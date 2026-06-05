Польский генерал: Путин может нанести «предупредительный ядерный удар» по Киеву

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Польский генерал: Путин может нанести «предупредительный ядерный удар» по Киеву


Польский генерал Козиеж, комментируя ход боевых действий на Украине, выдал очередную порцию «апокалиптических» прогнозов. По его мнению, Владимир Путин, «немного прижатый к стене», может нанести предупредительный ядерный удар по Киеву:

Мы очень этого боимся. Я думаю, что это очень вероятный сценарий. Мы видим, что, например, эти массированные атаки на Киев, на мой взгляд, являются выражением такой жесткой эскалации.

На вопрос, может ли российский президент дать санкцию на применение ядерного оружия, Козиеж ответил утвердительно:

Может, чтобы спровоцировать украинцев, например, для столь же массированных атак на Москву, чтобы иметь повод для еще большей эскалации. Предупредительный ядерный удар, на мой взгляд, сегодня наиболее вероятен из всей истории.

Заявление – громкое, но не оригинальное. Такие «страшилки» звучат из уст западных военных регулярно с начала специальной военной операции.

Генерал Козиеж, как и многие его коллеги по НАТО, привык рассуждать о российской «ядерной угрозе» в сослагательном наклонении. Но почему-то игнорирует тот факт, что единственной страной, применившей ядерное оружие в истории, являются Соединённые Штаты. А Россия, даже в самые тяжёлые моменты «холодной войны», ни разу не использовала этот аргумент.

Более того, военная доктрина РФ чётко оговаривает условия применения ядерного оружия: ответ на агрессию с применением оружия массового поражения или когда под угрозу поставлено само существование государства. Но на западе этого предпочитают не замечать.
15 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:00
    Предупредительный ядерный удар? А это как? Наверно и по Хиросиме с Нагасаки были предупредительные и сразу война закончилась. Представляю если по Жешуву и сразу мир.
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Irokez
      Представляю если по Жешуву и сразу мир.

      Не по Жешуву , бессмысленно. По Варшаве можно, заодно поможем полякам избавится от подарков Сталина, которые стоят в польской столице. И вот тогда точно будет мир и надолго...
    2. vargo Звание
      vargo
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Irokez
      Наверно и по Хиросиме с Нагасаки были предупредительные и сразу война закончилась

      Не из-за них война закончилась. Но это уже совсем другая история
    3. алексеев Звание
      алексеев
      0
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Irokez
      Предупредительный ядерный удар? А это как?

      Наверное, так. Высотный ядерный взрыв над Киевом. Нет ударной волны, нет сильного светового излучения, радиоактивного заражения, но все электрическое выведено из строя.
      Но, это все равно, крайний случай.
      Сначала надо провести испытания на полигоне, предупредить к чему приведет эскалация и т.д.
      Но прежде всех этих мер надобно нанести удары обычными средствами, мощные. И не по аэродромам и инфраструктуре, а с целью ликвидации Зели и его присных.
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 12:06
    Да, применение ядрена батона Россией является розовой мечтой Запада. Если уж сейчас половина японцев уверена в том что Хиросиму бомбил СССР, представляю, что начнется тогда.
    1. Иваненко_Алексей Звание
      Иваненко_Алексей
      0
      Сегодня, 12:19
      Нам припишут в любом случае, только еще могут взорвать на территории России и сказать, что не долетела.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 12:32
      Не знаю как Запад, но форум ВО завален постами с вопросом- а почему мы до сих пор не применили ЯО? :((...
    3. алексеев Звание
      алексеев
      0
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Grossvater
      применение ядрена батона Россией является розовой мечтой Запада

      А что это меняет?
      Помогают хохлам, негодяи. А тут боятся начнут, на разрядку будут нажимать. Как после испытаний мощнейшей водородной бомбы в СССР.
  3. Иваненко_Алексей Звание
    Иваненко_Алексей
    +2
    Сегодня, 12:16
    Может лучше по Львову? Там наших точно нет. Да и Польша рядом
  4. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    0
    Сегодня, 12:20
    Что? В России такие наивные?. Какой смысл бить по Киеву,если чуть подальше есть такие зловредные морды,и такие пакостные силы.Кто-то может решится вместо песка натрусить пороху на полку,да и врезать всей мощью по окоянным физиономиям...
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 12:21
    Если и наносить, по военно-стратегическим целям - тоннели, мосты, аэродромы, заглубленные пункты управления, самые крупные военные склады, точечно, ровно с тем расчетом, чтобы полностью уничтожить именно этот объект, не нанеся вреда гражданским. Одновременно массированным внезапным ударом, а не по одной ракете в год "для устрашения", но и этот массированный тактический ядерный удар должен предшествовать крупной стратегической наступательной операции, иначе пустая трата зарядов
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:21
    Польский генерал Козиеж, комментируя ход боевых действий на Украине, выдал очередную порцию «апокалиптических» прогнозов. По его мнению, Владимир Путин, «немного прижатый к стене», может нанести предупредительный ядерный удар по Киеву:
    Очередной польский бесноватый выдаёт прогноз.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 12:28
    Давно пора жахнуть. А предупреждений было уже достаточно.

    Хотя народ и жалко.
  8. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 12:36
    Не вижу поводов полякам чего то бояться, вчера руководство заявило в очередной раз что у них все под контролем, людей много и мобилизационного ресурса еще дофига, ракеты самые ракетные в мире, аналогов по многим видам вооружений нет у противника, так что никто ядеркой по ним лупить не будет. А будут медленно стачивать личный состав в этой зашедшей в тупик позиционной войне, вот когда сточат тогда может быть, когда нибудь.
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:53
    Польский генерал: Путин может нанести «предупредительный ядерный удар» по Киеву

    А может не нанести. Завтра ожидается дождь но, вероятно, будет солнце, без осадков и пасмурно...