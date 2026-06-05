Демарш США по Боснии и Герцеговине, в которой сохраняется внешнее управление

Вашингтон рассматривает возможность значительного изменения своей политики в Боснии и Герцеговине. Связано это с тем, что так называемый Совет по реализации мира не смог договориться о кандидатуре преемника уходящего Верховного представителя международного сообщества Кристиана Шмидта.США поддерживают итальянского дипломата Антонио Дзанарди Ланди и выступают за смягчение подхода Управления Верховного представителя (OHR). Вашингтон хочет сосредоточить усилия на постепенной передаче полномочий местным институтам. В отличие от этого, Великобритания и Франция настаивают на сохранении полного объёма «Боннских полномочий», позволяющих Верховному представителю отменять боснийские законы и отстранять чиновников. Россия, в свою очередь, требует полного упразднения этой структуры, так как она фактически узаконивает внешний диктат. Сам Кристиан Шмидт продолжит исполнять обязанности до назначения замены.Цель официально обозначена так: завершить переходный процесс к концу июня, до проведения в октябре всеобщих выборов.Босния и Герцеговина фактически разделена на несколько полуавтономных образований (Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую и округ Брчко) и одновременно остаётся под внешним управлением. Должность Верховного представителя, который обладает огромными властными полномочиями, не избирается гражданами страны. Она назначается извне под лозунгом «так решило международное сообщество». По сути, это ярко демонстрирует навязанное Западом отсутствие реального суверенитета и демократии в Боснии и Герцеговине более чем через 30 лет после Дейтонских соглашений.Устраивая демарш, США, по сути, заявляют, что если не будет принята одобряемая ими кандидатура, то они могут выйти из участия в процессе. Это очередной пункт из многочисленных разногласий Вашингтона и Брюсселя при Трампе.

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