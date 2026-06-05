Киев пытается решить проблему мобилизации за счёт сбежавших за границу

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Киев пытается решить проблему мобилизации за счёт сбежавших за границу

У киевского режима заканчиваются мобилизационные ресурсы, по мнению экспертов, их хватит только до конца года. На этом фоне Киев обратился к странам Евросоюза с просьбой вывести всех украинских мужчин мобилизационного возраста из-под защиты.

Киев намерен решить проблему с мобилизацией с помощью Европы, вернув на Украину сбежавших от режима украинских мужчин. По мнению верхушки режима, если ЕС выведет украинцев из-под временной защиты, то они будут вынуждены вернуться домой, где их уже на границе будут встречать представители ТЦК с распахнутыми объятиями.



В Брюсселе готовятся рассмотреть это обращение Киева. Как заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам заседания Совета ЕС, Зеленский хочет вернуть на Украину мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Пока европейцы в целом против отправки украинцев обратно, временную защиту предлагают продлить до марта 2028 года, в том числе и на мужчин мобилизационного возраста. Но окончательного решения пока нет. Впрочем, всё это касается только тех, кто запросил временную защиту в Европе уже в этом году, все остальные могут чувствовать себя спокойно.

О проблемах с мобилизацией на Украине неоднократно сообщали украинские ресурсы, сегодняшние темпы «бусификации» украинских граждан не перекрывают потери.
15 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 09:43
    вернув на Украину сбежавших от режима украинских мужчин

    Лови ЕС тараканов! laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 09:45
      Эти разбегаются быстрее тараканов.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 09:50
        Блохи? recourse .........
        ........ на теле ЕС... wink
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:22
        За счет сбежавших за кордон граждан проблему не решить, замучаются их отлавливать и конвоировать на ЛБС. Еще не востребованы в полной мере внутренние резервы.
  2. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    Сегодня, 09:46
    Чтоб Европа начала массово депортировать на родину сбежавших селюков, понадобится новый Вермахт с Гестапо, которые будут под дулом автоматов собирать в автобусы укров и везти их до границы 404. Или европейский ТЦК.

    Процесс депортации в нынешней Европе просто невозможен. Чтоб власти дейтвительно депортировали нелегала, надо совершить какое-то значимое преступление, тогда действительно в наручниках доставят до самолета. Но даже такой процесс займет массу времени и судов-пересудов-апелляций адвокатов и всего прочего. Если себя тихо вести и не кататься между странами ЕС, где в поезде можно нарваться на проверку документов, то можно хоть всю жизнь жить. А в Испании так вообще запустили процедуру амнистии с натурализацией для нелегалов. Там где массово проживают нелегалы в Европе, туда даже полиция не заглядывает. Ну если только будет убийство и полиция с поддержкой своего полицейского спецназа заглянет туда.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:51
      Процесс депортации в нынешней Европе просто невозможен. Чтоб власти дейтвительно депортировали нелегала,

      но они - пока - легально находятся там...
      и для того чтобы стали нелегалами - необходимо "попрать" демократические законы в странах ЕС...
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 10:30
      Цитата: esoterica
      понадобится новый Вермахт с Гестапо, которые будут под дулом автоматов собирать в автобусы укров и везти их до границы 404

      А если европейские нацисты двумя руками за эту возможность ухватятся? Потом созданную систему и против своих уклонистов повернуть можно будет. Милитаризация ЕС вроде сомнений не вызывает.
      1. esoterica Звание
        esoterica
        +2
        Сегодня, 10:38
        Европа не в состояние депортировать миллионов нелегалов, многие из которых свободно торгуют наркотой или грабят прохожих. Чтоб в западной Европе это стало возможным, им нужно часть своего населения превратить в полицию, чтоб повсюду арестовывать нелегалов. А еще понадобится европейский депортационный Гулаг, целая сеть гигантских центров содержания нелегалов.

        Сейчас реальность такова, что на небольшие городки всего лиш; один полицейский участок, который если будет кого-то задерживать, ну если только за убийства.
        99% всего остального криминала закончится в полицейском минибусе, где с преступника возьмут показания и отпустят, максимум влепив штраф (нелегалы без официального дохода от него освобождаются). А такие преступления как воровство полиция вообще ен реагирует и не приезжает.

        Если что, я долго жил в странах Европы нелегалом.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:52
    Попили кавы в Венской опере по пизвизу , а как скакали, как скакали.
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    0
    Сегодня, 09:58
    Давайте честно уже 4 года нам рассказывают что у бандеровцев закончились люди . И лет 10 что они вымерзут зимой . И что у них электричества нет . А в 22 уничтожили ВСЕ самолёты. А как де так нацики все НПЗ вынесли в России ? Хватит врать самим себе ! Бандера накачивает мускулы . И весь сатанинский мир им в этом помогает . Бабло у них не кончится и мясо тоже . Сдохнут ВСЕ украинцы они купят по миру других идиотов
    . За деньги найдут не один миллион.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      -1
      Сегодня, 10:29
      Бандера накачивает мускулы


      Курская оккупация высветила катастрофический дефицит людских ресурсов 404. Могли пойти глубоко внутрь, вплоть до курской АЭС, чтоб затем обменять на ЗАЭС. Но им не хватило людей. Именно из-за этого и вывели.

      Сейчас для мощного наступления и контроля захваченной территории им нужны огромнейшие ресурсы, которых попросту нет. Это и понимает наркофюрер, из-за чего он регулярно своими провокациями старается втянуть НАТО в войну. Само НАТО явно не горит желанием воевать, это стало очевидно когда Европа отказала американскому сюзерену в помощи в Иране. Они требуют от наркофюрера призывать своих 18+, чего сам наркофюрер категорически не хочет, иначе даже после успешной войны население 404 станет меньше чем в литве.
    2. Кирилл76 Звание
      Кирилл76
      -2
      Сегодня, 10:33
      ВСЕ)) НПЗ вынесли? Вот это масштаб..Широко шагаете..Шаровары не треснут?..))
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 10:35
      Всё кончается, просто надо не ждать, а искать возможности приблизить этот день.
  5. bon jorno
    bon jorno
    0
    Сегодня, 11:07
    И скорее всего Киев решит мобилизацию за счет уехавших.
  6. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 11:23
    В большинстве своём, уехавшие в Европу уже нашли работу и переоформили визу с беженской на рабочую, а работающего и не совершающего правонарушений человека с рабочей визой нет оснований депортировать, чего бы там себе ни нафантазировал криворожский нарик. Если же из Европы депортируют профессиональных скакуасов, которые, нигде не работая, лишь прожирают пособия и завернувшись в ссаные тряпки продолжают скакать уже в Европе - так то пожалуйста: по ним никто горевать не будет!