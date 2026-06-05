Суд Швеции предписал передать Украине сухогруз якобы из «теневого флота» РФ
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Окружной суд шведского города Истад удовлетворил запрос украинских властей о передаче сухогруза Caffa, задержанного в марте 2026 года в порту Треллеборг. Суд согласился с доводами государственного прокурора Хокана Ларссона о том, что судно принадлежит «теневому флоту» РФ и якобы причастно к незаконному вывозу зерна с «оккупированных территорий».
По данным следствия, в июле 2025 года Caffa, ранее ходившая под российским флагом, загрузила зерно в Севастополе и доставила его в сирийский порт Тартус. Весь экипаж из 11 человек, включая капитана, — граждане России. Примечательно, что ранее капитан был арестован по подозрению в использовании поддельных сертификатов, но следствие не смогло доказать его осведомлённость о подлоге, и его отпустили. Тем не менее сам актив в виде сухогруза украинская сторона намерена изъять.
Решение суда пока не вступило в силу: у сторон есть три недели на обжалование. Окончательный вердикт ожидается к концу июня.
Однако юридическая коллизия очевидна: суд Швеции, не имеющий права рассматривать вопросы суверенной собственности третьих стран, по сути, санкционирует акт международного преступления - воровства активов. Под видом борьбы с «теневым флотом» происходит легализованный захват частной собственности в пользу ещё и иностранного государства. Ни одно международное право не позволяет передавать арестованное имущество без вступившего в силу приговора и без согласия страны-владельца. Формально следуя антироссийской санкционной логике, шведская Фемида фактически узаконивает пиратство в правовом поле Европы. По сути, шведский суд заменяет само международное право на откровенный беспредел.
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