Получивший сертификат типа новейший Ил-114-300 готов к серийному производству
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Новейший российский турбовинтовой пассажирский региональный самолет Ил-114-300 завершил сертификацию, получив сертификат типа. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Росавиация завершила сертификацию самолета Ил-114-300, новый пассажирский лайнер полностью готов к серийному производству и поставкам авиакомпаниям. Как подчеркивается, в ходе сертификации самолет выполнил более 350 полетов, подтвердив свою надежность и безопасность. На данный момент для самолета создается современная система эксплуатации и технического сопровождения.
Машина полностью адаптирована к сложным погодным условиям и низким температурам. Подходит для эксплуатации в самых разных климатических условиях, включая Арктику и труднодоступные территории.
Выпуск самолетов Ил-114-300 будет вестись на Луховицком авиационном заводе им. П. А. Воронина в Московской области. По объемам выпуска пока информации нет, но ранее на предприятии заявляли, что способны выдавать по одному самолету каждый месяц. На данный момент подписан договор лизинга между Государственной транспортной лизинговой компанией и 2-м Архангельским авиаотрядом на поставку первых трех самолетов Ил-114-300 до 2027 года.
Турбовинтовой Ил-114-300 предназначен для региональной авиации, где заменит уже устаревшие самолеты Ан-24 и Ан-26. Самолет оснащен российскими системами и агрегатами, включая двигатели ТВ7-117СТ-01.
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