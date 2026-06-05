Около румынского порта Констанца по таймеру взорвался украинский морской дрон
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Обнаруженный сегодня в 5:50 утра рядом с румынским портом Констанца украинский морской беспилотный аппарат, оснащённый таймером и запрограммированный на подрыв, привёл в действие все экстренные службы. За несколько минут до детонации жителей близлежащих районов эвакуировали. Сам взрыв прогремел около 10:30.
Румынские власти действовали оперативно. Гавань полностью закрыли, в городе ввели «красный код» экстренной опасности. Первым делом – оцепление и эвакуация. И это сработало: жертв удалось избежать. На месте работают взрывотехники Службы разведки (SRI), криминалисты и военные моряки.
Официальный Бухарест пока воздерживается от вердикта касательно происхождения аппарата. Однако местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщают: серая лодка с антеннами, явно переделанная под военные нужды, заблокированная противопожарными боновыми заграждениями у штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизни на море (ARSVOM).
Минобороны Румынии подчеркнуло: этот объект не является частью вооружения армии и не имеет отношения к недавним учениям НАТО в Черном море. Тот факт, что дрон был запрограммирован на взрыв в такое время, намекает на намеренную провокацию с расчетом на человеческие жертвы.
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