Киев отказывается раскрыть ответ Трампа на просьбу Зеленского по ракетам ПВО
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Зеленский получил ответ от Трампа на свое слезливое письмо с просьбой о поставке дополнительных ракет к комплексам ПВО Patriot. Об этом заявил советник «нелегитимного» Дмитрий Литвин.
Администрация Трампа ответила на письмо Зеленского, прислав ответное. Вот только что ответили в Вашингтоне на просьбу прислать ракеты-перехватчики, пока неизвестно, Банковая не раскрывает содержимое письма. Как пояснил Литвин, ответ носит «технический» характер и сейчас обрабатывается, видимо, переводится на понятный Зеленскому язык.
Да. Он носит технический характер и находится в процессе обработки. Подробности мы не разглашаем.
Как предполагают некоторые украинские ресурсы, ответ может быть настолько незначительным, что киевские власти не хотят говорить о нем публично. С другой стороны, возможно, что Трамп пообещал поставить какое-то количество ракет, но с определенными условиями, про которые Киев не хочет говорить.
Напомним, что ранее Зеленский отправил в США два письма. Одно на имя Трампа, второе в Конгресс, в которых просил американцев поставить дополнительные объемы ракет к ЗРК Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
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