Киев отказывается раскрыть ответ Трампа на просьбу Зеленского по ракетам ПВО

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Киев отказывается раскрыть ответ Трампа на просьбу Зеленского по ракетам ПВО

Зеленский получил ответ от Трампа на свое слезливое письмо с просьбой о поставке дополнительных ракет к комплексам ПВО Patriot. Об этом заявил советник «нелегитимного» Дмитрий Литвин.

Администрация Трампа ответила на письмо Зеленского, прислав ответное. Вот только что ответили в Вашингтоне на просьбу прислать ракеты-перехватчики, пока неизвестно, Банковая не раскрывает содержимое письма. Как пояснил Литвин, ответ носит «технический» характер и сейчас обрабатывается, видимо, переводится на понятный Зеленскому язык.



Да. Он носит технический характер и находится в процессе обработки. Подробности мы не разглашаем.

Как предполагают некоторые украинские ресурсы, ответ может быть настолько незначительным, что киевские власти не хотят говорить о нем публично. С другой стороны, возможно, что Трамп пообещал поставить какое-то количество ракет, но с определенными условиями, про которые Киев не хочет говорить.

Напомним, что ранее Зеленский отправил в США два письма. Одно на имя Трампа, второе в Конгресс, в которых просил американцев поставить дополнительные объемы ракет к ЗРК Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
13 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 10:36
    Если ракет не хватает - присылают всяких Рютте, Карпов и прочих пехлеви, из-за которых ракеты и герани сразу прекращают прилетать
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:37
    Такой секрет от маленькой, от маленькой такой компании..... Послал короче, а то бы на всех углах трещали уже...
    1. Yngvar Звание
      Yngvar
      0
      Сегодня, 11:12
      Трамп не заморачивался! Текст:"Хрен тебе!" А глаза добрые добрые!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:15
        Угу... Слезу проронить хочется... crying
  3. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 10:39
    Зеленский получил ответ от Трампа на свое слезливое письмо с просьбой о поставке дополнительных ракет к комплексам ПВО Patrio
    Производитель ракет Нептун разработал ЗУР, способную сбивать баллистические ракеты. Сейчас идут испытания (не по сараям если что drinks ). В 2027 году планируется боевое применение. Ссылки не просите, ищите сами. Ссылки и упоминания запрещены в России. PS ЗУР не будет такой совершенной как Пэтриот, но будет дешевле в несколько раз и по одной цели будут выпускать несколько ЗУР.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:08
      Цитата: Александр Елизаров
      В 2027 году планируется боевое применение. Ссылки не просите, ищите сами. Ссылки и упоминания запрещены в России.

      Чё, и вправду ссылки в России запрещены? belay Надо же, какие строгости. bully
      Кстати, разработчик ПКР "Нептун" к этому ЗРК отношения не имеет.
      Украинская компания Fire Point провела испытания ракеты-перехватчика FP-7.X для противобаллистического комплекса ПВО FREYJA. Проект представляет собой панъевропейскую систему с участием Украины, которая, по данным СМИ, должна начать работу до конца 2027 года.
      Основное средство поражения комплекса FREYJA — ракета FP-7.X. Совладелец Fire Point Денис Штилерман представил компьютерную графику нового перехватчика и раскрыл технические детали. Длина ракеты — 7,25 м, внешний диаметр — 1,15 м, диаметр фюзеляжа — 0,53 м. Корпус выполнен из композитных материалов — это удешевляет производство и снижает массу.
      Скорость FP-7.X достигает 1500–2000 м/с. Для сравнения: баллистическая ракета «Искандер» разгоняется примерно до 2100 м/с.
      О разработке украинско-европейской системы ПВО стало известно весной 2026 года. Агентство Reuters сообщало о намерении создать совместный проект, а украинское издание «Милитарный» уточняло, что речь идет о противобаллистической системе под кодовым названием «Фрея» (Freyja). 3 апреля 2026 года Лукацкий опубликовал пост, раскрывший детали «малоизвестного широкой публике» проекта. Источник раскрыл детали: в основе проекта лежат технологии Fire Point.

      https://techora.ru/news/fire-point-ispytala-raketu-fp-7-2026-06-03
      1. Комментарий был удален.
    2. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 11:27
      Дада. Вундервафель уже на подходе. Скорее враги Рейх..., не не так . скоро враги Украины ощутят всю мощь . Про сараи это вы правильно вставили , без сараев никак. Надо же показать что унтерменши только по сарям могут попадать.
  4. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 10:55
    "Ударом российского FPV-дрона
    в районе населенного пункта Кривая Лука уничтожен капитан Иващишин Дмитрий Константинович — командир группы 8-го полка ССО Украины, уроженец города Николаева". - сообщили РИА Новости. "Восьмой полк ССО Украины готовился американскими и немецкими инструкторами для глубинной разведки с применением натовской тактики работы диверсионно-разведывательных групп. На счету подразделения — множество терактов, совершенных в Донбассе. Оно участвовало во вторжении на территорию Курской области в 2024 году."
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 10:55
    " Не "ейною" а "ее", не "в харю", а "в лицо". Не "на деревню", а "USA, Washington, distict Columbia".
    И не "милый дедушка", а "Главный в мире Президент, аятолла всех суннитов и верховный муфтий всех шиитов, Папа Капитолийский, Фараон Мемфисский, генералиссимус НАТОвский, Анзюсский и Аукусский, можно просто Август".
    Ах, мой милый Августин, Августин, Августин...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: faterdom
      " Не "ейною" а "ее", не "в харю", а "в лицо". Не "на деревню", а "USA, Washington, distict Columbia". И не "милый дедушка", а......

      Актуальная корректировочка. laughing hi
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:01
    Киев отказывается раскрыть ответ Трампа
    Неужели он послал клоуна? wink
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:15
    Цитата: Schneeberg
    Неужели он послал клоуна?

    Судя по всему, да. Трамп уже Патриоты уже в Южной Корее и Японии подчистил. У них, самих, походу, не хватает.
  8. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    0
    Сегодня, 11:24
    Киев отказывается раскрыть ответ Трампа на просьбу Зеленского по ракетам ПВО
    Понятно, даже на Украине, такие слова Трампа цензура не пропускает.