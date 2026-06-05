Атака украинских БПЛА на суда в Таганрогском заливе привела к жертвам

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Атака украинских БПЛА на суда в Таганрогском заливе привела к жертвам


Дроны ВСУ атаковали сегодня у побережья Краснодарского края танкер и два сухогруза. Атака украинских БПЛА на суда в Таганрогском заливе Азовского моря привела к жертвам.

Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник.

В результате ударов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших экстренно доставили в лечебные учреждения, где они сейчас и находятся.

Все три судна были повреждены.

Террористическая атака произошли примерно в пять часов утра. Пока никакой информации о происшествии администрация Краснодарского края не публиковала. Правда, факт атаки подтвердили и другие российские СМИ, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации СМИ Азербайджана, два сухогруза – это «Натра» и «Циркон». Они следовали под флагами третьего государства из одного из турецких портов в Ростов-на-Дону. Каждое из судов было поражено четырьмя беспилотниками. Именно на них погибли и пострадали люди. Предварительно все пять жертв – азербайджанские граждане.

Согласно информации российского оборонного ведомства, сегодня над регионами нашей страны силы ПВО уничтожили 123 дрона противника. В результате вражеской атаки, в числе прочего, повреждение получил промышленный объект в Воронежской области. В нескольких российских аэропортах вводили ограничения на полеты.

Днем ранее украинские беспилотники атаковали пригородный пассажирский поезд в Крыму. Он следовал из Азовского в Керчь. Результатом стала гибель одного человека. Еще трое получили травмы. Пострадавшим и семье погибшего, по словам главы республики Сергея Аксенова, окажут необходимую помощь.

А 30 мая украинские дроны ударили по порту Таганрога. Там ранения получили два человека. В порту загорелся топливный резервуар и здание администрации.
27 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    -2
    Сегодня, 12:00
    Надо срочно встречаться с Зеленским и договариваться. Раз не хватает силы в яйцах, бахнуть хорошо 👍
    1. двп Звание
      двп
      +9
      Сегодня, 12:13
      Точно и как можно скорее. А то ведь в следующий раз, требования Зеленского вырастут. Скажет : "Хочу Украину до Урала!". Смотрю на все это и не верю! Какой то дурдом! Ну как так то?! Ну почему?! Сюрреализм!"Клоун -наркоман" против "великого геополитика и гениального многоходовочника".
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +3
        Сегодня, 12:16
        Ога до Урала. Только террор не решает ничего. Хотя нет , решает , запускает истеричность у одних и как один из приемов информационной войны у других
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +3
          Сегодня, 12:38
          Цитата: Скобаристан
          Только террор не решает ничего. Хотя нет , решает , запускает истеричность у одних и как один из приемов информационной войны у других

          А при чём тут террор? Мы же любим ответки? Так давайте, в ответку, за каждую атаку на наши суда, атаковать суда идущие в Одесский порт, при чём любой принадлежности, при чём не дронами, а Ониксами, так что бы сразу корпус напополам! Тогда и посмотрим что будет!
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            -1
            Сегодня, 12:46
            При том что это террор. Убийство граждан Азербайджана на кораблях под юрисдикцией не РФ, только потому что они занимались перевозкой гражданских грузов это террор. Поэтому мне было очень любопытно вас читать. У меня тоже сколько вопросов возникло. Почему вы не знаете определение террора. Почему вы используете слово "мы".(хотя если вы используете мы так сами и выполняйте, ну ониксами и корпус пополам). А если не выполняете, то при чем тут "мы"? Ну да, ВС РФ не занимается и не собирается заниматься террором. Не наносит не избирательные удары. Вас это расстраивает. А вы точно имеете отношения к РФ?
        2. Грац Звание
          Грац
          0
          Сегодня, 12:57
          на террор надо отвечать террором , а не сиськи мять высказывая озабоченности. убили 10 гражданских у нас, убейте у них 100 гражданских на Западной украине, их не жалко
      2. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        +2
        Сегодня, 12:33
        До Урала хотят фины. Думаете они согласятся?
    2. Serafim Звание
      Serafim
      +1
      Сегодня, 12:28
      Встречу Зелннского с Бандерой и Мельником надо срочно устроить.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 12:28
      украинцы устроили провокацию в Румынии, убили азербайджанцев, при этом и румыны и азербайджанцы их поддерживают...
      Башни доиграются! Таким темпом скоро и по ним полетит...
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 12:39
        Цитата: Михаил-Иванов
        Башни доиграются! Таким темпом скоро и по ним полетит...

        Скорей бы уж! Может тогда почешутся...
    4. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 12:30
      Надо срочно встречаться с Зеленским и договариваться.

      Ильхаму Алиеву?
  2. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +2
    Сегодня, 12:01
    Ну когда же когда будет год слона.
  3. север 2 Звание
    север 2
    +7
    Сегодня, 12:04
    и какие удары террора следующие ??? По круизными пассажирскими теплоходами по Волге ? По шлюзам ??? По пассажирским поездам дальнего следования ??? Что будет дальше , целей тысячи , надо ведь что то кардинально менять ,делать , предпринимать ...
    1. ian Звание
      ian
      +5
      Сегодня, 12:10
      Гангрена устраняется только хирургическим путем.
      И чем быстрее, тем меньше повреждений организма.
      Иначе организм гниет и разваливается на куски весь.
      Россия 4 года ждет и мажет пораженную часть тела зеленкой... request
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +9
    Сегодня, 12:06
    Я даже знаю что сейчас будет. Сейчас в очередной раз заявят ,что мы готовы к переговорам с Украиной
    1. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      +4
      Сегодня, 12:17
      Своя логика тут есть, ситуация ухудшается и Кремль вероятно полагает что пока еще можно договориться - надо пытаться
  5. yu ging Звание
    yu ging
    +6
    Сегодня, 12:09
    退一万步讲，就算在前线拿下了顿巴斯（就目前速度，不知道还要多久），又能阻止敌人对后方永无止尽的袭击吗？如果说目的是消灭乌克兰的人力，情况紧急时北约难道不会派出雇佣兵？我认为，一切都在朝着一个方向前进…

    Даже если предположить, что мы захватим Донбасс на передовой (при нынешних темпах неясно, сколько времени это займет), сможет ли это остановить бесконечные атаки противника на наш тыл? Если цель — ликвидация украинской живой силы, разве НАТО не отправит наемников в случае чрезвычайной ситуации? Боюсь, что все движется в «определенном» направлении…
    1. Соколов_Владимир Звание
      Соколов_Владимир
      -1
      Сегодня, 12:41
      顿巴斯是一座堡垒是‌经多年来加固成的，请教教我，为什么仅有这么壮大的根据地才可作战呢？
  6. esoterica Звание
    esoterica
    +2
    Сегодня, 12:14
    Для тех кто ждет, что дед превратится в Путина времен "мочить в сортирах":

    Москва, 5 июня - АиФ-Москва.
    Россия должна сохранять открытость для иностранных инвестиций, поскольку они способствуют развитию экономики и усиливают конкуренцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций», — сказал Песков.

    Он также отметил, что любая экономика заинтересована в максимальном привлечении иностранных инвестиций, а присутствие зарубежных компаний положительно влияет на уровень конкуренции на рынке.
  7. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 12:16
    И что по этому поводу делает ЧФ? Он следит за произходящим.
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 12:20
    Дроны ВСУ атаковали сегодня у побережья Краснодарского края танкер и два сухогруза. Атака украинских БПЛА на суда в Таганрогском заливе Азовского моря привела к жертвам... ... Днем ранее украинские беспилотники атаковали пригородный пассажирский поезд в Крыму. Он следовал из Азовского в Керчь. Результатом стала гибель одного человека... ...
    Но мы не такие... Мы не будем наносить удары по украинским пассажирским поездам, можно как бы согласится, а что мешает наносить удары по судам которые ждут разгрузки на рейде украинских портов???
  9. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 12:20
    Ну что тут сказать, отвечать нужно, а не выступать в роли праведника!
  10. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 12:35
    Предварительно все пять жертв – азербайджанские граждане
    Посмотрим на реакцию бакинского Носорога: устроит ли в этот раз затяжную истерику, как ранее против России.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Earl
      Посмотрим на реакцию бакинского Носорога: устроит ли в этот раз затяжную истерику, как ранее против России.

      Устроит истерику, но обвинит во всё Россию.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:42
    Алиев "полезет в бутылку "на зеленского ?Национальность пострадавшего экипажа говорит чьи это суда .
  12. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:44
    Раньше говорили что дроны летят в складках местности и ПВО их не видит. Сейчас дроны летят над водой и ПВО их снова не видит
  13. Комментарий был удален.
  14. Русфанер Звание
    Русфанер
    0
    Сегодня, 12:53
    Цитата: AllX_VahhaB
    Цитата: Михаил-Иванов
    Башни доиграются! Таким темпом скоро и по ним полетит...

    Скорей бы уж! Может тогда почешутся...


    Не почешутся! Они до дрожи в коленках хотят договориться с матрасниками.