Владимиру Путину доложили об открытом письме Зеленского, которое тот опубликовал накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Российский лидер ознакомлен с «творением» Зеленского, Путину уже доложили о появлении открытого письма с призывами «нелегитимного» о личной встрече и т.д. О реакции президента России на это Песков ничего не сказал, лишь заявил, что не хочет «забегать вперед». Вероятней всего, подробности последуют позднее.Также Песков подчеркнул, что Россия не получала данный текст по официальным каналам, их у Москвы и Киева на сегодняшний день нет. Накануне вечером пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле уже ознакомились с содержимым письма Зеленского, но у Путина не было времени читать это «послание».О появлении открытого письма Зеленского сообщения появились в четверг под вечер. В своем послании он снова пишет о личной встрече с российским президентом, предлагая временное перемирие, обмен пленными «всех на всех» и еще много того, что Россия уже неоднократно отвергала. При этом «нелегитимный» угрожает продолжением войны, внутренними проблемами и чуть ли не переворотом в самой России.Как заявляют политологи и другие эксперты, это не письмо с предложением о встрече, это фактически требование о капитуляции на условиях Киева. Причем на Украине свято верят, что в ближайшее время они нанесут России поражение.

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