Пашинян не хочет, чтобы гарантом безопасности Армении «снова был Лукашенко»

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Пашинян не хочет, чтобы гарантом безопасности Армении «снова был Лукашенко»

Армения заморозила участие в ОДКБ и выйдет из организации, когда «будет нужно». Об этом заявил Пашинян в ходе предвыборных дебатов с представителем «Сильной Армении» Нареком Карапетяном.

Правительство Пашиняна проводит интересную политику, Ереван вроде как дистанцируется от России, но окончательно рвать связи не хочет, поскольку это грозит потерей всех преференций, которые он получает от сотрудничества с Москвой. Такая ситуация сейчас с членством Армении в ЕАЭС и уже давно с ОДКБ, участие в котором Армения заморозила, но окончательно не выходит.



В ходе дебатов Карапетян раскритиковал решение Пашиняна о заморозке участия республики в ОДКБ, заявив, что Армении нужен надежный гарант безопасности. Пашинян в ответ заявил, что решение о членстве будет принимать «сама Армения», а он не допустит, чтобы гарантом безопасности республики «был Лукашенко». Видимо, не сложились отношения у Никола Воваевича с Александром Григорьевичем.

Мы решим. Не позволим, чтобы Лукашенко снова был нашим гарантом. Если потребуется — выйдем из ОДКБ. Гарантом безопасности являются армия и государство Армения.

На данный момент Армения не участвует в активной деятельности ОДКБ, но и не выходит из организации. Ранее Пашинян ставил в вину ОДКБ, что войска организации якобы не пришли на помощь Армении в войне за Карабах. В общем, пытался переложить вину за продажу Карабаха на других.
24 комментария
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  1. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 11:17
    Не хочет Лукашенко - будет Алиев.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:55
      Сергей Киракосян
      Сегодня, 11:17

      hi Скорее всего будет куръером у султана и горского иврэйца, если народ не прогонит его раньше.
      Соровский выкормыш и гейропейская подстилка вместе с подкормленной элиткой отрабатывают проплаченные бабки, а на интересы народа ему глубоко по бую.
  2. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 11:19
    Вот только Лукашенко вообще ни при чём в делах защиты Армении ОДКБ. Видимо Пашинян говоря про Лукашенко явно намекал на Путина, чтоб еще больше не усугублять в отношениях с Россией и не сразу превращаться в армянского Саакашвили .
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 11:19
    Армении нужен надежный гарант безопасности
    Страна которая сама себе не может гарантировать безопасность обречена. Если у этого деятеля короткая память, то пусть вспомнит Чехословакию перед началом 2-й мировой войны.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      -7
      Сегодня, 11:25
      А кто Армении угрожает? Турция точно не угрожает. Азербайджан уже забрал свои территории. Вряд ли он захочет повторять подвиг нашего Верховного Главнокомандующего, Алиев и сам хорошо видит куда Путин завел Россию и чем все обернулось.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:20
    .Видимо, не сложились отношения у Никола Воваевича с Александром Григорьевичем.

    Какие отношения winked между мужиком и прокладкой? если только в качестве стельки использовать ...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Mouse
      Какие отношения между мужиком и прокладкой? если только в качестве стельки использовать ...

      Еще можно в качестве подтирки как Гаргантюа у Рабле.
  5. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    0
    Сегодня, 11:21
    Гнать пора отовсюду их ссссаными тряпками!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:50
      Ветошь, она и есть ветошь....
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 11:31
    Лукашенко, гарантом Пашиняна, точно не будет. А вот Армении, без Пашиняна, возможно.
  7. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +3
    Сегодня, 11:32
    Пусть выбирает с кем дружить, с Европой или Россией ,а половинчатого решения быть не должно .Этого не допустит ни одна из сторон его предложений дружбы
    Россия не близко, но ЕС еще дальше ,пусть не рассчитывает что Европа или Америка прикроют его от экспансии турок и тем более не рассчитывает что кому то нужны его товары в Европе кроме недр
    А пусть рассчитывает что если западу нужны нужны недра Армении, то туркам нужна территория Армении
    Поэтому всё у его Армении впереди .Однажды продавшись ,больше не выкупишься ,предатель Пашинян
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 11:36
      то туркам нужна территория Армении


      Зачем Турции нужна территория Армении, где нет вообще ничего, даже плодородной почвы?
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        0
        Сегодня, 11:44
        А причем тут плодородие ?
        Вы очевидно не представляете о чем пишете
        1. esoterica Звание
          esoterica
          -1
          Сегодня, 12:04
          Вы очевидно не представляете о чем пишете


          Объясните нам, не понимающим, зачем Турция должна захватить какую-то Армению с христианским населением, которое будет, мягко говоря, не восторге от оккупации?
          Но главное, как в СШа и Франции, где приживают влиятельные армянские общины, расценят оккупацию?
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Сергей Митинский
      Пусть выбирает с кем дружить, с Европой или Россией ,а половинчатого решения быть не должно .

      Выбрать то он выбрал, только время сейчас..., вот и занял позицию ждуна....в уравнении три неизвестные штаты, ес и Россия... как по окончании войны на Украине сложатся их отношения - у штатов воя игра , можно назвать Иран и контроль энергопотоков (они уже влезли в акционеры газопровода из Азербайджана в европы), у ес своя, как выйдет Россия из СВО -какой то временный договор с европами будет.... вот и выжидает
  8. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 11:34
    Ну армяне уверенно идут вниз по наклонной: сначала потеряли Арарат, потом Карабах, скоро и Ереван с таким дубинноголовым выкормышем Сороса сдадут туркам и Ко
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 12:08
      Алиев так хорошо уяснил уроки СВО на примере России, то думаю вряд ли захочет подобной участи. Особенно в свете того, что у Азербайджана даже нет границы с Турцией (кроме анклава Нахичевань).
  9. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 11:38
    при нынешнем угаре ЕС вооружится и желанием реванша за проигрыш нацистов в ВМВ ,года через три из ЕС станет политико-военный союз . Армению за это время они в свой ЕС примут , обязательно . И будет на Кавказе военная угроза России в лице члена ЕС Армении . А гарант вчера по тв. сообщал , что пусть Армения вступает в ЕС , только ей придётся выйти из ЕВРАЗЕС , ОДКБ . Понятно , что выйти Армении придётся , но неужели не понятны перспективы и мечты реванша ЕС в ближайшем будущем , куда желает вступить Армения . То же касается и Украины в ЕС .
  10. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 11:40
    Мы решим. Не позволим, чтобы Лукашенко снова был нашим гарантом...

    На последней встрече в Ереване, 4 мая сего года, бешенная собака с Украины укусила Никола Воваевича, не смертельно, но яд проник в кору головного мозга и задел нервные оконечности укушенного.
    Давно же говорят люди - "Бешенную собаку надо пристреливать", но охотники, что с нашей, что с противной стороны, всё жалеют на неё патроны и дают её бегать по задворкам и кусать людей.
    До коле будут жалеть непонятно, но эту проблему нужно срочно решать. yes
  11. Arzt Звание
    Arzt
    +3
    Сегодня, 11:42
    Общаюсь с ними, как и все наверное. После Карабаха настроение одно - на Россию надежды нет. Надо искать нового папочку. wink laughing
  12. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:44
    Ну тогда Тихановская будет гарантом безопасности Армении. Это посерьезней будет, а то Лукашенко какой-то...
  13. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:55
    Пашинян не хочет, чтобы гарантом безопасности Армении «снова был Лукашенко»

    Да хоть чёрта лысового выбери.
    Хотя зачем лысому чёрту ещё один? what wassat
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:11
    Гарантом безопасности являются армия и государство Армения.

    Вот это новость . А где армия была ,когда громили Карабах ?
  15. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 12:25
    В ходе дебатов Карапетян раскритиковал решение Пашиняна о заморозке участия республики в ОДКБ, заявив, что Армении нужен надежный гарант безопасности.
    Армении нужен гарант безопасности ? А может быть Армении нужна губозакатывающая машина ? Интересно, хоть кто-то, находясь в здравом уме и твердой памяти, рискнёт взять на себе функции гаранта безопасности этой страны с пониженной социальной ответственностью, которая имеет претензии ко всем своим соседям, включая Иран ?