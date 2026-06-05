Зеленский вводит Запад в заблуждение своими заявлениями о ситуации на фронте

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Зеленский вводит Запад в заблуждение своими заявлениями о ситуации на фронте

Зеленский вводит в заблуждение западных политиков, рассказывая о якобы стабилизации ситуации на фронте и утрате российской армией наступательного потенциала. Ничего этого на сегодняшний день нет, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, подвизавшийся на украинском телевидении в качестве военного эксперта.

Посетивший недавно Киев генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российская армия якобы утратила свой наступательный потенциал, а украинской удалось стабилизировать ситуацию на фронте, остановив российское наступление. Однако это не соответствует действительности. Российские войска как наступали, так и наступают, а на некоторых направлениях сложилась очень нехорошая для ВСУ обстановка.



Как подчеркнул Кривонос, западные политики в своих заявлениях исходят из полученной от Зеленского информации, а она очень далека от реальной ситуации. Возможно, что на каких-то отдельных участках фронта у ВСУ и есть тактические успехи, но в целом Украина продолжает терять территории и населенные пункты.

Заявление руководителя НАТО – это прекрасно, но с точки зрения реалий сегодняшнего дня я бы сказал: не надо надевать зеленые очки и радоваться тактическому успеху. Заявления о стабилизации не вяжутся с ухудшающейся для ВСУ ситуацией.

Пока Зеленский рассказывает Рютте сказки о том, что Киев «выигрывает», Украина фактически потеряла Константиновку, российские штурмовики прорываются к Славянску и Краматорску. Под Сумами ситуация для ВСУ очень сложная, если ее не исправить, то может случиться прорыв, причем не единичный.

В общем, если российские войска где-то начали меньше атаковать, то это не значит, что они потеряли наступательные возможности. Возможно, что они перегруппировываются и готовятся нанести новый удар.
38 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 07:55
    Врёт как дышит , генетика такая.
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +2
      Сегодня, 08:02
      А кто тогда "запад" если верит этому безумному "рабу рабов"?
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +4
        Сегодня, 09:30
        Очень странная статья. С одной стороны, как заявляют наши ресурсы, именно "запад" поставляет разведывательную информацию хохлам, и потому те точно знают всё о нашей прифронтовой и тыловой логистике, о взлетах и перемещениях стратегической авиации в глубоком тылу, о средствах прикрытия важных предприятий и т.д. А вот о положении на фронте НАТО якобы узнаёт лично от Зеленского, а не от собственной разведки. А не морочат ли нам голову?
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 10:24
        Цитата: Alex F._2
        А кто тогда "запад" если верит этому безумному "рабу рабов"?
        Да у запада есть своя разведка и свои цели, при том что запад не единым фронтом выступает а тоже как пауки в банке. ЕС/США/Британия. Да даже Германия и Франция очень часто имеют разные мнения. А посему они все поддакивают Зеле, но решения принимают на основании своей разведки и разведки НАТО.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 08:02
      Все проще... Брюссель сам обманываться рад... yes
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 08:07
      Цитата: Ирек
      Врёт как дышит , генетика такая.

      Зеленский рассказывает Рютте сказки о том, что Киев «выигрывает»

      А в голове один вопрос - "ГДЕ ВЕНК?!?"
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:27
        Ой, до Гитлера ему... Вопрос - как соскочить...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 07:57
    Вчера по сводкам МО РФ чуть более 1500 всушников выбило из строя на ЛБС ,почти + 500 к ежедневным сводкам. Можете поправить если что .
    1. Джексон Звание
      Джексон
      +1
      Сегодня, 08:10
      Ну , сводки МО дело такое... Конашенков не даст соврать..
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +5
      Сегодня, 08:27
      Цитата: tralflot1832
      Вчера по сводкам МО РФ чуть более 1500 всушников выбило из строя на ЛБС ,почти + 500 к ежедневным сводкам. Можете поправить если что .

      Если бы эти сводки были правдивыми, то в ВСУ не осталось бы солдат с учетом массовым, как нам тут рассказывают, дезертирством.
      На самом деле картина несколько иная. Увы.
      Нашим воинам трудно, - нехватка БПЛА, данных разведки, худшая, в сравнении с противником, ситуационная осведомленность.
      Очень хочу ошибаться.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -6
        Сегодня, 08:57
        про нехватку дронов не надо рассказывать сказки, разведка на лбс тоже на уровне, не хватает разведки от 50 км и дальше
        1. Волга-1980 Звание
          Волга-1980
          0
          Сегодня, 12:47
          Ответь на вопрос, про то что дронов завались?
  3. SergeyIV Звание
    SergeyIV
    +12
    Сегодня, 08:00
    Можно вопрос зачем эта статья? Зачем лечить одним и тем же людей вашей банальщиной? Тогда не проще писать статьи о глобальном потеплении или похолодании? Или о том как Велика наша армия и супер оснащена супертехникой?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 08:05
      Цитата: SergeyIV
      Тогда не проще писать статьи о глобальном потеплении или похолодании? Или о том как Велика наша армия и супер оснащена супертехникой?

      "Про любимый лунный трактор..." (с)
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 08:29
        Или
        «как космические корабли бороздят просторы Большого театра»
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +7
      Сегодня, 08:23
      Для поднятия духа местных пердунчиков, слегка приунывших, после недавних ударов по Питеру и Крыму
  4. Жнец Звание
    Жнец
    +2
    Сегодня, 08:01
    на некоторых направлениях сложилась очень нехорошая для ВСУ обстановка.

    Почти три года такое тут читаем, но наступление фактически отсутствует.
  5. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +10
    Сегодня, 08:08
    Крамольная мысль.
    А может он в чём-то прав?
    Судя по колличеству бпла, летящих по нашим городам, судя по проблемам в Крыму, судя по тому, что нам почти весь флот выбили и не только на чёрном море.
    И "знакомые" Интересные, но печальные истории с лбс рассказывают. Особенно те, кто поближе к сохе.
    1. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      +4
      Сегодня, 08:52
      Вот вот, и мне тоже "знакомые" которые там сейчас, рассказывают совершенно другоес относительно того о чем говорится по ТВ, людям откровенно врут...
      Власть уже запуталась в собственном вранье
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 08:15
    Зеленский вводит Запад в заблуждение своими заявлениями о ситуации на фронте

    ???
    он получает развединформацию - от них, как он может их "вводить в заблуждение"?
    другое дело - если они сами хотят "вводиться в заблуждение"...
  7. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 08:29
    Наркоманская понятно .... В вот когда царя вводят в заблуждение а он в свою очередь рассказывает народу что всё пучком ... Это как?
  8. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:37
    рассказывает Рютте сказки о том, что Киев «выигрывает», Украина фактически потеряла Константиновку, российские штурмовики прорываются к Славянску и Краматорску. Под Сумами ситуация для ВСУ очень

    Почему сказки? То ли в мае, то ли в апреле Украина отжала назад больше территорий, чем потеряла
    Где то мы наступаем - нам об этом трубят из каждого утюга. Где то отступаем - об этом молчат.
    Как там дела в Покровске обстоят?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 10:33
      Как там дела в Покровске обстоят?

      почти также, как и в Купянске...
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:37
    Стабилизация. laughing именно поэтому нарик пишет публичные письма к ВВП о переговорах с обязательным перемирием...
  10. Розмари Звание
    Розмари
    +1
    Сегодня, 08:41
    В общем, если российские войска где-то начали меньше атаковать, то это не значит, что они потеряли наступательные возможности. Возможно, что они перегруппировываются и готовятся нанести новый удар.

    Эта концовка напомнила знаменитый диалог из "Дракона" Шварца (ну или фильма Марка Захарова):
    — Мама, от кого это Дракон удирает по всему небу?
    — Тсс!.. Он не удирает, мальчик, он маневрирует.
    — А почему он поджал хвост?
    — Тсс!.. Хвост поджат по заранее обдуманному плану, мальчик...
  11. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +5
    Сегодня, 08:44
    Ситуация для ВСУ ухудшается с 2022 года... и это нам тоже постоянно говорят, но это не вводит в заблуждение это другое... все что угодно будут говорить кроме правды и раздолбайства командования на фронте... те кто оттуда пришел с кем довелось общаться все хвалят доблесть, храбрость и самоотдачу воинов и такой ушат негатива на командование.
    1. next322 Звание
      next322
      +2
      Сегодня, 09:23
      А про позавчерашнее раздолбайство командования не на фронте,а в глубоком тылу ,аж в Кронштадте говорить тоже нельзя.
      После уничтожения ЧФ(о котором мало кто догадывается),началось планомерное уничтожение БФ
  12. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 09:11
    А то у западных стран нет своих разведок и они не знают реального положения дел на поле боя.
  13. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 09:12
    Главное начальство с обеих сторон несет пургу. Не надо быть даже диванным экспертом, чтобы понимать происходящее и кому это на руку, а кому хреново.
    1. Комментарий был удален.
    2. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Фразах
      Не надо быть даже диванным экспертом, чтобы понимать происходящее и кому это на руку, а кому хреново.

      Украине и России хреново. Остальным в мире - кому-то на руку, а большинству пофиг
  14. АА17 Звание
    АА17
    +2
    Сегодня, 09:18
    Зеленский вводит Запад в заблуждение своими заявлениями о ситуации на фронте


    Для чего и для кого эта новость?
    Чтобы показать, что Зеленский обманывает Запад?
    Так вот ответ: это полная чушь.
    Опубликовав эту новость автор пытается внушить российским гражданам, что Зеленский обманывает Запад.

    Зеленский для Запада прозрачен как стекло:
    - военные операции планируются и контролируются специалистами из НАТО;
    - данные разведки обеспечиваются американскими и европейскими военными;
    - передвижение финансов на Украину, из Украины контролируется американскими и европейскими финансистами.

    Так про какое введение Запада в заблуждение Зеленским нам пытаются рассказать?
  15. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 09:21
    Украина готовит очередной "контрнаступ". 100% разведпризнаком контрнаступа являются угрозы Белоруссии. Как всегда всу снимут войска с ее границы и бросят в топку.
    Будет отбивать руины вдоль трассы Н15. Я за руины цепляться не буду. Если противник будет давить - отойдем. И наступающие окажуться в чистом поле под ударами авиации бпла и арты. Тем временем действуя с юга и юговостока, из Комсомольского, возьмем Орехов. А следом и Степногорск. После этого наступающем сильно поплохеет...
    Сырский бездарь и в войне рычагов ничего не смыслит.
    С Уважением
    1. uralex Звание
      uralex
      +1
      Сегодня, 10:15
      100% разведпризнаком контрнаступа являются угрозы Белоруссии
      А может это не просто угрозы? Не зря Зеленский с Тихоновской встречался, что-то замышляется... Могут попытаться ликвидировать последнего союзника в регионе и полностью изолировать Калининградскую область.. А там, через Сувалкский коридор и саму Калининградскую область отжать.. При этом формально НАТО опять "не причем" будет. Единственное, что они Батьку недооценивают, тот с ними миндальничать не будет...
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +1
        Сегодня, 10:17
        Нет у противника войск для захвата Белоруссии... И у НАТО их сейчас нет.
        Это все уже третий раз повторяется.
        С Уважением
      2. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 10:35
        а там, через Сувалкский коридор и саму Калининградскую область отжать..

        ++++
  16. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +1
    Сегодня, 09:33
    Возможно, что они перегруппировываются и готовятся нанести новый удар.


    Или возможно у них просто нет бензина чтобы подвозить БК и прочее снабжение?!
    Инициатива от нас стремительно уходит, это видно, а далее будет хуже, если политические импотенты будут титьки мять в белых перчатках.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 10:36
      Инициатива от нас стремительно уходит, это видно, а далее будет хуже,

      Госсекретарь США Марк Рубио, вчера на заседании Палаты представителей в Вашингтоне, где проходило обсуждение нового пакета Санкций против России и военной помощи Украине, озвучил текущую позицию Белого Дома: "Они точно не достигнут целей, которые поставили в первый день, и, возможно, им даже никогда не удастся достичь в военном отношении тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах".
  17. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    0
    Сегодня, 12:28
    В общем, если российские войска где-то начали меньше атаковать, то это не значит, что они потеряли наступательные возможности. Возможно, что они перегруппировываются и готовятся нанести новый удар.

    А возможно и нет.