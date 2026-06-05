Суд Швеции предписал передать Украине сухогруз якобы из «теневого флота» РФ

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Суд Швеции предписал передать Украине сухогруз якобы из «теневого флота» РФ

Окружной суд шведского города Истад удовлетворил запрос украинских властей о передаче сухогруза Caffa, задержанного в марте 2026 года в порту Треллеборг. Суд согласился с доводами государственного прокурора Хокана Ларссона о том, что судно принадлежит «теневому флоту» РФ и якобы причастно к незаконному вывозу зерна с «оккупированных территорий».

По данным следствия, в июле 2025 года Caffa, ранее ходившая под российским флагом, загрузила зерно в Севастополе и доставила его в сирийский порт Тартус. Весь экипаж из 11 человек, включая капитана, — граждане России. Примечательно, что ранее капитан был арестован по подозрению в использовании поддельных сертификатов, но следствие не смогло доказать его осведомлённость о подлоге, и его отпустили. Тем не менее сам актив в виде сухогруза украинская сторона намерена изъять.

Решение суда пока не вступило в силу: у сторон есть три недели на обжалование. Окончательный вердикт ожидается к концу июня.

Однако юридическая коллизия очевидна: суд Швеции, не имеющий права рассматривать вопросы суверенной собственности третьих стран, по сути, санкционирует акт международного преступления - воровства активов. Под видом борьбы с «теневым флотом» происходит легализованный захват частной собственности в пользу ещё и иностранного государства. Ни одно международное право не позволяет передавать арестованное имущество без вступившего в силу приговора и без согласия страны-владельца. Формально следуя антироссийской санкционной логике, шведская Фемида фактически узаконивает пиратство в правовом поле Европы. По сути, шведский суд заменяет само международное право на откровенный беспредел.
116 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SAG Звание
    SAG
    +18
    Сегодня, 07:35
    Что нам мешает объявить о антизаконности самих санкций, а тех кто соблюдает санкции - преступниками?! Под этим соусом можно будет действовать зеркально, чтоб не повадно было!
    1. Володин Звание
      Володин
      +29
      Сегодня, 07:38
      Цитата: SAG
      Что нам мешает объявить о антизаконности самих санкций, а тех кто соблюдает санкции - преступниками?! Под этим соусом можно будет действовать зеркально, чтоб не повадно было!

      Нам постоянно что-то мешает с "ответкой". В этом вся и проблема.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -3
        Сегодня, 07:44
        В отличии от них, беспредельщиков,мы право блюдем.....
        1. роман66 Звание
          роман66
          +5
          Сегодня, 08:20
          Это уже глупо. Право перестало быть. Прагматизм - ситуационная этика!
          1. Mouse Звание
            Mouse
            -4
            Сегодня, 08:31
            Анархия- мать порядка? recourse
            Всегда знал, что ты анархист.... wink
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 08:59
              Некоторые, не будем показывать пальцем, даже и троцкистов зовут
              1. Mouse Звание
                Mouse
                0
                Сегодня, 09:13
                Одно другому не мешает... С виду ужасный, но добренький внутри... tongue
            2. SAG Звание
              SAG
              0
              Сегодня, 11:21
              Товарищ, а вы сейчас не правы. К анархии Роман не призывает. Он призывает к здоровому прагматизму. Другое дело, что мы пытаемся строить действительно справедливый правовой мир, где право силы будет заменено здоровым договором, которые будут соблюдать все стороны и делаем это личным примером, пока это ещё возможно.
              1. Mouse Звание
                Mouse
                -1
                Сегодня, 11:26
                . где право силы будет заменено здоровым договором, которые будут соблюдать все стороны

                Утопия....
                А вот уподобляться им не надо.... Имею честь!
                1. SAG Звание
                  SAG
                  0
                  Сегодня, 11:40
                  Да, скорее всего вы правы. Но совесть наша чиста будет, что мы хотя бы попытались! А с чистой совестью и на тот свет идти легче! soldier
          2. megadeth Звание
            megadeth
            +1
            Сегодня, 09:59
            На борту российских танкеров можно размещать системы вооружения: например, комплексы ПВО и артиллерию, заявил информационной службе "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок. По его мнению, это позволит предотвратить попытки захвата судов в международных водах.
            Полковник считает, что необходимо оборудовать несколько судов-ловушек.
            "На борту этих кораблей должны находиться зенитно-ракетные средства, скрытые арт-установки, хотя бы взвод морской пехоты. И при попытке захвата подобного судна вертолет с досмотровой группой сбить, кто остался в живых из членов досмотровой группы – повесить на реях. Корабль, с которого взлетел этот вертолет, утопить трехторпедным залпом. Вот как рукой снимет весь этот галльский задор. Один-два таких случая, и, как говорится, возобновится мирное судоходство без малейших попыток захвата", — заявил Ходаренок.             Всё уже давно придумано...имхо
        2. Володин Звание
          Володин
          +2
          Сегодня, 08:40
          Цитата: Mouse
          В отличии от них, беспредельщиков,мы право блюдем.....

          Не уверен, что это хоть сколько-нибудь рационально.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 09:35
            Да ужет попросту глупо. Но блюдем, ибо власть наша - не наша
        3. mongol9999 Звание
          mongol9999
          +5
          Сегодня, 08:42
          Странное какое-то право мы блюдем. Произошел факт террористической атаки на гражданское судно. Государственная ветвь власти распорядилась украденным имуществом. Наш многоуважаемый указывал мочить террористов хоть в сортирах, но это указание не исполняется. Налицо, как раз, несоблюдение права защиты собственности. Вот если кто-то боится отдать приказ - так и надо говориь. А то уже надоело... Хлопок, обломки, отрицательный рост, теперь, вот, право...
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 07:46
        Цитата: Володин
        Цитата: SAG
        Что нам мешает объявить о антизаконности самих санкций, а тех кто соблюдает санкции - преступниками?! Под этим соусом можно будет действовать зеркально, чтоб не повадно было!

        Нам постоянно что-то мешает с "ответкой". В этом вся и проблема.

        Ничего нам не мешает...
        Щаз Дмитрий Анатольевич свою гаубицу зарядит, пальцы разомнёт - и мы ТАК ответим! Так ответим... так ответим...
        Пусть заранее боятся!...
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 08:21
          Надо чтоб как в пьесе : " Так не доставайся же ты никому! "
      3. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 08:03
        Цитата: Володин
        Цитата: SAG
        Что нам мешает объявить о антизаконности самих санкций, а тех кто соблюдает санкции - преступниками?! Под этим соусом можно будет действовать зеркально, чтоб не повадно было!

        Нам постоянно что-то мешает с "ответкой". В этом вся и проблема.

        Граждане России требуют решительных действий, а в коридорах Кремля продолжаются играть в осторожность и бесконечные "переговорные процессы".
        Переговоры – чистая показуха, они работают разве что для обмена пленными.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 08:24
          играть в осторожность и бесконечные "переговорные
          процессы
          сдается мне, держат враги эти " Коридоры" за причинное место сильнее чем Беня Доню...
          Гена, мое почтение hi
          1. Mouse Звание
            Mouse
            -2
            Сегодня, 08:46
            Не напомните в каких водах находится судно? Третью мировую начать?
            А вот угнать по тихой .... wink
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 09:01
              Есть такие люди - боевые пловцы. Им похрен, чьи там воды
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +1
                Сегодня, 09:15
                Так я о чем... Подплав рулит! Главное задачу поставить....
            2. Aндрей Ко Звание
              Aндрей Ко
              +2
              Сегодня, 09:13
              Как я понимаю против нас уже ведут Третью мировую да вот только до высоких очень тяжко доходит
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +1
                Сегодня, 09:18
                Все в их стиле... Под чужим флагом и чужими руками...
      4. pexotinec Звание
        pexotinec
        +1
        Сегодня, 08:47
        Скорее не что то, а кто то и не один.
      5. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:53
        Цитата: Володин
        Нам постоянно что-то мешает с "ответкой". В этом вся и проблема.

        Шулята не железные, между но мешают.
    2. ian Звание
      ian
      +7
      Сегодня, 07:43
      Цитата: SAG
      Что нам мешает объявить о антизаконности самих санкций, а тех кто соблюдает санкции - преступниками?!

      Мешает непонимание происходящего. Российское правительство хочет быть больше "европейцем" чем сами европейцы. И работать с ними исключительно "в правовом поле". Сейчас это все равно что начинать с гопником беседу о Рахманинове только потому, что он что то насвистывал. hi
    3. Амиго. Звание
      Амиго.
      +2
      Сегодня, 07:45
      Для подобных решений нужна политическая воля
      1. Svarog5570 Звание
        Svarog5570
        -1
        Сегодня, 08:07
        Так нету этой воли в верхах, всё что есть это только рисование красных линий, непонятно только где столько маркеров закупили.
    4. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +3
      Сегодня, 07:53
      "Но сурово брови мы насупим...." Затем последует "плач Ярославны" из нашего МИДа, но всё заметёт "пурга" из Кремля и мы всё забудем... request lol
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:55
      SAG
      Сегодня, 07:35

      hi Здесь следует напомнить об окончательном решении Арбитражного суда г. Москвы 26 мая 2026 г. в пользу ЦБ об иске 18,2 трильярдов деревянных к бельгийскому Euroclear с выдачей Исполнительного листа ЦБ.
      Осталось дело за малым, вернуть замороженные активы РФ 200 лярдов эвриков.
    6. ser-pov Звание
      ser-pov
      -1
      Сегодня, 08:17
      Что нам мешает объявить о антизаконности самих санкций, а тех кто соблюдает санкции - преступниками?! Под этим соусом можно будет действовать зеркально, чтоб не повадно было!


      Нам мешает с ответкой "юрист-шахматист".... Всё его миролюбие и приверженность к международному праву на которое весь запад уже наплевал, приведёт в конце концов к большой войне, ибо еврод.ебилы и другие северные шавки потеряли страх и думают, что как в компьютерной игре после "Game over " можно начать заново.
      1. SAG Звание
        SAG
        -3
        Сегодня, 08:27
        приведёт в конце концов к большой войне

        А вы, я смотрю, знаете способ, как её избежать, без сдачи национальных интересов? Над этим ломали голову лучшие стратеги 80 лет и ответа не нашли.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 08:37
          Цитата: SAG
          приведёт в конце концов к большой войне

          А вы, я смотрю, знаете способ, как её избежать, без сдачи национальных интересов? Над этим ломали голову лучшие стратеги 80 лет и ответа не нашли.

          Отчего же не нашли? Нашли - зеркальные ответы. В ответ на размещение Першингов в Турции - размещение наших ракет на Кубе. Итог: обе стороны свои ракеты убрали...
          1. SAG Звание
            SAG
            -3
            Сегодня, 09:22
            Зеркальные ответы приводят к эскалации, это даже подросток вам скажет. Обновление планов ядерной бомбардировки СССР после Карибского кризиса обновлялось каждый год, а Кеннеди (внесистемный лидер,как и Трамп) подписавший выведение юпитеров из Турции, был уничтожен.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              +1
              Сегодня, 09:28
              Цитата: SAG
              Зеркальные ответы приводят к эскалации, это даже подросток вам скажет.

              И? Вы, вроде, писали про "сдачу национальных интересов"? Она была?
              Цитата: SAG
              Обновление планов ядерной бомбардировки СССР после Карибского кризиса обновлялось каждый год

              Нам от этого холодно или жарко было?
              Цитата: SAG
              а Кеннеди (внесистемный лидер,как и Трамп) подписавший выведение юпитеров из Турции, был уничтожен.

              Опять же: на нас это как отразилось? Да пусть хоть все друг друга переубивают! wassat
              1. SAG Звание
                SAG
                -5
                Сегодня, 09:35
                Вы реально никаких связей не видите?
                Нам от этого холодно или жарко было?

                Огромные усилия промышленности для обеспечения паритета выливались в главенствующую роль ВПК, которая не давала финансовой отдачи. То отставание в уровне жизни простого гражданина СССР от уровня жизни на западе обусловлено в том числе и этим фактором. Холодно ли было или жарко поинтересуйтесь у своей бабушки или дедушки! Видно, что вы родились значительно позднее и жизни в СССР не застали.
                1. AllX_VahhaB Звание
                  AllX_VahhaB
                  +2
                  Сегодня, 09:43
                  Цитата: SAG
                  Холодно ли было или жарко поинтересуйтесь у своей бабушки или дедушки! Видно, что вы родились значительно позднее и жизни в СССР не застали.

                  Мои дедушки с войны не вернулись и бабушки давно умерли. Сам я в 1975 родился, простым гражданином и как то не прочувствовал убогость в уровне жизни вызванную Карибским кризисом. Вот вплоть до позднего периода "Перестройки". Но сдаётся мне, падение уровня жизни в конце 80-х было вызвано несколько иными причинами...
                  1. SAG Звание
                    SAG
                    -1
                    Сегодня, 11:05
                    Про убогость это ваши слова. Я такого близко не имел ввиду. Не надо передёргивать. А про более высокий уровень жизни на западе в период 60-90гг даже спорить глупо. Факт очевидный.
                    1. AllX_VahhaB Звание
                      AllX_VahhaB
                      0
                      Сегодня, 11:28
                      Цитата: SAG
                      А про более высокий уровень жизни на западе в период 60-90гг даже спорить глупо. Факт очевидный.

                      Смотря что вы имеете ввиду под "более высоким уровнем жизни"? 20 сортов колбасы и 10 сортов пива в супермаркете + пара джинсов и кроссовки Адидас? Тогда бесспорно вы правы! А может быть бесплатное жильё? Всеобщую бесплатную медицину? Всеобщее бесплатное образование, включая высшее? Ну тогда это как посмотреть - с джинсами и Адидасом и до конца жизни выплачивающий кредиты по ипотеке, образование детям и не дай бог зуб заболит! так как большинство медицинских страховок стоматолога не покрывают!
                      Я вас понимаю вы путаете туризм с эмиграцией wassatГде вы видели запад 60-80-х? В рассказах знакомых, родственники которых сбежали в Израиль? Может быть даже в какой-нибудь Венгрии были? wink Или только из статистики? Как её Марк Твен называл?
                      1. SAG Звание
                        SAG
                        -1
                        Сегодня, 11:45
                        А может быть бесплатное жильё? Всеобщую бесплатную медицину? Всеобщее бесплатное образование, включая высшее?

                        Не будьте ребёнком. Бесплатное только в сказке про Вовку в тридевятом царстве. Всё перечисление оплачивалось той же работой миллионов людей. А из того, что оставалось и формировались зарплаты 80-250р. в зависимости от квалификации и должности.
                      2. AllX_VahhaB Звание
                        AllX_VahhaB
                        0
                        Сегодня, 12:24
                        Цитата: SAG
                        Не будьте ребёнком. Бесплатное только в сказке про Вовку в тридевятом царстве. Всё перечисление оплачивалось той же работой миллионов людей. А из того, что оставалось и формировались зарплаты 80-250р. в зависимости от квалификации и должности.

                        Написав "бесплатное" я имел ввиду, что изъятая у работающих людей прибавочная стоимость шла на строительство этого жилья, медицину, образование, пионерские лагеря... и многое другое. В противном (капиталистическом) варианте эта изъятая добавленная стоимость шла бы на покупку яхт, дворцов и других "газет\пароходов" для собственников средств производства. Как это происходит сейчас! Ну и поскольку в любом случае добавленная стоимость будет изъята, то таки да - квартиры, медицина, образование и т.д.... это, по сути, получается - бесплатно!
                      3. SAG Звание
                        SAG
                        0
                        Сегодня, 12:33
                        это, по сути, получается - бесплатно!

                        Не получается, вы это сами оплачиваете из своего кармана. Другое дело, что получаете товар по себестоимости, без надбавки застройщика. Только и качество товаров и услуг вы не выбираете и точно такую же квартиру и медицину, будет получать и лоботряс, который работает лишь бы время отбыть.
                2. isv000 Звание
                  isv000
                  +1
                  Сегодня, 10:51
                  Цитата: SAG
                  Холодно ли было или жарко поинтересуйтесь у своей бабушки или дедушки! Видно, что вы родились значительно позднее и жизни в СССР не застали.

                  Было и холодно но было и жарко. Если тяма есть то все пути тебе открыты. Всё было всем по заслугам. Десятка, положенная в книгу, и через год-другой оставалась десяткой...
                  1. SAG Звание
                    SAG
                    -1
                    Сегодня, 11:09
                    Десятка, положенная в книгу, и через год-другой оставалась десяткой...

                    Как и зарплата в 120р и через год оставалась зарплатой в 120р. Люди на машину копили всю жизнь. Не надо идеализации. Были и плюсы, были и минусы!
                    1. isv000 Звание
                      isv000
                      +2
                      Сегодня, 11:42
                      Цитата: SAG
                      Десятка, положенная в книгу, и через год-другой оставалась десяткой...

                      Как и зарплата в 120р и через год оставалась зарплатой в 120р. Люди на машину копили всю жизнь. Не надо идеализации. Были и плюсы, были и минусы!

                      Не скажи. Лично знал одного паренька, который после армии отучился на курсах и получал, в среднем, ок. 500 руб. в мес. + валюта и чеки. Но для этого надо было похлебать солёной водицы вдоволь, да походить на железе по 5-7 месяцев... Ещё можно было поработать на Северах. А можно было просто сидеть на *опе ровно и получать свои 120 рваных...
                      1. SAG Звание
                        SAG
                        -2
                        Сегодня, 11:52
                        Ну и в чем вопрос. На Донбассе сейчас зарплату платят по 250-300т.р
                        Капитан атомного ледокола зарабатывает 450т.р. Хотите работать - всё пути открыты!
                        А про 500р +валюта в советское время, возникают вопросы о законности получения этих денег... Когда учётная ставка академика была 500р, если не ошибаюсь и выше неё законно прыгнуть было нельзя.
                      2. isv000 Звание
                        isv000
                        0
                        Сегодня, 11:55
                        Дядя Серёжа! Вы арифметику проходили?! Или в туалете все страницы скурили? Пареньку, что хлебал солёную водичку, сейчас сколько годиков должно быть? Сам то что не капитан, ледокола?!
                      3. SAG Звание
                        SAG
                        -2
                        Сегодня, 12:03
                        При чем тут арифметика? Про что вообще разговор? Что вы мне доказать пытаетесь?
                        Что один пример из вашей жизни есть, кто много зарабатывал? У меня сейчас таких знакомых несколько десятков, кто по несколько квартир и загородный дом имеет и машину каждый год меняет. И это далеко не выдающиеся медийные люди.
                      4. isv000 Звание
                        isv000
                        0
                        Сегодня, 12:16
                        Цитата: SAG
                        Что вы мне доказать пытаетесь?

                        Упаси Господь от занятия столь бесполезным делом...
                      5. SAG Звание
                        SAG
                        -1
                        Сегодня, 12:26
                        Лично по вам гражданин, выводы я сделал. Демагог и пустомеля, избегающий любой конкретики. Диалоги с вами пустая трата времени. Обязательно это учту.
                      6. isv000 Звание
                        isv000
                        0
                        Сегодня, 12:50
                        Цитата: SAG
                        Лично по вам гражданин, выводы я сделал ... избегающий любой конкретики.

                        Я понял — это намек, я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно Вы имели ввиду?
              2. SAG Звание
                SAG
                -3
                Сегодня, 09:41
                Опять же: на нас это как отразилось?

                На нас это отражается сейчас. Никто с нами реальный мир заключать не будет, марионетки отлично помнят как закончил Кеннеди!
        2. mongol9999 Звание
          mongol9999
          +1
          Сегодня, 08:56
          Ответ известен давно и уже опробован Ираном. Шакалы теперь крутятся вокруг Ирана и думают ... Хочется укусить, но ведь и сапогом под ребра двинут... А хочется... Тяв... Уй, больно. Тяв...
          1. SAG Звание
            SAG
            -3
            Сегодня, 09:25
            Тогда огласите секрет пожалуйста.
          2. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -1
            Сегодня, 09:45
            Цитата: mongol9999
            Шакалы теперь крутятся вокруг Ирана и думают ... Хочется укусить, но ведь и сапогом под ребра двинут... А хочется... Тяв... Уй, больно. Тяв...

            Если вы это про Израиль, то не прокатывает ваша аналогия... wassat
        3. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 10:55
          Цитата: SAG
          приведёт в конце концов к большой войне

          А вы, я смотрю, знаете способ, как её избежать, без сдачи национальных интересов? Над этим ломали голову лучшие стратеги 80 лет и ответа не нашли.

          Стратеги голову может и ломали а вот во дворах это всегда решалось проще - пару раз выбил противнику зубы и на третий с тобой уже здороваются и уважают, беломориной с пивком угощают...
          1. SAG Звание
            SAG
            -2
            Сегодня, 11:12
            пару раз выбил противнику зубы и на третий с тобой уже здороваются и уважают

            Так вы этим только подтвердили мои слова о неизбежности войны, если хотя бы один её желает.
    7. Fast_mutant Звание
      Fast_mutant
      +1
      Сегодня, 09:12
      Цитата: SAG
      Что нам мешает объявить о антизаконности самих санкций

      Не "НАМ", а "ПРАВИТЕЛЬСТВУ" мешает наличие недвижки, счетов в иностранных банках, детей и жен чиновников, проживающих "ТАМ".
      Единственной по-настоящему "красной линией" считаю единовременный вывоз всей родни чиновничества из-за границы. Вот тогда бы "коллективный запад" немного бы подпрыгнул. А пока этого не произойдет - глупо ожидать "жестких ответов"! Как то так.
      1. SAG Звание
        SAG
        -3
        Сегодня, 09:30
        глупо ожидать "жестких ответов"!

        Это даже близко не сравниться с введением войск на донбас или блокадой и референдумом в Крыму! Это самое мягкое из возможных ответов.
      2. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 11:01
        Единственной по-настоящему "красной линией" считаю единовременный вывоз всей родни чиновничества из-за границы
        Есть и другой вариант: чиновникам, имеющим двойное гражданство или ВНЖ, а также недвижимость за бугром, коленом под зад и депортировать в их заграничные владения. Правда, оба варианта практически нереализуемы, тем более одномоментно. По разным причинам. Так что, Ваше предложение, как и моё, абсолютно не конструктивно. Теоретически можно было бы устроить "показательную порку" нескольких высокопоставленных чиновников в этом плане для демонстрации серьезности намерений. Но опять же - только теоретически.
    8. юрий. Звание
      юрий.
      -1
      Сегодня, 09:18
      Есть такая песня "Евреи, евреи - кругом одни евреи". Написал и пел Константин Беляев. Там есть очень интересные слова: посмотри на вратарей, что не маска, то еврей. Посмотрите кто у нас в списке Форбс. Там что не маска, то вратарь.
    9. мих-ай Звание
      мих-ай
      0
      Сегодня, 11:18
      Что мешает? Может быть денюшки, лежащие в западных банках, не буду говорить чьи. Или квартирки их же. 477 тысяч шенгенских виз было выдано за прошлый год (или за этот, непомню что по телевизору сказали. Понятно, что нашему телевизору надо с оглядкой верить, но, незнаю. Верится). Так это что, туристы что ли?
  2. Старый Оператор Звание
    Старый Оператор
    +4
    Сегодня, 07:42
    Этот сухогруз должен быть уничтожен сразу при выходе из шведского порта в нейтральные воды, как актив врага. Желательно с экологическими последствиями для шведов.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Старый Оператор
      Этот сухогруз должен быть уничтожен сразу при выходе из шведского порта в нейтральные воды, как актив врага. Желательно с экологическими последствиями для шведов.

      И что это даст? Ну кроме признания собственной беспомощности... Не проще ли и эффективней изъят шведскую собственность на территории РФ, в соответсвующем объёме?
      Вот только возникает вопрос: а кому судно принадлежит сейчас? В статье только -
      Caffa, ранее ходившая под российским флагом,

      А сейчас под чьим флагом?
      И опять же:
      ранее капитан был арестован по подозрению в использовании поддельных сертификатов, но следствие не смогло доказать его осведомлённость о подлоге, и его отпустили

      То есть поддельными сертификатами пользовался(!) только не знал об этом? Фраер в отказ пошёл?
      Вобщем история мутная и явно уголовная! Зачем из неё политическую раздувают? Сами думайте...
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 08:49
      Поправлю: в территориальных водах Швеции. Так до них быстрее дойдёт.
  3. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +4
    Сегодня, 07:42
    Окружной суд шведского города Истад удовлетворил запрос украинских властей о передаче сухогруза Caffa, задержанного в марте 2026 года в порту Треллеборг.

    Что мешает, позднее, нам, захватить этот сухогруз (уже под укрским флагом) где-нибудь на переходе?
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 08:27
      .Скорее в Чёрном море. Выходом к другим морям окраина не распологает. Ничто не мешает перехватить его при переходе от Босфора до Одессы. Даже в турецких водах. Навряд ли Эрдоган объявит нам из-за этого войну. Нападение на наши суда в своих водах турки проигнорировали.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 08:47
        Цитата: Andy_nsk
        .Скорее в Чёрном море.

        С чего вы взяли, что кто то его в Чёрное море погонит? Продадут на месте, может даже "на иголки", бабки поделят и разойдутся...
        1. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          0
          Сегодня, 09:05
          Может быть и так... хотя навряд ли покупатели встанут в очередь... это как купить квартиру у Долиной.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 09:21
            Цитата: Andy_nsk
            хотя навряд ли покупатели встанут в очередь... это как купить квартиру у Долиной.

            С чего это? Судно принадлежит Сейшельскому оффшору и никакого отношения, де юре, к России не имеет!
            1. Andy_nsk Звание
              Andy_nsk
              0
              Сегодня, 10:46
              Всё правильно, есть некий оффшорный собственник, у которого непонятно на каких основниях отняли "священную" собственность. Он может, например, опротестовать данное решение ШВЕДСКОГО суда в другом суде. Я не юрист, но дело явно мутное... новый собственник навряд ли сможет полноценно экспулуатировать судно. На иголки? Неизвестно, будет ли это рентабельно 🤔
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Lynx2000
      Что мешает, позднее, нам, захватить этот сухогруз (уже под укрским флагом) где-нибудь на переходе?

      Это в миг станет актом пиратства и вероломного нарушения международного права. Именно такой вой подымется из всех помойных вёдер Европы...
      Про захваченный жабоедами корабль у же молчок?..
  4. Амиго. Звание
    Амиго.
    +3
    Сегодня, 07:44
    Нужно поступать аналогично за каждый подобный случай -
    "Око за око"
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 07:56
      Нужно поступать аналогично за каждый подобный случай -"Око за око"

      Для этого надо сначала отказаться "подставлять другую щеку" и сделать всем обрезание по иудейскому обряду. fellow
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 07:46
    Понятие " теневой флот " не существует в международном морском праве .
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +5
      Сегодня, 07:57
      Цитата: tralflot1832
      Понятие " теневой флот " не существует в международном морском праве .

      Так-то оно так, но:
      "Владельцы судов теневого флота находятся на территории государств, не относящимся к странам Запада, скрывают свои персональные данные. Зачастую корабли принадлежат новым компаниям, не имеющим адреса. Многие корабли теневого флота — старые судна, не проходящие регулярные технические осмотры. Во время навигации суда теневого флота часто отключают систему АИС, позволяющую идентифицировать корабль.
      Теневые суда лишены страховки P&I, стандартной, но не обязательной[11] для отрасли. К октябрю 2023 года две трети судов, транспортирующих сырую нефть из России, были застрахованы в неизвестных компаниях."

      Теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховки, часто меняющих названия и регистрацию, владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, такие суда функционируют с нарушением морских законов. Массово теневой флот стал появляться с введением санкций в отношении Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи. "
      1. Винни76 Звание
        Винни76
        0
        Сегодня, 08:37
        По радио слышал, якобы этот термин англичане использовали со времен Ост-индской компании. Кто страхуется не у них, тот и теневой.
        С какого перепуга РФ должна страховать свои суда в каком-то Лондонске.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 10:32
      Цитата: tralflot1832
      Понятие " теневой флот " не существует в международном морском праве .

      Это так же верно как и то, что по международным законам, похоже, живём только мы одни. Сейчас как никогда прав тот у кого больше прав. Раньше у нас был руководитель, говоривший что если драка неизбежна то бить надо первым. Где то он сейчас?..
      1. SAG Звание
        SAG
        -2
        Сегодня, 11:33
        если драка неизбежна то бить надо первым

        На данный момент это и делается, пытаемся избежать большой драки, которая приведёт к уничтожению планеты.
        Что вы предлагаете сарматами сейчас лупить или двигаться последовательно по лестнице эскалации, где всё равно прийдем к тому, что надо будет сарматами влупить?
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 11:34
          Вода. Слишком много воды...
          1. SAG Звание
            SAG
            -2
            Сегодня, 11:49
            Уклониться от ответа демагогией, достойно уклониста)
            1. isv000 Звание
              isv000
              0
              Сегодня, 11:57
              Цитата: SAG
              Уклониться от ответа демагогией, достойно уклониста)

              Неча мне перед Вами тут бисер метать...
              1. SAG Звание
                SAG
                -1
                Сегодня, 12:07
                Хорошо, что закончили бесполезный диалог. Такого учить, только портить.
                Всего доброго.
  6. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 07:47
    По сути это каперство сиречь пиратство, после вступления решения шведского суда в законную силу государство Швеция должна быть объявлена пиратским государством - с ним должны быть разорваны дипломатические отношения, а все суда и корабли под шведским флагом подлежат захвату или уничтожению...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 08:51
      Цитата: faiver
      после вступления решения шведского суда в законную силу государство Швеция должна быть объявлена пиратским государством - с ним должны быть разорваны дипломатические отношения, а все суда и корабли под шведским флагом подлежат захвату или уничтожению...

      А по какой причине? Где в статье сказано что это судно принадлежит РФ? Там только "ранее ходило под российским флагом". А сейчас оно кому принадлежит? Вы в курсе?
      1. ВСЗМК Звание
        ВСЗМК
        +1
        Сегодня, 10:30
        Проект: 17310, тип Россия
        Место постройки: ОАО «ССЗ «Красное Сормово»» Россия Нижний Новгород
        Строительный №: 4
        Заложено: 14.12.1995
        Спущено на воду: 14.03.1997
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        Приписка: Конакри Гвинея
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        Регистровый №: 950328
        Формула класса: KM(*) L3 R1 AUT3
        Позывной: 3X2107
        MMSI: 632001135
  7. esoterica Звание
    esoterica
    +3
    Сегодня, 07:52
    Путинская политика подхалимства и раболепия привела к закономерному результату. Вместо ожидаемого Путиным результата безудержной дружбы, Россия получила результат ровно наоборот - отношение к России стало примерно на том же уровне, как в тюрьме "авторитеты" относятся к касте "чертей".
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -3
      Сегодня, 08:52
      Цитата: esoterica
      примерно на том же уровне, как в тюрьме "авторитеты" относятся к касте "чертей".

      Миша, ты где этого нахватался? laughing "Чешежопицу" прочитал? wassat
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 07:54
    Украинские порты уже давно следовало бы уничтожить или вывести из строя; кроме того, необходимо организовать конвои под эскортом российских военных кораблей для предотвращения пиратства или принять аналогичные меры
    1. esoterica Звание
      esoterica
      -4
      Сегодня, 08:13
      Для такого у власти в России должны быть люди уровня Ирана, а не уровня Ката Леопольда
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:06
    Цитата: Kotofeich
    Цитата: tralflot1832
    Понятие " теневой флот " не существует в международном морском праве .

    Так-то оно так, но:
    "Владельцы судов теневого флота находятся на территории государств, не относящимся к странам Запада, скрывают свои персональные данные. Зачастую корабли принадлежат новым компаниям, не имеющим адреса. Многие корабли теневого флота — старые судна, не проходящие регулярные технические осмотры. Во время навигации суда теневого флота часто отключают систему АИС, позволяющую идентифицировать корабль.
    Теневые суда лишены страховки P&I, стандартной, но не обязательной[11] для отрасли. К октябрю 2023 года две трети судов, транспортирующих сырую нефть из России, были застрахованы в неизвестных компаниях."

    Теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховки, часто меняющих названия и регистрацию, владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, такие суда функционируют с нарушением морских законов. Массово теневой флот стал появляться с введением санкций в отношении Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи. "

    Знаком с этим нам в Европейских Портах приносили журналы международного морского профсоюза ,который курировал суда под " удобными флагами " - волосы дыбом от фотографий.Кстати этот профсоюз в этом году поднял минимальную зарплату матросов - чуть менее 700$ .В 90ых прошлого века она была чуть менее 600 $ ,100 баксов за 30 лет .Прогресс на лицо.
  10. RockerMan Звание
    RockerMan
    -1
    Сегодня, 08:13
    Ну а что вы хотели. Участь терпилы незавидна. Прецедент создан, дальше он будет взят в практику.
  11. JcVai Звание
    JcVai
    +1
    Сегодня, 08:13
    Понимаю возмущение и желание многих покидаться фекалиями, но!!! "официальным владельцем и оператором сухогруза Caffa (IMO: 9143611) является сейшельская компания Caffa Shipping Ltd"
    Сейшелы вроде как не субъект РФ.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 08:58
      Цитата: JcVai
      но!!! "официальным владельцем и оператором сухогруза Caffa (IMO: 9143611) является сейшельская компания Caffa Shipping Ltd"

      Глас вопиющего в пустыне! Вас не услышат! Тут все уже всё решили - вот статья с явно провокационным посылом предназначенная вызвать простую реакцию, вот паства, которая с готовностью эту реакцию проявляет и начинает рвать волосы на разных у себя местах! wassat А тут вы, со своими, неудобными фактами... Эт вы бросьте! Это-ж, ещё чего, думать надо будет, анализировать и делать самостоятельные выводы! wassat
    2. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 09:18
      Сейшелы вроде как не субъект РФ.

      Не всё так однозначно, теневой флот под чужим флагом и юрисдикцией жизненно необходим для России. Танкер с нефтью под российским флагом или с российской охраной не примут ни в одном порту. Последнее время, правда, некоторое смягчение, например, США разрешила Индии покупать российскую нефть. Но во первых, это временно. А во вторых, в этом заслуга в том числе, теневого флота. Поэтому захвать судна, перевозящего российскую нефть, газ, зерно и прочее - это прямой ущерб нашему государству, ну или нашим покупателям, что в данном случае одно и то же.
    3. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 10:25
      Цитата: JcVai
      Сейшелы вроде как не субъект РФ.

      Это с какой стороны посмотреть... feel
  12. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:41
    Раз оставили захват без последствий, терерь остется только молчать в тряпочку
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -4
      Сегодня, 08:49
      так это не российский сухогруз, владелец за бугром)))))))
  13. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 08:46
    Пираты 21 века...нужны зеркальные меры. Если это возможно
    1. esoterica Звание
      esoterica
      -1
      Сегодня, 08:55
      Пираты 21 века...нужны зеркальные меры. Если это возможно


      Зеркальные меры последуют незамедлительно! Сейчас только железный Димон проснётся - он им устроит!
  14. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 08:53
    . Суд Швеции предписал передать Украине сухогруз якобы из «теневого флота» РФ
    А чего им бояться? Что Россия сделает? Возможности России прекрасны видны во время СВО.
  15. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 08:56
    Пересмотрел заявление Президента РФ от 24 февраля 2022 года, сегодняшние же заявления одна "песковщина".
    Крамольная мысль посещает, тот человек из 24 февраля 2022 года сегодня вообще реально существующий человек?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Владимир М
      Пересмотрел заявление Президента РФ от 24 февраля 2022 года, сегодняшние же заявления одна "песковщина".
      Крамольная мысль посещает, тот человек из 24 февраля 2022 года сегодня вообще реально существующий человек?

      Царь не настоящий! am Войско ещё не взбунтовалось...
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 10:59
        Это был сарказм с моей стороны.
        Но согласитесь заявления "царя" 2022 года отличаются от заявлений 2026 года....
        И да, к "бунту войска" я ни в коей мере не призываю, хотя бы потому, что в этом нет практического смысла и ничего хорошего "бунт" для Государства не принесет. hi
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 11:49
          Цитата: Владимир М
          И да, к "бунту войска" я ни в коей мере не призываю, хотя бы потому, что в этом нет практического смысла и ничего хорошего "бунт" для Государства не принесет.

          Да и я против "русского и беспощадного" но! Задолбало уже жить в эпоху перемен. Как уронили Ильича в -82-м, так и понеслось, и всё с горки. Живём не благодаря а вопреки, а хочется уже хотя бы дожить по человечески, без постоянного тонуса...
          Хрен с ней с пенсией, не каждый у нас дотягивает до 65, с деньгами или без, но! В прошлом году я ехал по сухопутному коридору из Крыма, в этом, наверное, в огороде буду...
  16. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 08:57
    Что такое "теневой флот"? Где его штаб-квартира? Кто им руководит? Какое государственное учреждение России им управляет? Есть ли мальчик?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Что такое "теневой флот"? Где его штаб-квартира? Кто им руководит? Какое государственное учреждение России им управляет? Есть ли мальчик?

      Штаб у него в старинной крепости, возле собора. Руководят им барыги. Мальчика нет, есть большие дяди, делающие свой гешефт за счёт привлечения государственных ресурсов. Пароход под флагом Тумбы-Юмбы, туда все вопросы. Команда? Если россияне есть обращайтесь к дипломатам, если нет - отойдите в сторону, дяди заняты...
  17. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 09:06
    Пока не будет достойного ответа - это будет продолжатся . К нашим " озабоченностям и нотам протеста "эта публика привыкла . Поняли , что кроме пустой болтовни никаких последствий. За Державу обидно !!!
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      -2
      Сегодня, 09:21
      А честь тут при чём? Это я про плакат с Высоцким. Честь и достоинство государства - разные понятия.
  18. akropin Звание
    akropin
    +1
    Сегодня, 09:51
    Со своим сухогрузом имеем право делать все что захотим. Предлагаю торпеду под ватерлинию.
  19. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 10:10
    Можно рассуждать о незаконности и пиратстве, можно зеркалить действия и события но! Всё это будет повторятся по нарастающей, и всё по простой причине - и груз и суда принадлежат барыгам. Всё застраховано, экипаж - вторичен. Не пора ли поднять над судами государственный флаг, раз это российские грузы? Тогда и защищать корабли будет проще. Или всё таки груз отдельно а суда не наши, и Россия тут ни причём а экипажем будут заниматься по дипломатической линии?..
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:42
    Цитата: isv000
    Цитата: tralflot1832
    Понятие " теневой флот " не существует в международном морском праве .

    Это так же верно как и то, что по международным законам, похоже, живём только мы одни. Сейчас как никогда прав тот у кого больше прав. Раньше у нас был руководитель, говоривший что если драка неизбежна то бить надо первым. Где то он сейчас?..
    просто надо признать ,французский и английский ядерный потенциал нас сдерживает .
  21. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 10:48
    Прямо сейчас надо разрабатывать операцию ядерного удара по Швеции

    Пока еще не по самой Швеции а по ее прибрежной зоне .Прибрежной в районе военного порта

    Надо ударить первый раз в гуманных целях как предупреждение ,что бы в ЕС поняли цену их шуток

    Ударить так чтобы цунами снесло энное количество кораблей на пристани

    Предупреждение это еще не полноценный удар .Пусть думают и соображают стоит ли им так весело лезть в бутылку и соревноваться кто и как ловчее "поджарит лягушку"

    Пусть до них дойдет до самых до кишок последствия их легкомыслия

    А потом бить уже "невзирая на лица" если не поймут

    Но понять должны
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 11:16
      Стоит ли ждать аналогичных последствий ,напрашивается вопрос ?
      Нет ,не стоит
      России даже не стоит опасаться отрицательной реакции ее относительных
      союзников "и нашим и вашим" ,Китая и Индии ибо все намерения ее(России) врагов понятны и ядерный удар произведен с вполне гуманными последствиями как предупреждение
      Предупреждение для ядерной державы это то что она может себе позволить и что должны учитывать ее враги
      Так что бить наконец то надо ,а не жевать сопли
  22. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 11:01
    Никогда не было и вот опять! =)))
    Хочется процитировать Булгаковское: "надо же кричать КАРАУЛ!"
    А с первого раза, как захватили судно, мы что-то предприняли? То-то и оно, только и орали "караул!"
  23. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 11:04
    Цитата: isv000

    Это в миг станет актом пиратства и вероломного нарушения международного права. Именно такой вой подымется из всех помойных вёдер Европы...
    Про захваченный жабоедами корабль у же молчок?..


    Тю... да нам не в первый раз такое слышать...
    Сколько мы на Дальнем Востоке, в наших водах Охотского и Берингова морей переловили буржуйских рыболовных Масу-Мар под японским, камбоджийским, белизским флагами, с браконьерской рыбо и морепродукцией на борту.
    Под конвоем в наши порты, на стоянку, конфискование морепродукции и судна по решению Суда, продажа в основном "на иголки".
    Не признают они (буржуи) наш судебный акт.