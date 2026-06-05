«Забегать вперёд не буду»: Песков не раскрыл реакцию Путина на письмо Зеленского

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«Забегать вперёд не буду»: Песков не раскрыл реакцию Путина на письмо Зеленского

Владимиру Путину доложили об открытом письме Зеленского, которое тот опубликовал накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российский лидер ознакомлен с «творением» Зеленского, Путину уже доложили о появлении открытого письма с призывами «нелегитимного» о личной встрече и т.д. О реакции президента России на это Песков ничего не сказал, лишь заявил, что не хочет «забегать вперед». Вероятней всего, подробности последуют позднее.



Также Песков подчеркнул, что Россия не получала данный текст по официальным каналам, их у Москвы и Киева на сегодняшний день нет. Накануне вечером пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле уже ознакомились с содержимым письма Зеленского, но у Путина не было времени читать это «послание».

О появлении открытого письма Зеленского сообщения появились в четверг под вечер. В своем послании он снова пишет о личной встрече с российским президентом, предлагая временное перемирие, обмен пленными «всех на всех» и еще много того, что Россия уже неоднократно отвергала. При этом «нелегитимный» угрожает продолжением войны, внутренними проблемами и чуть ли не переворотом в самой России.

Как заявляют политологи и другие эксперты, это не письмо с предложением о встрече, это фактически требование о капитуляции на условиях Киева. Причем на Украине свято верят, что в ближайшее время они нанесут России поражение.
23 комментария
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    -6
    Сегодня, 11:58
    «Забегать вперёд не буду»

    И не надо забегать, сейчас тут на ВО целая группа "забегателей" обнаружится, с предсказаниями типа - раз ВВП молчит, значит склоняется к переговорам на условиях Зеленского и прогибается. smile
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 12:01
      раз ВВП молчит
      информация т.с. от первоисточника(Коммерсант,04.06.2026)
      «Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться»,— сказал господин Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Он добавил, что президент Украины может приехать в Москву, если хочет встретиться с Владимиром Путиным.
    2. Xroft Звание
      Xroft
      +1
      Сегодня, 12:12
      Так весь ход событий за последний год говорит об этом.
      Достаточно посчитать какой экономический урон был нанесен РФ за это время.

      На 4 год реакции какой либо жёсткой не было и очевидно не будет. Вообще не будет,просто принять как факт.
      Отсюда выход очевиден.
    3. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -2
      Сегодня, 12:22
      Не молчит ВВП, речь готовит для встречи с Зелннским.

      Путин ответил на вопрос, что он мог бы сказать Зеленскому при встрече:

      «Слава богу, что все закончилось


      Кто же, интересно, начинал? Ах, да- кто-то другой! Мы же "ещё не начинали."
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:59
        Цитата: Борис Сергеев
        Не молчит ВВП, речь готовит для встречи с Зелннским.
        Путин ответил на вопрос, что он мог бы сказать Зеленскому при встрече:

        «Слава богу, что все закончилось


        Кто же, интересно, начинал? Ах, да- кто-то другой! Мы же "ещё не начинали."

        Что же вам помешало целиком сообщение процитировать? Там ведь чётко сказано - "В случае завершения конфликта на Украине". А вот где написано о подготовке речи на встрече с Зеленским, нигде не нашёл - опять ваши фантазии разыгрались. request
        САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что мог бы сказать Владимиру Зеленскому в случае завершения конфликта на Украине. По его словам, подходящей фразой в этом случае стала бы "Слава богу, что все закончилось".
    4. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 12:44
      И не надо забегать, сейчас тут на ВО целая группа "забегателей" обнаружится, с предсказаниями типа - раз ВВП молчит, значит склоняется к переговорам на условиях Зеленского и прогибается. smile

      А нет пока никаких условий. Только предложение о встрече на территории третьей страны. Личной. wink
    5. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:45
      "О реакции президента России на это Песков ничего не сказал, лишь заявил, что не хочет «забегать вперед». Вероятней всего, подробности последуют позднее. ..."
      ******************************************************************************8
      "Подробности", это, конечно, неплохо. Особенно, в виде официальных "комментов" власти.....

      Но тогда, пока, м/б есть резон забежать "взад"?.. И "вспомнить" о том, что Россия до сих пор (пятый год уж как идёт...) не получила НИКАКОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ответа от т.н. "запада" на своё официальное обращения 2021-го года?.. Предварявшее само начало СВО, на всякий случай...

      Или, попучая всякий "письменный" мусор от обитателей шапито на Банковой, в Кремле уже, отчего-то считают "бесполезным" напоминать т.н. "западу" о том, что Россия ожидает таки, официального ответа с изложением официальной позиции "запада" на своё обращение?.. И ТРЕБОВАТЬ от оного "запада" этого ответа (т.е. от ВСЕХ, кому оно было направлено: США + все НАТО-табаки, включая лимитрофов + коллективное логовище т.н. "альянса" в Брюсселе (Монсе)?..

      А то, как-то странно выходит... Всякий "письменный" и безстатусный мусор от клоунов с Банковой Москве доставляют по "дипломатическим каналам". А вот на официальное обращение Москвы, уж пятый год, как спокойно, что-то там "положили"... И забыли о его существовании...
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:54
      Монтесума
      Сегодня, 11:58

      hi Ципсота неистовствует минусами.
      Не хотелось бы печалить просроченного жыдонаркофюрера, но ответ может прийти жданно- нежданно от Грыгорыча, он каждую неделю даёт указания о проверке смазки "Полонеза", "Искандера", "Орешника".
  2. Kuziming Звание
    Kuziming
    +1
    Сегодня, 12:00
    Драться будем так:
    - Сначала бью я. Потом бью я. Потом снова бью я. ( Фильм "Коммандо" с Шварценеггером.)

    Там ещё дочка была в заложниках.
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 12:04
    Подписывать что-то с Зеленским нельзя хотя бы потому, что это позор для России - он ведь глава киевских террористов, отдававший приказы убивать наших людей.
    Но, кроме этого, он ещё и нелегитимен, да и недееспособен как психически нездоровый наркоман. Все им подписанное стоит не больше листа бумаги, на котором оно напечатано, и может быть дезавуировано следующим законным президентом Украины.
    Поэтому сама мысль о чтении его писем и тем более их обсуждении всерьез звучит как дичайший бред!!!
    1. Prometey Звание
      Prometey
      +2
      Сегодня, 12:12
      Первый раз что ли? В 1996 году заключили мир с чечегскими террористами.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:34
        Цитата: Prometey
        Первый раз что ли? В 1996 году заключили мир с чечегскими террористами.

        А что же на 1996-м годе остановились? Резко забыли, что было дальше, и чем всё кончилось для террористов? Понимаю, пррроклятый склероз замучил. yes
        1. Prometey Звание
          Prometey
          0
          Сегодня, 12:52
          А при чем здесь, что было после? Речь шла якобы о невозможности заключать мир с терростами, я привёл пример, что вполне возможно.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:09
    Встреча с Зеленским может быть только для подписания капитуляции .Как то смешно выглядит дипломатия по Зе ,Может на страницах газет обмениваться с Путиным предложениями ?
    1. LASVEGAS Звание
      LASVEGAS
      +1
      Сегодня, 12:15
      Хорошо звучит слово " капитуляция ", а к этому есть явные предпосылки? Образно - 10 кв километров территории в месяц и в роли постоянно догоняющих ( от дронов до уничтожения логистики) не рисуют перспектив для капитуляции. И до Киева , на примере Берлина, еще очень и очень далеко.
    2. akropin Звание
      akropin
      0
      Сегодня, 12:45
      Капитуляция будет не легитимная, забудьте про подписи Путина и Зеленского. Да и вообще не будет мирного подписания в форме капитуляции. Будет позорное подписание мирного договора по линии боевого соприкосновения. Позорное не потому, что войска плохо воевали, а потому, что не смогли верха мобилизовать свою волю и государство. Может произойти что мы покинем Сумскую область и Харьковскую, за это нам отдают оставшуюся территорию Донбасса, и договор будет по административной границе ЛНР и ДНР. По Запорожью х.з. как договорятся.
  5. Prometey Звание
    Prometey
    +2
    Сегодня, 12:10
    Время сейчас работает на зелю. И Путин может хоть сколько надувать щеки, стратегическая инициатива переходит к укропам.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Prometey
      стратегическая инициатива переходит к укропам.

      Стратегические задачи решаются на земле, и только там определяется победитель, а Зеленский пользуется периодом, пока ВС РФ не могут подавить активность украинских беспилотников, которые действительно доставляют много неприятностей и причиняют ущерб. Он же понимает, что так не может продолжаться долго, наверняка будут приняты меры для прекращения поставок дронов из ЕС и их сборки на Украине, поэтому и спешит создать медийную картину перемоги.
      1. Prometey Звание
        Prometey
        0
        Сегодня, 12:55
        Стратегическая инициатива решается на земле через господство в воздухе. Господство в воздухе сейчас у укропов, причём неоспоримое.
  6. мусоргский Звание
    мусоргский
    -1
    Сегодня, 12:13
    Когда бандита обхаживают, а не говорят прямо кто он есть, его это возбуждает и распирает от гордости. Однако он никто-пустышка и если Путин сядет с ним за один стол, он потеряет лицо в России!
  7. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 12:14
    Этого Псака только за целование рук Пугачихе можно считать иноагентом ...
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:29
    у Путина не было времени читать это «послание».

    Писульки всякие читать.... От не пойми кого... smile
  9. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 12:56
    Ознакомился с письмом, кстати, на отечественных ресурсах прям сложно найти полный текст.
    С сожалением вынужден отметить, что кроме 2-3 моментов с конкретным враньём и откровенно-глумливым тоном письма, в целом оно соответствует реалиям.
    Што тут сказать. В ПеАр аппарат зелинского умеет куда лучше, чем путинский.
    Зеля стебёт и троллит нашего вождя довольно качественно.. Сказывается опыт 95-го квартала.
    Самое ужасное в том, что нашему чижику уже деваться-то особо и некуда.
    Трамп по осени станет совсем нулём, а больше никто даже и не декларировал попыток принести мир.
    В ноябре помощь США польётся полноводной рекой, Европа выпускает всё больше и больше вооружений для украинцев каждый день, одобрены многие миллиарды на войну с РФ, наша экономика сжимается ежемесячно, население начинает пока ещё тихо ммм... ну, скажем, недолюбливать власть..
    Для полноценного повторения 1917 года осталось только найти лидера протестного движения.
    Уверен, за ним потянутся. Пригожин поторопился и облажался, конечно..

    Но наше дело правое, победа будет за нами, поэтому сосредоточенно нюхаем дух Анкориджа и кричим ура гениальности вождя нации, который как раз на днях сказал, что конфликт уже скоро завершится. Всё в рамках ХПП!