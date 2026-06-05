Законопроект о санкциях против Москвы и поддержке Киева преодолел первый этап

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Законопроект о санкциях против Москвы и поддержке Киева преодолел первый этап

Законопроект о помощи Украине и санкциях против России прошел Палату представителей и в скором времени будет передан в Сенат. Об этом сообщают американские медиа.

Палата представителей большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против России и возобновление помощи киевскому режиму. Поддержали его 226 членов палаты, 195 высказались против. В основном в поддержку документа голосовали демократы, хотя и некоторые республиканцы из числа «ястребов» тоже считают, что Украине нужна помощь в войне против России.



Теперь документ отправится в Сенат, где сенаторы или примут его, или отклонят. В первом случае он ляжет на стол к Трампу для подписи, и нет уверенности, что он его подпишет. Хотя кто его знает, что творится в голове Трампа?

Рассматриваемый законопроект был внесен на рассмотрение в апреле прошлого года. Он предлагает создать фонд восстановления Украины, возобновляет полномочия президента США по передаче вооружений Киеву и странам Восточной Европы, продлевает полномочия Пентагона по передаче Украине данных разведки и т.д. Ну и, конечно же, санкции против России, как же тут без них.

Стоит отметить, что даже в администрации США есть недовольные сближением США и России. В частности, глава Госдепа Марко Рубио. Его можно считать представителем «ястребов» в Республиканской партии. Он выступает за ужесточение политики в отношении Москвы и введение дополнительных санкций.
34 комментария
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  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +6
    Сегодня, 07:11
    Где-то пахнуло духом Анкориджа.
    1. Андрей Андреев_2 Звание
      Андрей Андреев_2
      +3
      Сегодня, 07:14
      ... говнецом пахнуло...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:33
        Цитата: kebeskin
        Где-то пахнуло духом Анкориджа.

        Цитата: Андрей Андреев_2
        ... говнецом пахнуло...

        А кто-то с самого начала сомневался, что так будет? Кто-то возомнил, что Америке можно верить?
        Америке можно было верить один раз - с полгода после июня 1944-го.
        В этой войне, которая сейчас идёт вовсе не с Украиной, Америке можно будет поверить, наверное, тоже один раз - когда Лондон перестанет существовать, а наш солдат снова будет в Берлине. Вот тогда Америка снова, абсолютно честно, прилетит делить Европу.

        Для тех, кто мыслит прямыми линиями - я не озвучил план боевых действий. Я сказал про отношения между нами и США. А про Берлин, Лондон и раздел Европы - в школе, помню, проходили слово "метафора".
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 07:53
          Америка снова, абсолютно честно,
          .уже смешно.
          hi
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 07:58
            hi!
            Цитата: роман66
            Америка снова, абсолютно честно,
            .уже смешно.

            А разве они тогда кого-то обманули? Гитлера не обманули - честно помогли ему материально для войны с СССР. И нас не обманули - честно пришли за своим куском пирога.
            Единственный раз тогда обманули - когда собирались нанести атомный удар по СССР. План был, а нужного количества бомб ещё не было.
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 08:12
              И все же - честной дележкой я бы это не назвал. Хлебалы несытые...
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 08:09
        Цитата: Андрей Андреев_2
        ... говнецом пахнуло...

        Так это и есть то, о чем написал kebeskin
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:47
      kebeskin
      Сегодня, 07:11
      Где-то пахнуло духом Анкориджа.

      hi Не только пахнуло, а смрад стоит в С- Петербурге.
      Глава РФПИ и спецпред. Кремля Дмитриев утвердительно продвигает строительство туннеля между Чукоткой и Русской Аляской.
      Интересно, как будут работать санкции против себя, подразумевая пингвинов?
    3. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 09:18
      Смрадный запах Анкориджа это ерунда вот съиграем в хоккей в июле и тоннель нарисуем на бумаге вот это дело
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 07:15
    Некоторые наблюдавшиеся флуктуации в позиции сша по украинскому вопросу это не дружественность америки, а особенности ее внутренней политики. Что не означает отсутствие предпосылок для работы в открывшемся окне возможностей для россии. Да, окошко так себе, маленькое, не полное, временное, в некоторых аспектах даже эфемерное, но это лучше, чем ничего
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:41
      Цитата: 123_123
      Некоторые наблюдавшиеся флуктуации в позиции сша по украинскому вопросу это не дружественность америки, а особенности ее внутренней политики.

      Интересная страна Америка...
      Не могу представить, чтобы чужая война за 33 звезды могла так влиять на, например, нашу внутреннюю политику.
      А в Америке позиция по Украине - ОГРОМНЫЙ фактор борьбы, например, республиканцев и демократов. У нас контрольный вопрос в голову: "Чей Крым?", а в Америке - "Ты поддерживаешь Украину?"
      Конечно, Украина в Америке не на первом месте, а где-то после скидок в ближайшем супермаркете на туалетную бумагу. Но ведь бьются, ругаются - вон как Рубио давеча клевали...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 07:16
    З/п отрабатывают, вид делают, что работают.....
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 07:52
      Рассматриваемый законопроект был внесен на рассмотрение в апреле прошлого года.
      Потом был анкоридж..., а сейчас вот опять. Вывод анкоридж либо слегка тормознул этот вопрос, либо был для понтов. Генеральная линия не претерпела изменений и не претерпит. Сейчас это оружие на стороне одних, поменяется победитель, эту же линию возьмут на вооружение другие. Украина и отношения с Россией, основа их внутриполитической борьбы (не сравнить с инопланетянами).
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:59
        Про Анкоридж было сказано : " Сдается мне, джентльмены, этот была комедия
        Коля! hi
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 08:36
          Цитата: роман66
          Про Анкоридж было сказано : " Сдается мне, джентльмены, этот была комедия

          И это есть истина.
          Привет Рома! hi
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:54
      Я бы сказал, хоть вид делают. Наши и этим не заморачиваются?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 07:58
        Одно правило- не навреди.... winked ....................
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 08:10
          Ээээ! Бездействие вполне вредить может! Кстати!
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +2
            Сегодня, 08:26
            хуже депутата- только депутат с инициативой...
            Но я вам так скажу: ещё страшнее депутат с возможностью её реализации.... smile
  4. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 07:17
    Опять надули нашего доверчивого дедушку обещаниями после "конструктивного диалога в Анкоридже"? Как не стыдно издеваться над старым человеком!

    ________________

    Сегодня, кстати, годовщина Анкориджа. И пока наш дедушка ждал обещанного Трампом, укры за год смогли значительно прогрессировать в дронах, а иностранные компании ввести инновационные разработки ИИ.
    1. rubator Звание
      rubator
      0
      Сегодня, 07:53
      встреча была 15.08.2025 г. еще два месяца и год будет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 07:20
    Ну что товарищ Дмитриев - придётся в одно лицо строить тоннель под Беринговым проливом .Нам сообщение с Сахалином нужнее ,а не с Аляской .На наш " ураний " пошлины в США 500% по этому законопроекту .Что проходит через конгресс обратного хода не имеет.Не подпишет Трамп ,подпишет другой .
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +2
      Сегодня, 07:27
      придётся в одно лицо строить тоннель под Беринговым проливом


      Этот туннель - очередное разводилово наивных российских лохов. После того как дураков развели с "Анкориджем" и в него уже никто в РФ не верит, США теперь разводит российских лохов с неким "туннелем", проект которого можно сравнить с "Межпланетным шахматным турниром" из книги «12 стульев»
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 09:01
      теперь сша уран будут в 5 раз дороже покупать?
  6. mad-max78 Звание
    mad-max78
    -1
    Сегодня, 07:22
    Цитата: kebeskin
    Где-то пахнуло духом Анкориджа.

    Сначала прочитал пахнуло ДУЛОМ Анкориджа, по Фрейду что ли.
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 08:01
      Усилю эффект : дуплом Анкориджа!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:31
    Цитата: esoterica
    придётся в одно лицо строить тоннель под Беринговым проливом


    Этот туннель - очередное разводилово наивных российских лохов. После того как дураков развели с "Анкориджем" и в него уже никто в РФ не верит, США теперь разводит российских лохов с неким "туннелем", проект которого можно сравнить с "Межпланетным шахматным турниром" из книги «12 стульев»

    Об американских лохах почему забыли - с стороны Аляски тоже должны копать "копатели".
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      0
      Сегодня, 08:34
      С их стороны будет центр управления тоннелем,таможня, казино, бордель и вип хостел, а лохи сами все прокопают.
      При этом амеры проведут итоговую отделку (подключат лампочки и шлагбаумы к своей сети и будут стричь овец проезжающих по тоннелю), а по документам пройдет 99,9% работ выполнено америксосами.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:45
        У нас нет свободных проходческих комбайнлв для тоннелей и они вроде все под Ромой .Один точно будет занят пару лет - будет буравить гору в обход Адлера в Аэропорт .Стройка уже вовсю идёт и довольно быстро.
    2. esoterica Звание
      esoterica
      -1
      Сегодня, 08:41
      Об американских лохах почему забыли - с стороны Аляски тоже должны копать "копатели".


      Про эту бредятину даже смешно говорить. Это вроде проектов Роскосмоса из начала нулевых - вроде экспедиций в дальний космос и создание обитаемой станции на Титане.

      Чтобы этот смехотворный проект туннеля воплотился в жизнь, необходимо как минимум составить бизнес-план его экономической составляющей. В Америке очень хорошо умеют считать деньги и искать прибыль, в отличие от России, где наличие денег - это ещё большая беда, чеи их полное отсутствие. И даже если всё финансирование этого туннеля возьмёт на себе Россия, в Америке зададутся реальным вопросом: "а что, и как, и для чего использовать этот туннель?"

      Туда же обсуждать нечего с этим туннелем, мне только удивительно, как в российских СМИ на полном серьёзе рассматривают этот смехотворный проект. Были бы по обе стороны этого туннеля многомиллионные города с производством каких-то наукоёмких технологий, ещё с трудом можно было представить обоснованность такого тоннеля. Или товарооборот между Чукоткой и США можно было сравнить с подобным между Японией и США.
      Я даже просто не знаю что надо будет логистикой довозить до Чукотки, чтобы затем через этот туннель логистикой доставлять в американскую Чукотку, и чтобы затем через всю территорию Канады вести в США....
  8. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 08:43
    И с этими извините му...ми мы собрались строить тоннель ? Удивляюсь идиотизму наших руководителей.
  9. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    0
    Сегодня, 09:09
    да как бы уже наблюдается результат этого решения, в виде "марсиан" появившихся у жёлтых.
  10. Hagen Звание
    Hagen
    0
    Сегодня, 10:26
    Никто не знает, что детально обсуждалось в Анкоридже, но все усердно делают вид, что понимают чем дело пахнет... Ржунимагу. laughing
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:44
    Трампу чтобы реально управлять Америкой нужно создавать партию "Единая Америка" с железной дисциплиной и суровыми карами инсургентам. И чтобы в совет директоров ФРС могли проходить только члены этой партии.
    В принципе, создание движения MAGA и есть жалкий плагиат. Ничего не могут, империя давно созрела и перезрела ввиду своих размеров и влияния , как Римская к годам гражданской войны и Спартака. Колхозным бардаком типа Форума (загона для торговли скотом вы центре Рима) далее успешно управляться не может.
    Хотя у нас проводят питерский форум, цифровой загон для цифрового скота?