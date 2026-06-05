Rheinmetall и Harbigner создали концепт беспилотного гибрида для военных нужд
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Немецкий оборонный гигант Rheinmetall и американская компания Harbigner объединили усилия. Результат – концепт нового наземного беспилотного транспортного средства (UGV) с гибридной силовой установкой.
Главные особенности: полностью электрическая трансмиссия, режим «тихого наблюдения» и сниженные тепловые и акустические сигнатуры. Получилась платформа, которая, по заявлению разработчиков, едет практически бесшумно и почти не видна через тепловизоры.
Полностью электрическое двухосное шасси питается от аккумуляторов. Бензиновый генератор служит для подзарядки и увеличения запаса хода. Rheinmetall предлагает три варианта применения: тактические автономные машины, роботизированные системы логистики (перевозка боеприпасов и продовольствия) и боевые платформы следующего поколения.
Harbinger уже производит грузовые электрические шасси для гражданского рынка. Их дешевизна и технологическая зрелость позволяют Rheinmetall создавать «расходные» роботы. Такие, которые не жалко потерять в бою.
Исполнительный директор American Rheinmetall подчеркнул:
Солдатам нужна робототехника, которой они могут доверять, и по цене, которая позволяет развёртывать её в количествах, необходимых для победы.
Разработка, инжиниринг и производство будут происходить в США. Контракты Rheinmetall намерена заключать через «открытые коммерческие решения» и ускоренные процедуры Пентагона. Всё для того, чтобы быстрее запустить разработку в серию.
Скептики, правда, напоминают: гибридные UGV – не новость. Американцы уже тестировали подобные системы в Афганистане и Ираке, но массового применения они так и не нашли. Причина – высокая цена. Теперь же обещают сделать относительно дешево.
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