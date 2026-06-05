Демарш США по Боснии и Герцеговине, в которой сохраняется внешнее управление

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Демарш США по Боснии и Герцеговине, в которой сохраняется внешнее управление

Вашингтон рассматривает возможность значительного изменения своей политики в Боснии и Герцеговине. Связано это с тем, что так называемый Совет по реализации мира не смог договориться о кандидатуре преемника уходящего Верховного представителя международного сообщества Кристиана Шмидта.

США поддерживают итальянского дипломата Антонио Дзанарди Ланди и выступают за смягчение подхода Управления Верховного представителя (OHR). Вашингтон хочет сосредоточить усилия на постепенной передаче полномочий местным институтам. В отличие от этого, Великобритания и Франция настаивают на сохранении полного объёма «Боннских полномочий», позволяющих Верховному представителю отменять боснийские законы и отстранять чиновников. Россия, в свою очередь, требует полного упразднения этой структуры, так как она фактически узаконивает внешний диктат. Сам Кристиан Шмидт продолжит исполнять обязанности до назначения замены.

Цель официально обозначена так: завершить переходный процесс к концу июня, до проведения в октябре всеобщих выборов.

Босния и Герцеговина фактически разделена на несколько полуавтономных образований (Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую и округ Брчко) и одновременно остаётся под внешним управлением. Должность Верховного представителя, который обладает огромными властными полномочиями, не избирается гражданами страны. Она назначается извне под лозунгом «так решило международное сообщество». По сути, это ярко демонстрирует навязанное Западом отсутствие реального суверенитета и демократии в Боснии и Герцеговине более чем через 30 лет после Дейтонских соглашений.

Устраивая демарш, США, по сути, заявляют, что если не будет принята одобряемая ими кандидатура, то они могут выйти из участия в процессе. Это очередной пункт из многочисленных разногласий Вашингтона и Брюсселя при Трампе.
12 комментариев
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  1. Александр_K Звание
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 09:05
    В принципе, это всё что вам нужно знать о демократии и международных законах. Показательный пример. Круче чем незаконное отделение Косово от Сербии.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 09:17
    Ощущение, что в недалёком будущем Европа будет состоять из мелких княжеств.
    1. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      +1
      Сегодня, 09:20
      Такое уже было. Феодальная раздробленность. Все по спирали.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 09:22
      От чего ушли к тому и придут......
      Короче раздрай.... Все одеяло на свою сторону тащат... И эти так называемые страны не спрашивают....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 09:30
        Я тебе писал уже - право перестало быть
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 09:33
          Я тож писал-Анархия! laughing .... Б
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:01
      Цитата: alexputnik17
      Ощущение, что в недалёком будущем Европа будет состоять из мелких княжеств.

      В смысле международного права и пиратства уже откатились на несколько веков назад - так чего тянуть?
      В середине XVII века в одной Германии было три с половиной сотни государственных образований...

      А представляете, как американцы в ООН порадуются? Сразу 350 дополнительных голосов от одной Германии - и все "за" американские резолюции!
  3. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 09:31
    Великобритания и Франция настаивают на сохранении полного объёма «Боннских полномочий», позволяющих Верховному представителю отменять боснийские законы и отстранять чиновников.
    вот он - неоколониализм!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 09:34
      Тоскуют по своим колониям, слезу роняют....
  4. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 09:34
    Кстати, а не связано ли это " Внешнее управление" с возможным желанием БиГ вернуться в " Родную гавань"?
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:44
    Территория которая управляется из вне странами НАТО ,это же прямо непосредственно демократия ! Вот если бы она управлялась русскими ,то это конечно тоталитаризм .
    Чудеса !
  6. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 09:58
    Подобное управление было уготовано территориям бывшей РСФСР. Даже "деньги" были уже заготовлены - нижегородские ефимки, уральские франки и т. д. и т. п. Бог отвёл нас в самый последний момент...