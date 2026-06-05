МАГАТЭ: в районе Запорожской АЭС объявлено локальное перемирие

1 419 15
МАГАТЭ: в районе Запорожской АЭС объявлено локальное перемирие

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о достижении договорённости между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Перемирие необходимо для проведения срочных ремонтных работ на высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Эта линия является одной из ключевых для внешнего энергоснабжения ЗАЭС.

Повреждения, полученные в результате обстрелов, неоднократно приводили к отключениям и ставили станцию на грань потери внешнего питания. В настоящее время эксперты МАГАТЭ находятся на месте и наблюдают за ходом ремонта.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это уже не первое подобное соглашение, и подчеркнул важность защиты ядерной безопасности крупнейшей АЭС Европы. Шесть энергоблоков ЗАЭС остаются в остановленном состоянии, но требуют надёжного электроснабжения для систем охлаждения и безопасности.

Локальное перемирие действует в ограниченной зоне, необходимой для доступа ремонтных бригад. Обе стороны обязались не вести огонь в период проведения работ. В МАГАТЭ выразили надежду, что это позволит оперативно восстановить стабильное энергоснабжение станции и снизить риски радиационной аварии.

Ситуация вокруг ЗАЭС остаётся напряжённой на фоне продолжающегося конфликта. Напомним, что в течение недели противник дважды обстреливал ЗАЭС, повреждая инфраструктуру станции и транспорт энергетиков.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 09:49
    Вот Украина постоянно что-то гадит на Запорожской АЭС. А почему нельзя сделать что-нибудь такое же в ответ на атомных станциях Украины? Они ударили и мы ударили. Они повредили машзал, значит в ответ должно прилететь в машзал на какой-нибудь Ровенской АЭС. А так наше бездействие только порождает безнаказанность.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Eugen 62
      Они ударили и мы ударили. Они повредили машзал, значит в ответ должно прилететь в машзал на какой-нибудь Ровенской АЭС.

      Готовьте панамку - вангую, щаз обзовут Вас "зверем" и полную панамку напихают...
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 10:03
      Цитата: Eugen 62
      А почему нельзя сделать что-нибудь такое же в ответ

      Я вот тоже сторонник зеркальных ответных мер! При чём сразу по всем трём оставшимся станциям, с особым вниманием на Хмельницкой АЭС!
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 10:11
      Eugen 62
      Сегодня, 09:49

      hi Даже если отвлечься от гуманных принципов ведения СВО ВПР РФ, то такая рискованная акция может обернуться в ущерб себе, тому как роза ветров гейропы преобладающе северо-западных направлений, т.е. аккурат ДНР, Ростовская обл., Кубань, Кавказ, Крым и т.д. получат дозу в первую очередь, а бандерштат и часть восточной гейропы под минимальным риском.
      Зато Россию осудят всем миром, включая дядюшку Си и других лидеров.
      1. ser-pov Звание
        ser-pov
        +1
        Сегодня, 10:36
        Зато Россию осудят всем миром, включая дядюшку Си и других лидеров.

        Честно говоря к дядюшки Си давно возникают вопросы. Не с его ли подачи всё это наше миролюбие? Особенно как резко возбудился МИД Китая после объявления Россией начала систематических ударов по хох.лофашис.тану.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 11:07
          ser-pov
          Сегодня, 10:36

          hi Весь цымес в том, что бы ни говорили на встречах высокого уровня, чинари прежде всего заботятся о своих интересах, используя , преимущество в экономическом и политическом потенциале, а также зависимость партнёров от некоторых видов продукции.
      2. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 10:55
        такая рискованная акция может обернуться в ущерб себе, тому как роза ветров гейропы преобладающе северо-западных направлений, т.е. аккурат ДНР, Ростовская обл., Кубань, Кавказ, Крым и т.д. получат дозу в первую очередь
        Речь не идёт об атаке на реакторы. Я призываю к зеркальным ответам. Если украина бьёт по ЛЭП и машзалу, то и нам надо ударить по ЛЭП и машзалам. Пусть глушат реакторы.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 11:14
          Eugen 62
          Сегодня, 10:55

          hi По поводу выноса ОРУ 750 КВ трёх АЭС бандерштата, координаты которых известны, а также основных 5 узлов линий синхронизаций с гейропой, включая Бурштынский энергоостров форумчане высказывают пожелания с начала СВО, как и с 3 основными мостами через Днепр, по которым идёт до 80% снабжения ВСУ на левой стороне.
          Видимо, у ВПР РФ другое мнение по поводу происходящих событий, что не снимает ответственности за положением дел на ЛБС и ежедневной гибелью военных и мирных россиян.
    4. Электроник2000 Звание
      Электроник2000
      +1
      Сегодня, 10:57
      Все еще интереснее. Оказывается ВСУ повредила ЛЭП 750кВ. Напоминаю, что именно ЛЭП и подстанции 750кВ Украины у нас под таким же необъяснимым "зонтиком неуязвимости", что и мосты через Днепр, а ВСУ оказывается совсем не стесняется бить по таким объектам. Долго подбирал слова - подобрал "Позорище соплежуев" :(
  2. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 09:51
    А МАГАТЭ эта, она не может сообразить - чем чинить - так может, не ломать?
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:53
    Хахло врёт как дышит , причём МАГАТЭ тоже.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:09
    В свете последних реалий, так скажем, все назначеные перемирия.... Как-то сразу скепсис вызывают....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 10:13
      Именно так, Василий. Потом опять шмальнут, а МАГАТЭвцы опять сделают вот такие глаза belay - и скажут: а кто это шмальнул??? опять неустановленные лица !
  5. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 10:13
    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это уже не первое подобное соглашение, и подчеркнул важность защиты ядерной безопасности крупнейшей АЭС Европы.

    Надеюсь , у них нет мысли о диверсиях на АЭС , которые в европейской части РФ, а то , у нас ихние Нарышкин и Бортников.
  6. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +2
    Сегодня, 10:22
    Ударили о объявили о перемирии, ударили 3 раза снова и... объявили о перемирии.
    Так поступают только с лохами.
    Потому что только лох верит и не даёт здачи.