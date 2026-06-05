Получивший сертификат типа новейший Ил-114-300 готов к серийному производству

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Получивший сертификат типа новейший Ил-114-300 готов к серийному производству

Новейший российский турбовинтовой пассажирский региональный самолет Ил-114-300 завершил сертификацию, получив сертификат типа. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Росавиация завершила сертификацию самолета Ил-114-300, новый пассажирский лайнер полностью готов к серийному производству и поставкам авиакомпаниям. Как подчеркивается, в ходе сертификации самолет выполнил более 350 полетов, подтвердив свою надежность и безопасность. На данный момент для самолета создается современная система эксплуатации и технического сопровождения.



Машина полностью адаптирована к сложным погодным условиям и низким температурам. Подходит для эксплуатации в самых разных климатических условиях, включая Арктику и труднодоступные территории.

Выпуск самолетов Ил-114-300 будет вестись на Луховицком авиационном заводе им. П. А. Воронина в Московской области. По объемам выпуска пока информации нет, но ранее на предприятии заявляли, что способны выдавать по одному самолету каждый месяц. На данный момент подписан договор лизинга между Государственной транспортной лизинговой компанией и 2-м Архангельским авиаотрядом на поставку первых трех самолетов Ил-114-300 до 2027 года.

Турбовинтовой Ил-114-300 предназначен для региональной авиации, где заменит уже устаревшие самолеты Ан-24 и Ан-26. Самолет оснащен российскими системами и агрегатами, включая двигатели ТВ7-117СТ-01.
19 комментариев
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  1. SAG Звание
    SAG
    +6
    Сегодня, 12:14
    Лёгкого неба и большой серии!
    Надеюсь нытьё про то, где результаты работы по этой машине закончатся...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 12:30
      Цитата: SAG
      Надеюсь нытьё про то, где результаты работы по этой машине закончатся

      Зря надеетесь, нытики так просто не сдадутся. yes
      1. SAG Звание
        SAG
        +4
        Сегодня, 12:39
        Ну хочется помечтать. 10-12лет назад приятно было читать действительно содержательные комментарии. Сейчас через один это либо пустые лозунги, либо нытьё про то, что всё плохо.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:16
    По одному самолету в месяц . Только Як40 при СССР было выпущено 1011 шт. Я понимаю Россия не СССР ,но это работы лет на 200
    1. Tooks Звание
      Tooks
      0
      Сегодня, 12:19
      Можете поделиться соображениями где взять людей для увеличения объёмов выпуска, отправьте в кабмин.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Tooks
        Можете поделиться соображениями где взять людей для увеличения объёмов выпуска, отправьте в кабмин.

        А где их в советское время брали? Не с марса же привозили...
        1. Tooks Звание
          Tooks
          +2
          Сегодня, 12:46
          Изменилась структура занятости. Для увеличения выпуска подобной продукции нужно поднимать престиж рабочих и инженерных специальностей (в широком смысле), радикально увеличивать производительность труда.
        2. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 12:59
          Цитата: AllX_VahhaB
          А где их в советское время брали?

          Примерно там же где нынче их берёт КнААПО.Правда пришлось людям в это дело вложится. и теперь у них ежегодно появляются свои молодые специалисты.
    2. SAG Звание
      SAG
      +4
      Сегодня, 12:21
      Если самолёт получил сертификат типа и имеется большая потребность в таких машинах(а она имеется, парк ан-24, 26 сильно изношен), что мешает расширить его производство за счёт других авиапредприятий? ВАСО например.
    3. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 12:26
      Цитата: APASUS
      По одному самолету в месяц .

      Ну это пока на первое время тем более, что на подходе другие самолёты как более основные.
      Но Вы с математикой не в ладах 1011 / 12 = 84 года (округлённо) и не факт, что нам столько нужно, а если выпускать допустим 10 лет, то уже 120, что для внутреннего рынка может и нормально.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: Irokez
        Ну это пока на первое время тем более, что на подходе другие самолёты как более основные.

        На первое время это сколько ? 2-5-10 -15 лет ? Замену Ан-2 сколько длится ,а самолет нужен был вчера
        Цитата: Irokez
        Но Вы с математикой не в ладах 1011 / 12 = 84 года (округлённо)

        Раз вы такой почитатель математики ,то посчитаем :
        1. Ан-12. Летает 1 борт в "Иркуте" и 2 в авиакомпании "Космос" Всего 3.

        2. Ан-24. Летает 60 самолетов. Основные эксплуатанты: , ЮТэйр (18 бортов), "Полярные авиалинии" (12 бортов) , "Ангара" (9 бортов) и Ираэро (8 бортов). Всего эксплуатируют 11 авиакомпаний.

        3. Ан-26. Летает 47 самолетов. Основные эксплуатанты: "ЗАО Летные проверки и системы" ( 7 бортов) Ираэро (7 бортов),Сев-авиа (5 бортов), "Костромское авиапредприятие" (5 бортов). Всего эксплуатируют самолеты этого типа 13 авиакомпаний.

        4. Ан-28. Летает 6 самолетов, СиЛА - 5 бортов и один в Камчатском авиапредприятии

        5. Ан-38. Летает 2 в авиакомпании "Алроса".

        6. Ан-74. Летает 9 бортов. 6 в "ЮТэйр",2 в "Уктус" и один в "Джет 2000"

        7. Ан-124. Летает 9 бортов в авиакомпании "Волга-Днепр"

        8. Ил-76. Летает 19 бортов в авиакомпаниях:"Абакан Эир", "Авиакон Цитотранс", "Алроса", "Волга-Днепр" и в МЧС.

        9. Ту-134. Всего четыре борта. Три в "Космос" и один в "Алросе".

        10. Ту-154. Числятся четыре борта в "Алросе" что странно, т.к. летает всего один 85757 . И два борта в СЛО "Россия".

        11. Ту-204/214. "Авиастар-Ту" - 5 бортов, "Ред Вингс" - числится 4 борта, СЛО "Россия" - 14 бортов, "Бизнес-аэро" - 1, "Космос" - 2,"Джетлет" -1. Всего 27 самолетов.

        12. Як-40. Эксплуатируются 24 самолета. Больше всего в Вологодском авиапредприятии - 6 бортов. Также 3 борта числятся в СЛО "Россия".

        13. Як-42. Эксплуатируются 26 бортов. 9 самолетов в "Красавиа", 8 в "Ижавиа", 6 в "ЮТэйр", 2 в "Сириус-аэро" и один в компании "Рус-джет".

        Не те что выбыли ,а только те что эксплуатируются и сроком уже под 50 лет Ан- 24/26 - 107 бортов .Як-40/42 - 50 бортов. Еще есть Ту -134/154 -8 бортов.
        Это только то что требует замены срочно - 163 борта на 12 шт и того почти 14 лет .Это только восстановить то что нужно срочно.
        Цитата: Irokez
        что нам столько нужно, а если выпускать допустим 10 лет, то уже 120, что для внутреннего рынка может и нормально.

        Где это там вы увидели нормально ? Самолетам скоро полтинник стукнет и нормально ? Поделитесь инфой сколько это нормально .
        и на последок :
        Минтранс оценил потребность авиации РФ в 644 самолета до 2030 года

        Речь идет о 4 дальнемагистральных, 332 среднемагистральных, 98 ближнемагистральных судах и 210 самолетах региональных и местных воздушных линий
    4. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 12:56
      Цитата: APASUS
      Только Як40 при СССР было выпущено 1011 шт

      И Як-40 не Ил-114.Пока по самолёту в месяц, Всего в заказе пока 3 самолёта а не 1011,как будет уровень заказов так и производство начнёт увеличиваться. Кстати в среднем Як-40 выпускался по 6 самолётов в месяц. хотя в начале производства тоже было на уровне современного Ил-114. Делайте больше заказов, и тогда вы увидите больше самолётов.
  3. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +4
    Сегодня, 12:26
    Отличная новость. Успешной летной и наземной эксплуатации.
  4. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 12:29
    Всё самое главное написано во втором абзаце после слов "На данный момент". Самолёты можно выпускать в любом количестве, но пока наземные службы и техобслуживание не будут готовы, они летать не будут.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:31
    Хорошая новость. Мелким самом, но делается. good
  6. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 12:39
    Цитата: Tooks
    Можете поделиться соображениями где взять людей для увеличения объёмов выпуска, отправьте в кабмин.

    Встречный вопрос а где Бразилия с Канадой и Францией берут людей для собственной авиационной промышленности?
  7. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 12:42
    Цитата: Tooks
    Можете поделиться соображениями где взять людей для увеличения объёмов выпуска, отправьте в кабмин.

    В стране огромный избыток рабочей силы. Промышленный индекс недавно достиг уровня 1990 года. Численность населения по последней переписи (2021 год) практически такая же как по последней советской переписи (1989 год). Сверх того миллионы гастеров, плюс миллионы жителей новых территорий. Кроме того, правительство омолодило стариков на 5-10 лет. Кстати, Собянин недавно жаловался что 10 млн трудоспособных получают услуги по ОМС и при этом нигде не работают. Вот бы их припахать 😂
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 12:51
      Вот бы их припахать

      Ага гасты и манагеры такого понасобирают belay
  8. Морозный Репей Звание
    Морозный Репей
    0
    Сегодня, 12:53
    Да не уж то у нас появиться самолёт-основа для нового ДЛРО?