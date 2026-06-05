Пашинян не хочет, чтобы гарантом безопасности Армении «снова был Лукашенко»
2 11024
Армения заморозила участие в ОДКБ и выйдет из организации, когда «будет нужно». Об этом заявил Пашинян в ходе предвыборных дебатов с представителем «Сильной Армении» Нареком Карапетяном.
Правительство Пашиняна проводит интересную политику, Ереван вроде как дистанцируется от России, но окончательно рвать связи не хочет, поскольку это грозит потерей всех преференций, которые он получает от сотрудничества с Москвой. Такая ситуация сейчас с членством Армении в ЕАЭС и уже давно с ОДКБ, участие в котором Армения заморозила, но окончательно не выходит.
В ходе дебатов Карапетян раскритиковал решение Пашиняна о заморозке участия республики в ОДКБ, заявив, что Армении нужен надежный гарант безопасности. Пашинян в ответ заявил, что решение о членстве будет принимать «сама Армения», а он не допустит, чтобы гарантом безопасности республики «был Лукашенко». Видимо, не сложились отношения у Никола Воваевича с Александром Григорьевичем.
Мы решим. Не позволим, чтобы Лукашенко снова был нашим гарантом. Если потребуется — выйдем из ОДКБ. Гарантом безопасности являются армия и государство Армения.
На данный момент Армения не участвует в активной деятельности ОДКБ, но и не выходит из организации. Ранее Пашинян ставил в вину ОДКБ, что войска организации якобы не пришли на помощь Армении в войне за Карабах. В общем, пытался переложить вину за продажу Карабаха на других.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация