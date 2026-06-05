Около румынского порта Констанца по таймеру взорвался украинский морской дрон

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Около румынского порта Констанца по таймеру взорвался украинский морской дрон


Обнаруженный сегодня в 5:50 утра рядом с румынским портом Констанца украинский морской беспилотный аппарат, оснащённый таймером и запрограммированный на подрыв, привёл в действие все экстренные службы. За несколько минут до детонации жителей близлежащих районов эвакуировали. Сам взрыв прогремел около 10:30.

Румынские власти действовали оперативно. Гавань полностью закрыли, в городе ввели «красный код» экстренной опасности. Первым делом – оцепление и эвакуация. И это сработало: жертв удалось избежать. На месте работают взрывотехники Службы разведки (SRI), криминалисты и военные моряки.

Официальный Бухарест пока воздерживается от вердикта касательно происхождения аппарата. Однако местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщают: серая лодка с антеннами, явно переделанная под военные нужды, заблокированная противопожарными боновыми заграждениями у штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизни на море (ARSVOM).



Минобороны Румынии подчеркнуло: этот объект не является частью вооружения армии и не имеет отношения к недавним учениям НАТО в Черном море. Тот факт, что дрон был запрограммирован на взрыв в такое время, намекает на намеренную провокацию с расчетом на человеческие жертвы.
29 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    Сегодня, 11:41
    Тут и говорить нечего.... Россия перенаправила... bully .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Mouse
      Тут и говорить нечего.... Россия перенаправила..

      Начались срочные поиски остатков шильдиков с надписями на русском языке. Ждём очередных протЭстов по линии МИД. yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 11:48
        ...а если не найдут надписи на русском - нарисуют сами....
        1. Мини Мокик Звание
          Мини Мокик
          0
          Сегодня, 11:57
          Закажут у партнеров в Китае. Сами они давно разучились 🤣
          1. Fitter65 Звание
            Fitter65
            0
            Сегодня, 12:30
            Цитата: Мини Мокик
            Закажут у партнеров в Китае. Сами они давно разучились 🤣

            Ой, китайцы так забавно пишут многие слова на русском -МiАЦЫR, по их понимаю это значит МИЛИЦИЯ. Так что лучше румынам самим взять маркер и попросить молдаван, типа Санды , всё написать.
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 12:01
          Nexcom
          ...а если не найдут надписи на русском

          Румынам стоит ожидать дальнейшие "неожиданности". Скоро они привыкнут к ним.
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Монтесума
        Начались срочные поиски остатков шильдиков с надписями на русском языке.

        Для них не обязательно на русском, достаточно найти несколько букв на кириллице. Они счтитают, что на ней пишут только русские, а у мойвы свой особый алфавит.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:42
    Чей туфля? А, это мой туфля!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: faterdom
      Чей туфля? А, это мой туфля!

      Скорей, мои черевички и сбритый оселедец. smile
  3. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    0
    Сегодня, 11:47
    Странно что в этом деле не всплыли фамилии Петрова и Боширова laughing
  4. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 11:47
    и обнаружили и до таймера добрались , мол , посмотреть сколько до взрыва ( а может быт до взрыва десять секунд оставалось) и всё оградили и всех эвакуировали -и что бы после этого во всём этом не обвинить русских и Россию , такого быт не может . По моему , провокация самих румын ( возможно и совместно с СБУ ), что бы Россию обвинить в атаке на порт страны НАТО .
  5. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 11:48
    Удивительно, что на месте взрыва до сих пор не найдены матрешки и балалайки.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 11:58
      Парашют, водка и пилотка еще 🥴
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Мини Мокик
        Парашют, водка и пилотка еще 🥴

        Вы, уважаемый, с пилоткой поосторожнее, в наше время это слово админ может неверно истолковать... feel
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Мини Мокик
        Парашют, водка и пилотка еще

        Макароны, картошка, крупа.
        Балалайка, гармошка, ура!
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:05
      Ласты со звездами...........
  6. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 11:48
    Срочно вызвать российского консула и вручить ему ноту протеста, ну и что что беспилотник украинский, всё равно русские виноваты...
  7. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +2
    Сегодня, 11:49
    Если ваш сосед хутор 404 то вам крупно не повезло. Все виды подстав и провокаций будут в вашем распоряжении. В лучшем случае будете завалены дерьмом хутора с воздуха или моря, а в худшем прилетит бадабум с искренними уверениями, что это Россия.... Так что привыкайте и не отсвечивайте, сами взрастили уродца сами и пользуйтесь.... negative
  8. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 11:51
    Я рад за цыган. Жаль, что никто не пострадал и ничего не уничтожено.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:57
    Обнаруженный сегодня в 5:50 утра рядом с румынским портом Констанца украинский морской беспилотный аппарат, оснащённый таймером и запрограммированный на подрыв, привёл в действие все экстренные службы. За несколько минут до детонации жителей близлежащих районов эвакуировали. Сам взрыв прогремел около 10:30.

    А что визгов о "нападении на страну нато" не будет? belay
    А я уж семками запасся. sad laughing
  10. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 11:59
    Почему около? Не дорабатываем товарищи.
  11. ВохаАхов Звание
    ВохаАхов
    0
    Сегодня, 12:00
    Наверное, Румыния выразила озабоченность и введёт новые санкции против России. Она же виновата. А президент Румынии съездит в Киев, чтобы в дёсны его расцеловать.
  12. dzvero Звание
    dzvero
    +1
    Сегодня, 12:05
    Обнаруженный сегодня в 5:50 утра
    ...
    Сам взрыв прогремел около 10:30

    Телились почти пять часов. А отбуксировать в море и там подорвать религия не позволяет или как?
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 12:22
      Удивлён, что никто об этом не подумал. Ваш комментарий далеко не первый. Сайт становится менее интересным. Увы... hi
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 12:17
    Балалайку там еще не нашли?
  14. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 12:19
    Digi24 сообщает, что всего обнаружили 4 беспилотника. Про судьбу трёх остальных пока молчат.
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:27
    Около румынского порта Констанца по таймеру взорвался украинский морской дрон

    А что, украинского консула уже объявили персоной нон-грата, выдворили из Румунии? Или наоборот, бочку варенья выкатили?
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:29
    Цитата: Монтесума
    Цитата: faterdom
    Чей туфля? А, это мой туфля!

    Скорей, мои черевички и сбритый оселедец. smile

    Александр hi главный румын просил не запускать Россию БПЛА в сторону Румынии ,о БЭКах разговора не было .Поражён безумной отваге румынов ,зная что на БЭКе работает таймер - совершить такое действо . laughing Могли бы и в другое место его отбуксировать - чтобы бахнуло ,так бахнуло. bully
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:54
    Украинский БЭК на мове : На борту работает таймер ,до взрыва осталось 5 часов ,4 часа ,3 часа извините УПС - 10 минут . laughing