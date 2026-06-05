Заявление руководителя НАТО – это прекрасно, но с точки зрения реалий сегодняшнего дня я бы сказал: не надо надевать зеленые очки и радоваться тактическому успеху. Заявления о стабилизации не вяжутся с ухудшающейся для ВСУ ситуацией.

Зеленский вводит в заблуждение западных политиков, рассказывая о якобы стабилизации ситуации на фронте и утрате российской армией наступательного потенциала. Ничего этого на сегодняшний день нет, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, подвизавшийся на украинском телевидении в качестве военного эксперта.Посетивший недавно Киев генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российская армия якобы утратила свой наступательный потенциал, а украинской удалось стабилизировать ситуацию на фронте, остановив российское наступление. Однако это не соответствует действительности. Российские войска как наступали, так и наступают, а на некоторых направлениях сложилась очень нехорошая для ВСУ обстановка.Как подчеркнул Кривонос, западные политики в своих заявлениях исходят из полученной от Зеленского информации, а она очень далека от реальной ситуации. Возможно, что на каких-то отдельных участках фронта у ВСУ и есть тактические успехи, но в целом Украина продолжает терять территории и населенные пункты.Пока Зеленский рассказывает Рютте сказки о том, что Киев «выигрывает», Украина фактически потеряла Константиновку, российские штурмовики прорываются к Славянску и Краматорску. Под Сумами ситуация для ВСУ очень сложная, если ее не исправить, то может случиться прорыв, причем не единичный.В общем, если российские войска где-то начали меньше атаковать, то это не значит, что они потеряли наступательные возможности. Возможно, что они перегруппировываются и готовятся нанести новый удар.