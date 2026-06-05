Зеленский вводит Запад в заблуждение своими заявлениями о ситуации на фронте
6 24438
Зеленский вводит в заблуждение западных политиков, рассказывая о якобы стабилизации ситуации на фронте и утрате российской армией наступательного потенциала. Ничего этого на сегодняшний день нет, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, подвизавшийся на украинском телевидении в качестве военного эксперта.
Посетивший недавно Киев генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российская армия якобы утратила свой наступательный потенциал, а украинской удалось стабилизировать ситуацию на фронте, остановив российское наступление. Однако это не соответствует действительности. Российские войска как наступали, так и наступают, а на некоторых направлениях сложилась очень нехорошая для ВСУ обстановка.
Как подчеркнул Кривонос, западные политики в своих заявлениях исходят из полученной от Зеленского информации, а она очень далека от реальной ситуации. Возможно, что на каких-то отдельных участках фронта у ВСУ и есть тактические успехи, но в целом Украина продолжает терять территории и населенные пункты.
Заявление руководителя НАТО – это прекрасно, но с точки зрения реалий сегодняшнего дня я бы сказал: не надо надевать зеленые очки и радоваться тактическому успеху. Заявления о стабилизации не вяжутся с ухудшающейся для ВСУ ситуацией.
Пока Зеленский рассказывает Рютте сказки о том, что Киев «выигрывает», Украина фактически потеряла Константиновку, российские штурмовики прорываются к Славянску и Краматорску. Под Сумами ситуация для ВСУ очень сложная, если ее не исправить, то может случиться прорыв, причем не единичный.
В общем, если российские войска где-то начали меньше атаковать, то это не значит, что они потеряли наступательные возможности. Возможно, что они перегруппировываются и готовятся нанести новый удар.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация