом не объединил 27 кастрированных дивизий в 9 полнокровных по штату.

            ШТАТНАЯ УКОМПЛЕКТОВАННАЯ МОТОСТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ ЧИСЛЕННОСТЬЮ 12-15 тысяч - ЭТО НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ОРДА.
            Воевать таким соединением НЕВОЗМОЖНО. stop
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:37
    Танк, который в учебниках таранил оборону на острие удара, на сплошном фронте под дронами ведёт себя по-другому.

    И без дронов танк вел себя уже по другому...ПТУР на поле боя решает задачи даже лучше беспилотника, только он сложнее и дороже...а КАЗа как не было так и нет
    1. Сибиряк 66 Звание
      Сибиряк 66
      +1
      Сегодня, 08:01
      ПТУР на поле боя решает задачи даже лучше беспилотника, только он сложнее и дороже.
      Ни один ПТУР не улетит на 15 -20 км, полетает полчасика, выбирая цель, выискивая демаскирующие признаки, а потом передаст данные своей разведки оператору и в конечном итога бахнет, что нашел. А по данным его разведки прилетят еще камикадзе, осуществят доразведку цели и примут решение о повторном ударе, или продолжат разведку....
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 08:10
        Цитата: Сибиряк 66
        ПТУР на поле боя решает задачи даже лучше беспилотника, только он сложнее и дороже.
        Ни один ПТУР не улетит на 15 -20 км, полетает полчасика, выбирая цель, выискивая демаскирующие признаки, а потом передаст данные своей разведки оператору и в конечном итога бахнет, что нашел. А по данным его разведки прилетят еще камикадзе, осуществят доразведку цели и примут решение о повторном ударе, или продолжат разведку....

        Я в контексте статьи где танк подходит к опорному пункту на дистанцию прямой наводки, а это зона уверенного поражения ПТУР
        1. Сибиряк 66 Звание
          Сибиряк 66
          0
          Сегодня, 08:43
          В это контексте - согласен с одной стороны. Но по общению с действующими военнослужащими - сейчас и ПТУР становится редкостью.... все сместилось в сторону дронов.. до тех пор, пока с ними не научатся бороться. Как на радиоуправлении, так и на оптике и с ИИ. Причем бороться от одиночного бойца до защиты техники. Слабые стороны дронов известны. Надо только их использовать. Да, затратно, но жизни дороже. Но как только дроны станут бессильны в большинстве своем и перестанут долетать, а долетев, станут не попадать или сбиваться, неожиданно станут нужны и ПТУРЫ, и арта, и танки...
    2. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Konnick
      И без дронов танк вел себя уже по другому...ПТУР на поле боя решает задачи даже лучше беспилотника, только он сложнее и дороже

      А ПТУР на беспилотнике решает задачи еще лучше.
  3. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    -1
    Сегодня, 07:56
    Танк, который в учебниках таранил оборону на острие удара, на сплошном фронте под дронами ведёт себя по-другому. Теперь это мобильная огневая точка: вышел на прямую наводку, «разобрал» опорный пункт – и ушёл, пока не прилетел ответный удар.
    Танк сейчас - заменитель или дополнение к САУ. Стреляет из укрытий на полтора десятка километров, стараясь никуда не ездить. Потому что все, что движется на удалении от линии фронта до 50 км, подвергается ударам дронов. А уж такую цель ищут все.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 09:18
      Танк теперь заполняет нишу, которой в самоходной артиллерии практически не уделялось внимания - самоходная пушка. Те орудия, которые проходят под квалификацией САУ, по сути являются самоходными гаубицами. Они предназначены для ведения навесной и мортирной стрельбы по целям, скрытым за рельефом. Танк же теперь стал самоходной пушкой, то есть орудием для стрельбы прямой наводкой по открыто расположенным целям и для поддержки обороны при атаке бронетехники противника. Прежде такую работу выполняли буксируемые пушки и пушки-гаубицы, но из-за угрозы дронов и улучшения сил контрбатарейной борьбы от буксируемых орудий на ЛБС приходится отказываться и сохранять их только в укреплениях типа ДОТов.
  4. al252ex Звание
    al252ex
    0
    Сегодня, 08:07
    На счёт Бригад полностью согласен с автором,они расчитаны больше на нападение чем на оборону.Служил помнится мне я в 1986-1988 г.г в 35 Отдельной Гвардейской Десантно-штурмавой бригаде в ГСВГ.У нас в бригаде было 4 батальона и артдевизион.На всю ГДР это была единственная Бригада.И она фармиравалась для уничтожения обьектов на территории противника.Как в песне поётся"мы будем прыгать в глубоком тылу,грамить штабы и ракетные базы".Но я не отом .В нашем подразднлении каждая рота была отдельной боевой единицей.В роте было 3 десантно штурмовых взвода+4Миномётный.В МВ было 4 миномёта М82,4 птура,1 агс 17.В батальоне 3 раты,миномётная рота с М120,противотанковая рота с сопогами ,Рота связи,развед взвод.Для общей информации скажу кроме 35 ОДШбр в ГДР тогда было ещё 2 или 3 отдельных Десентно -штурмовых батальона.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 10:35
      Цитата: al252ex
      В нашем подразднлении каждая рота была отдельной боевой единицей.

      Это логика подразделения прорыва, заточенного на самостоятельные действия после прорыва обороны противника до подхода основных сил.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 08:25
    несущая рама, на которую навешивают чужое

    Практика типа усиления подразделения дополнительными частями опасна чем? Двумя вещами - подразделения не слажены межу собой, даже командиры могут до того быть не знакомы. А это очень важно - знать как поведёт себя в разных ситуациях твой сосед. И - одно дело когда у тебя под командованием свои подразделения, которые ты лично знаешь, сам готовил и за них отвечаешь. И совсем другое - когда чужие. Поневоле - их жалеешь меньше, появляется искушение их бросить в неподготовленное дело ради достижения успеха. Вот придали скажем бригаде полк самоходок - командир знает что после операции его заберут, а ты останешься при прежнем штате. Вот и бросаешь его вперёд в прорыв на ура - задачу-то выполнять надо, а своих жалко - за них и спросят, да и тебе потом с ними воевать. Уж лучше командировочных выбьют чем своих. Отсюда неоправданные потери. Чего думать - эти кончатся других дадут..
  6. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    +5
    Сегодня, 08:34
    У дивизии такие же проблемы, они также недоукомплектованы, и по сути являются бригадами. ВМВ было точно также, по этому проблема не в бригадах или дивизиях, а в их оснощении и укомплектовании.
  7. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 10:24
    Почему-то автор забыл очень важный фактор, связанный с созданием БТГр , - принцип смешанного комплектование вооруженных сил. При этом было принято решение не посылать срочников в зону боевых действий.
    При численности сухопутных войск на 2022 год в 800 тыс. человек, количество контрактников по заявлению Шойгу превышало долю призывников в 2 раза (контрактников примерно 420 тыс.чел, а призывников - 210 тыс.чел). Укомплектованность армии была на уровне 91 %. При этом все должности младших командиров и специалистов комплектовались профессиональными кадрами, а не солдатами и сержантами срочной службы.
    Т.е. срочники в армии 2022 года составляли основу мотострелков сухопутных сил, которой так не хватало в 2022 году.
    БТГр - это вынужденная мера и ответ на вопрос, как из полка, бригады или дивизии создать более-менее боеспособное подразделение, не привлекая срочников, посадив на имеющуюся боеспособную технику или технику, которая просто на ходу.
  8. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 11:32
    Бригады начали формировать в 1992 году, сам служил в 132 и 135
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 12:47
      Бригады были а СА всегда.
      Я служил в 85 в 235-ой гвардейской пушечной артиллерийской бригаде.
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 12:50
        ОМСБр не было, а так были в разных родах войск