Польский генерал: Путин может нанести «предупредительный ядерный удар» по Киеву
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Польский генерал Козиеж, комментируя ход боевых действий на Украине, выдал очередную порцию «апокалиптических» прогнозов. По его мнению, Владимир Путин, «немного прижатый к стене», может нанести предупредительный ядерный удар по Киеву:
Мы очень этого боимся. Я думаю, что это очень вероятный сценарий. Мы видим, что, например, эти массированные атаки на Киев, на мой взгляд, являются выражением такой жесткой эскалации.
На вопрос, может ли российский президент дать санкцию на применение ядерного оружия, Козиеж ответил утвердительно:
Может, чтобы спровоцировать украинцев, например, для столь же массированных атак на Москву, чтобы иметь повод для еще большей эскалации. Предупредительный ядерный удар, на мой взгляд, сегодня наиболее вероятен из всей истории.
Заявление – громкое, но не оригинальное. Такие «страшилки» звучат из уст западных военных регулярно с начала специальной военной операции.
Генерал Козиеж, как и многие его коллеги по НАТО, привык рассуждать о российской «ядерной угрозе» в сослагательном наклонении. Но почему-то игнорирует тот факт, что единственной страной, применившей ядерное оружие в истории, являются Соединённые Штаты. А Россия, даже в самые тяжёлые моменты «холодной войны», ни разу не использовала этот аргумент.
Более того, военная доктрина РФ чётко оговаривает условия применения ядерного оружия: ответ на агрессию с применением оружия массового поражения или когда под угрозу поставлено само существование государства. Но на западе этого предпочитают не замечать.
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