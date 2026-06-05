Трамп: по пути из Ирана мы остановимся и займёмся Кубой
2 04119
Очередь Кубы наступит после Ирана, США обязательно займутся островом Свободы. Об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции для журналистов в Белом доме.
Трамп подтвердил планы по смене режима на Кубе, заявив, что займется островом сразу же после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее связываться с Кубой у американцев желания нет, вдруг что-то пойдет не так, а два неудачных конфликта Трампу уже никто не простит. Поэтому все будет происходить постепенно. Как подчеркнул американский президент, он любит решать проблемы по одной.
Я люблю решать проблемы по одной. Мы разберёмся с Исламской Республикой Иран, а потом, на обратном пути, сделаем небольшую остановку и займёмся Кубой.
Как считают в Вашингтоне, операция против Кубы займет не сильно много времени, так как военные возможности Гаваны оцениваются скептически. Впрочем, в Иране Трамп тоже собирался победить за пару дней и застрял на несколько месяцев без возможности выйти из конфликта без потерь для США и себя лично.
Как ранее сообщалось, Пентагон сосредоточил в районе Кубы значительные силы в готовности к проведению военной операции. Военные ждут только приказа Трампа.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация