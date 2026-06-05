Наступившее лето отличается от предыдущих аналогичных периодов СВО

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Наступившее лето отличается от предыдущих аналогичных периодов СВО

Наступившее лето отличается от предыдущих аналогичных периодов хода СВО. Отличий несколько. Основное отличие состоит в том, продвижения на фронте окончательно локализировались. Масштабные операции на линии боевого соприкосновения фактически сошли на нет. Причём не проводит их ни наша сторона, ни противник.

В экспертных кругах утверждается, что крупные операции, когда участвует бронетехника и батальонные тактические группы, «сегодня невозможны», потому что дроны создают «мёртвую зону» - уничтожая всё то, что в ней движется.



Если отталкиваться от этой, скажем так, парадигмы, то, получается, выхода из ситуации нет вообще, и как бы остаётся вести бои исключительно микрогруппами по 2-3 человека с использованием окопного опыта Первой мировой. Отсюда и характерная черта последнего времени – бои предельно местного значения, когда они идут даже не за отдельно взятый населённый пункт, а, например, за несколько домов на улице или вообще за подступы к этому населённому пункту, даже если он совсем небольшой.

На самом деле, ведение таких боёв никак не должно превратиться для нашей стороны в «консенсус» на фронте. Когда на фронте консенсус, войны не выигрываются. Хотя тут надо не забыть, что это, вроде как, и не война, официально.

Во-первых, происходящее на линии боевого соприкосновения вполне устраивает противника. Во-вторых, оно устраивает его основных спонсоров. В-третьих, даёт пропаганде врага всё больше шансов, в том числе с заявлениями о «тупике на фронте».

Соответственно, пока враг находится в относительной зоне комфорта, ситуация вряд ли изменится. Чтобы его из зоны комфорта вывести, существует тысяча и один способ, начиная с полной изоляции отдельно взятого района боевых действий и заканчивая уже «выносом» основных маршрутов доставки на Украину военной помощи. Если замысел относительно крупного продвижения вообще существует, то без этого не обойтись физически. Как не обойтись и без смены как минимум тактики ведения боевых действий. Если же он отсутствует, то объяснение в стиле «там столько дронов, что шагу не ступить» превратится в данность, равно как и дипломатия в стиле: «мы все хотим переговоров, но они такие плохие, что говорить с ними не о чем, а потому воевать можно и двадцать лет, как во время Северной войны со шведами».

Тем временем Зеленский уже пишет письма в Кремль с откровенными угрозами из Киева, с Банковой, которая как ни в чём не бывало светится иллюминацией и благоухает цветущими липами. И есть мнение, что вряд ли кто-либо в феврале 2022 года предполагал, что в июне 2026-го в мировой прессе будет обсуждаться этот факт.
35 комментариев
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  1. Arzt Звание
    Arzt
    -2
    Сегодня, 09:25
    wink
    Тем временем Зеленский уже пишет письма в Кремль с откровенными угрозами из Киева, с Банковой, которая как ни в чём не бывало светится иллюминацией и благоухает цветущими липами. И есть мнение, что вряд ли кто-либо в феврале 2022 года предполагал, что в июне 2026-го в мировой прессе будет обсуждаться этот факт.

    Ну а что, личные переговоры опять предлагает. Предварительно обменяв пленных по схеме "всех на всех". Посмотрим. Это будет индикатор согласия. wink
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -1
      Сегодня, 10:00
      Войне нет конца и края.

      Пора заканчивать. Или терять сотни людей за деревню с несколькими домами.

      Или... Другой вариант. Ядерное оружие.
      В воздухе. Будет ЭМИ. И нет стены дронов.
      1. Arzt Звание
        Arzt
        +3
        Сегодня, 10:18
        Войне нет конца и края.

        Пора заканчивать. Или терять сотни людей за деревню с несколькими домами.

        Или... Другой вариант. Ядерное оружие.
        В воздухе. Будет ЭМИ. И нет стены дронов.

        Да. Это предложение не просто так. Там вычислили момент. Скорее всего в ближайшее время начнется. drinks

        ЭМИ снесет, то, что в воздухе, а дальше? Новые взлетят. fellow
        К тому же у нас 16 или больше энергоблоков на АЭС. Каждый - потенциальный Чернобыль.3 станции в пределах 300 км от границы.... wink
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Arzt
      Предварительно обменяв пленных по схеме "всех на всех"
      Это предлагается каждый раз, я бы сказал 12 раз в году и уже наверное раз 50 за все время СВО. И РФ каждый раз отвечает отказом. Ну вы же понимаете глупо менять 500 человек на 5 000.
  2. Комментарий был удален.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 09:29
      На место их метите? wassat .............
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 09:27
    Вот оно такое это лето............ Ярким солнышком согрето......
  4. роман66 Звание
    роман66
    +5
    Сегодня, 09:40
    В рамках фантазии - сухопутный БДК. Прикрытый мангалами, сетями и РЭБ ом. Быстро проходит киллзону, и высаживает десант. Враг, в панике, бежит
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +9
      Сегодня, 10:13
      В экспертных кругах утверждается, что крупные операции, когда участвует бронетехника и батальонные тактические группы, «сегодня невозможны», потому что дроны создают «мёртвую зону» - уничтожая всё то, что в ней движется.
      Как то вспомнилась операция "Багратион" ВОВ
      Было сосредоточено С советской стороны в операции участвовали 2,4 млн человек (при 36,4 тыс. орудий и миномётов, 5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 6,8 тыс. боевых самолётов)
      Замечу в "килзоне" (как сейчас называют) умноженной на 100 , а враг ждал нашего наступления на украине и даже не подозревал ни о чем подобном. Итог:
      Группе армий «Центр» было нанесено сокрушительное поражение.
      Наступая в полосе более 1100 км, советские войска продвинулись на запад на расстояние до 550–600 км.
      От противника были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики, восточные районы Польши.

      Понятно, что сил и средств у нас нет для проведения столь масштабной операции, но вот про килзону, отговорки, просто надо уметь грамотно планировать и проводить операции. Ну и не килзона виновата, а нет сил и средств, пытаемся воевать растопыренными пальцами. Если осуществить прорыв (ну при наличии сил и средств)и развить наступление в глубину, ни какие дроны не смогут остановить и танки будут работать как задумано... Ну это все ни о чем, у нас в генштабе все с академиями, куда моим фантазиям до них, Все идет по плану, но что бы враг не догадался план секретный. hi
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 11:07
        Цитата: НИКНН
        Замечу в "килзоне" (как сейчас называют) умноженной на 100 , а враг ждал нашего наступления на украине и даже не подозревал ни о чем подобном.

        Так в том то и дело, что сейчас это невозможно - абсолютная прозрачность поля боя и тыла!
        + где вы 2.4 миллиона солдат возьмёте? Сами то под ружьё пойдёте?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 11:52
          Говорят Жуков хитрил - днём перебрасывал войска в одну сторону, а ночью тихонько в другую. Тогда у немцев были воздушные дроны с лётчиками внутри.
          А в Африке Роммеля переиграли, замаскировав танки под грузовики, а грузовики под танки, с двадцати метров и не отличить. Но у нас ничего подобного не происходит, генерал Ахметов тупо возле лбс строил колонны бронетехники и слал их в лобовые атаки. Будто подобная тактика в 1944 году сработала бы fool
    2. Комментарий был удален.
    3. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 10:22
      Цитата: роман66
      В рамках фантазии - сухопутный БДК. Прикрытый мангалами, сетями и РЭБ ом. Быстро проходит киллзону, и высаживает десант. Враг, в панике, бежит

      Было уже. Забыли фото экипажа.
    4. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 12:42
      Быстро проходит киллзону, и высаживает десант. Враг, в панике, бежит

      Где-то я это уже видел...
      https://youtu.be/eUVapLePRDo
  5. Алекс Старлей Звание
    Алекс Старлей
    -6
    Сегодня, 09:41
    Ну так если ЕС вступает в войну с нами в 2029 году, зачем сейчас форсировать события..при мирном договоре придеться распускать добровольцев и контрактников, обратно собрать их уже не получиться , т. ё. Ставка главкома действует логикой, что при соотношении 1к 5 наших за 2-3 года поляжет 200тыщ, всушников миллион. Все равно за ЕС кроме украинцев никто воевать не будет, даже румыны и молдаване разбегуться как тараканы,никого в окопы загонишь, поэтому будет идти плановое уменьшение украинских ресурсов.
    1. Володин Звание
      Володин
      +13
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Алекс Старлей
      Все равно за ЕС кроме украинцев никто воевать не будет, даже румыны молдаване разбегуться как тараканы

      Что-то подобное слышалось и 4 года назад об Украине и ВСУ. Недооценка противника ещё никого до добра не доводила.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +2
        Сегодня, 09:48
        Нелегко быть неравнодушным автором на ВО. Всё что накипело в душе не напишешь.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -13
    Сегодня, 09:55
    Очередное фуфло от икспеееееерда с пропуканного дивана.
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 10:09
      Это вы о себе? Ну бывает. Или вы у нас под Тернополем с дивизией стоите...
  7. bubalik Звание
    bubalik
    +6
    Сегодня, 10:07
    Если кто-то думает, что мы сможем победить в этой технологической мясорубке старыми методами и красивыми докладами, -снимите розовые очки. Ни к чему хорошему это не приведёт. ВПК противника, подпитываемый западными технологиями, штампует БПЛА тысячами. Они перешли на новые частоты, используют машинное зрение, обходят наши стандартные системы РЭБ. У нас же, пока в высоких кабинетах согласуют массовое производство нужной частоты или антидронового ружья, противник успевает трижды поменять тактику.

    ,,,хватит питать иллюзии, что «вот-вот прорвём». Не будет этого, пока кардинально не изменим подход. Позиционный тупик на фронте -предвестник нашего истощения, если вовремя не перехватить инициативу.
  8. topol717 Звание
    topol717
    -6
    Сегодня, 10:16
    Во-первых, происходящее на линии боевого соприкосновения вполне устраивает противника. Во-вторых, оно устраивает его основных спонсоров.
    На каком основании вы сделали такие выводы?
  9. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 10:31
    Да,чтобы переломить ситуацию в нашу пользу,нужно использовать более мощное оружие.
    Очень мощное.И Киев поутихнет и Запад задумается...
    Хороший козырь при переговорах.
  10. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 10:36
    Пора заканчивать. Или терять сотни людей за деревню с несколькими домами.
    Или... Другой вариант. Ядерное оружие.
    В воздухе. Будет ЭМИ. И нет стены дронов.

    Первая мировая также шла таким образом пока одна из сторон не вьидержала (из за потери людей) и рухнула. Когда ето произойдет никто не способен предвидит, но надеюсь что ето будет бандерщат.
    А если надо закончит бистро то кроме ядерное оружие есть и частичная мобилизация(наконец) и не только людей, но економику и всего общества на войну. Меня поражает как можно жаловатся на повишение цен для заправки. Во всем мире и на первом месте в США и ЕС цени на горючее растут намного больше чем в России.
    1. bubalik Звание
      bubalik
      0
      Сегодня, 10:43
      жаловатся на повышение цен для заправки
      , проблема не в повышении,хотя это тоже неприятно,а то что топлива нет от слова совсем.
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: bubalik
        а то что топлива нет от слова совсем.

        Где?
        1. Леший1975 Звание
          Леший1975
          0
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Сарбоз
          Цитата: bubalik
          а то что топлива нет от слова совсем.

          Где?

          А Вы таки не знаете где? Пока что в Крыму. Источник (sevastopol.su от 05/06/2026)
          В Севастополе сегодня, как и накануне, не будет свободной продажи бензина на заправках «ТЭС» и «АТАН». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
          По ранее купленным талонам топливо будут отпускать по 20 литров в одни руки. Чтобы пресечь злоупотребления, на каждой АЗС будут дежурить должностные лица: они станут фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, которые заправляются по талонам.

          Развожаев отдельно обратился к автомобилистам и предупредил, что стоять в очередях у заправок сейчас бессмысленно, даже если горожане видят, что бензовозы подъехали к АЗС. «Занимать очередь не нужно — сегодня на заправках будет производиться завоз топлива для экстренных и аварийных служб, — подчеркнул губернатор. — Пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город».
          P.S. До Воронежа дефицит топлива тоже подбирается. Из вчерашней переписки с сыном, речь о бензине с октановым числом 95 и выше, 92-й был в наличии.
          Зачем нам Курск, в Семилуках Вячеслав не купил на ВТК вчера бензин, сказали не знают когда будет, в третьей заправке смог купить.
  11. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    -1
    Сегодня, 10:45
    А до этого были крупные прорывы с нашей стороны? После 22 так и воюем - деревня за деревней. Медленно, но не безуспешно. За последний год несколько городов так взяли.
    А писать что нужны крупные прорывы, изоляция района, отрезание логистики - можно конечно, только не понятно как этого добиться. Дроны никуда не денутся от разговоров.
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      0
      Сегодня, 11:42
      Цитата: ГолыйМужик
      А до этого были крупные прорывы с нашей стороны? После 22 так и воюем - деревня за деревней. Медленно, но не безуспешно. За последний год несколько городов так взяли.
      А писать что нужны крупные прорывы, изоляция района, отрезание логистики - можно конечно, только не понятно как этого добиться. Дроны никуда не денутся от разговоров.

      К очень большому сожалению, ВКС так и не могут повторить то, что делают армии США/Израиля (с Европой не понятно, давно не участвовали), а именно - подавление ПВО и завоевание чужого неба. Сумей ВКС завоевать небо над всей Украиной, и на земле дела бы шли совсем другим образом. Но имеем то, что имеем. А корни всего этого безобразия естественным образом тянутся к руководству, не сильно обременённому талантами. Просто напомню для всех, какую лютую дичь несли с экранов (да и на ВО тоже) всякие эксперты, в т.ч. в погонах, и про РЭБы, и про не имеющую аналогов систему - зачем нам планирующие бомбы, если есть Гефест! И много чего другого, на что делали ставку, хотя заранее было понятно - гонять с помощью ВКС бармалеев с одними лишь ПЗРК в Сирии, это совсем не тот опыт, который пригодится против равного противника с эшелонированной ПВО и собственной авиацией. Но ведь я же прекрасно помню, как на ВО многие умилялись тому "опыту", что ВКС получали в Сирии. Жаль, что на Украине ВКС тоже получили опыт, но уже совсем другой, с которым до сих пор не могут ничего поделать. И в ближайшем будущем и не смогут. Интересно, у меня одного вопрос - а зачем нам СУ-57, разве не для того он создавался, что бы пользуясь своей малозаметностью охотится в т.ч. и на ПВО? Или это очередная, только летающая "Армата"? Хотя, пишут, что для СУ-57 тоже нашлись задачи... P.S. Источник www1.ru от 2026-05-18 :
      Новейший истребитель Су-57 пятого поколения отправили на уничтожение беспилотных летательных аппаратов. Видео показал военный блогер и аналитик Кирилл Фёдоров. На кадрах можно увидеть, как боевой самолёт летел на низком эшелоне, на высоте не более 2 км. Фёдоров утверждает, что события происходили в небе над центральной частью России.

      Отметим, что Су-57 достаточно эффективен на низком эшелоне благодаря оптико-электронной системе ОЛС-50М и бортовому радиолокационному комплексу Ш-121. Они позволяют обнаруживать пластиковые и композитные дроны даже с минимальной отражающей поверхностью.

      Для уничтожения БПЛА на борту есть авиационная пушка ГШ-30-1 калибра 30 мм, позволяющая не тратить дорогостоящие ракеты.
  12. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 10:46
    Как вариант:
    - разработать план наступления на интерисующие нас территории; (судя по всему какого плана нет (захватить Донецкую и луганские области - это не план))
    - расчитать силы и средства, необходимые для проведения данной операции(ций); (здесь без уничтожения в первую очередь всех административных центров Киева, Львова, Харькова и др больших городов и во вторую очередь инфраструктуры противника ходя бы до реки Днепра включительно не обойтись)
    - оптимизировать структуру частей и подразделений под современные реалии; (бригада - не может выполнять наступление в современной войне)
    - снабдить всём, чем положено по штату войска в новой реальности (те кто рассказывают что со снабжением нормально - враги Российского народа) (а кто в это верит - идиоты) Большая часть обеспечения частей это спонсоры или за свои кровные. Кто говорит по другому - врёт или не в теме.
    - наступление, если и должно быть, то должно быть стратегическим. (Иметь конкретные цели, задачи, результаты)
    - оно должно обеспечиваться всеми силами и средствами МО, а не 2 и 3 смертниками.
    Всего этого просто не видно, а если не видно, значит нет.
    Существующий руководящий состав армии настолько далёк от современной войны, что даже компьютеров на поле не имеет. Потому что в нынешнем составе армии всё хорошо. Мы наступаем. Но вот личный состав у нас тоже начинает заканчиваться. Или опять врут. Опять всё хорошо.
  13. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 10:51
    Цитата: bubalik
    хватит питать иллюзии, что «вот-вот прорвём». Не будет этого, пока кардинально не изменим подход. Позиционный тупик на фронте -предвестник нашего истощения, если вовремя не перехватить инициативу.

    1. Позиционний тупик предвестник истощения того у которого в 5 раз меньше людских ресурсов. Логика указивает что он истощится первим и намного раньше если людские потери двух сторон примерно равние.
    2. Надо хотя один раз пробоват прорват фронт и наступат по классической схеме, не батальоном с 20 танков, а полноценной фронтовой наступательной операции после полноценной инженерной, ракетно-дроно-артиллерийской и авиационной подготовки, воздушним десантом и так далее, и тогда рассуждат что "так нельзя".
    1. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      0
      Сегодня, 12:42
      2. Надо хотя один раз пробоват прорват фронт и наступат по классической схеме, не батальоном с 20 танков, а полноценной фронтовой наступательной операции после полноценной инженерной, ракетно-дроно-артиллерийской и авиационной подготовки, воздушним десантом и так далее, и тогда рассуждат что "так нельзя".

      Это все красиво выглядит в кино и в фантазиях, но в реалиях современных боевых действий, противник уже на этапе формирования этого ударного кулака, полностью отрежет всю логистику систематическими ударами дронов. А дальше дело за малым.
  14. igorlvov Звание
    igorlvov
    -1
    Сегодня, 11:04
    четвертая тревога за сутки Севастополь,с каждым летом .опа растёт
  15. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 11:15
    Наши вооруженные силы сравнялись по возможностям с ВСУ. А все из-за отсутствия толкового применения ВКС. Что есть у нас "лучший самолет" по версии одного очень важного и очень "осведомленного" по бумажным докладам генштаба и пургоносца, что нет, но никак этот самолет не пролетит над украиной и точно не над Киевом. Но возможно смог бы если был системный подход к массированному воздействию на ПВО и коммуникационные пути снабжения противника различными ЗРК, а не по размазанному пулянию Калибрами, Кинжалами и Искандерами по бензоколонкам и трансформаторным будкам, а тем более не Орешником "по сараям"....такое впечатление что важные оборонные объекты украины это белое пятно из-за отсутствия полноценной информации неработающей толком разведки, да и аналитика генеральская отсутствует...хоть бы иногда читали такие статьи на ВО
  16. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 11:17
    Наступил момент переосмысливания в целом войны ли или СВО. Что будет дальше? За Зеленского выступает старший босс по войне НАТО на Украине британский Генштаб, и то что они распланировали что то новенькое нужно ожидать. ВПК Запада вовсю штампует БПЛА и ракеты. Пока у них дальность до Урала. Как бы они ко дню Независимости России не ударили по Сибири и Дальнему Востоку чем то более дальнобойным. Хорошо бы в ответ а лучше упредить противника нанести Сибирской ракетной армией РВСН упреждающий удар по стратегическим целям переходам на границе , по базам снабжения ВСУ в Румынии и Польше. Пока боеголовками с обычным зарядом по 10 тонн взрывчатки.
    У нас больной вопрос это отсутствие на фронте стратегического движения, воюют отделения, взвода, даже один-двое бойца, отдельные орудия, РСЗО, танки. Может нужен уже стратег во главе Генштаба а не тактик уровня не выше батальона. И пора стране перейти на военные рельсы чтобы быстрее закончить эту войну.
    Люди в Великой Отечественной войне воспряли духом и терпели после Сталинградской битвы зная что армия пошла к Победе постоянно двигая фронт на сотни километров и освобождая города.
    Осталось чуть больше ста дней до выборов, и если не будет результатов на фронте и в экономике то поменяют в парламенте актёров, спортсменов, фигуристов, пенсионеров, миллионеров на людей профессионалов способных победить и решить насущные проблемы. hi soldier
  17. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 11:31
    Еще 2-3 года, и последние кв.километры территории ДНР будут наконец-то освобождены, по Запорожской и Херсонской непонятно что с ними, но наверное, дальше на этом продвижение с нашей стороны остановится, и будет предложение - вот теперь давайте по текущей линии вести переговоры, дальше, наверное, заморозка конфликта, какой-нибудь очередной Минск-надули-заносводили, постепенное возобновление экспорта сырьевых ресурсов за инвалюту, и постройка новых яхт и дворцов за рубежом (конфискованные, разумеется, никто не вернет, как и деньги на счетах, но на эти же заграничные счета пойдут новые миллиарды, и в те же моря поплывут новые яхты, ожидая следующего цикла честного отъема западом), вот и все, о чем мечталось
  18. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    0
    Сегодня, 11:41
    Неподвижность это временное состояние. Какая сторона создаст перевес: более эффективное оружие, тактику... и т.п., то та сторона и победит. Сейчас есть серьезный шанс у Украины, как у более высокотехнологичной стороны конфликта. ИИ у Дронов открывает применение в виде роя, когда с минимумом операторов десятки тысяч устройств эффективно действуют. С операторами сотни Дронов а с ИИ практически неограниченное количество. Хоть миллион. И у кого перспектив больше?
  19. hermit Звание
    hermit
    +2
    Сегодня, 12:02
    Нет цели одержать победу на поле боя. Поэтому обсуждение военных аспектов лишено смысла. Дух Анкориджа веет над страной.