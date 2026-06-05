Трамп: по пути из Ирана мы остановимся и займёмся Кубой

Я люблю решать проблемы по одной. Мы разберёмся с Исламской Республикой Иран, а потом, на обратном пути, сделаем небольшую остановку и займёмся Кубой.

Очередь Кубы наступит после Ирана, США обязательно займутся островом Свободы. Об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции для журналистов в Белом доме.Трамп подтвердил планы по смене режима на Кубе, заявив, что займется островом сразу же после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее связываться с Кубой у американцев желания нет, вдруг что-то пойдет не так, а два неудачных конфликта Трампу уже никто не простит. Поэтому все будет происходить постепенно. Как подчеркнул американский президент, он любит решать проблемы по одной.Как считают в Вашингтоне, операция против Кубы займет не сильно много времени, так как военные возможности Гаваны оцениваются скептически. Впрочем, в Иране Трамп тоже собирался победить за пару дней и застрял на несколько месяцев без возможности выйти из конфликта без потерь для США и себя лично.Как ранее сообщалось, Пентагон сосредоточил в районе Кубы значительные силы в готовности к проведению военной операции. Военные ждут только приказа Трампа.