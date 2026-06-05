Пашинян не хочет, чтобы гарантом безопасности Армении «снова был Лукашенко»

Мы решим. Не позволим, чтобы Лукашенко снова был нашим гарантом. Если потребуется — выйдем из ОДКБ. Гарантом безопасности являются армия и государство Армения.

Армения заморозила участие в ОДКБ и выйдет из организации, когда «будет нужно». Об этом заявил Пашинян в ходе предвыборных дебатов с представителем «Сильной Армении» Нареком Карапетяном.Правительство Пашиняна проводит интересную политику, Ереван вроде как дистанцируется от России, но окончательно рвать связи не хочет, поскольку это грозит потерей всех преференций, которые он получает от сотрудничества с Москвой. Такая ситуация сейчас с членством Армении в ЕАЭС и уже давно с ОДКБ, участие в котором Армения заморозила, но окончательно не выходит.В ходе дебатов Карапетян раскритиковал решение Пашиняна о заморозке участия республики в ОДКБ, заявив, что Армении нужен надежный гарант безопасности. Пашинян в ответ заявил, что решение о членстве будет принимать «сама Армения», а он не допустит, чтобы гарантом безопасности республики «был Лукашенко». Видимо, не сложились отношения у Никола Воваевича с Александром Григорьевичем.На данный момент Армения не участвует в активной деятельности ОДКБ, но и не выходит из организации. Ранее Пашинян ставил в вину ОДКБ, что войска организации якобы не пришли на помощь Армении в войне за Карабах. В общем, пытался переложить вину за продажу Карабаха на других.