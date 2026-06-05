Трамп: по пути из Ирана мы остановимся и займёмся Кубой

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Трамп: по пути из Ирана мы остановимся и займёмся Кубой

Очередь Кубы наступит после Ирана, США обязательно займутся островом Свободы. Об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции для журналистов в Белом доме.

Трамп подтвердил планы по смене режима на Кубе, заявив, что займется островом сразу же после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее связываться с Кубой у американцев желания нет, вдруг что-то пойдет не так, а два неудачных конфликта Трампу уже никто не простит. Поэтому все будет происходить постепенно. Как подчеркнул американский президент, он любит решать проблемы по одной.



Я люблю решать проблемы по одной. Мы разберёмся с Исламской Республикой Иран, а потом, на обратном пути, сделаем небольшую остановку и займёмся Кубой.

Как считают в Вашингтоне, операция против Кубы займет не сильно много времени, так как военные возможности Гаваны оцениваются скептически. Впрочем, в Иране Трамп тоже собирался победить за пару дней и застрял на несколько месяцев без возможности выйти из конфликта без потерь для США и себя лично.

Как ранее сообщалось, Пентагон сосредоточил в районе Кубы значительные силы в готовности к проведению военной операции. Военные ждут только приказа Трампа.
19 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 07:36
    Ранее связываться с Кубой у американцев желания нет, вдруг что-то пойдет не так

    А сча все по плану? Увяз в Иране с легкой руки Израиля по самые , так скажем, гланды..... yes
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 07:53
      hi!
      Цитата: Mouse
      Ранее связываться с Кубой у американцев желания нет, вдруг что-то пойдет не так

      А сча все по плану? Увяз в Иране с легкой руки Израиля по самые , так скажем, гланды..... yes

      Я б на его месте подумал о том, чтобы день рождения не стал последним...
      Такое сочетание юбилеев - 80 лет, 250 лет - снайперу грех промахнуться. Не только в СССР любили "к юбилею" или "к открытию съезда"...

      На месте снайпера я, если бы В ТАКОЙ ДЕНЬ промахнулся - сам бы застрелился из своей винтовки...
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 12:41
        Цитата: Zoldat_A
        Такое сочетание юбилеев - 80 лет, 250 лет - снайперу грех промахнуться.

        Так кто в него и с какого расстояния, только не стрелял.Только один в ухо попал.Хотя целясь в такой объём, умудрится попасть в ухо, это надо уметь. Перевелись Освальды в США laughing laughing laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:09
      Mouse
      Сегодня, 07:36

      hi Военному преступнику его возраста уже поздно оглядываться по сторонам, всё может случиться в любой момент.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 08:18
        Походка нетвердая, вот кренделя и выписывает.... hi
    3. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 09:46
      Единственным плюсом США в конфликте с Кубой будет расстояние. А так получат упорное сопротивление + Россия
  2. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    0
    Сегодня, 07:38
    Россия Кубе уже вряд-ли поможет...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:51
    В Иране обосратушки и на Кубе будет так-же.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:51
    Техас с Лас Вегасом против ,какая Куба , Доня ты совсем оборзел .По миру решил нас пустить.Кстати у Трампа вроде что то есть в Лас Вегасе ?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:54
    ❝ Я люблю решать проблемы по одной ❞ —

    Создавать проблемы он любит, причём оптом ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:56
      И потом с важным видом решать, не забывая при этом "победы" себе приписывать....
  6. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 08:04
    Отгребли в Иране- не беда. Можно ещё и к Кубе докопаться. Вдруг там прокатит. Маразматик, чертов.
    1. Лорен Звание
      Лорен
      +1
      Сегодня, 08:28
      Да, скоро ему 18 стукнет". "Что то с памятью моей стало..."
  7. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 08:18
    Интересно, а хоть какое-то юридическое обоснование вторжения на Кубу придумали? Или хотелка Трампушки - и все, международное сообщество стоя аплодирует?
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:21
    "Сразу" не скоро наступит. Если только Трампа на праймериз на тряпки не порвут. А там, глядишь, не до Кубы будет.
  9. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:23
    Так оборзевший дональд всю планету разнесет... Был бы он простым гражданином - его бы уже давно изолировали от общества, поместив в психушку, ввиду его повышенной опасности... Но тут другой случай...
  10. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    +2
    Сегодня, 09:24
    Tak, a po drodze nie "zapomnijcie" o Madagaskarze!
  11. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 12:23
    ...а после Кубы фашингтонцы идут потом по тоннелью, постороение которого подпишут вот вот с Россией и таким образом ВВП реализует планы и мечты своего кумира Ельцин!!!! Браво!!! am
  12. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:37
    Впрочем, в Иране Трамп тоже собирался победить за пару дней
    Трамп победил Иран быстрее чем за пару дней, он только за первую неделю 6 раз заявлял, что он полностью победил Иран. А 6 раз победить, за 7 дней это быстрее чем 1 раз за два дня.