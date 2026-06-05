Атака украинских БПЛА на суда в Таганрогском заливе привела к жертвам
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Дроны ВСУ атаковали сегодня у побережья Краснодарского края танкер и два сухогруза. Атака украинских БПЛА на суда в Таганрогском заливе Азовского моря привела к жертвам.
Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник.
В результате ударов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших экстренно доставили в лечебные учреждения, где они сейчас и находятся.
Все три судна были повреждены.
Террористическая атака произошли примерно в пять часов утра. Пока никакой информации о происшествии администрация Краснодарского края не публиковала. Правда, факт атаки подтвердили и другие российские СМИ, ссылаясь на свои источники.
Согласно информации СМИ Азербайджана, два сухогруза – это «Натра» и «Циркон». Они следовали под флагами третьего государства из одного из турецких портов в Ростов-на-Дону. Каждое из судов было поражено четырьмя беспилотниками. Именно на них погибли и пострадали люди. Предварительно все пять жертв – азербайджанские граждане.
Согласно информации российского оборонного ведомства, сегодня над регионами нашей страны силы ПВО уничтожили 123 дрона противника. В результате вражеской атаки, в числе прочего, повреждение получил промышленный объект в Воронежской области. В нескольких российских аэропортах вводили ограничения на полеты.
Днем ранее украинские беспилотники атаковали пригородный пассажирский поезд в Крыму. Он следовал из Азовского в Керчь. Результатом стала гибель одного человека. Еще трое получили травмы. Пострадавшим и семье погибшего, по словам главы республики Сергея Аксенова, окажут необходимую помощь.
А 30 мая украинские дроны ударили по порту Таганрога. Там ранения получили два человека. В порту загорелся топливный резервуар и здание администрации.
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